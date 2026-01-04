(video) „Când am dat-o în căutare, a început să ne amenințe”. Rudele femeii dispărute acum 4 ani de la ferma suspectului din Anenii Noi: „Să ne dea osemintele, să o înmormântăm creștinește”

19:20

Autoritatea Naționale de Integritate a refuzat inițierea unui control al averii deputatului Vasile Costiuc, liderul Partidului Democrația Acasă, după ce o sesizare în acest sens a fost depusă la mijlocul lunii decembrie 2025. În sesizare s-a făcut referire la faptul că Vasile Costiuc nu ar fi declarat că este administratorul unei întreprinderi din România și, eventual, dacă a avut venituri din această activitate. Pe de altă parte, Costiuc a declarat că a inițiat procedura de a fi înlocuit în această funcție, iar ANI a menționat „disproporționalitatea” solicitării cu prevederile legii.