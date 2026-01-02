Carnaval: Zeci de copii din Chișinău și Drochia au cântat, au dansat și au primit daruri

11:50

Secetă de goluri în prima divizie engleză de fotbal. Trei dintre ultimele patru meciuri ale etapei a 19-a s-au încheiat cu scorul alb de 0:0, iar spectacolul a lipsit cu desăvârșire. Manchester City a jucat în deplasare cu FC Sunderland, iar partida s-a încheiat cu scorul alb de 0:0. „Citadinii" erau obligați să câștige pe Stadium of Light însă au pierdut două puncte și acum au un handicap de 4 puncte față de liderul clasamentului, Arsenal Londra. În minutul 7, portughezul Bernardo Silva a marcat, dar golul a fost anulat pe motiv de ofsaid.