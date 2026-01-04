PETIȚIE publică pentru păstrarea independenței Universității Cahul. Ministrul Educației: „Centrul universitar rămâne și va fi întărit”
Moldova1, 4 ianuarie 2026 13:20
O petiție publică semnată de autorități locale, cadre universitare, reprezentanți ai societății civile și ai mediului de afaceri din sudul țării solicită stoparea reorganizării prin absorbție a Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul (USCH) în Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM) și menținerea instituției ca universitate independentă, cu personalitate juridică proprie.
Avioane ale forțelor aeriene britanice și franceze au lovit cu bombe aeriene ghidate tuneluri care duc spre un presupus depozit subteran de arme și explozibili aparținând organizației teroriste „Statul Islamic”, situat în munții din apropierea orașului Palmyra, în Siria, relatează DW.
Două persoane și-au pierdut viața într-un incendiu izbucnit într-o locuință din regiunea Herson, iar mai multe localități din estul și nord-estul Ucrainei au fost lovite de atacuri rusești cu drone în ultimele 24 de ore, potrivit informațiilor operative ale Serviciului pentru Situații de Urgență al Ucrainei (DSNS).
În urma atacului SUA asupra Venezuelei au murit cel puțin 40 de persoane. Informația este publicată de The New York Times, cu referire la un oficial venezuelean de rang înalt, care a vorbit sub protecția anonimatului.
Rusia riscă să piardă miliarde de dolari investiți în Venezuela după prăbușirea regimului Maduro # Moldova1
Căderea regimului lui Nicolas Maduro, care a fost capturat de forțele speciale americane și urmează să fie judecat la New York sub acuzația de narco-terorism, a pus sub semnul întrebării soarta miliardelor de dolari în investiții și credite pe care Venezuela le-a primit de la Rusia.
În contextul aglomerației specifice perioadei sărbătorilor, Poliția Republicii Moldova anunță intensificarea măsurilor de siguranță rutieră pe principalele trasee ale țării, cu accent pe drumurile care duc spre și dinspre punctele de trecere a frontierei de stat.
Curtea Supremă a Venezuelei a numit-o pe Delcy Rodríguez șef interimar al statului. Decizia respectivă a fost adoptată la Caracas târziu în seara zilei de sâmbătă, ora locală, în contextul reținerii președintelui Venezuelei, Nicolás Maduro, de către autoritățile americane. Potrivit hotărârii instanței, Rodríguez „preia temporar și exercită toate atribuțiile, obligațiile și competențele aferente funcției de președinte”, transmite DW.
Lacrimi de bucurie la Aeroport | Moldovenii revin „acasă” de sărbători: „Departe, dar cu gândul mereu aici” # Moldova1
De sărbători, toate drumurile duc acasă. Mai mulți moldoveni, reveniți din străinătate, au fost întâmpinați cu lacrimi de bucurie de cei apropiați la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” - Chișinău. În scurta lor vacanță, vor petrece Crăciunul pe stil vechi alături de cei dragi, pe care îi revăd odată sau de două ori pe ani.
Dimineața începe, pentru tot mai mulți moldoveni, cu aroma cafelei. Fie acasă, într-o cafenea sau la birou, cafeaua a devenit nu doar o băutură, ci un ritual zilnic. Datele arată că moldovenii consumă tot mai multă cafea, iar preferințele lor se schimbă, de la cafeaua solubilă la cea boabe, în pofida scumpirilor semnificative.
Cetățenii R. Moldova beneficiază, începând cu 1 ianuarie 2026, de roaming fără taxe în Uniunea Europeană (UE). „Roam like at home” (Roaming ca acasă - n.r.) îi scutește pe moldoveni de orice taxe suplimentare de roaming pentru apeluri, SMS sau internet mobil.
Vicepremierul Mihai Popșoi, despre evenimentele din Venezuela: Este esențială asigurarea unei tranziții democratice # Moldova1
Legitimitatea regimului condus de Nicolás Maduro a fost mult timp contestată atât pe plan intern, cât și internațional. Republica Moldova își reafirmă sprijinul pentru dreptul poporului venezuelean la libertate și democrație, a declarat vicepremierul Mihai Popșoi, ministru al Afacerilor Externe.
Începând din 1 ianuarie 2026, cetățenii R. Moldova pot avea roaming fără taxe în Uniunea Europeană (UE), pentru că se aplică principiul „Roam like at home” (Roaming ca acasă în UE). Asta înseamnă că moldovenii nu vor mai plăti taxe suplimentare de roaming pentru apeluri, SMS sau internet mobil.
Președintele Venezuelei, Nicolás Maduro, și soția sa, Cilia Flores, capturați de forțele speciale americane la Caracas, au fost transportați sub escortă la New York, relatează CNN, citat de Meduza Live.
A început aventura în deșert! Raliul Dakar, ediția 2026, a luat startul în Arabia Saudită # Moldova1
Prologul celui mai popular raliu din lume s-a desfășurat în orașul Yanbu pe distanța de 22 de kilometri. Suedezul Mattias Ekstrom a obținut victoria la categoria auto, fiind cronometrat cu 10 minute 48 de secunde și 7 zecimi.
Kievul conturează pașii spre pace: Zelenski anunță progrese pe garanții de securitate, reconstrucție și cadrul unui acord durabil # Moldova1
Reuniunea consilierilor pe securitate națională ai statelor partenere, desfășurată la Kiev, a adus primele concluzii concrete privind direcțiile de negociere pentru încheierea războiului din Ucraina. Președintele Volodimir Zelenski a anunțat că discuțiile avansează pe trei axe majore: garanțiile de securitate, reconstrucția țării și stabilirea unei baze solide pentru o pace reală și durabilă.
A început anul cu o performanță de zile mari! Camille Rast a obținut prima sa victorie la slalom uriaș în Cupa Mondială de schi alpin # Moldova1
Elvețianca a reușit performanța în concursul desfășurat în stațiunea slovenă Kranjska Gora. Rast s-a impus în prima cursă din Cupa Mondială din noul an, după două manșe foarte solide, la final fiind cronometrată cu 2 minute și 9 sutimi de secundă. Elvețianca le-a devansat pe austriaca Julia Scheib și pe americanca Paula Moltzan.
În ajunul Crăciunului pe stil vechi, gospodăriile din satul Țarigrad, raionul Drochia, păstrează cu sfințenie tradițiile moștenite din generație în generație. Unul dintre cele mai cunoscute și așteptate obiceiuri este tăierea porcului - un ritual care îmbină credința, munca și spiritul comunitar. Eugen Cațer este un gospodar tânăr, dar crescut în respect pentru rânduielile satului, pe care le cunoaște și le urmează pas cu pas, așa cum le-a învățat de la părinți și bunici.
Magazinul care alină dorul de casă: produsele moldovenești aduc Crăciunul mai aproape de diaspora din Belgia # Moldova1
Pentru moldovenii stabiliți în Belgia care nu reușesc să ajungă acasă de sărbători, dorul de Crăciun capătă gustul produselor tradiționale. Vinuri, dulciuri, produse din carne, pește, dar și fructe sau legume moldovenești pot fi găsite într-un magazin deschis în urmă cu doi ani de Vlad Constantin, originar din Cahul, stabilit de peste două decenii la Bruxelles.
Valeria Barbas își deschide „Apartamentul 7” la Galeria Constantin Brâncuși: artă multimedia despre lumea de azi # Moldova1
Artista multimedia Valeria Barbas propune publicului o experiență artistică neobișnuită prin expoziția „Apartamentul 7”, găzduită de Galeria Constantin Brâncuși. Cunoscută ca artistă vizuală, compozitoare și interpretă, dar și ca realizatoare a emisiunii „Nova Ars” de la Moldova 1, Valeria Barbas aduce în spațiul expozițional propriul univers interior, transformat într-un apartament simbolic, compartimentat tematic.
Intervenția militară a Statelor Unite în Venezuela și capturarea lui Nicolás Maduro deschid o perioadă de incertitudine majoră pentru statul latino-american. Analiștii Andrei Curăraru și Sandu Valentin Mateiu au declarat sâmbătă, 3 ianuarie, la o ediție specială de la Moldova 1, că înlăturarea liderului de la Caracas nu înseamnă automat prăbușirea regimului, ci creează un vid de putere cu riscuri interne și regionale.
Venezuela | Șeful Statului Major al SUA: Operațiunea împotriva lui Maduro a fost pregătită mai multe luni # Moldova1
Operațiunea împotriva președintelui venezuelean Nicolas Maduro a fost planificată „de mai multe luni” și a implicat peste 150 de aeronave, a dezvăluit sâmbătă șeful Statului Major interimar al SUA, generalul Dan Caine, relatează AFP și Reuters.
Atacul Statelor Unite ale Americii (SUA) asupra Venezuelei în primele ore ale dimineții de sâmbătă, 3 ianuarie, a provocat un val de reacții internaționale. Unii au salutat capturarea președintelui Nicolas Maduro, alți lideri susțin că este un „atac cu impact global”.
La posturile vamale Leușeni, Criva-Mamalîga, Sculeni și Giurgiulești-Galați s-a înregistrat pe parcursul zilei de sâmbătă, 3 ianuarie, trafic intens de călători și mijloace de transport, pe sensul de ieșire din Republica Moldova. Călătorii au fost îndemnați să traverseze prin alte puncte de trecere.
Glasgow Rangers a câștigat faimosul „Old Firm”, mare derby cu rivala din oraș, Celtic. A fost 3-1 pentru trupa lui Danny Röhl în meciul disputat chiar pe terenul adversarului, stadionul Celtic Park.
Statele Unite vor conduce Venezuela până când va putea avea loc o tranziție corespunzătoare în această țară. Anunțul a fost făcut, în direct, pe 3 ianuarie, de președintele american, Donald Trump, de la reședința sa din Florida. Totodată, liderul de la Casa Albă a atenționat că SUA sunt pregătite să organizeze un al doilea atac „mult mai mare dacă va fi nevoie”.
Trafic intens la punctul de trecere Giurgiulești-Galați, pe sensul de ieșire din R. Moldova # Moldova1
La posturile vamale Leușeni, Criva-Mamalîga și Sculeni s-a înregistrat pe parcursul zilei de sâmbătă, 3 ianuarie, trafic intens de călători și mijloace de transport, pe sensul de ieșire din Republica Moldova. Călătorii au fost îndemnați să traverseze prin alte puncte de trecere.
„Drumul spre bine începe cu mine”, un ghid despre cum să cultivăm starea de bine, lansat la Chișinău # Moldova1
În această perioadă, când urările de bine cu ocazia sărbătorilor de iarnă curg lanț, psihologul Valentina Alexa ne reamintește că un an mai bun începe cu fiecare dintre noi. Recent, la Chișinău, autoarea a lansat cartea „Drumul spre bine începe cu mine”, un ghid despre cum să cultivăm starea de bine în interiorul nostru și cum să aducem schimbarea în viețile noastre.
Ajutor record pentru Ucraina în 2025: peste 45 de miliarde de dolari pentru apărare și securitate # Moldova1
Ucraina a reușit să atragă în 2025 peste 45 de miliarde de dolari în asistență de securitate internațională – cel mai ridicat nivel înregistrat de la declanșarea invaziei ruse pe scară largă. Volumul sprijinului este cu aproape 30% mai mare decât în anul precedent și marchează o schimbare esențială: trecerea de la ajutor de urgență la cooperare structurată și previzibilă cu partenerii internaționali.
Racing Club de Lens are un parcurs fantastic în campionatul de fotbal al Franței. Echipa pregătită de Pierre Sage a obținut a 7-a victorie consecutivă în Ligue 1 și este liderul clasamentului.
Modernizare energetică la grădinița din Baimaclia. Director: „Banii economisiți îi reinvestim în instituție” # Moldova1
Grădinița de copii din comuna Baimaclia, raionul Căușeni, a reușit să reducă pierderile de energie cu circa 35%, să îmbunătățească confortul termic și să scadă semnificativ costurile pentru încălzire și energie electrică, datorită unui proiect de eficiență energetică. Instituția a devenit astfel un loc mai cald și mai primitor pentru copiii care o frecventează zilnic.
74% dintre ucraineni resping planul Rusiei: pacea nu poate însemna capitulare – sondaj KMIS # Moldova1
74% dintre ucraineni consideră complet inacceptabil așa-numitul „plan de pace” al Rusiei, arată cele mai recente date ale Institutului Internațional de Sociologie din Kiev (KMIS), publicate la finalul lunii decembrie 2025. Procentul rămâne aproape neschimbat față de toamna acestui an și indică o respingere fermă și constantă a oricărei soluții care ar presupune retrageri teritoriale, limitarea armatei ucrainene sau renunțarea la suveranitate.
Troleibuzele duc greul mobilității urbane, în timp ce numărul mașinilor continuă să crească # Moldova1
Transportul public din Chișinău a înregistrat în 2024 una dintre cele mai puternice creșteri din ultimii ani. Datele oficiale arată că tot mai mulți locuitori ai capitalei folosesc autobuzele și troleibuzele, într-un oraș în care traficul devine tot mai aglomerat, iar numărul mașinilor continuă să crească.
