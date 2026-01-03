Sprijin internațional fără precedent: Ucraina atrage cel mai mare ajutor militar de la începutul războiului

17:20

În această perioadă, când urările de bine cu ocazia sărbătorilor de iarnă curg lanț, psihologul Valentina Alexa ne reamintește că un an mai bun începe cu fiecare dintre noi. Recent, la Chișinău, autoarea a lansat cartea „Drumul spre bine începe cu mine”, un ghid despre cum să cultivăm starea de bine în interiorul nostru și cum să aducem schimbarea în viețile noastre.