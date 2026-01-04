Napoli Calcio a urcat provizoriu pe locul 2 în clasamentul primei divizii italiene de fotbal

21:40

În ajunul Crăciunului pe stil vechi, gospodăriile din satul Țarigrad, raionul Drochia, păstrează cu sfințenie tradițiile moștenite din generație în generație. Unul dintre cele mai cunoscute și așteptate obiceiuri este tăierea porcului - un ritual care îmbină credința, munca și spiritul comunitar. Eugen Cațer este un gospodar tânăr, dar crescut în respect pentru rânduielile satului, pe care le cunoaște și le urmează pas cu pas, așa cum le-a învățat de la părinți și bunici.