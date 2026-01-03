Departe de Moldova, aproape de gusturile de acasă: magazinul moldovenesc din Bruxelles, tot mai căutat de sărbători
Radio Moldova, 3 ianuarie 2026 21:40
Pentru moldovenii stabiliți în Belgia care nu reușesc să ajungă acasă de sărbători, dorul de Crăciun capătă gustul produselor tradiționale. Vinuri, dulciuri, produse din carne, pește, dar și fructe sau legume moldovenești pot fi găsite într-un magazin deschis în urmă cu doi ani de Vlad Constantin, originar din Cahul, stabilit de peste două decenii la Bruxelles.
• • •
Alte ştiri de Radio Moldova
Acum 5 minute
22:00
A început anul cu o performanță de zile mari! Camille Rast a obținut prima sa victorie la slalom uriaș în Cupa Mondială de schi alpin # Radio Moldova
Elvețianca a reușit performanța în concursul desfășurat în stațiunea slovenă Kranjska Gora. Rast s-a impus în prima cursă din Cupa Mondială din noul an, după două manșe foarte solide, la final fiind cronometrată cu 2 minute și 9 sutimi de secundă. Elvețianca le-a devansat pe austriaca Julia Scheib și pe americanca Paula Moltzan.
Acum 30 minute
21:40
Locuitorii din satul Țarigrad păstrează cu sfințenie o tradiție în ajunul Crăciunului pe stil vechi # Radio Moldova
În ajunul Crăciunului pe stil vechi, gospodăriile din satul Țarigrad, raionul Drochia, păstrează cu sfințenie tradițiile moștenite din generație în generație. Unul dintre cele mai cunoscute și așteptate obiceiuri este tăierea porcului - un ritual care îmbină credința, munca și spiritul comunitar. Eugen Cațer este un gospodar tânăr, dar crescut în respect pentru rânduielile satului, pe care le cunoaște și le urmează pas cu pas, așa cum le-a învățat de la părinți și bunici.
21:40
Departe de Moldova, aproape de gusturile de acasă: magazinul moldovenesc din Bruxelles, tot mai căutat de sărbători # Radio Moldova
Pentru moldovenii stabiliți în Belgia care nu reușesc să ajungă acasă de sărbători, dorul de Crăciun capătă gustul produselor tradiționale. Vinuri, dulciuri, produse din carne, pește, dar și fructe sau legume moldovenești pot fi găsite într-un magazin deschis în urmă cu doi ani de Vlad Constantin, originar din Cahul, stabilit de peste două decenii la Bruxelles.
Acum 2 ore
20:50
„Apartamentul 7”, mărturia vizuală a unei artiste despre frică, exod și lume postmodernă # Radio Moldova
Artista multimedia Valeria Barbas propune publicului o experiență artistică neobișnuită prin expoziția „Apartamentul 7”, găzduită de Galeria Constantin Brâncuși. Cunoscută ca artistă vizuală, compozitoare și interpretă, dar și ca realizatoare a emisiunii „Nova Ars” de la Moldova 1, Valeria Barbas aduce în spațiul expozițional propriul univers interior, transformat într-un apartament simbolic, compartimentat tematic.
20:40
Experți, după atacul SUA asupra Venezuelei: „Țara intră într-un vid de putere, cu risc de război civil” # Radio Moldova
Intervenția militară a Statelor Unite în Venezuela și capturarea lui Nicolás Maduro deschid o perioadă de incertitudine majoră pentru statul latino-american. Analiștii Andrei Curăraru și Sandu Valentin Mateiu au declarat sâmbătă, 3 ianuarie, la o ediție specială de la Moldova 1, că înlăturarea liderului de la Caracas nu înseamnă automat prăbușirea regimului, ci creează un vid de putere cu riscuri interne și regionale.
20:10
Curăraru și Mateiu: regimul Maduro era un „sistem de cartel”, iar tranziția va fi lungă și instabilă # Radio Moldova
Intervenția militară a Statelor Unite în Venezuela și capturarea lui Nicolás Maduro deschid o perioadă de incertitudine majoră pentru statul latino-american, avertizează experții invitați în ediția specială de la Moldova 1. Analiștii Andrei Curăraru și Sandu Valentin Mateiu susțin că înlăturarea liderului de la Caracas nu înseamnă automat prăbușirea regimului, ci creează un vid de putere cu riscuri interne și regionale.
Acum 4 ore
20:00
Explozii în capitala Venezuelei | Șeful Statului Major al SUA: Operațiunea împotriva lui Maduro a fost pregătită mai multe luni # Radio Moldova
Operațiunea împotriva președintelui venezuelean Nicolas Maduro a fost planificată „de mai multe luni” și a implicat peste 150 de aeronave, a dezvăluit sâmbătă șeful Statului Major interimar al SUA, generalul Dan Caine, relatează AFP și Reuters.
19:50
Atacul Statelor Unite ale Americii (SUA) asupra Venezuelei în primele ore ale dimineții de sâmbătă, 3 ianuarie, a provocat un val de reacții internaționale. Unii au salutat capturarea președintelui Nicolas Maduro, alți lideri susțin că este un „atac cu impact global”.
19:50
Explozii în capitala Venezuelei | Șeful Statului Major al SUA: Operațiunea împotriva lui Maduro a fost pregătită de mai multe luni” # Radio Moldova
Mai multe explozii au zguduit capitala Venezuelei, Caracas, în dimineața de sâmbătă, 3 ianuarie, inclusiv în zona aeroportului. Coloane de fum negru și aeronave au fost văzute, conform martorilor Reuters și imaginilor care circulă pe rețelele de socializare. O pană de curent a afectat zona de sud a orașului, în apropierea unei baze militare majore, au declarat martorii.
19:40
La posturile vamale Leușeni, Criva-Mamalîga, Sculeni și Giurgiulești-Galați s-a înregistrat pe parcursul zilei de sâmbătă, 3 ianuarie, trafic intens de călători și mijloace de transport, pe sensul de ieșire din Republica Moldova. Călătorii au fost îndemnați să traverseze prin alte puncte de trecere.
19:40
Glasgow Rangers a câștigat faimosul „Old Firm”, mare derby cu rivala din oraș, Celtic. A fost 3-1 pentru trupa lui Danny Röhl în meciul disputat chiar pe terenul adversarului, stadionul Celtic Park.
19:20
Donald Trump: „SUA vor conduce Venezuela până când va avea loc o tranziție corespunzătoare” # Radio Moldova
Statele Unite vor conduce Venezuela până când va putea avea loc o tranziție corespunzătoare în această țară. Anunțul a fost făcut, în direct, pe 3 ianuarie, de președintele american, Donald Trump, de la reședința sa din Florida. Totodată, liderul de la Casa Albă a atenționat că SUA sunt pregătite să organizeze un al doilea atac „mult mai mare dacă va fi nevoie”.
19:00
Explozii în capitala Venezuelei | Donald Trump a publicat prima imagine cu Maduro, prizonier pe USS Iwo Jima # Radio Moldova
Mai multe explozii au zguduit capitala Venezuelei, Caracas, în dimineața de sâmbătă, 3 ianuarie, inclusiv în zona aeroportului. Coloane de fum negru și aeronave au fost văzute, conform martorilor Reuters și imaginilor care circulă pe rețelele de socializare. O pană de curent a afectat zona de sud a orașului, în apropierea unei baze militare majore, au declarat martorii.
18:20
Aglomerație în direcția de ieșire din R. Moldova la punctul de trecere Giurgiulești-Galați # Radio Moldova
La posturile vamale Leușeni, Criva-Mamalîga și Sculeni s-a înregistrat pe parcursul zilei de sâmbătă, 3 ianuarie, trafic intens de călători și mijloace de transport, pe sensul de ieșire din Republica Moldova. Călătorii au fost îndemnați să traverseze prin alte puncte de trecere.
Acum 6 ore
18:00
Explozii în capitala Venezuelei | Maduro, în drum spre New York, potrivit lui Trump. Urmează să fie judecat pentru „narcoterorism” # Radio Moldova
Mai multe explozii au zguduit capitala Venezuelei, Caracas, în dimineața de sâmbătă, 3 ianuarie, inclusiv în zona aeroportului. Coloane de fum negru și aeronave au fost văzute, conform martorilor Reuters și imaginilor care circulă pe rețelele de socializare. O pană de curent a afectat zona de sud a orașului, în apropierea unei baze militare majore, au declarat martorii.
17:30
La posturile vamale Leușeni, Criva-Mamalîga și Sculeni s-a înregistrat pe parcursul zilei de sâmbătă, 3 ianuarie, trafic intens de călători și mijloace de transport, pe sensul de ieșire din Republica Moldova. Călătorii au fost îndemnați să traverseze prin alte puncte de trecere.
17:20
„Drumul spre bine începe cu mine”, carte scrisă de Valentina Alexa, lansată la Chișinău # Radio Moldova
În această perioadă, când urările de bine cu ocazia sărbătorilor de iarnă curg lanț, psihologul Valentina Alexa ne reamintește că un an mai bun începe cu fiecare dintre noi. Recent, la Chișinău, autoarea a lansat cartea „Drumul spre bine începe cu mine”, un ghid despre cum să cultivăm starea de bine în interiorul nostru și cum să aducem schimbarea în viețile noastre.
16:50
Explozii în capitala Venezuelei | Donald Trump laudă operațiunea de capturare a lui Maduro: „Nicio țară nu ar fi putut face așa” # Radio Moldova
Mai multe explozii au zguduit capitala Venezuelei, Caracas, în dimineața de sâmbătă, 3 ianuarie, inclusiv în zona aeroportului. Coloane de fum negru și aeronave au fost văzute, conform martorilor Reuters și imaginilor care circulă pe rețelele de socializare. O pană de curent a afectat zona de sud a orașului, în apropierea unei baze militare majore, au declarat martorii.
16:50
Sprijin internațional fără precedent: Ucraina atrage cel mai mare ajutor militar de la începutul războiului # Radio Moldova
Ucraina a reușit să atragă în 2025 peste 45 de miliarde de dolari în asistență de securitate internațională – cel mai ridicat nivel înregistrat de la declanșarea invaziei ruse pe scară largă. Volumul sprijinului este cu aproape 30% mai mare decât în anul precedent și marchează o schimbare esențială: trecerea de la ajutor de urgență la cooperare structurată și previzibilă cu partenerii internaționali.
16:40
La posturile vamale Leușeni, Criva-Mamalîga și Sculeni se înregistrează pe parcursul zilei de sâmbătă, 3 ianuarie, trafic intens de călători și mijloace de transport, pe sensul de ieșire din Republica Moldova.
16:30
Aproape 50.000 de gospodării din Berlin au rămas fără electricitate, după ce un tunel de cabluri a luat foc # Radio Moldova
Un tunel de cabluri electrice din Berlin, capitala Germaniei, a luat foc astăzi, lăsând fără curent aproximativ 50.000 de gospodării, au anunțat autoritățile locale, care au precizat că incendiul ar putea fi rezultatul unui act de incendiere.
16:30
Atacul Statelor Unite ale Americii (SUA) asupra Venezuelei în primele ore ale dimineții de sâmbătă, 3 ianuarie, a provocat un val de reacții internaționale.
16:30
Explozii în capitala Venezuelei | Ministrul Apărării amenință cu desfășurarea forțelor armate # Radio Moldova
Mai multe explozii au zguduit capitala Venezuelei, Caracas, în dimineața de sâmbătă, 3 ianuarie, inclusiv în zona aeroportului. Coloane de fum negru și aeronave au fost văzute, conform martorilor Reuters și imaginilor care circulă pe rețelele de socializare. O pană de curent a afectat zona de sud a orașului, în apropierea unei baze militare majore, au declarat martorii.
16:10
Atacurile Statelor Unite ale Americii asupra Venezuelei în primele ore ale dimineții de sâmbătă, 3 ianuarie, au provocat un val de reacții internaționale.
Acum 8 ore
15:50
Aproape 50.000 de gospodări din Berlin au rămas fără electricitate, după ce un tunel de cabluri a luat foc # Radio Moldova
Un tunel de cabluri electrice din Berlin, capitala Germaniei, a luat foc astăzi, lăsând fără curent aproximativ 50.000 de gospodării, au anunțat autoritățile locale, care au precizat că incendiul ar putea fi rezultatul unui act de incendiere.
15:50
Racing Club de Lens are un parcurs fantastic în campionatul de fotbal al Franței. Echipa pregătită de Pierre Sage a obținut a 7-a victorie consecutivă în Ligue 1 și este liderul clasamentului.
15:20
Sondaj național în Ucraina: majoritatea covârșitoare a ucrainenilor spune „nu” condițiilor Moscovei # Radio Moldova
74% dintre ucraineni consideră complet inacceptabil așa-numitul „plan de pace” al Rusiei, arată cele mai recente date ale Institutului Internațional de Sociologie din Kiev (KMIS), publicate la finalul lunii decembrie 2025. Procentul rămâne aproape neschimbat față de toamna acestui an și indică o respingere fermă și constantă a oricărei soluții care ar presupune retrageri teritoriale, limitarea armatei ucrainene sau renunțarea la suveranitate.
15:00
Atacuri în capitala Venezuelei | Nicolas Maduro și soția lui, puși oficial sub acuzare în SUA # Radio Moldova
Mai multe explozii au zguduit capitala Venezuelei, Caracas, în dimineața de sâmbătă, 3 ianuarie, inclusiv în zona aeroportului. Coloane de fum negru și aeronave au fost văzute, conform martorilor Reuters și imaginilor care circulă pe rețelele de socializare. O pană de curent a afectat zona de sud a orașului, în apropierea unei baze militare majore, au declarat martorii.
15:00
Panouri fotovoltaice la grădinița din Baimaclia: Director: „Banii economisiți îi reinvestim în instituție” # Radio Moldova
Grădinița de copii din comuna Baimaclia, raionul Căușeni, a reușit să reducă pierderile de energie cu circa 35%, să îmbunătățească confortul termic și să scadă semnificativ costurile pentru încălzire și energie electrică, datorită unui proiect de eficiență energetică. Instituția a devenit astfel un loc mai cald și mai primitor pentru copiii care o frecventează zilnic.
14:50
La posturile vamale Leușeni, Criva-Mamalîga și Sculeni se înregistrează trafic intens de călători și mijloace de transport, pe sensul de ieșire din Republica Moldova.
14:30
Tot mai mulți oameni în autobuze și troleibuze, tot mai multe mașini pe străzi: paradoxul mobilității din Chișinău # Radio Moldova
Transportul public din Chișinău a înregistrat în 2024 una dintre cele mai puternice creșteri din ultimii ani. Datele oficiale arată că tot mai mulți locuitori ai capitalei folosesc autobuzele și troleibuzele, într-un oraș în care traficul devine tot mai aglomerat, iar numărul mașinilor continuă să crească.
14:20
Atacuri în capitala Venezuelei | Nicolas Maduro, capturat de trupele speciale Delta Force ale armatei SUA # Radio Moldova
Mai multe explozii au zguduit capitala Venezuelei, Caracas, în dimineața de sâmbătă, 3 ianuarie, inclusiv în zona aeroportului. Coloane de fum negru și aeronave au fost văzute, conform martorilor Reuters și imaginilor care circulă pe rețelele de socializare. O pană de curent a afectat zona de sud a orașului, în apropierea unei baze militare majore, au declarat martorii.
14:10
Uniunea Europeană (UE) monitorizează îndeaproape situația din Venezuela. Astfel a comentat șefa diplomației europene, Kaja Kallas, care a anunțat că a purtat o discuție cu secretarul de stat american, Marco Rubio și cu ambasadorul european din Caracas.
Acum 12 ore
14:00
ACTUALIZARE | Diplomație sub presiunea războiului: Kievul găzduiește noi consultări internaționale pentru pace # Radio Moldova
„Împreună cu șeful Statului Major General al Armatei Ucrainei, generalul-locotenent Andriy Hnatov, primul adjunct al ministrului Afacerilor Externe, Serhiy Kyslytsya, și consilierul Oficiului Președintelui, Oleksandr Bevz, am început colaborarea cu partenerii europeni la Kiev. Prima parte a întâlnirii a fost dedicată documentelor-cadru, în special chestiunilor legate de garanțiile de securitate și abordările planului de pace, precum și succesiunii pașilor comuni ulteriori. Lucrăm pentru ca toate deciziile să fie realiste și susținute de o responsabilitate comună”, notează negociatorul-șef al Ucrainei, Rustem Umerov.
14:00
AC Milan a intrat în noul an cu victorie. „Rossoneri” au învins pe Cagliari Calcio în deplasare cu 1-0, într-un meci al etapei a 18-a din Serie A. Rafael Leao a înscris singurul gol.
14:00
Atacuri în capitala Venezuelei | Vicepreședinte venezuelean: „SUA au realizat doar parțial ce și-au propus” # Radio Moldova
Mai multe explozii au zguduit capitala Venezuelei, Caracas, în dimineața de sâmbătă, 3 ianuarie, inclusiv în zona aeroportului. Coloane de fum negru și aeronave au fost văzute, conform martorilor Reuters și imaginilor care circulă pe rețelele de socializare. O pană de curent a afectat zona de sud a orașului, în apropierea unei baze militare majore, au declarat martorii.
13:40
Kaja Kallas: „UE a spus în repetate rânduri că președintele Venezuelei nu are legitimitate” # Radio Moldova
Uniunea Europeană (UE) a spus în repetate rânduri că președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, „nu are legitimitate”. Astfel a comentat șefa diplomației europene, Kaja Kallas, care a anunțat că a purtat o discuție cu secretarul de stat american, Marco Rubio și cu ambasadorul european din Caracas. Kaja Kallas a menționat că UE monitorizează îndeaproape situația din Venezuela.
13:20
Diplomație sub presiunea războiului: Kievul găzduiește noi consultări internaționale pentru pace # Radio Moldova
Consilieri pentru securitate națională din statele europene aliate Ucrainei au sosit sâmbătă, 3 ianuarie 2026, la Kiev pentru noi runde de negocieri privind un posibil plan de încheiere a războiului declanșat de Rusia. Informația a fost confirmată de negociatorul-șef al Ucrainei, Rustem Umerov, printr-un mesaj publicat pe Telegram.
13:10
Atacuri în capitala Venezuelei | Marco Rubio susține că Maduro a fost arestat pentru a fi judecat în SUA # Radio Moldova
Mai multe explozii au zguduit capitala Venezuelei, Caracas, în dimineața de sâmbătă, 3 ianuarie, inclusiv în zona aeroportului. Coloane de fum negru și aeronave au fost văzute, conform martorilor Reuters și imaginilor care circulă pe rețelele de socializare. O pană de curent a afectat zona de sud a orașului, în apropierea unei baze militare majore, au declarat martorii. Președintele venezuelean, Nicolas Maduro, care a declarat stare de urgență în țară, a fost capturat și scos din țară împreună cu soția sa.
12:50
Atac al SUA în capitala Venezuelei | Ministerul rus de Externe condamnă „actul de agresiune armată” al SUA # Radio Moldova
Federația Rusă, care în urmă cu patru ani a inițiat un război împotriva Ucrainei, a condamnat „actul de agresiune armată al SUA împotriva Venezuelei”, relatează TASS.
12:40
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis Cod galben de condiții complicate ale vremii, valabil în perioada 4 ianuarie, ora 10:00 – 5 ianuarie, ora 14:00.
12:20
Pe parcursul nopții, drumarii au intervenit pe drumurile naționale pentru combaterea lunecușului # Radio Moldova
Pe parcursul nopții, drumarii au intervenit pe traseele publice naționale din zonele nord, centru și sud. Pe sectoarele Călărași și Orhei au fost efectuate lucrări de patrulare și combatere a lunecușului, pentru menținerea condițiilor de siguranță a circulației rutiere.
12:20
Mai multe medicamente compensate pentru cetățenii R. Moldova: „Este foarte binevenit” # Radio Moldova
Pacienții cu diabet zaharat, hipertensiune arterială și afecțiuni care necesită tratament anticoagulant vor avea acces la mai multe tipuri de medicamente compensate. Se întâmplă după ce Compania Națională pentru Asigurări în Medicină (CNAM) a extins această listă. În cazul diabetului zaharat, de exemplu, anual, sunt depistate aproximativ zece mii de cazuri noi, arată datele statistice.
12:00
Atac al SUA în capitala Venezuelei | Donald Trump confirmă că președintele Maduro „a fost capturat și scos din țară” # Radio Moldova
Președintele american, Donald Trump, a anunțat că, în urma unei operațiuni desfășurate de Statele Unite în Venezuela, a fost capturat președintele țării, Nicolas Maduro, care a fost transportat în afara țării.
12:00
Investiție de peste 20 de milioane de lei într-un nou complex sportiv pentru Șoldănești # Radio Moldova
Lucrările la complexul sportiv multifuncțional din municipiul Șoldănești avansează, iar schimbările sunt deja vizibile pe teren. Recent, reprezentanții Agenția de Dezvoltare Regională Centru (ADR) au efectuat o vizită pe șantier pentru a evalua stadiul proiectului de revitalizare urbană, finanțat din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, cu sprijinul autorităților publice locale.
11:50
Explozii în capitala Venezuelei. Președintele și soția acestuia au fost capturați și transportati cu avionul în afara țării # Radio Moldova
Președintele american, Donald Trump, a anunțat că, în urma unei operațiuni desfășurate de Statele Unite în Venezuela, a fost capturat președintele țării, Nicolas Maduro, care a fost transportat în afara țării.
11:20
Avertisment de nivel maxim: SUA menține interdicția de călătorie în Rusia și invocă riscuri grave de securitate # Radio Moldova
Statele Unite a reînnoit una dintre cele mai dure avertizări de călătorie la adresa Federației Ruse, cerând cetățenilor americani să evite orice deplasare în această țară și să părăsească imediat teritoriul rus dacă se află deja acolo. Avertismentul a fost reconfirmat de Departamentul de Stat al SUA printr-o alertă de securitate emisă de Ambasada SUA la Moscova la 18 decembrie 2025.
11:10
Atacurile rusești din Ucraina | Cel puțin șase morți și peste 40 de răniți în ultimele 24 de ore # Radio Moldova
Cel puțin șase persoane au fost ucise și alte 42 rănite în atacurile rusești împotriva Ucrainei în ultimele 24 de ore, au raportat autoritățile locale pe 3 ianuarie. Rusia a lansat 95 de drone asupra Ucrainei peste noapte, potrivit Forțelor Aeriene.
11:00
Suntem în perioada sărbătorilor de iarnă, este și vremea vacanțelor pentru copii, precum și a concediilor pentru adulți. Mulți moldoveni aleg să meargă la munte, unde pârtiile de schi, sporturile montane și atmosfera de sezon sunt principalele atracții. Pachetele turistice sunt diverse, operatorii vin cu oferte de vacanță, unii propun și reduceri. Este important să fim atenți pentru a evita escrocheriile, atenționează directorul Asociației Naționale a Agenților Economici de Turism, Ion Alexa.
10:40
Revista Presei: Armata Națională renunță la Kalașnikov și trece la armamentul utilizat în Occident # Radio Moldova
Un an de test pentru guvernarea de la Chișinău și de ce este important parteneriatul cu România – comentariul experților; modernizarea Armatei Naționale și cum poate fi îmbunătățită situația demografică a țării - sunt câteva dintre principalele subiecte ale presei, trecute în revistă.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.