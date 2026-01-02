Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 02.01.2026
ProTV.md, 2 ianuarie 2026 20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 02.01.2026
• • •
Alte ştiri de ProTV.md
Acum 5 minute
20:30
Taxe noi pentru coletele internaționale ar putea fi introduse în vara acestui an: autoritățile promit că prețurile finale pentru cetățeni nu vor fi resimțite semnificativ: „Este o practică pe care o aplică toți” - VIDEO # ProTV.md
Taxe noi pentru coletele internaționale ar putea fi introduse în vara acestui an: autoritățile promit că prețurile finale pentru cetățeni nu vor fi resimțite semnificativ: „Este o practică pe care o aplică toți” - VIDEO
Acum 15 minute
20:20
Proteste fără precedent în Iran: nemulțumirile cauzate de deprecierea monedei și stagnarea economică duc la șase decese - VIDEO # ProTV.md
Proteste fără precedent în Iran: nemulțumirile cauzate de deprecierea monedei și stagnarea economică duc la șase decese - VIDEO
Acum 30 minute
20:10
Un bărbat și-a văzut mașina făcută scrum, după ce s-a izbit violent într-un tractor: șoferul a reușit să iasă la timp din automobil - VIDEO # ProTV.md
Un bărbat și-a văzut mașina făcută scrum, după ce s-a izbit violent într-un tractor: șoferul a reușit să iasă la timp din automobil - VIDEO
Acum o oră
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 02.01.2026
19:40
Accident grav în capitală: un bărbat a fost transportat la spital după ce a fost lovit de o mașină pe trecerea de pietoni – FOTO # ProTV.md
Accident grav în capitală: un bărbat a fost transportat la spital după ce a fost lovit de o mașină pe trecerea de pietoni – FOTO
Acum 2 ore
19:30
Anul Nou 2026 sărbătorit cu curaj și tradiții vechi: mii de oameni s-au aruncat în ape înghețate în Barcelona, Boston, Roma și Lituania pentru a marca prima zi a anului - VIDEO # ProTV.md
Anul Nou 2026 sărbătorit cu curaj și tradiții vechi: mii de oameni s-au aruncat în ape înghețate în Barcelona, Boston, Roma și Lituania pentru a marca prima zi a anului - VIDEO
19:30
Tragedie în Elveția: bilanțul victimelor incendiului de la petrecerea de Revelion din Crans-Montana crește la 47 de morți și 119 răniți - VIDEO # ProTV.md
Tragedie în Elveția: bilanțul victimelor incendiului de la petrecerea de Revelion din Crans-Montana crește la 47 de morți și 119 răniți - VIDEO
19:20
Jurnalista Doina Danielean a criticat oamenii care au ales să cheltuiască banii pe focuri de artificii în noaptea de Revelion: „Oamenii care nu au bani, de asta și nu au bani” - VIDEO # ProTV.md
Jurnalista Doina Danielean a criticat oamenii care au ales să cheltuiască banii pe focuri de artificii în noaptea de Revelion: „Oamenii care nu au bani, de asta și nu au bani” - VIDEO
19:20
Timpi minimi de așteptare la Leușeni, aglomerație la Sculeni: autoritățile îndeamnă alegerea punctelor alternative pentru o traversare mai rapidă # ProTV.md
Timpi minimi de așteptare la Leușeni, aglomerație la Sculeni: autoritățile îndeamnă alegerea punctelor alternative pentru o traversare mai rapidă
18:40
Accident grav în capitală: o persoană ar fi fost lovită de o mașină - FOTO
18:40
MAE confirmă decesul unui cetățean moldovean în Italia: autoritățile italiene investighează circumstanțele # ProTV.md
MAE confirmă decesul unui cetățean moldovean în Italia: autoritățile italiene investighează circumstanțele
Acum 4 ore
18:10
Reacția președintei Mexicului când un cutremur de 6,5 grade pe scara Richter îi întrerupe conferința de presă - VIDEO # ProTV.md
Reacția președintei Mexicului când un cutremur de 6,5 grade pe scara Richter îi întrerupe conferința de presă - VIDEO
18:00
Şansele ca războiul să se încheie în 2026 sunt „zero”, crede fostul şef al diplomaţiei ucrainene Dmitri Kuleba # ProTV.md
Şansele ca războiul să se încheie în 2026 sunt „zero”, crede fostul şef al diplomaţiei ucrainene Dmitri Kuleba
17:50
Prima ipoteză a anchetatorilor despre cauza incendiului devastator din stațiunea de schi Crans-Montana. „Totul indică asta” # ProTV.md
Prima ipoteză a anchetatorilor despre cauza incendiului devastator din stațiunea de schi Crans-Montana. „Totul indică asta”
17:30
Rușii l-au scos la rampă pe șeful temutului GRU să-l convingă pe Donald Trump că Putin nu l-a mințit - VIDEO # ProTV.md
Rușii l-au scos la rampă pe șeful temutului GRU să-l convingă pe Donald Trump că Putin nu l-a mințit - VIDEO
17:10
Erupție spectaculoasă a vulcanului Etna - VIDEO
17:00
Un copil de 13 ani, transportat de urgență la spital după ce s-a accidentat la cap pe un patinoar din centrul capitalei # ProTV.md
Un copil de 13 ani, transportat de urgență la spital după ce s-a accidentat la cap pe un patinoar din centrul capitalei
16:50
IGSU trage un semnal de alarmă: gheața formată pe râuri și lacuri nu este suficient de rezistentă pentru a susține oameni # ProTV.md
IGSU trage un semnal de alarmă: gheața formată pe râuri și lacuri nu este suficient de rezistentă pentru a susține oameni
Acum 6 ore
16:30
A cerut 1.000 de euro pentru a influența decizia unui judecător într-un dosar, dar a ajuns el pe banca acuzaților. Ce pedeapsă a primit # ProTV.md
A cerut 1.000 de euro pentru a influența decizia unui judecător într-un dosar, dar a ajuns el pe banca acuzaților. Ce pedeapsă a primit
16:20
Vloggerul Dragoș Munteanu, criticat dur de internauți, după ce a ironizat mesajul de felicitare, cu ocazia Revelionului, al președintei Maia Sandu: „Discursul președintelui Moldovei, de obicei este așa o...” - VIDEO # ProTV.md
Vloggerul Dragoș Munteanu, criticat dur de internauți, după ce a ironizat mesajul de felicitare, cu ocazia Revelionului, al președintei Maia Sandu: „Discursul președintelui Moldovei, de obicei este așa o...” - VIDEO
16:20
Vești bune pentru pacienți: trei medicamente esențiale pentru persoanele cu diabet, hipertensiune și afecțiuni cardiovasculare sunt incluse, din 2026, pe lista celor compensate # ProTV.md
Vești bune pentru pacienți: trei medicamente esențiale pentru persoanele cu diabet, hipertensiune și afecțiuni cardiovasculare sunt incluse, din 2026, pe lista celor compensate
16:10
Un nou regim fiscal pentru antreprenorii independenți a intrat în vigoare. Ce prevederi include acesta # ProTV.md
Un nou regim fiscal pentru antreprenorii independenți a intrat în vigoare. Ce prevederi include acesta
15:50
Vloggerul Dragoș Munteanu, criticat dur de internauți, după ce a ironizat mesajul de felicitare, cu ocazia Revelionului, al președintei Maia Sandu: „Discursul președintelul Moldovei, de obicei este așa o...” - VIDEO # ProTV.md
Vloggerul Dragoș Munteanu, criticat dur de internauți, după ce a ironizat mesajul de felicitare, cu ocazia Revelionului, al președintei Maia Sandu: „Discursul președintelul Moldovei, de obicei este așa o...” - VIDEO
15:30
Sancțiuni de peste un milion de lei, în urma controalelor fiscale: Comerțul cu mărfuri și produse – în topul încălcărilor # ProTV.md
Sancțiuni de peste un milion de lei, în urma controalelor fiscale: Comerțul cu mărfuri și produse – în topul încălcărilor
15:20
Maia Sandu, mesaj de solidaritate adresat victimelor tragicului incendiu din Elveția
15:00
A fost găsită la 11 zile, după ce a fost ucisă: Crimă șocantă la Drochia. Un bărbat și-ar fi omorât partenera și a ascuns-o într-un câmp # ProTV.md
A fost găsită la 11 zile, după ce a fost ucisă: Crimă șocantă la Drochia. Un bărbat și-ar fi omorât partenera și a ascuns-o într-un câmp
14:50
Sancțiuni de peste un milion de lei, în urma controalelor fiscale: Comerțul de mărfuri și produse – în topul încălcărilor # ProTV.md
Sancțiuni de peste un milion de lei, în urma controalelor fiscale: Comerțul de mărfuri și produse – în topul încălcărilor
14:40
Remanieri la Kiev. Kirill Budanov, propus de Zelenski pentru funcția de șef al cabinetului președintelui Ucrainei # ProTV.md
Remanieri la Kiev. Kirill Budanov, propus de Zelenski pentru funcția de șef al cabinetului președintelui Ucrainei
14:40
A fost găsită la 11 zile, după ce a fost ucisă: Crimă șocantă la Drochia. Un bărbat și-ar fi omorât iubita și a ascuns-o într-un câmp # ProTV.md
A fost găsită la 11 zile, după ce a fost ucisă: Crimă șocantă la Drochia. Un bărbat și-ar fi omorât iubita și a ascuns-o într-un câmp
Acum 8 ore
14:20
Drumarii continuă intervențiile în nordul și centrul țării: Zece tone de sare tehnică - răspândite pe drumurile naționale # ProTV.md
Drumarii continuă intervențiile în nordul și centrul țării: Zece tone de sare tehnică - răspândite pe drumurile naționale
14:20
Incendiu la Vadul lui Vodă: O femeie imobilizată la pat - salvată din flăcări. IGSU vine cu detalii # ProTV.md
Incendiu la Vadul lui Vodă: O femeie imobilizată la pat - salvată din flăcări. IGSU vine cu detalii
14:20
Remanieri la Kiev. Kirill Budanov, numit noul șef al cabinetului președintelui Ucrainei de către Zelenski # ProTV.md
Remanieri la Kiev. Kirill Budanov, numit noul șef al cabinetului președintelui Ucrainei de către Zelenski
14:20
Un moldovean, găsit mort pe un câmp din Italia. Presa italiană: Ar fi fost ucis imediat după ce și-ar fi terminat tura # ProTV.md
Un moldovean, găsit mort pe un câmp din Italia. Presa italiană: Ar fi fost ucis imediat după ce și-ar fi terminat tura
14:10
Remanieri la Kiev. Kirill Budanov va deveni noul șef al Cabinetului Președintelui Ucrainei. # ProTV.md
Remanieri la Kiev. Kirill Budanov va deveni noul șef al Cabinetului Președintelui Ucrainei.
13:00
„Următorul președinte nu poate fi decât Emilian Crețu”. Dezvăluirile actorului, la podcastul Lorenei, despre visul politic și refuzul candidaturii la parlamentare - VIDEO # ProTV.md
„Următorul președinte nu poate fi decât Emilian Crețu”. Dezvăluirile actorului, la podcastul Lorenei, despre visul politic și refuzul candidaturii la parlamentare - VIDEO
12:40
Imagini care surprind primele flăcări ale incendiului din Crans-Montana, unde peste 40 de persoane au murit # ProTV.md
Imagini care surprind primele flăcări ale incendiului din Crans-Montana, unde peste 40 de persoane au murit
Acum 12 ore
12:30
Carburanții, mai scumpi, la începutul anului: Cum explică responsabilii de la ANRE și care va fi prețul pentru benzină și motorină # ProTV.md
Carburanții, mai scumpi, la începutul anului: Cum explică responsabilii de la ANRE și care va fi prețul pentru benzină și motorină
12:10
A dat foc unei mașini de poliție: Un tânăr - condamnat la închisoare. Câți ani va sta după gratii # ProTV.md
A dat foc unei mașini de poliție: Un tânăr - condamnat la închisoare. Câți ani va sta după gratii
12:10
O mașină de poliție s-a izbit într-un pilon, la Călărași. Cum s-a întâmplat totul - FOTO
11:40
Anul 2026 a început cu egalitate: 38 de nou-născuți, jumătate băieți, jumătate fete. Ce spune Ministerul Sănătății # ProTV.md
Anul 2026 a început cu egalitate: 38 de nou-născuți, jumătate băieți, jumătate fete. Ce spune Ministerul Sănătății
11:20
Se circulă cu dificultate la posturile vamale Sculeni și Leușeni. Număr mare de călători înregistrat și la Criva # ProTV.md
Se circulă cu dificultate la posturile vamale Sculeni și Leușeni. Număr mare de călători înregistrat și la Criva
10:50
Se circulă cu dificultate la postul vamal Sculeni și Leușeni. Număr mare de călători înregistrat și la Criva # ProTV.md
Se circulă cu dificultate la postul vamal Sculeni și Leușeni. Număr mare de călători înregistrat și la Criva
10:50
„Oamenii fugeau, țipau și plângeau”. Martorii tragediei din Elveția spun că au văzut iadul. Ce se știe până acum despre incendiul cu zeci de morți care amintește de Colectiv – FOTO/VIDEO # ProTV.md
„Oamenii fugeau, țipau și plângeau”. Martorii tragediei din Elveția spun că au văzut iadul. Ce se știe până acum despre incendiul cu zeci de morți care amintește de Colectiv – FOTO/VIDEO
10:40
Opt persoane din Rusia au primit cetățenia Republicii Moldova, printre care și fiul solistului trupei Bi-2 /DOC # ProTV.md
Opt persoane din Rusia au primit cetățenia Republicii Moldova, printre care și fiul solistului trupei Bi-2 /DOC
10:00
Comercianții bulgari: E o nebunie, nu avem euro pentru rest. Taximetrele afișează sume duble după trecerea la euro # ProTV.md
Comercianții bulgari: E o nebunie, nu avem euro pentru rest. Taximetrele afișează sume duble după trecerea la euro
09:30
Cine sunt proprietarii francezi ai barului unde s-a produs tragedia din Crans-Montana
09:20
Atenție, călători! Se circulă cu dificultate la posturile vamale Sculeni și Leușeni
09:10
În capitală se vor înregistra 4 grade, iar în sudul țării + 6 grade. Cum va fi vremea în următoarele zile. Prognoza meteo # ProTV.md
În capitală se vor înregistra 4 grade, iar în sudul țării + 6 grade. Cum va fi vremea în următoarele zile. Prognoza meteo
09:00
Incendiu puternic într-un bar dintr-o stațiune de schi din Elveția. „Circa 40 de oameni morți și cel puțin 115 răniți ”. Filmul tragediei care amintește de Colectiv – FOTO/VIDEO # ProTV.md
Incendiu puternic într-un bar dintr-o stațiune de schi din Elveția. „Circa 40 de oameni morți și cel puțin 115 răniți ”. Filmul tragediei care amintește de Colectiv – FOTO/VIDEO
08:40
Un vas scufundat cu un cadou de la Putin. Cum a ajuns pe fundul Mediteranei o piesă critică a celui mai nou submarin al lui Kim Jong Un # ProTV.md
Un vas scufundat cu un cadou de la Putin. Cum a ajuns pe fundul Mediteranei o piesă critică a celui mai nou submarin al lui Kim Jong Un
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.