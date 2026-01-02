Bulgaria a făcut primii pași spre euro: adaptări rapide și primele dificultăți tehnice

10:50

Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) a alocat în 2025 peste 1.2 miliarde de lei pentru a sprijini tratamentul continuu al pacienților cu medicamente și dispozitive medicale compensate. De aceste produse au beneficiat mai mult de 724 de mii de persoane sau aproape fiecare al treilea cetățean al R. Moldova.