(foto) „Cu i-au încurcat?”. Dezastru în Parcul Rîșcani: Mai multe felinare și o porțiune din gard au fost distruse
UNIMEDIA, 3 ianuarie 2026 17:50
Mai multe felinare și o porțiune din gard din Parcul din sectorul Rîșcani al capitalei au fost distruse, noaptea trecută, de persoane necunoscute. Imaginile cu acțiunile de vandalism au fost transmise poliției, a anunțat pe rețele Victor Pruteanu, consilierul primarului capitalei.
• • •
Acum 10 minute
18:20
(video) „Dezamăgirile în dragoste l-au împins spre această alegere”. Emilian Crețu povestește cum a ajuns fratele său călugăr pe muntele Athos # UNIMEDIA
Influencerul Emilian Crețu a vorbit deschis despre fratele său mai mare, care de aproape zece ani este călugăr pe Muntele Athos, explicând ce l-a determinat să facă acest pas radical. „Cred că dezamăgirile lui în dragoste l-au împins spre această alegere. Într-un fel, el a dus această fire extremă mai departe, în credință. A mers până la capăt și acolo, și probabil a găsit liniștea pe care nu o avea înainte”, a povestit actorul la Podcastul Lorenei.
Acum o oră
17:50
Ambasada Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii anunță că, începând cu data de 5 ianuarie 2026, activitatea misiunii diplomatice va fi relocată temporar pentru o perioadă estimată de 3–5 luni.
17:50
Acum 2 ore
17:30
(video) Donald Trump, detalii despre operațiunea din Venezuela: „M-am uitat ca la un film. Dacă ați fi văzut ce viteză, ce violență, a fost uimitor” # UNIMEDIA
Președintele Statelor Unite, Donald Trump a dat asigurări, într-o intervenție telefonică la televiziunea Fox News, că niciun american nu a fost ucis în timpul capturării lui Nicolas Maduro, care se afla într-o „fortăreață”, scrie hotnews.ro.
17:20
Congresmenul Mike Lee, un membru influent al Partidului Republican, a anunțat sâmbătă după-amiaza că Statele Unite intenționează să îl judece pe președintele venezuelean Nicolas Maduro în baza acuzațiilor penale ce i s-au adus în justiția americană, scrie presa română.
17:10
(foto) Ouă contaminate cu substanță interzisă, retrase de pe piață: ANSA îndeamnă consumatorii care le-au procurat, să nu le consume # UNIMEDIA
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță retragerea de pe piață a unor ouă de găină destinate consumului uman, produse de operatorul din domeniul alimentar SRL INTERVETCOM.
16:40
(video) Femeia misterioasă cu cască neagră din „Le Constellation”: Anchetatorii o suspectează de declanșarea focului în barul unde au murit 40 de oameni, de Revelion # UNIMEDIA
Anchetatorii suspectează implicarea unei femei misterioase cu cască neagră, surprinsă ținând o sticlă cu artificii aproape de tavan, care ar fi putut declanșa focul și a provocat astfel unul dintre cele mai grave incendii din istoria recentă a Elveției, scrie adevarul.ro.
Acum 4 ore
16:20
„Geolocația nu mai este accesibilă”: O dronă a postului Moldova 1, furată de Revelion, în timp ce filma în PMAN # UNIMEDIA
Postul public de televiziune s-a confruntat, în noaptea de Revelion, cu o problemă tehnică ce putea afecta transmisiunea în direct din Piața Marii Adunări Naționale (PMAN). Drona pe care echipa de la Moldova 1 o folosea pentru imagini de ansamblu de la spectacolul din PMAN a fost deturnată de persoane necunoscute și nu a mai putut fi recuperată, deși au fost alertate instituțiile responsabile, scrie radiomoldova.md.
15:50
Michael Schumacher împlineşte astăzi 57 de ani: La peste un deceniu de la accidentul grav de schi, starea sa de sănătate rămâne un mister. # UNIMEDIA
Septuplul campion mondial de Formula 1, Michael Schumacher, care a suferit un grav accident de schi pe 29 decembrie 2013, împlinește astăzi 57 de ani, scrie news.ro.
15:40
Trafic intens la graniță. Sute de mașini stau la cozi ca să treacă vama, pe sensul de ieșire din țară. Moldovenii pleacă în vacanțe, cei mai mulți, însă, sunt cei care se întorc în țările unde muncesc.
15:30
Incident grav pe aeroportul din Vancouver: Pilot băut, dat jos din avion chiar înainte de decolare # UNIMEDIA
Un pilot al companiei Air India a fost dat jos dintr-o aeronavă aflată pe punctul de a decola de pe aeroportul din Vancouver, după ce autoritățile au constatat că acesta se afla sub influența alcoolului, notează Reuters, citat de adevarul.ro.
15:10
Un tânăr de 19 ani din Călărași a fost condamnat pentru incendierea unui automobil de poliție din răzbunare, după ce oamenii legii i-au întocmit un proces-verbal contravențional și i-au ridicat mașina.
14:40
Sărbătoare după sărbătoare în familia lui Igor Dodon: Mezinul Nicușor împlinește 11 ani. Cum l-a felicitat ex-președintele # UNIMEDIA
Sărbătoare în familia lui Igor Dodon. Mezinul Nicușor împlinește astăzi, 3 ianuarie, 11 ani. Cu această ocazie, ex-președintele i-a adresat un mesaj de felcitare.
Acum 6 ore
14:10
(video) „Mai bine PAS-ist decât la el în partid”. Emilian Crețu sparge tăcerea despre relația Ninei cu Renato Usatîi și donația de 100 mii lei: Era să fim rude # UNIMEDIA
Actorul și prezentatorul Emilian Crețu a vorbit despre relația lui Renato Usatîi cu sora sa, Nina, și a dezvăluit cum a reacționat când a aflat că tânăra i-a donat politicianului 100 000 lei în campania electorală pentru parlamentare. „Nu pot să o judec pe Nina. Ea este suficient de mult judecată”, a spus influencerul la Podcastul Lorenei.
13:50
Nokia, revenirea neașteptată: De la prăbușirea din era iPhone la un pariu de 1 miliard de dolari pe inteligența artificială # UNIMEDIA
Într-o industrie care înghite campioni pe bandă rulantă, Nokia reușește ceva rar: să nu rămână doar o nostalgie cu butoane și „Snake”, ci să-și caute din nou locul în viitor. Potrivit Financial Times, compania finlandeză care a dominat era telefoanelor clasice a fost lovită brutal de revoluția smartphone, dar în 2025 încearcă o nouă transformare, de data asta în jurul infrastructurii pentru cloud, centre de date și rețele „pregătite” pentru inteligență artificială, scrie playtech.ro.
13:30
Cum a fost capturat președintele Venezuelei: Primele informații despre prinderea lui Nicolas Maduro # UNIMEDIA
SUA au atacat sâmbătă dimineață Venezuela, iar liderul țării, Nicolas Maduro, și soția sa au fost capturați și scoși din țară, a anunțat președintele american Donald Trump. Trump nu a oferit mai multe detalii despre cum a fost prins liderul venezuelean, dar presa americană scrie că Maduro a fost capturat de Delta Force, scrie presa română.
13:20
13:10
(video) „De acum, vioara ta va răsuna din ceruri”: Instrumentistul Victor Neaga, petrecut pe ultimul drum # UNIMEDIA
Instrumentistul Victor Neaga, cunoscut pentru contribuția sa la muzica Ansamblului „Fluieraș”, a fost petrecut pe ultimul drum. Colegi, prieteni și familia s-au adunat pentru a-și lua rămas bun și a-i aduce ultimul omagiu.
13:10
Ministerul de Externe al Rusiei a emis, pe 3 ianuarie 2026, o declarație oficială prin care condamnă ceea ce a numit „act de agresiune armată al Statelor Unite împotriva Venezuelei”. „Motivele invocate pentru astfel de acțiuni sunt neconvingătoare. Ostilitatea ideologică a prevalat asupra pragmatismului și a disponibilității de a construi relații bazate pe încredere și predictibilitate”, se arată în counicatul oficial.
13:10
12:40
„Un act de agresiune armată”: Rusia condamnă acțiunile Statelor Unite împotriva Venezuelei # UNIMEDIA
Ministerul de Externe al Rusiei a emis, pe 4 ianuarie 2026, o declarație oficială prin care condamnă ceea ce a numit „act de agresiune armată al Statelor Unite împotriva Venezuelei”. „Motivele invocate pentru astfel de acțiuni sunt neconvingătoare. Ostilitatea ideologică a prevalat asupra pragmatismului și a disponibilității de a construi relații bazate pe încredere și predictibilitate”, se arată în counicatul oficial.
Acum 8 ore
12:20
Atenție, călători! Orarul de circulație în weekend a mai multor rute de autobuz se schimbă, de astăzi # UNIMEDIA
Primăria Chișinău anunță că, începând cu data de 3 ianuarie 2026, vor fi operate modificări în orarul zilelor de odihnă pentru mai multe rute de autobuz.
12:10
11:50
Ultima oră! Donald Trump anunță „capturarea” președintelui Nicolas Maduro: „SUA au lansat cu succes un atac la scară mare împotriva Venezuelei și a liderului său” # UNIMEDIA
Președintele SUA, Donald Trump, spune că Statele Unite au efectuat „atacuri la scară largă împotriva Venezuelei” și „l-au capturat” pe liderul acesteia, președintele Nicolas Maduro” și pe soția sa, scrie BBC, potrivit hotnews.ro.
11:40
Primele declarații ale proprietarului barului din Crans-Montana, în care au murit 40 de oameni: „Totul era conform standardelor” # UNIMEDIA
Unul dintre proprietarii „Le Constellation”, barul în care au ars de vii 40 de tineri, iar alți peste 100 au fost răniți, rupe tăcerea și declară că localul era administrat conform standardelor impuse de către legislația elvețiană. Omul de afaceri spune că nu-și explică modul în care s-a produs tragedia, în urma căreia inclusiv soția sa a suferit arsuri, scriu jurnaliștii Sky News, citați de digi24.ro.
11:10
10:40
Will Smith, acuzat de hărțuire sexuală: Ce s-ar fi întâmplat într-o cameră de hotel din Las Vegas # UNIMEDIA
Violonistul profesionist Brian King Joseph a depus o plângere la Curtea Superioară din California, Județul Los Angeles, marți, 30 decembrie, împotriva actorului Will Smith, în vârstă de 57 de ani, și a Treyball Studios Management, Inc, scrie protv.ro.
Acum 12 ore
10:10
(video) „Nu ești gay?”: Cum răspunde Emilian Crețu la întrebarea care ține pe jar internetul # UNIMEDIA
Actorul Emilian Crețu a răspuns întrebărilor legate de orientarea sa sexuală, alegând să păstreze discreția asupra vieții personale. „Nu e ok ca oamenii să știe tot”, a spus influencerul la Podcastul Lorenei.
10:00
(video) SUA a atacat Venezuela: Explozii puternice la Caracas, în apropierea unei baze militare # UNIMEDIA
Explozii puternice, însoţite de sunete care seamănă cu survolarea unor avioane, s-au auzit în noaptea de vineri spre sâmbătă la Caracas, capitala Venezuelei, relatează AFP, potrivit digi24.ro.
09:50
Pe 3 ianuarie, istoria a fost marcată de evenimente semnificative în diverse domenii.
09:40
Lumea pe marginea prăpastiei: Cele cinci puncte de pe glob care pot declanșa un război mondial în 2026 # UNIMEDIA
În timp ce războiul continuă să macine Europa, iar amenințarea unui conflict global capătă contur de la o zi la alta, comunitatea internațională privește cu îngrijorare spre cinci zone-cheie ale planetei care, spun experții, ar putea declanșa o nouă eră de confruntări majore chiar din 2026, scrie adevarul.ro.
09:30
Conjuncția planetară de astăzi promite schimbări și revelații pentru fiecare semn zodiacal. În timp ce arhetipurile astrologice se manifestă în moduri unice, fiecare nativ va simți impactul acestor energii cosmice.
09:30
Val de călători la ieșirile din țară: Frontierele Leușeni, Criva și Sculeni, cele mai aglomerate # UNIMEDIA
Poliția de Frontieră anunță că se înregistrează trafic intens de călători și mijloace de transport la punctele de trecere a frontierei Leușeni și Criva, pe sensul de ieșire din Republica Moldova.
09:10
Vremea în Moldova va fi astăzi variată, cu cer predominant noros și posibilitatea apariției unor precipitații ușoare, conform informațiilor de la Serviciul Hidrometeorologic de Stat.
Acum 24 ore
20:30
MAE, după ce un moldovean a fost găsit împușcat în cap pe un câmp din Italia: „La fața locului nu au fost identificate arme și nici alte leziuni vizibile pe corp” # UNIMEDIA
Ministerul Afacerilor Externe confirmă, prin intermediul Consulatului General al Republicii Moldova la Padova, decesul cetățeanului moldovean, găsit împușcat în cap pe un câmp din Italia. Potrivit informațiilor preliminare, bărbatul locuia în apropierea zonei în care a fost descoperit corpul neînsuflețit.
20:20
Rusia a atacat oraşul Harkov cu rachete balistice. Cel puţin 25 de persoane au fost rănite # UNIMEDIA
Rachete ruseşti au lovit vineri un bloc de apartamente cu mai multe etaje în Harkov, în nord-estul Ucrainei, lăsând clădirea în ruine şi rănind cel puţin 25 de persoane, au declarat oficialii, relatează Reuters, citată de news.ro.
20:10
(video) Accident în capitală: Un bătrân de 79 de ani, transportat la spital, după ce a fost tamponat de o Toyota, în timp ce traversa strada # UNIMEDIA
Un bărbat în vârstă de 79 de ani a fost transportat la spital, după ce a fost tamponat de un automobil de marca Toyota. Potrivit Poliției, acesta traversa regulamentar strada, pe trecerea de pietoni. Accidentul s-a produs pe strada Hîncești din capitală.
19:10
Fotbalistul Vlad Pascari este noul jucător al echipei FC Petrocub. Fundașul naționalei de tineret a semnat un contract valabil pe o perioadă de cinci ani, anunță clubul sportiv.
19:10
Mutare strategică la vârful puterii ucrainene. Șeful spionajul militar va conduce Administrația, anunță Zelenski # UNIMEDIA
Șeful Direcției Generale de Informații Militare, Kirilo Budanov a fost numit de către Volodimir Zelenski la conducerea Administrației președintelui Ucrainei, după ce Iermak a fost nevoit să-și dea demisia în urma unui scandal uriaș de corupție, scrie digi24.ro.
19:00
Tragedia de la Crans-Montana: Fotbalistul de la FC Metz grav rănit în incendiu are arsuri pe 30 la sută din suprafaţa corpului # UNIMEDIA
Christophe Hutteau, agentul jucătorului de la FC Metz, Tahirys Dos Santos (19 ani), a dat veşti despre starea sa de sănătate acestuia a doua zi după tragicul incendiu dintr-un bar din Crans-Montana, unde sărbătorea Revelionul, scrie news.ro.
Ieri
18:10
La un pas de tragedie: O femeie de 76 de ani, imobilizată la pat, salvată dintr-un incendiu, la Vadul lui Vodă # UNIMEDIA
O femeie în vârstă de 76 de ani, imobilizată la pat, a fost salvată de pompieri în timpul unui incendiu izbucnit într-o locuință din orașul Vadul lui Vodă, municipiul Chișinău. Incidentul a avut loc pe 1 ianuarie, potrivit unui comunicat al IGSU.
18:00
Prima ipoteză a anchetatorilor despre cauza incendiului devastator din stațiunea de schi Crans-Montana. „Totul indică asta” # UNIMEDIA
Investigațiile inițiale desfășurate de autoritățile elvețiene sugerează că incendiul care a devastat barul „Le Constellation” din stațiunea de schi Crans-Montana a izbucnit atunci când așa-zise „lumânări-fântână” atașate de sticle de șampanie au fost ridicate prea aproape de tavan, a declarat vineri procurorul local, scrie Reuters, citată de hotnews.ro.
17:10
Un copil de 13 ani a alunecat și s-a lovit la cap, la patinoar. Băiatul, transportat de urgență la spital # UNIMEDIA
Un copil de 13 ani s-a accidentat pe un patinoar, după ce a alunecat și s-a lovit la cap. Incidentul s-a produs astăzi, 2 ianuarie, anunță Inspectoratul General de Carabinieri.
17:00
Doliu în sistemul medical. Alexandra Melnic, asistentă medicală la Spitalul Raional din Soroca, s-a stins din viață: „Un om minunat” # UNIMEDIA
Asistenta medicală Alexandra Melnic, angajată a IMSP Spitalul Raional Soroca, s-a stins din viață. Anunțul a fost făcut de administrația instituției.
17:00
Cel mai înalt vulcan activ din Europa, Etna, a început să arunce lavă într-o nouă erupție care are loc într-o zonă pustie de pe pantele sale superioare. Din acest motiv, erupția nu reprezintă în prezent niciun pericol pentru satele situate în aval, au declarat vineri vulcanologii, relatează ANSA și Agerpres, citate de hotnews.ro.
16:20
16:00
Un tribunal sud-coreean a emis, vineri, un nou mandat de arestare împotriva fostului preşedinte Yoon Suk Yeol, pentru a prelungi detenţia fostului şef de stat care impusese pentru scurt timp legea marţială la sfârşitul anului 2024, scrie adevărul.ro.
15:30
„Să văd cine dintre bolfoșeii din PAS s-ar descurca cu 2 700 de lei lunar”. Ceban, bilanț dur al anului 2025: „A fost greu, indiferent de declarațiile triumfaliste ale guvernării” # UNIMEDIA
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a lansat critici dure la adresa Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), apreciind anul 2025 drept unul „greu” pentru Republica Moldova și acuzând guvernarea de regres pe mai multe domenii-cheie.
15:10
Tragedie în Italia. Un moldovean de 25 de ani, găsit împușcat în cap, pe un câmp. Se investighează un posibil omor # UNIMEDIA
Un tânăr de 25 de ani, cetățean al Republicii Moldova, a fost găsit mort într-un teren agricol din localitatea Malcontenta di Mira, în provincia Veneția. Acesta prezenta o rană la nivelul tâmplei stângi, iar autoritățile italiene iau în calcul ipoteza unei crime, scrie presa italiană.
14:50
Noi drone de atac ale Rusiei detectate la granița României. MApN a ridicat în aer două avioane de luptă F-16 # UNIMEDIA
Populaţia din nordul judeţului Tulcea a fost avertizată, din nou, vineri, asupra faptului că există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian, după ce au fost detectate „ţinte aflate în deplasare către zona de frontieră cu Ucraina”, scrie protv.ro.
