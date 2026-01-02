INTERVIU | Ministrul Apărării: Alocarea de un procent din PIB nu acoperă necesarul misiunilor militare
Moldova1, 2 ianuarie 2026 18:30
În context regional instabil, cu atacuri hibride și un război la graniță, arhitectura de securitate a R. Moldova se află în proces de transformare. Cu fonduri europene ce au depășit 100 de milioane de euro și finanțare internă fără precedent, Ministerul Apărării trasează noile priorități strategice. Despre etapele transformării Armatei Naționale într-o forță modernă a vorbit ministrul de resort, Anatolie Nosatîi, într-un interviu pentru Moldova 1.
• • •
Alte ştiri de Moldova1
Acum o oră
18:30
INTERVIU | Ministrul Apărării: Alocarea de un procent din PIB nu acoperă necesarul misiunilor militare # Moldova1
În context regional instabil, cu atacuri hibride și un război la graniță, arhitectura de securitate a R. Moldova se află în proces de transformare. Cu fonduri europene ce au depășit 100 de milioane de euro și finanțare internă fără precedent, Ministerul Apărării trasează noile priorități strategice. Despre etapele transformării Armatei Naționale într-o forță modernă a vorbit ministrul de resort, Anatolie Nosatîi, într-un interviu pentru Moldova 1.
18:30
Un cetățean român s-ar afla printre victimele incendiului din stațiunea elvețiană Crans-Montana. Ministerul Afacerilor Externe (MAE) din România a confirmat, vineri, 2 ianuarie, că este în contact cu familia cetățeanului român.
18:20
Sute de proiecte au schimbat realitatea în satele și orașele R. Moldova. Vladimir Bolea: „Ritmul trebuie păstrat” # Moldova1
Proiectele de infrastructură pe care le implementează Guvernul Republicii Moldova sunt orientate spre „mobilitatea oamenilor și calitatea vieții în comunitățile lor”, afirmă vicepremierul Vladimir Bolea, ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, care anunță pentru anul 2026 cheltuieli de aproape două miliarde de lei în inițiative finanțate prin Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală.
18:10
Câte trei copii în fiecare familie - soluția specialiștilor pentru a salva situația demografică a R. Moldova # Moldova1
Dacă fiecare familie ar aduce pe lume câte cel puțin trei copii, situația demografică a R. Moldova ar fi salvată de la declin, este convins demograful Valeriu Sainsus. Potrivit specialistului, actuala structură a populației arată un dezechilibru clar: generațiile apropiate de vârsta pensionării sunt mult mai numeroase decât cele care intră acum în circuitul demografic.
Acum 2 ore
17:50
Bărbatul din R. Moldova, care a decedat de Revelion la Roma, a fost ucis de o petardă. Presa din Italia scrie că aceasta a explodat în mâna victimei de 63 de ani, amputându-i brațul și provocându-i răni grave la față și piept, incompatibile cu viața.
17:40
Un lot de ouă de găină deja comercializat în magazinele din R. Moldova este retras de pe piață, după ce Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a depistat prezența unei substanțe interzise, periculoase pentru sănătatea umană.
17:20
Detalii despre moartea moldoveanului decedat la Roma, de Revelion: o petardă i-ar fi amputat mâna # Moldova1
Bărbatul din R. Moldova, care a decedat de Revelion la Roma, a fost ucis de o petardă. Presa din Italia scrie că aceasta a explodat în mâna victimei de 63 de ani, amputându-i brațul și provocându-i răni grave la față și piept, incompatibile cu viața.
Acum 4 ore
17:00
Pe 3 ianuarie începe cea de-a 48-a ediție a Raliului Dakar, iar pilotul român Emanuel Gyenes se află din nou pe lista concurenților. În vârstă de 41 de ani, Gyenes este pregătit pentru a 16-a participare la tradiționala competiție. România va fi reprezentată de Gyenes la Raliul Dakar-2026 - care va începe în Arabia Saudită - la secțiunea moto.
17:00
Dronă a postului Moldova 1, sustrasă în timp ce filma, de Revelion, în PMAN: „Ne așteptăm ca poliția să-i identifice pe făptași” # Moldova1
Postul public de televiziune s-a confruntat, în noaptea de Revelion, cu o problemă tehnică ce putea afecta transmisiunea în direct din Piața Marii Adunări Naționale (PMAN). Drona pe care echipa de la Moldova 1 o folosea pentru imagini de ansamblu de la spectacolul din PMAN a fost deturnată de persoane necunoscute și nu a mai putut fi recuperată, deși au fost alertate instituțiile responsabile.
17:00
Primele tranzacții pe Piața Energiei Electrice de Echilibrare: „O etapă importantă în funcționarea pieței angro din R. Moldova” # Moldova1
Operatorul sistemului de transport al energiei electrice din Republica Moldova, Întreprinderea de Stat „Moldelectrica”, anunță, pe 2 ianuarie, primele tranzacții în cadrul Pieței Energiei Electrice de Echilibrare (PEE).
16:40
Tichete de vacanță și abonamente sportive fără impozite: 8.700 de lei per salariat, în 2026 # Moldova1
Începând cu anul 2026, angajatorii din Republica Moldova pot oferi salariaților tichete de vacanță pentru odihnă în zonele rurale ale țării, precum și abonamente sportive, fără ca aceste beneficii să fie impozitate, cu condiția ca cheltuielile pentru un salariat să nu depășească cumulativ 50% din salariul mediu lunar pe economie. În anul 2026, acest plafon este de 7.800 de lei.
16:40
Au sărbătorit din plin, iar efectele nu au întârziat să apară: 11 persoane au ajuns la spital intoxicate cu alcool, după petrecerile din noaptea de 31 decembrie spre 1 ianuarie. În aceeași perioadă, câte șase persoane s-au intoxicat cu medicamente și monoxid de carbon, iar alte trei - cu droguri.
16:20
Cipru, ceremonie de preluare a Consiliului UE pe 7 ianuarie: „R. Moldova abia așteaptă să lucrăm împreună pentru viitorul nostru european!” # Moldova1
Ciprul a preluat Președinția Consiliului Uniunii Europene pentru următoarea jumătate de an, cu angajamentul de a lucra responsabil pentru a transforma provocările în oportunități și a construi o „Uniune autonomă și deschisă către lume”. Ambasadoarea Daniela Morari, șefa Misiunii Republicii Moldova pe lângă Uniunea Europeană, salută acest angajament, apreciind abordarea ambițioasă și orientată spre rezultate.
16:20
Partidele politice, somate să prezinte, până pe 15 ianuarie, rapoartele financiare la CEC # Moldova1
Partidele politice din R. Moldova sunt obligate să prezinte, până pe 15 ianuarie curent, rapoartele privind gestiunea financiară pentru semestrul doi al anului 2025. Comisia Electorală Centrală (CEC) amintește că rapoartele trebuie prezentate în format electronic, prin intermediul subsistemului informatic „Control Financiar”.
16:10
Vandalism într-un parc din Chișinău: bunuri publice, inclusiv felinare, deteriorate în noaptea dintre ani # Moldova1
O porțiune de gard, precum și câteva corpuri de iluminat din Parcul Râșcani al capitalei au fost deteriorate intenționat de persoane necunoscute, cel mai probabil în noaptea dintre ani. Actele de vandalism au fost descoperite în dimineața zilei de 1 ianuarie de către muncitorii Întreprinderii Municipale „Asociația de gospodărire a spațiilor verzi” (AGSV).
15:50
Atac asupra unui cartier rezidențial din Harkov: 13 persoane rănite, o femeie în stare gravă # Moldova1
Treisprezece persoane au fost rănite în urma unui atac rusesc asupra unui bloc de locuințe cu cinci etaje din raionul Kievski al orașului Harkov. Potrivit șefului Administrației Regionale de Stat Harkov, Oleg Sinegubov, șase dintre persoanele rănite au fost transportate la spital, iar una dintre ele, o femeie – se află în stare gravă.
15:20
CONDOLEANȚE | „Republica Moldova este solidară cu Elveția”, transmite Maia Sandu, după incendiul din Crans-Montana # Moldova1
Mai mulți lideri europeni, printre care și președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, au transmis mesaje de condoleanțe poporului elvețian după incendiul tragic produs în stațiunea Crans-Montana, soldat cu circa 40 de morți și peste 100 de răniți.
15:20
Formația Los Angeles Clippers a repurtat a șasea victorie consecutivă în Liga nord-americană de baschet masculin. Echipa condusă de Tyronn Lue a învins pe propriul ei parchet pe Uta Jazz, scor 118:101. Kawhi Leonard a strălucit în tricoul francizei din statul California. Baschetbalistul de 34 a ieșit în evidență cu 45 de puncte, 7 recuperări și 3 pase decisive.
15:10
Zelenski are un nou șef de cabinet: Liderul serviciilor de informații militare, Kirilo Budanov, îl înlocuiește pe Iermak # Moldova1
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat vineri, 2 ianuarie, că l-a ales pe Kirilo Budanov, liderul serviciilor de informații militare și renumit pentru orchestrarea unor operațiuni de mare anvergură împotriva Rusiei, ca șef al administrației sale, relatează AFP și Reuters.
15:10
Carburanții se scumpesc semnificativ, după o perioadă în care prețurile au scăzut constant. În weekend, litrul de benzină va costa aproape 22 de lei, în creștere cu 18 bani. Prețul motorinei se majorează cu 14 bani și se va apropia de 19 lei pe litru.
15:10
Tichete de vacanță și abonamente sportive fără impozite: 7.800 de lei per salariat, în 2026 # Moldova1
Începând cu anul 2026, angajatorii din Republica Moldova pot oferi salariaților tichete de vacanță pentru odihnă în zonele rurale ale țării, precum și abonamente sportive, fără ca aceste beneficii să fie impozitate, cu condiția ca cheltuielile pentru un salariat să nu depășească cumulativ 50% din salariul mediu lunar pe economie. În anul 2026, acest plafon este de 7.800 de lei.
Acum 6 ore
14:50
Elevii și profesorii de la Centrul de Excelență în Industria Ușoară nu vor să studieze într-un alt sediu # Moldova1
Elevii și profesorii Centrului de Excelență în Industria Ușoară din capitală sunt nemulțumiți de inițiativa Ministerului Educației și Cercetării de a-i muta într-o altă clădire, începând cu anul viitor de studii. Aceștia spun că noul sediu se află într-o stare deplorabilă. Autoritățile promit că-l vor repara capital și insistă că modificările trebuie făcute pentru a rezolva problema supraaglomerării instituțiilor de învățământ din Chișinău.
14:40
Moldova 1, LIDER absolut de AUDIENȚĂ în noaptea de Revelion: aproape jumătate din telespectatori priveau M1 la miezul nopții # Moldova1
Postul public de televiziune Moldova 1 s-a situat în topul preferințelor telespectatorilor din Republica Moldova în noaptea dintre ani, înregistrând cote de audiență ridicate în principalele momente ale Revelionului. Potrivit datelor de audiență, Moldova 1 a înregistrat, în intervalul orar 17:00 - 01:16, o cotă de piață de 12.33%, cu aproape 4% mai mult față de postul de televiziune situat pe locul doi.
14:20
Clubul de fotbal Petrocub Hâncești a realizat primul transfer din acest an. Fundașul central Vlad Pascari a semnat un contract valabil pe o perioadă de 5 ani și va juca la liderul clasamentului Superligii moldovenești de fotbal. Născut pe 14 septembrie 2016, Vlad a evoluat anterior la Dacia-Buiucani Chișinău.
14:00
Fiecare a patra persoană din R. Moldova este pensionară. Potrivit datelor Casei Naționale de Asigurări Sociale (CNAS), către finele anului 2025 erau înregistrați 672.207 beneficiari de pensii, dintre care 421.548 erau femei. Cifra pensionarilor reprezintă aproape 28% din numărul populației anunțat după Recensământul efectuat în 2024 - peste 2.4 milioane de cetățeni.
14:00
Zeci de copii din Chișinău și din Drochia au participat la un carnaval organizat de Muzeul Național de Artă al Moldovei. Pe lângă o incursiune în istoria artei, cei mici s-au distrat de minune, au cântat, au dansat și au primit daruri.
13:50
Retras de la echipa națională de fotbal în sală, Constantin Burdujel este gata să-i ajute cu sfaturi pe „tricolori": Dacă este nevoie de ideile mele, le voi oferi cu mare drag # Moldova1
Va rămâne suporterul numărul unu al echipei naționale de fotbal în sală a Republicii Moldova. La finalul lunii decembrie, după turneul din Armenia, Constantin Burdujel și-a anunțat retragerea de la prima reprezentatintivă a țării după aproape 20 de ani. Alături de Cristian Obadă, Sergiu Tacot și Andrian Lașcu, Burdujel a fost unul dintre pilonii echipei conduse în ultimul deceniu de către Vladimir Vusatîi. Într-un interviu acordat postului național de televiziune Moldova 1, jucătorul de 39 de ani legitimat la campioana Clic Media Chișinău a vorbit despre perioada în care a îmbrăcat tricoul echipei naționale.
13:30
Peste 3.29 de milioane de cetățeni, înscriși în Registrul de Stat al Alegătorilor, la începutul anului 2026 # Moldova1
Numărul total de alegători înscriși, la începutul lunii ianuarie 2026, în Registrul de Stat al Alegătorilor (RSA) al Republicii Moldova a ajuns la cifra de 3.299.794 de persoane cu drept de vot.
13:10
Comisia de Evaluare a Judecătorilor nu poate estima numărul exact al candidaților care vor fi supuși vettingului pe parcursul anului 2026, dar se declară „pregătită să asigure continuitatea procesului de evaluare externă conform cadrului legal”. Estimările recente ale președintelui acestei comisii, Andrei Bivol, arătau circa 100 de candidați, iar vettingul ar urma să fie finalizat în acest an.
Acum 8 ore
13:00
În 2025, moldovenii au consumat, în medie, 940 de cești de cafea, dintre care 190 erau din cafea boabe – practic aproape fiecare a cincea ceașcă, comparativ cu zece ani mai devreme, atunci când doar fiecare a unsprezecea ceașcă era din boabe. Creșterea nu se reflectă doar în cești, ci și în importurile mai mari de cafea boabe, semnalând o schimbare clară a preferințelor consumatorilor.
12:20
Negocierile de pace vor fi reluate în acest weekend, în timp ce oficialii americani, europeni și ucraineni se concentrează pe secvențialitatea măsurilor de securitate, garanțiile militare și mecanismele de aplicare pentru a susține o pace durabilă, informează Kyiv Post.
12:20
Cel mai bun mijlocaș moldovean al anului trecut își va continua cartiera în Superliga românească de fotbal. Teodor Lungu s-a transferat la clubul Unirea Slobozia, unde va fi antrenat de Andrei Prepeliță, tehnician cu care a colaborat o scurtă perioadă la Petrocub Hâncești. Contractul acestuia este valabil până în iunie 2027. Fotbalistul de 30 de ani este originar din Ialoveni, iar în Republica Moldova a mai jucat la Dacia-Buiucani Chișinău și Sfîntul Gheorghe Suruceni. Alături de „sfinți" Lungu a cucerit Cupa și Supercupa Moldovei în 2021, iar cu Petrocub a devenit campion în 2024.
12:00
În prima zi a anului 2026, în centrele perinatale din R. Moldova au venit pe lume 38 de copii. Dintre aceștia, 19 sunt băieți și 19 - fete.
11:50
Persoanele fizice care desfășoară în Republica Moldova activități economice independente în domeniul prestării serviciilor, fără a constitui o entitate juridică, așa-zișii freelanceri, pot beneficia, începând cu 1 ianuarie 2026, de un nou regim fiscal, cu aplicarea unui impozit unic de 15% sau 35%, în funcție de venitul anual obținut.
11:50
Maia Sandu salută aderarea Bulgariei la zona euro: „R. Moldova privește cu admirație și speranță această realizare” # Moldova1
Republica Moldova își reafirmă aspirațiile europene, privind cu admirație și speranță aderarea Bulgariei la zona euro, un moment pe care președinta Maia Sandu îl consideră un reper important pe drumul european al statelor din regiune.
11:50
Secetă de goluri în prima divizie engleză de fotbal. Trei dintre ultimele patru meciuri ale etapei a 19-a s-au încheiat cu scorul alb de 0:0, iar spectacolul a lipsit cu desăvârșire. Manchester City a jucat în deplasare cu FC Sunderland, iar partida s-a încheiat cu scorul alb de 0:0. „Citadinii" erau obligați să câștige pe Stadium of Light însă au pierdut două puncte și acum au un handicap de 4 puncte față de liderul clasamentului, Arsenal Londra. În minutul 7, portughezul Bernardo Silva a marcat, dar golul a fost anulat pe motiv de ofsaid.
11:40
Sarcină dificilă pentru Elveția: a început identificarea celor peste 40 de victime ale incendiului din Crans-Montana # Moldova1
Anchetatorii au început, pe 2 ianuarie, sarcina dificilă de a stabili identitatea cadavrelor arse în incendiul care a cuprins un bar aglomerat și a omorât aproximativ 40 de persoane la o petrecere de Revelion în stațiunea de schi Crans-Montana din Elveția, relatează Reuters.
11:30
Fetiță de 12 ani din sudul R. Moldova, însărcinată după ce a fost violată ani la rând de frații mai mari # Moldova1
Și-au bătut joc de sora mai mică ani la rând, iar abuzul a ieșit la iveală după ce fetița de 12 ani a rămas însărcinată. Doi tineri de 19 și 20 de ani din sudul R. Moldova au fost condamnați la câte zece ani de pușcărie pentru viol.
11:30
Persoanele fizice care desfășoară în Republica Moldova activități economice independente în domeniul prestării serviciilor, fără a constitui o entitate juridică, așa-zișii freelanceri, pot beneficia, începând cu 1 ianuarie 2026, de un nou regim fiscal, cu aplicarea unui impozit unic de 15% sau 35%, în funcție de venitul anual obținut.
11:10
Opt cetățeni ai Federației Ruse au primit cetățenia Republicii Moldova, printr-un decret semnat de președinta Maia Sandu în ultima zi a anului 2025. Printre aceștia se numără colaboratori și persoane apropiate trupei ruse Bi-2.
11:10
Revista Presei: Declarația comună a academiilor din România și R. Moldova: „Se știe peste tot în lume că identitatea poporului de pe ambele maluri ale Prutului este românească” # Moldova1
Schimbările ce le aduce anul 2026: salarii mai mari, dar și tarife și accize în creștere; declarația comună despre unirea românilor de ambele maluri ale Prutului, lansată de Academia Română și Academia de Științe a Moldovei - sunt câteva dintre principalele subiecte ale presei, trecute în revistă.
Acum 12 ore
10:50
Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) a alocat în 2025 peste 1.2 miliarde de lei pentru a sprijini tratamentul continuu al pacienților cu medicamente și dispozitive medicale compensate. De aceste produse au beneficiat mai mult de 724 de mii de persoane sau aproape fiecare al treilea cetățean al R. Moldova.
10:50
La un pas de tragedie: femeie de 76 de ani, imobilizată la pat, salvată dintr-un incendiu la Vadul lui Vodă # Moldova1
O femeie în vârstă de 76 de ani, imobilizată la pat, a fost salvată de pompieri în urma unui incendiu izbucnit într-o locuință din orașul Vadul lui Vodă, municipiul Chișinău. Cazul s-a produs în seara zilei de 1 ianuarie.
10:40
Amenzi de peste un milion de lei pentru agenții economici care nu au eliberat bonuri fiscale în decembrie # Moldova1
Peste 260 de agenți economici din R. Moldova au fost amendați cu aproape 1.1 milioane de lei ca urmare a 432 de controale efectuate de inspectorii fiscali în ultima lună din anul 2025.
10:40
A incendiat mașina poliției ca să se răzbune: tânăr de 19 ani, condamnat la trei ani de închisoare # Moldova1
Un tânăr în vârstă de 19 ani a fost prins încălcând legislația rutieră și oamenii legii au dispus ridicarea mașinii sale. Nemulțumit de decizie, acesta a dat foc automobilului poliției. După mai bine de un an de la comiterea faptei, tânărul din raionul Călărași a fost condamnat la trei ani de închisoare.
10:30
Digitalizarea R. Moldova intră într-o nouă etapă: „Înainte să mergi la ghișeu, verifică dacă serviciul nu este deja online” # Moldova1
După un an 2025 în care digitalul a trecut de la „opțiune” la „primul reflex”, Agenția de Guvernare Electronică anunță că 2026 aduce noi oportunități. Este anul în care cetățenii pot obține gratuit cartea de identitate cu semnătură electronică, iar recomandarea autorităților, înainte de a merge la ghișeu, este să se verifice dacă „nu cumva serviciul există deja online”.
10:10
Directoare de grădiniță și ambasadoare a carității: copiii și părinții, implicați în acțiuni de binefacere # Moldova1
Empatia și solidaritatea nu au termen de valabilitate, iar implicarea comunității poate aduce speranță reală celor aflați în dificultate, susține Lidia Alexa, directoarea unei grădinițe din municipiul Chișinău și ambasadoare a carității. În cadrul emisiunii „Zi de Zi” de la Radio Moldova, aceasta a vorbit despre importanța educării spiritului de întrajutorare încă din copilărie și despre numeroasele acțiuni caritabile desfășurate împreună cu instituțiile preșcolare și părinții atât în capitală, cât și în localități din țară.
10:10
Persoanele neangajate și neasigurate de stat, obligate să achite prima de asigurare medicală în primele trei luni ale anului # Moldova1
Persoanele care se asigură în mod individual pot achita, începând cu 1 ianuarie, prima de asigurare obligatorie de asistență medicală (AOAM) în sumă fixă pentru anul 2026, anunță Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM). Cetățenii care nu sunt angajați și nu sunt asigurați de Guvern au obligația să achite prima de asigurare medicală în primele trei luni ale anului.
10:00
DECLARAȚIE | Academiile de la București și Chișinău: „Dispariția de facto a hotarului artificial de-a lungul Prutului nu este doar un deziderat politic” # Moldova1
Identitatea poporului de pe ambele maluri ale Prutului este românească, cultura este aceeași, iar „dispariția de facto a hotarului artificial de-a lungul Prutului nu este doar un deziderat politic, ci rezultatul unui proces îndelungat de reîntregire spirituală, culturală și științifică”.
09:50
Empatia și solidaritatea nu au termen de valabilitate, iar implicarea comunității poate aduce speranță reală celor aflați în dificultate, susține Lidia Alexa, directoarea unei grădinițe din municipiul Chișinău și ambasadoare a carității. În cadrul emisiunii „Zi de Zi” de la Radio Moldova, aceasta a vorbit despre importanța educării spiritului de întrajutorare încă din copilărie și despre numeroasele acțiuni caritabile desfășurate împreună cu instituțiile preșcolare și părinții, atât în capitală, cât și în localități din țară.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.