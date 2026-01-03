(foto) „Cu i-au încurcat?”. Dezastru în Parcul Rîșcani: Mai multe felinare și o porțiune din gard au fost distruse

18:20

Influencerul Emilian Crețu a vorbit deschis despre fratele său mai mare, care de aproape zece ani este călugăr pe Muntele Athos, explicând ce l-a determinat să facă acest pas radical. „Cred că dezamăgirile lui în dragoste l-au împins spre această alegere. Într-un fel, el a dus această fire extremă mai departe, în credință. A mers până la capăt și acolo, și probabil a găsit liniștea pe care nu o avea înainte”, a povestit actorul la Podcastul Lorenei.