VIDEO Urătura ca pe vremuri. Tinerii din Călinești readuc la viață una dintre cele mai vechi tradiții de Anul Nou

14:00

Un accident rutier grav s-a produs astăzi, în jurul orei 09:20, pe traseul Baurci–Ceadîr‑Lunga. Potrivit informațiilor preliminare ale poliției, un tânăr de 20 de ani, aflat la volanul unui BMW, a pierdut controlul asupra mașinii, a derapat de pe carosabil, s-a răsturnat și s-a izbit de un copac. În urma impactului, conducătorul auto a decedat [...] Articolul Accident cu final tragic: un tânăr a decedat după ce a pierdut controlul mașinii apare prima dată în NordNews.