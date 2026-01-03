(video) Femeia misterioasă cu cască neagră din „Le Constellation”: Anchetatorii o suspectează de declanșarea focului în barul unde au murit 40 de oameni, de Revelion

12:50

Liderul venezuelean Nicolas Maduro a declarat că este deschis la discuții cu Statele Unite privind traficul de droguri și migrația, după câteva săptămâni de intensificare a presiunilor exercitate împotriva guvernului său, informează BBC. Forțele americane au lovit, în ultimele trei luni, nave suspectate că ar fi implicate în contrabanda cu droguri prin Caraibe și estul Oceanului Pacific, scrie digi24.ro.