Poliția intensifică patrulările rutiere pe traseele naționale. Recomandările oamenilor legii în contextul condițiilor meteo

18:45

Chișinău a intrat în noul an fără aprobarea unui buget, din cauza blocajelor politice din Consiliul municipal Chișinău. Autoritățile anunță că în aceste condiții capitala va continua să funcționeze pe baza unui buget provizoriu, care, potrivit lor, este un mecanism legal, ce permite tuturor instituțiilor municipale să activeze în regim normal, până la aprobarea bugetului pentru anul 2026, transmite IPN.