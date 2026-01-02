Caz ieșit din comun la Spitalul raional Căușeni | Și-a lăsat copilul în spital și a revenit peste două zile

12:20

Cel mai bun mijlocaș moldovean al anului trecut își va continua cartiera în Superliga românească de fotbal. Teodor Lungu s-a transferat la clubul Unirea Slobozia, unde va fi antrenat de Andrei Prepeliță, tehnician cu care a colaborat o scurtă perioadă la Petrocub Hâncești. Contractul acestuia este valabil până în iunie 2027. Fotbalistul de 30 de ani este originar din Ialoveni, iar în Republica Moldova a mai jucat la Dacia-Buiucani Chișinău și Sfîntul Gheorghe Suruceni. Alături de „sfinți" Lungu a cucerit Cupa și Supercupa Moldovei în 2021, iar cu Petrocub a devenit campion în 2024.