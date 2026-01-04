Un român de 18 ani, identificat printre victimele din incendiul care a devastat barul elvețian Le Constellation. Anunțul MAE de la București
Radio Chisinau, 4 ianuarie 2026 11:55
Un român se numără printre cei 40 de tineri care au murit în incendiul de la barul elvețian Le Constellation, a anunțat poliția elvețiană. Informația a fost confirmată de Ministerul de Externe, care precizează că Ambasada României la Berna se află în contact cu familia acestuia.
• • •
Alte ştiri de Radio Chisinau
Acum 30 minute
11:55
Un român de 18 ani, identificat printre victimele din incendiul care a devastat barul elvețian Le Constellation. Anunțul MAE de la București # Radio Chisinau
Un român se numără printre cei 40 de tineri care au murit în incendiul de la barul elvețian Le Constellation, a anunțat poliția elvețiană. Informația a fost confirmată de Ministerul de Externe, care precizează că Ambasada României la Berna se află în contact cu familia acestuia.
Acum o oră
11:30
Peste 74 500 de traversări ale frontierei, în ultimele 24 de ore. 20 de cetățeni străini au primit refuz de intrare în R. Moldova # Radio Chisinau
În punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 74 541 traversări, transmite un comunicat al Poliției de Frontieră.
Acum 2 ore
11:05
Cum s-a desfășurat misiunea Delta Force de capturare a lui Nicolas Maduro. „Planul A” a fost altul până aproape în ultimul moment # Radio Chisinau
Operațiunea „Absolut Resolve” desfășurată de SUA pentru capturarea lui Nicolas Maduro a fost una dintre cele mai riscante din istoria forțelor speciale americane și a fost lansată abia după ce administrația Trump a considerat că și-a epuizat opțiunile politice care să-l determine pe liderul venezuelean să plece de la putere, scriu The New York Times și Axios.
10:40
Noapte activă pentru drumari. Au avut loc intervenții pentru combaterea lunecușului pe drumuri din toată R. Moldova (FOTO) # Radio Chisinau
Lucrătorii Administrației Naționale a Drumurilor (AND) au efectuat, pe parcursul nopții, lucrări de combatere a lunecușuluipe drumuri aflate pe întreg teritoriul Republicii Moldova.
10:20
„Prima prioritate este siguranța cetățenilor români din această țară”. Ministra de externe a României reacționează la evenimentele din Venezuela # Radio Chisinau
„Ne interesează în mod deosebit ce se întâmplă în Venezuela, țară unde trăiește o mică, dar relevantă, comunitate cu rădăcini românești. Prima prioritate este siguranța cetățenilor români din această țară”, a declarat, sâmbătă, ministrua Afacerilor Externe a României, Oana Țoiu.
10:15
„Prima prioritate este siguranța cetățenilor români din această țară”. Ministra de exterene a României reacționează la evenimentele din Venezuela # Radio Chisinau
„Ne interesează în mod deosebit ce se întâmplă în Venezuela, țară unde trăiește o mică, dar relevantă, comunitate cu rădăcini românești. Prima prioritate este siguranța cetățenilor români din această țară”, a declarat, sâmbătă, ministrua Afacerilor Externe a României, Oana Țoiu.
Acum 4 ore
09:50
Cadrele didactice, medicii-rezidenți și studenții USMF „Nicolae Testemițanu” au oferit asistență medicală gratuită refugiaților ucraineni # Radio Chisinau
Cadrele didactice, medicii-rezidenți și studenții Universității de Stat de Medicină și Farmacie (USMF) „Nicolae Testemițanu” au oferit asistență medicală gratuită refugiaților ucraineni și localnicilor din mai multe comunități gazdă din Republica Moldova, informează MOLDPRES.
09:25
VIDEO | imagini cu Nicolas Maduro, care a ajuns la un centru de detenție din SUA. Cum a fost capturat președintele Venezuelei # Radio Chisinau
Nicolas Maduro a ajuns la Centrul de detenție metropolitan din Brooklyn, potrivit mass-media americane. Centrul este cunoscut pentru faptul că a găzduit, de-a lungul timpului, alți deținuți de profil înalt, printre care Ghislaine Maxwell și P Diddy, cântărețul închis pentru infracțiune legate de prostituție, notează BBC.
09:05
„Este esențial să fie asigurată o tranziție democratică”. Ce spune ministrul de externe Mihai Popșoi despre evenimentele din Venezuela # Radio Chisinau
Legitimitatea regimului condus de Nicolas Maduro a fost contestată de mult timp, atât pe plan intern, cât și internațional. În contextul ultimelor evenimente, este esențial „să fie asigurată o tranziție democratică ce va răspunde nevoilor și intereselor poporului Venezuelei”. Mesajul a fost transmis în seara zilei de sâmbătă de vicepremierul Mihai Popșoi, ministru al Afacerilor Externe.
Acum 24 ore
17:35
Fenomenul meteo care a dispărut aproape total. „Iarna este anotimpul care s-a schimbat cel mai mult” # Radio Chisinau
Două caracteristici ale iernii au dispărut aproape în totalitate și, deși vara este anotimpul care s-a încălzit cel mai mult, „iarna este cea mai schimbată”, a explicat pentru HotNews.ro Sorin Cheval, cercetător științific la Administrația Națională de Meteorologie.
17:15
Republica Moldova a crescut de 12 ori capacitatea de producere a energiei regenerabile în ultimii cinci ani # Radio Chisinau
Republica Moldova a înregistrat, în ultimii cinci ani, o creștere de 12 ori a capacităților instalate de energie electrică din surse regenerabile - de la 77,37 MW în 2020, la aproape 1 000 MW în prezent, comunică MOLDPRES.
16:45
„Autostrada nu mai este un proiect pe hârtie, ci o realitate istorică”. Ultimul tronson al Autostrăzii Unirii intră în licitație # Radio Chisinau
Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) din România a lansat licitația pentru proiectarea și execuția Tronsonului 4 al Autostrăzii Unirii A8. Astfel, Tronsonul Târgu Neamț – Iași – Ungheni, care include ultimii 15,5 kilometri ai autostrăzii, la granița cu Republica Moldova, are un cost estimat de 4,7 miliarde de lei românești și o durată totală de realizare de 46 de luni, comunică MOLDPRES.
16:20
Cum funcționează roamingul în UE pentru cetățenii Republicii Moldova. Prcizările Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării # Radio Chisinau
Începând cu 1 ianuarie 2026, cetățenii Republicii Moldova care călătoresc în statele Uniunii Europene vor putea folosi telefonul mobil în aceleași condiții ca acasă, datorită aplicării principiului „Roam like at home”.
16:00
Iran: Poliția avertizează asupra unor 'revolte armate' după zile de proteste pașnice # Radio Chisinau
Protestele din Iran se extind și devin din ce în ce mai violente, a anunțat sâmbătă poliția iraniană, în timp ce agenția de presă Mehr a relatat că un membru al forțelor de securitate a fost ucis 'cu lovituri de cuțit și focuri de armă' în vestul Iranului, relatează AFP și dpa.
15:30
Programul „Buy Diaspora”. Antreprenorii din R. Moldova stabiliți peste hotare pot beneficia de granturi de până la 5 000 de euro # Radio Chisinau
Antreprenorii moldoveni din diasporă care gestionează afaceri ce promovează cultura și produsele naționale pot beneficia de sprijin financiar prin noul program „Buy Diaspora”, care oferă finanțări de până la 5 000 de euro per proiect. Termenul-limită de aplicare este 29 ianuarie, transmite IPN.
15:05
Solidaritate europeană. Forțele Aeriene Române au îndeplinit o misiune umanitară în sprijinul Elveției # Radio Chisinau
O aeronavă C-27J Spartan a Forțelor Aeriene Române, configurată pentru misiuni medicale, a plecat vineri, 2 ianuarie, în jurul orei 19.00, din Baza 90 Transport Aerian, de la Otopeni, cu destinația Elveția, pentru a transporta șase pacienți diagnosticați cu arsuri la un spital din Paris, Franța, informează Ministerul Apărării Naționale.
14:40
„Principiile Cartei ONU trebuie respectate”. Prima reacție a UE după atacul SUA în Venezuela # Radio Chisinau
Șefa diplomației Uniunii Europene, Kaja Kallas, a reacționat după atacul din Venezuela și capturarea președintelui: „Principiile dreptului internațional și ale Cartei ONU trebuie respectate”, transmite MEDIAFAX.
14:15
„În prezent, legislația ne limitează doar la convocarea rezerviștilor”. Ministerul Apărării pregătește o reformă privind extinderea antrenamentelor voluntare # Radio Chisinau
Ministerul Apărării pregătește o reformă legislativă privind extinderea antrenamentelor voluntare. Inițiativa urmează să sporească pregătirea națională pentru situații imprevizibile, comunică MOLDPRES.
13:55
Polei, lapoviță și ghețuș. Cod galben de vreme severă emis de meteorologi pentru următoarele zile # Radio Chisinau
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis sâmbătă, 3 ianuarie, un cod galben de condiții complicate ale vremii, valabil pe întreg teritoriul Republicii Moldova.
13:25
Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei a reacționat oficial după atacul lansat de Statele Unite ale Americii asupra Venezuelei, acuzând Washingtonul de „agresiune armată”. Kremlinul condamnă ferm acțiunea și cere evitarea unei escaladări a situației prin dialog.
13:00
CNAM a achitat în totalitate serviciile medicale oferite în luna noiembrie de prestatorii contractați # Radio Chisinau
Compania Națională de Asigurări în Medicină a efectuat achitarea integrală a serviciilor medicale acordate în luna noiembrie de prestatorii contractați, informează MOLDPRES.
12:35
Centrul Cultural Rus urmează să-și încheie activitatea la Chișinău în această vară. Mihai Popșoi: „Decizia este luată” # Radio Chisinau
Centrul Cultural Rus urmează să-și încheie activitatea la Chișinău la finele lunii iunie – începutul lunii iulie 2026, atunci când expiră prevederile Acordului curent. Chișinăului a notificat oficial Ministerul Afacerilor Externe de la Moscova despre închiderea centrului. Declarația a fost făcută de vicepremierul Mihai Popșoi, în cadrul unui interviu acordat în exclusivitate pentru MOLDPRES.
Ieri
12:10
Dan Motreanu: De la intrarea în UE, România a primit 106 miliarde de euro de la UE și a plătit 35 miliarde de euro, având un beneficiu net de 71 miliarde de euro # Radio Chisinau
Europarlamentarul Dan Motreanu afirmă, sâmbătă, că, de la intrarea în UE și până astăzi, România a primit 106 miliarde de euro de la UE și a plătit 35 miliarde de euro, având un beneficiu net de 71 miliarde de euro.
11:50
Președintele venezuelean Maduro a fost capturat de armata SUA și a fost scos din țară, declară Trump # Radio Chisinau
Președintele american Donald Trump susține că președintele venezuelean, Nicolas Maduro, și soția sa au fost „capturați și scoși din țară”
11:30
Întâlnire cu aliații la Kiev pentru a discuta garanțiile de securitate pentru Ucraina. Cine participă # Radio Chisinau
Astăzi au loc, la Kiev, noi negocieri între Ucraina și aliații săi europeni și americani cu privire la un eventual acord pentru a pune capăt războiului cu Rusia. Consilierii de securitate ai țărilor europene aliate Kievului urmează să se întâlnească cu oficialii ucraineni, în timp ce o echipă americană va participa prin videoconferință.
11:05
Un drum local, modernizat în cadrul Programului „Europa este aproape”, a fost dat în exploatare în satul Dobrogea, administrat de orașul Sângera din municipiul Chișinău, transmite IPN.
10:40
Venezuela acuză SUA de atac. Președintel Maduro declară „stare de tulburări externe pe întreg teritoriul național” # Radio Chisinau
Guvernul venezuelean a declarat că „respinge, repudiază și denunță” „agresiunea militară” a SUA.Acesta a acuzat SUA că încearcă „să acapareze resursele strategice ale Venezuelei, în special petrolul și mineralele sale, încercând să încalce cu forța independența politică a națiunii”.
10:15
BIE prezintă cele mai importante evenimente din anul 2025. Sprijinul de 1,9 miliarde de euro, Summit R. Moldova – UE, acțiuni de susținere al parcursului spre UE (VIDEO) # Radio Chisinau
Biroul pentru Integrare Europeană (BIE) a prezentat cele mai importante evenimente din anul 2025 în parcursul european al Republicii Moldova. Primul eveniment menționat a avut loc pe 9 mai, la Chișinău, unde Comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, și fostul prim-ministru, Dorin Recean, au semnat Planul de creștere pentru Moldova, în valoare de 1,9 miliarde de euro, care reprezintă cel mai mare sprijin financiar primit de țara noastră, informează MOLDPRES.
09:50
Trafic intens la vama Sculeni, pe sensul de ieșire din R. Moldova. Aglomerări la Leușeni și Criva # Radio Chisinau
Autoritățile vamale și de frontieră anunță, în dimineața zilei de 3 ianuarie, trafic intens de călători și mijloace de transport la punctele de trecere a frontierei Leușeni și Criva, pe sensul de ieșire din Republica Moldova. La Sculeni, aglomerațiile se mențin încă de vineri, tot pe direcția de ieșire din țară, transmite IPN.
09:25
VIDEO | Explozii puternice și coloane de fum în capitala Venezuelei, Caracas. Părți ale orașului au rămas fără electricitate # Radio Chisinau
Avioane, zgomote puternice și un nor de fum au fost auzite și văzute în capitala venezueleană Caracas în primele ore ale dimineții de sâmbătă, relatează Reuters și CNN, care citează mărturii de la fața locului. Președintele SUA, Donald Trump, a avertizat în repetate rânduri că SUA se pregătesc să ia noi măsuri împotriva presupuselor rețele de trafic de droguri din Venezuela și că atacurile terestre vor începe „în curând”.
09:00
METEO | Cer predominant noros, cu precipitații slabe anunțate de meteorologi în zilele de weekend # Radio Chisinau
Meteorologii prognozează pentru zilele de odihnă precipitații slabe, pe drumuri se va forma ghețuș. Cerul va fi predominant noros, informează MOLDPRES.
2 ianuarie 2026
21:20
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) atenționează cetățenii asupra riscului major de prăbușire sub gheața subțire a bazinelor acvatice din țară, în contextul temperaturilor oscilante din ultima perioadă.
21:00
Sportivii ruși nu vor putea reprezenta Rusia la JO 2026 nici dacă se încheie războiul cu Ucraina # Radio Chisinau
Sportivii ruși care vor participa la Jocurile Olimpice 2026 Milano-Cortina nu vor putea să își reprezinte țara nici în cazul în care se va ajunge la un acord de pace cu Ucraina, a spus președinta Comitetului Internațional Olimpic, Kirsty Coventry, într-un interviu pentru un cotidian italian, transmite MOLDPRES cu referire la Agerpres și Reuters.
20:40
Prețul asigurării medicale pentru avocați și notari, majorat semnificativ. Cât trebuie să achite în 2026 # Radio Chisinau
Persoanele care se asigură în mod individual pot achita, începând din 1 ianuarie, prima de asigurare obligatorie de asistență medicală (AOAM) în sumă fixă pentru anul 2026. Cetățenii care nu sunt angajați și nici asigurați de Guvern sunt obligați să achite prima de asigurare în mod individual în primele trei luni ale anului.
20:20
„Pregătiți un testament și nu intrați pe rețelele sociale”: SUA avertizează cetățenii americani aflați în Rusia că ar putea fi încarcerați fără vreun motiv legitim # Radio Chisinau
Departamentul de Stat al SUA a menținut fără modificări una dintre cele mai dure avertizări de călătorie în Rusia, precizând pericolele grave la care se expun cetățenii americani care aleg să călătorească sau să rămână pe teritoriul Federației Ruse.
19:55
Drum local modernizat în satul Dobrogea. Peste 9.000 de locuitori beneficiază de acces îmbunătățit # Radio Chisinau
Peste 9.000 de locuitori din satul Dobrogea, orașul Sîngera, beneficiază de un drum local modernizat, care asigură un acces mai bun către locuințe, instituții publice și servicii locale.
19:35
Întreprinderea de stat Moldelectrica a realizat primele tranzacții pe Piața Energiei Electrice de Echilibrare. Primele oferte pentru energie de echilibrare au fost depuse pe 31 decembrie, în urma finalizării procesului de calificare și a semnării cadrului contractual aferent.
19:05
Activitatea ambasadei R. Moldova în SUA, relocată temporar după incendiul din decembrie # Radio Chisinau
Ambasada Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii informează că, începând cu data de 5 ianuarie 2026, activitatea misiunii diplomatice este relocată temporar, pentru o perioadă estimată de trei până la cinci luni, la adresa: 1015 15th Street, NW, etajul 6, Washington, DC 20005.
18:45
Chișinău a intrat în noul an fără aprobarea unui buget, din cauza blocajelor politice din Consiliul municipal Chișinău. Autoritățile anunță că în aceste condiții capitala va continua să funcționeze pe baza unui buget provizoriu, care, potrivit lor, este un mecanism legal, ce permite tuturor instituțiilor municipale să activeze în regim normal, până la aprobarea bugetului pentru anul 2026, transmite IPN.
18:25
Eurodeputatul Siegfried Mureșan: „În anul 2026, R. Moldova va continua să beneficieze de sprijin la nivel european pentru a urma procesul de aderare la UE” # Radio Chisinau
Republica Moldova va continua să beneficieze, în anul 2026, de sprijin la nivel european pentru a urma procesul de aderare la UE. Asigurările vin din partea eurodeputatului Siegfried Mureșan, la început de an, comunică MOLDPRES.
18:05
Armata rusă a lovit centrul orașului Harkov cu rachete balistice. Un bloc cu cinci etaje a fost spulberat, cel puțin 16 răniți (FOTO) # Radio Chisinau
Cel puțin 16 oameni au fost răniți vineri în urma unui atac rusesc cu rachete balistice într-o zonă rezidențială a orașului Harkov, relatează presa ucraineană. Un bloc cu cinci etaje a fost lovit, iar autoritățile intervin pentru a scoate oamenii de sub dărâmături. Într-o postare pe Facebook, președintele Volodimir Zelenski a dat mai multe detalii despre atacul rușilor.
17:35
Avocat condamnat pentru trafic de influență: un an de închisoare și interdicție de a profesa timp de cinci ani # Radio Chisinau
Un avocat a fost condamnat la un an de închisoare pentru trafic de influență. Totodată, instanța a dispus și privarea de dreptul de a exercita activitatea de avocat pentru o perioadă de cinci ani.
17:15
Aproape 3,3 milioane de cetățeni cu drept de vot sunt înscriși în Registrul de Stat al alegătorilor # Radio Chisinau
Aproape 3 milioane 300 de mii de cetățeni erau înscriși în Registrul de Stat al Alegătorilor, la începutul anului 2026. Potrivit datelor Comisiei Electorale Centrale 2,7 milioane sunt atribuiți pe unități administrativ-teritoriale de nivelul II.
16:55
Părinții din întreaga țară își vor putea înscrie copiii la grădiniță online. Ministerul Educației și Cercetării a elaborat conceptul sistemului informațional „e-Admitere” pentru educația timpurie, similar celui deja implementat în municipiul Chișinău, transmite IPN.
16:40
VIDEO | Cum poți intra în posesia tichetelor de vacanță, disponibile din 1 ianuarie 2026. Victoria Belous: „Un instrument menit să sprijine dezvoltarea turismului în zonele rurale” # Radio Chisinau
Salariații pot beneficia, începând cu 1 ianuarie 2026, de tichete de vacanță pentru acoperirea cheltuielilor turistice în structurile rurale de cazare din Republica Moldova. Valoarea acestora va putea fi dedusă fiscal de către angajatori, în limita a 50% din salariul mediu lunar pe economie, informează MOLDPRES.
16:15
România va trimite o aeronavă militară în Elveția după tragedia de la Crans-Montana: Va transporta la Paris șase tineri cu arsuri grave # Radio Chisinau
O aeronavă a MApN este pregătită să decoleze spre Lausanne, de unde va transporta către spitale din Paris șase tineri cu arsuri grave, răniți în incendiul din Crans-Montana, a anunțat ministrul Apărării de la București, Radu Miruță.
16:00
Comisia Electorală Centrală (CEC) informează că termenul-limită pentru prezentarea rapoartelor privind gestiunea financiară a partidelor politice pentru cel de-al doilea semestru al anului 2025 este data de 15 ianuarie curent.
15:40
Mutare strategică la vârful puterii ucrainene. Șeful spionajul militar va conduce Administrația, anunță Zelenski # Radio Chisinau
Șeful Direcției Generale de Informații Militare, Kirilo Budanov a fost numit de către Volodimir Zelenski la conducerea Administrației Președintelui Ucrainei, după ce Iermak a fost nevoit să-și dea demisia în urma unui scandal uriaș de corupție.
15:25
Trei zile cu lapoviță, ninsori și ghețuș. SHS: săptămâna viitoare vremea se va încălzi # Radio Chisinau
Meteorologii anunță lapoviță și ninsori pentru zilele de sâmbătă, duminică și luni. Contactat de IPN, șeful Direcției prognoze meteorologice din cadrul Serviciului Hidrometeorologic de Stat, Ghenadii Roșca, a anunțat că, din cauza precipitațiilor și temperaturilor negative, se va forma polei și ghețuș.
15:00
Parlamentul a adoptat 39 de acte normative în luna decembrie 2025: bugete, reforme și armonizare cu UE # Radio Chisinau
Pe parcursul lunii decembrie a anului trecut, deputații s-au întrunit în trei ședințe plenare, cu o durată totală de 30 de ore. În aceeași perioadă, în procedura legislativă au intrat 43 de proiecte de acte normative.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.