Explozii în capitala Venezuelei | Donald Trump laudă operațiunea de capturare a lui Maduro: „Nicio țară nu ar fi putut face așa”
Radio Moldova, 3 ianuarie 2026 16:50
Mai multe explozii au zguduit capitala Venezuelei, Caracas, în dimineața de sâmbătă, 3 ianuarie, inclusiv în zona aeroportului. Coloane de fum negru și aeronave au fost văzute, conform martorilor Reuters și imaginilor care circulă pe rețelele de socializare. O pană de curent a afectat zona de sud a orașului, în apropierea unei baze militare majore, au declarat martorii.
• • •
Acum 5 minute
17:20
„Drumul spre bine începe cu mine”, carte scrisă de Valentina Alexa, lansată la Chișinău # Radio Moldova
În această perioadă, când urările de bine cu ocazia sărbătorilor de iarnă curg lanț, psihologul Valentina Alexa ne reamintește că un an mai bun începe cu fiecare dintre noi. Recent, la Chișinău, autoarea a lansat cartea „Drumul spre bine începe cu mine”, un ghid despre cum să cultivăm starea de bine în interiorul nostru și cum să aducem schimbarea în viețile noastre.
Acum o oră
16:50
16:50
Sprijin internațional fără precedent: Ucraina atrage cel mai mare ajutor militar de la începutul războiului # Radio Moldova
Ucraina a reușit să atragă în 2025 peste 45 de miliarde de dolari în asistență de securitate internațională – cel mai ridicat nivel înregistrat de la declanșarea invaziei ruse pe scară largă. Volumul sprijinului este cu aproape 30% mai mare decât în anul precedent și marchează o schimbare esențială: trecerea de la ajutor de urgență la cooperare structurată și previzibilă cu partenerii internaționali.
16:40
La posturile vamale Leușeni, Criva-Mamalîga și Sculeni se înregistrează pe parcursul zilei de sâmbătă, 3 ianuarie, trafic intens de călători și mijloace de transport, pe sensul de ieșire din Republica Moldova.
16:30
Aproape 50.000 de gospodării din Berlin au rămas fără electricitate, după ce un tunel de cabluri a luat foc # Radio Moldova
Un tunel de cabluri electrice din Berlin, capitala Germaniei, a luat foc astăzi, lăsând fără curent aproximativ 50.000 de gospodării, au anunțat autoritățile locale, care au precizat că incendiul ar putea fi rezultatul unui act de incendiere.
16:30
16:30
Explozii în capitala Venezuelei | Ministrul Apărării amenință cu desfășurarea forțelor armate # Radio Moldova
Acum 2 ore
16:10
15:50
15:50
Racing Club de Lens are un parcurs fantastic în campionatul de fotbal al Franței. Echipa pregătită de Pierre Sage a obținut a 7-a victorie consecutivă în Ligue 1 și este liderul clasamentului.
Acum 4 ore
15:20
Sondaj național în Ucraina: majoritatea covârșitoare a ucrainenilor spune „nu” condițiilor Moscovei # Radio Moldova
74% dintre ucraineni consideră complet inacceptabil așa-numitul „plan de pace” al Rusiei, arată cele mai recente date ale Institutului Internațional de Sociologie din Kiev (KMIS), publicate la finalul lunii decembrie 2025. Procentul rămâne aproape neschimbat față de toamna acestui an și indică o respingere fermă și constantă a oricărei soluții care ar presupune retrageri teritoriale, limitarea armatei ucrainene sau renunțarea la suveranitate.
15:00
Atacuri în capitala Venezuelei | Nicolas Maduro și soția lui, puși oficial sub acuzare în SUA # Radio Moldova
15:00
Panouri fotovoltaice la grădinița din Baimaclia: Director: „Banii economisiți îi reinvestim în instituție” # Radio Moldova
Grădinița de copii din comuna Baimaclia, raionul Căușeni, a reușit să reducă pierderile de energie cu circa 35%, să îmbunătățească confortul termic și să scadă semnificativ costurile pentru încălzire și energie electrică, datorită unui proiect de eficiență energetică. Instituția a devenit astfel un loc mai cald și mai primitor pentru copiii care o frecventează zilnic.
14:50
14:30
Tot mai mulți oameni în autobuze și troleibuze, tot mai multe mașini pe străzi: paradoxul mobilității din Chișinău # Radio Moldova
Transportul public din Chișinău a înregistrat în 2024 una dintre cele mai puternice creșteri din ultimii ani. Datele oficiale arată că tot mai mulți locuitori ai capitalei folosesc autobuzele și troleibuzele, într-un oraș în care traficul devine tot mai aglomerat, iar numărul mașinilor continuă să crească.
14:20
Atacuri în capitala Venezuelei | Nicolas Maduro, capturat de trupele speciale Delta Force ale armatei SUA # Radio Moldova
14:10
Uniunea Europeană (UE) monitorizează îndeaproape situația din Venezuela. Astfel a comentat șefa diplomației europene, Kaja Kallas, care a anunțat că a purtat o discuție cu secretarul de stat american, Marco Rubio și cu ambasadorul european din Caracas.
14:00
ACTUALIZARE | Diplomație sub presiunea războiului: Kievul găzduiește noi consultări internaționale pentru pace # Radio Moldova
„Împreună cu șeful Statului Major General al Armatei Ucrainei, generalul-locotenent Andriy Hnatov, primul adjunct al ministrului Afacerilor Externe, Serhiy Kyslytsya, și consilierul Oficiului Președintelui, Oleksandr Bevz, am început colaborarea cu partenerii europeni la Kiev. Prima parte a întâlnirii a fost dedicată documentelor-cadru, în special chestiunilor legate de garanțiile de securitate și abordările planului de pace, precum și succesiunii pașilor comuni ulteriori. Lucrăm pentru ca toate deciziile să fie realiste și susținute de o responsabilitate comună”, notează negociatorul-șef al Ucrainei, Rustem Umerov.
14:00
AC Milan a intrat în noul an cu victorie. „Rossoneri” au învins pe Cagliari Calcio în deplasare cu 1-0, într-un meci al etapei a 18-a din Serie A. Rafael Leao a înscris singurul gol.
14:00
Atacuri în capitala Venezuelei | Vicepreședinte venezuelean: „SUA au realizat doar parțial ce și-au propus” # Radio Moldova
13:40
Kaja Kallas: „UE a spus în repetate rânduri că președintele Venezuelei nu are legitimitate” # Radio Moldova
Uniunea Europeană (UE) a spus în repetate rânduri că președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, „nu are legitimitate”. Astfel a comentat șefa diplomației europene, Kaja Kallas, care a anunțat că a purtat o discuție cu secretarul de stat american, Marco Rubio și cu ambasadorul european din Caracas. Kaja Kallas a menționat că UE monitorizează îndeaproape situația din Venezuela.
Acum 6 ore
13:20
Diplomație sub presiunea războiului: Kievul găzduiește noi consultări internaționale pentru pace # Radio Moldova
Consilieri pentru securitate națională din statele europene aliate Ucrainei au sosit sâmbătă, 3 ianuarie 2026, la Kiev pentru noi runde de negocieri privind un posibil plan de încheiere a războiului declanșat de Rusia. Informația a fost confirmată de negociatorul-șef al Ucrainei, Rustem Umerov, printr-un mesaj publicat pe Telegram.
13:10
Atacuri în capitala Venezuelei | Marco Rubio susține că Maduro a fost arestat pentru a fi judecat în SUA # Radio Moldova
12:50
Atac al SUA în capitala Venezuelei | Ministerul rus de Externe condamnă „actul de agresiune armată” al SUA # Radio Moldova
Federația Rusă, care în urmă cu patru ani a inițiat un război împotriva Ucrainei, a condamnat „actul de agresiune armată al SUA împotriva Venezuelei”, relatează TASS.
12:40
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis Cod galben de condiții complicate ale vremii, valabil în perioada 4 ianuarie, ora 10:00 – 5 ianuarie, ora 14:00.
12:20
Pe parcursul nopții, drumarii au intervenit pe drumurile naționale pentru combaterea lunecușului # Radio Moldova
Pe parcursul nopții, drumarii au intervenit pe traseele publice naționale din zonele nord, centru și sud. Pe sectoarele Călărași și Orhei au fost efectuate lucrări de patrulare și combatere a lunecușului, pentru menținerea condițiilor de siguranță a circulației rutiere.
12:20
Mai multe medicamente compensate pentru cetățenii R. Moldova: „Este foarte binevenit” # Radio Moldova
Pacienții cu diabet zaharat, hipertensiune arterială și afecțiuni care necesită tratament anticoagulant vor avea acces la mai multe tipuri de medicamente compensate. Se întâmplă după ce Compania Națională pentru Asigurări în Medicină (CNAM) a extins această listă. În cazul diabetului zaharat, de exemplu, anual, sunt depistate aproximativ zece mii de cazuri noi, arată datele statistice.
12:00
Atac al SUA în capitala Venezuelei | Donald Trump confirmă că președintele Maduro „a fost capturat și scos din țară” # Radio Moldova
Președintele american, Donald Trump, a anunțat că, în urma unei operațiuni desfășurate de Statele Unite în Venezuela, a fost capturat președintele țării, Nicolas Maduro, care a fost transportat în afara țării.
12:00
Investiție de peste 20 de milioane de lei într-un nou complex sportiv pentru Șoldănești # Radio Moldova
Lucrările la complexul sportiv multifuncțional din municipiul Șoldănești avansează, iar schimbările sunt deja vizibile pe teren. Recent, reprezentanții Agenția de Dezvoltare Regională Centru (ADR) au efectuat o vizită pe șantier pentru a evalua stadiul proiectului de revitalizare urbană, finanțat din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, cu sprijinul autorităților publice locale.
11:50
Acum 8 ore
11:20
Avertisment de nivel maxim: SUA menține interdicția de călătorie în Rusia și invocă riscuri grave de securitate # Radio Moldova
Statele Unite a reînnoit una dintre cele mai dure avertizări de călătorie la adresa Federației Ruse, cerând cetățenilor americani să evite orice deplasare în această țară și să părăsească imediat teritoriul rus dacă se află deja acolo. Avertismentul a fost reconfirmat de Departamentul de Stat al SUA printr-o alertă de securitate emisă de Ambasada SUA la Moscova la 18 decembrie 2025.
11:10
Atacurile rusești din Ucraina | Cel puțin șase morți și peste 40 de răniți în ultimele 24 de ore # Radio Moldova
Cel puțin șase persoane au fost ucise și alte 42 rănite în atacurile rusești împotriva Ucrainei în ultimele 24 de ore, au raportat autoritățile locale pe 3 ianuarie. Rusia a lansat 95 de drone asupra Ucrainei peste noapte, potrivit Forțelor Aeriene.
11:00
Suntem în perioada sărbătorilor de iarnă, este și vremea vacanțelor pentru copii, precum și a concediilor pentru adulți. Mulți moldoveni aleg să meargă la munte, unde pârtiile de schi, sporturile montane și atmosfera de sezon sunt principalele atracții. Pachetele turistice sunt diverse, operatorii vin cu oferte de vacanță, unii propun și reduceri. Este important să fim atenți pentru a evita escrocheriile, atenționează directorul Asociației Naționale a Agenților Economici de Turism, Ion Alexa.
10:40
Revista Presei: Armata Națională renunță la Kalașnikov și trece la armamentul utilizat în Occident # Radio Moldova
Un an de test pentru guvernarea de la Chișinău și de ce este important parteneriatul cu România – comentariul experților; modernizarea Armatei Naționale și cum poate fi îmbunătățită situația demografică a țării - sunt câteva dintre principalele subiecte ale presei, trecute în revistă.
10:30
10:10
Mai multe explozii au zguduit capitala Venezuelei, Caracas, în dimineața de sâmbătă, 3 ianuarie. Coloane de fum negru și aeronave au fost văzute, conform martorilor Reuters și imaginilor care circulă pe rețelele de socializare. O pană de curent a afectat zona de sud a orașului, în apropierea unei baze militare majore, au declarat martorii.
09:50
Președintele ucrainean intenționează să îl înlocuiască pe actualul ministru al Apărării, Denis Șmigal # Radio Moldova
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a anunțat că intenționează să îl înlocuiască pe actualul ministru al Apărării, Denis Șmigal, și să îl numească în această funcție pe Mihailo Fedorov, în prezent ministru al transformării digitale și prim-vicepremier, în vârstă de 34 de ani.
09:40
09:40
Risc de prăbușire sub gheața fragilă a bazinelor acvatice. Recomandările salvatorilor # Radio Moldova
Cetățenii sunt atenționați de către salvatori despre riscul prăbușirii sub gheața subțire a bazinelor acvatice din țară. Avertizarea vine în contextul temperaturilor oscilante din ultima perioadă, care favorizează formarea podului de gheață, însă fără ca acesta să fie suficient de rigid pentru a susține greutatea unei persoane.
Acum 12 ore
09:20
08:50
Programul „Europa este aproape” | Peste 9.000 de locuitori din Dobrogea beneficiază de un drum reparat # Radio Moldova
Peste 9.000 de locuitori din satul Dobrogea, orașul Sângera, beneficiază de un drum local modernizat, care îmbunătățește accesul zilnic către locuințe, instituții publice și servicii locale.
08:40
Fost ministru de Externe al Ucrainei consideră că războiul cu Rusia nu se va încheia în 2026 # Radio Moldova
Fostul ministru de Externe al Ucrainei, Dmitro Kuleba, consideră că războiul Rusiei împotriva Ucrainei nu se va încheia în 2026, iar șansele ca până la sfârșitul iernii să se ajungă la un armistițiu sunt nule.
08:30
O samă de cuvinte // Nașteri și creaturi: o deslușire a originii termenului „Crăciun” # Radio Moldova
Cine a urmărit serialul „Gomorrah”, care se petrece pe fundalul luptelor între bande, „familii” din Camorra napolitană, a putut auzi deseori termenul „criatura” folosit pentru a desemna un copil.
08:20
În atenția cetățenilor moldoveni din SUA | Servicii și asistență consulară pe o nouă adresă # Radio Moldova
În atenția cetățenilor moldoveni din Statele Unite ale Americii (SUA)! Activitatea Ambasadei R. Moldova în SUA, va fi relocată, pentru o perioadă estimată de trei - cinci luni, la o altă adresă, din data de 5 ianuarie.
Acum 24 ore
22:00
Tranziția Bulgariei la moneda euro a început cu adaptări rapide, precum și cu primele dificultăți tehnice. La Ruse, transportul public urban este gratuit în primele trei zile ale anului, după ce o problemă de conversie a prețurilor la casele de marcat a dus la afișarea unor tarife incorecte. În restul țării, cumpărăturile se desfășoară în mare parte fără probleme: oamenii plătesc preponderent în leva, primesc restul în euro, iar băncile anunță că miliarde de leva au fost deja retrase din circulație.
21:50
21:30
Caz ieșit din comun la Spitalul raional Căușeni. Și-a lăsat copilul în spital și a revenit peste două zile # Radio Moldova
Caz ieșit din comun la Spitalul raional Căușeni. Un bărbat dintr-o localitate a raionului și-a lăsat fiica de 12 ani la Unitatea de Primiri Urgențe, în ajun de Revelion și a revenit după ea abia peste două zile.
21:00
Ciocniri violente în Iran între protestatari și forțele de securitate: cel puțin șapte oameni au decedat # Radio Moldova
Ciocniri violente în Iran între protestatari și forțele de securitate. Cel puțin șapte oameni au decedat, alte câteva zeci de persoane au fost rănite, iar peste o sută au fost reținute. Protestele au izbucnit după ce moneda națională s-a prăbușit și costul vieții a crescut brusc. Manifestații au avut loc în Teheran și alte orașe, iar poliția a folosit gloanțe și gaze lacrimogene. Pe fondul crizei, șeful Băncii Centrale a demisionat.
20:50
Peste 30 de răniți după ce un bloc de locuințe din Harkov a fost lovit de rachete rusești # Radio Moldova
Peste 30 de persoane, inclusiv un copil de numai jumătate de an, au fost rănite, după ce armata rusă a lovit o zonă rezidențială din Harkov. Atacurile au distrus complet o clădire cu cinci etaje. Au fost avariate inclusiv un centru comercial și un spital. Operațiunile de căutare continuă, întrucât încă sunt persoane prinse sub dărâmături. Biroul președintelui ucrainean a subliniat necesitatea consolidării în continuare a sistemelor de apărare aeriană pentru a proteja civilii.
20:00
INTERVIU | Ministrul Apărării: Alocarea unui procent din PIB nu acoperă necesarul misiunilor militare # Radio Moldova
Arhitectura de securitate a R. Moldova se află în proces de transformare, pe fundalul unui context regional instabil, cu atacuri hibride și un război la graniță. Ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, a declarat, într-un interviu oferit în exclusivitate postului Moldova 1, că modernizarea Armatei Naționale este sprijinită cu fonduri europene ce au depășit 100 de milioane de euro și cu finanțare internă fără precedent.
