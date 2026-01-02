Domen Prevc domină autoritar Turneul celor Patru Trambuline: slovenul câștigă primele două etape și se desprinde în fruntea clasamentului general - VIDEO
ProTV.md, 2 ianuarie 2026 22:20
Domen Prevc domină autoritar Turneul celor Patru Trambuline: slovenul câștigă primele două etape și se desprinde în fruntea clasamentului general - VIDEO
• • •
Alte ştiri de ProTV.md
Acum 10 minute
22:30
Vloggerul Dragoș Munteanu, criticat dur de internauți, după ce a ironizat mesajul de felicitare, cu ocazia Revelionului, al președintei Maia Sandu: „Discursul președintelui Moldovei, de obicei este așa o...” - VIDEO # ProTV.md
Vloggerul Dragoș Munteanu, criticat dur de internauți, după ce a ironizat mesajul de felicitare, cu ocazia Revelionului, al președintei Maia Sandu: „Discursul președintelui Moldovei, de obicei este așa o...” - VIDEO
22:30
Anul marilor dosare, dar al micilor finalități: 2025, marcat de extrădări răsunătoare, condamnări fără executare și o listă tot mai lungă de fugari celebri - VIDEO # ProTV.md
Anul marilor dosare, dar al micilor finalități: 2025, marcat de extrădări răsunătoare, condamnări fără executare și o listă tot mai lungă de fugari celebri - VIDEO
Acum 30 minute
22:20
Seară magică la Alexandra Palace: s-au stabilit cei patru semifinaliști ai Campionatului Mondial de Darts, cu Luke Littler în cursa pentru apărarea titlului - VIDEO # ProTV.md
Seară magică la Alexandra Palace: s-au stabilit cei patru semifinaliști ai Campionatului Mondial de Darts, cu Luke Littler în cursa pentru apărarea titlului - VIDEO
22:20
Primele mutări ale iernii la Petrocub Hîncești: echipa îl pierde pe Teodor Lungu, dar îl transferă pe tânărul fundaș Vlad Pascari - VIDEO # ProTV.md
Primele mutări ale iernii la Petrocub Hîncești: echipa îl pierde pe Teodor Lungu, dar îl transferă pe tânărul fundaș Vlad Pascari - VIDEO
22:20
Domen Prevc domină autoritar Turneul celor Patru Trambuline: slovenul câștigă primele două etape și se desprinde în fruntea clasamentului general - VIDEO # ProTV.md
Domen Prevc domină autoritar Turneul celor Patru Trambuline: slovenul câștigă primele două etape și se desprinde în fruntea clasamentului general - VIDEO
22:10
Remanieri la Kiev. Kirill Budanov, propus de Zelenski pentru funcția de șef al cabinetului președintelui Ucrainei - VIDEO # ProTV.md
Remanieri la Kiev. Kirill Budanov, propus de Zelenski pentru funcția de șef al cabinetului președintelui Ucrainei - VIDEO
22:10
Venus Williams va reveni la Australian Open după ce a primit un wild card - VIDEO
Acum o oră
22:00
Start ratat de an pentru favoritele din Premier League: Liverpool și Manchester City fac pași greșiți în lupta pentru titlu cu Arsenal - VIDEO # ProTV.md
Start ratat de an pentru favoritele din Premier League: Liverpool și Manchester City fac pași greșiți în lupta pentru titlu cu Arsenal - VIDEO
22:00
Dezastru total pentru naționala Gabonului după Cupa Africii: guvernul suspendă echipa pe termen nedeterminat, demite selecționerul și îl exclude pe Aubameyang - VIDEO # ProTV.md
Dezastru total pentru naționala Gabonului după Cupa Africii: guvernul suspendă echipa pe termen nedeterminat, demite selecționerul și îl exclude pe Aubameyang - VIDEO
21:50
Tensiuni majore între Moscova și Kiev: SUA spune că Ucraina nu a vizat reședința lui Putin, dar Rusia insistă și prezintă „dovezi” controversate - VIDEO # ProTV.md
Tensiuni majore între Moscova și Kiev: SUA spune că Ucraina nu a vizat reședința lui Putin, dar Rusia insistă și prezintă „dovezi” controversate - VIDEO
21:40
Vacanțele de iarnă aglomerează vămile: cozi de kilometri și timpi de așteptare de până la două ore la ieșirea din țară. autoritățile recomandă rute alternative - VIDEO # ProTV.md
Vacanțele de iarnă aglomerează vămile: cozi de kilometri și timpi de așteptare de până la două ore la ieșirea din țară. autoritățile recomandă rute alternative - VIDEO
Acum 2 ore
21:20
Violențe fără precedent de Revelion în Olanda: poliția și serviciilor de urgență, atacată cu artificii și cocktailuri Molotov - VIDEO # ProTV.md
Violențe fără precedent de Revelion în Olanda: poliția și serviciilor de urgență, atacată cu artificii și cocktailuri Molotov - VIDEO
21:10
Atac devastator asupra Harikovului: două rachete balistice lovesc o zonă rezidențială, peste 20 de persoane, inclusiv un copil de șase luni, fiind rănite - VIDEO # ProTV.md
Atac devastator asupra Harikovului: două rachete balistice lovesc o zonă rezidențială, peste 20 de persoane, inclusiv un copil de șase luni, fiind rănite - VIDEO
21:00
Serviciile speciale ruse păcălite de spionajul ucrainean: Kievul a înscenat moartea unui comandant pentru a descoperi agenți și a primi o recompensă de jumătate de milion de dolari – VIDEO # ProTV.md
Serviciile speciale ruse păcălite de spionajul ucrainean: Kievul a înscenat moartea unui comandant pentru a descoperi agenți și a primi o recompensă de jumătate de milion de dolari – VIDEO
20:50
Culoare, muzică și voie bună la Feștelița: Festivalul tradițiilor de iarnă a transformat localitatea într-un tărâm al personajelor, unde s-au urat un an bogat – VIDEO # ProTV.md
Culoare, muzică și voie bună la Feștelița: Festivalul tradițiilor de iarnă a transformat localitatea într-un tărâm al personajelor, unde s-au urat un an bogat – VIDEO
Acum 4 ore
20:30
Taxe noi pentru coletele internaționale ar putea fi introduse în vara acestui an: autoritățile promit că prețurile finale pentru cetățeni nu vor fi resimțite semnificativ: „Este o practică pe care o aplică toți” - VIDEO # ProTV.md
Taxe noi pentru coletele internaționale ar putea fi introduse în vara acestui an: autoritățile promit că prețurile finale pentru cetățeni nu vor fi resimțite semnificativ: „Este o practică pe care o aplică toți” - VIDEO
20:20
Proteste fără precedent în Iran: nemulțumirile cauzate de deprecierea monedei și stagnarea economică duc la șase decese - VIDEO # ProTV.md
Proteste fără precedent în Iran: nemulțumirile cauzate de deprecierea monedei și stagnarea economică duc la șase decese - VIDEO
20:10
Un bărbat și-a văzut mașina făcută scrum, după ce s-a izbit violent într-un tractor: șoferul a reușit să iasă la timp din automobil - VIDEO # ProTV.md
Un bărbat și-a văzut mașina făcută scrum, după ce s-a izbit violent într-un tractor: șoferul a reușit să iasă la timp din automobil - VIDEO
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 02.01.2026
19:40
Accident grav în capitală: un bărbat a fost transportat la spital după ce a fost lovit de o mașină pe trecerea de pietoni – FOTO # ProTV.md
Accident grav în capitală: un bărbat a fost transportat la spital după ce a fost lovit de o mașină pe trecerea de pietoni – FOTO
19:30
Anul Nou 2026 sărbătorit cu curaj și tradiții vechi: mii de oameni s-au aruncat în ape înghețate în Barcelona, Boston, Roma și Lituania pentru a marca prima zi a anului - VIDEO # ProTV.md
Anul Nou 2026 sărbătorit cu curaj și tradiții vechi: mii de oameni s-au aruncat în ape înghețate în Barcelona, Boston, Roma și Lituania pentru a marca prima zi a anului - VIDEO
19:30
Tragedie în Elveția: bilanțul victimelor incendiului de la petrecerea de Revelion din Crans-Montana crește la 47 de morți și 119 răniți - VIDEO # ProTV.md
Tragedie în Elveția: bilanțul victimelor incendiului de la petrecerea de Revelion din Crans-Montana crește la 47 de morți și 119 răniți - VIDEO
19:20
Jurnalista Doina Danielean a criticat oamenii care au ales să cheltuiască banii pe focuri de artificii în noaptea de Revelion: „Oamenii care nu au bani, de asta și nu au bani” - VIDEO # ProTV.md
Jurnalista Doina Danielean a criticat oamenii care au ales să cheltuiască banii pe focuri de artificii în noaptea de Revelion: „Oamenii care nu au bani, de asta și nu au bani” - VIDEO
19:20
Timpi minimi de așteptare la Leușeni, aglomerație la Sculeni: autoritățile îndeamnă alegerea punctelor alternative pentru o traversare mai rapidă # ProTV.md
Timpi minimi de așteptare la Leușeni, aglomerație la Sculeni: autoritățile îndeamnă alegerea punctelor alternative pentru o traversare mai rapidă
18:40
Accident grav în capitală: o persoană ar fi fost lovită de o mașină - FOTO
18:40
MAE confirmă decesul unui cetățean moldovean în Italia: autoritățile italiene investighează circumstanțele # ProTV.md
MAE confirmă decesul unui cetățean moldovean în Italia: autoritățile italiene investighează circumstanțele
Acum 6 ore
18:10
Reacția președintei Mexicului când un cutremur de 6,5 grade pe scara Richter îi întrerupe conferința de presă - VIDEO # ProTV.md
Reacția președintei Mexicului când un cutremur de 6,5 grade pe scara Richter îi întrerupe conferința de presă - VIDEO
18:00
Şansele ca războiul să se încheie în 2026 sunt „zero”, crede fostul şef al diplomaţiei ucrainene Dmitri Kuleba # ProTV.md
Şansele ca războiul să se încheie în 2026 sunt „zero”, crede fostul şef al diplomaţiei ucrainene Dmitri Kuleba
17:50
Prima ipoteză a anchetatorilor despre cauza incendiului devastator din stațiunea de schi Crans-Montana. „Totul indică asta” # ProTV.md
Prima ipoteză a anchetatorilor despre cauza incendiului devastator din stațiunea de schi Crans-Montana. „Totul indică asta”
17:30
Rușii l-au scos la rampă pe șeful temutului GRU să-l convingă pe Donald Trump că Putin nu l-a mințit - VIDEO # ProTV.md
Rușii l-au scos la rampă pe șeful temutului GRU să-l convingă pe Donald Trump că Putin nu l-a mințit - VIDEO
17:10
Erupție spectaculoasă a vulcanului Etna - VIDEO
17:00
Un copil de 13 ani, transportat de urgență la spital după ce s-a accidentat la cap pe un patinoar din centrul capitalei # ProTV.md
Un copil de 13 ani, transportat de urgență la spital după ce s-a accidentat la cap pe un patinoar din centrul capitalei
16:50
IGSU trage un semnal de alarmă: gheața formată pe râuri și lacuri nu este suficient de rezistentă pentru a susține oameni # ProTV.md
IGSU trage un semnal de alarmă: gheața formată pe râuri și lacuri nu este suficient de rezistentă pentru a susține oameni
Acum 8 ore
16:30
A cerut 1.000 de euro pentru a influența decizia unui judecător într-un dosar, dar a ajuns el pe banca acuzaților. Ce pedeapsă a primit # ProTV.md
A cerut 1.000 de euro pentru a influența decizia unui judecător într-un dosar, dar a ajuns el pe banca acuzaților. Ce pedeapsă a primit
16:20
Vloggerul Dragoș Munteanu, criticat dur de internauți, după ce a ironizat mesajul de felicitare, cu ocazia Revelionului, al președintei Maia Sandu: „Discursul președintelui Moldovei, de obicei este așa o...” - VIDEO # ProTV.md
Vloggerul Dragoș Munteanu, criticat dur de internauți, după ce a ironizat mesajul de felicitare, cu ocazia Revelionului, al președintei Maia Sandu: „Discursul președintelui Moldovei, de obicei este așa o...” - VIDEO
16:20
Vești bune pentru pacienți: trei medicamente esențiale pentru persoanele cu diabet, hipertensiune și afecțiuni cardiovasculare sunt incluse, din 2026, pe lista celor compensate # ProTV.md
Vești bune pentru pacienți: trei medicamente esențiale pentru persoanele cu diabet, hipertensiune și afecțiuni cardiovasculare sunt incluse, din 2026, pe lista celor compensate
16:10
Un nou regim fiscal pentru antreprenorii independenți a intrat în vigoare. Ce prevederi include acesta # ProTV.md
Un nou regim fiscal pentru antreprenorii independenți a intrat în vigoare. Ce prevederi include acesta
15:50
Vloggerul Dragoș Munteanu, criticat dur de internauți, după ce a ironizat mesajul de felicitare, cu ocazia Revelionului, al președintei Maia Sandu: „Discursul președintelul Moldovei, de obicei este așa o...” - VIDEO # ProTV.md
Vloggerul Dragoș Munteanu, criticat dur de internauți, după ce a ironizat mesajul de felicitare, cu ocazia Revelionului, al președintei Maia Sandu: „Discursul președintelul Moldovei, de obicei este așa o...” - VIDEO
15:30
Sancțiuni de peste un milion de lei, în urma controalelor fiscale: Comerțul cu mărfuri și produse – în topul încălcărilor # ProTV.md
Sancțiuni de peste un milion de lei, în urma controalelor fiscale: Comerțul cu mărfuri și produse – în topul încălcărilor
15:20
Maia Sandu, mesaj de solidaritate adresat victimelor tragicului incendiu din Elveția
15:00
A fost găsită la 11 zile, după ce a fost ucisă: Crimă șocantă la Drochia. Un bărbat și-ar fi omorât partenera și a ascuns-o într-un câmp # ProTV.md
A fost găsită la 11 zile, după ce a fost ucisă: Crimă șocantă la Drochia. Un bărbat și-ar fi omorât partenera și a ascuns-o într-un câmp
14:50
Sancțiuni de peste un milion de lei, în urma controalelor fiscale: Comerțul de mărfuri și produse – în topul încălcărilor # ProTV.md
Sancțiuni de peste un milion de lei, în urma controalelor fiscale: Comerțul de mărfuri și produse – în topul încălcărilor
14:40
Remanieri la Kiev. Kirill Budanov, propus de Zelenski pentru funcția de șef al cabinetului președintelui Ucrainei # ProTV.md
Remanieri la Kiev. Kirill Budanov, propus de Zelenski pentru funcția de șef al cabinetului președintelui Ucrainei
14:40
A fost găsită la 11 zile, după ce a fost ucisă: Crimă șocantă la Drochia. Un bărbat și-ar fi omorât iubita și a ascuns-o într-un câmp # ProTV.md
A fost găsită la 11 zile, după ce a fost ucisă: Crimă șocantă la Drochia. Un bărbat și-ar fi omorât iubita și a ascuns-o într-un câmp
Acum 12 ore
14:20
Drumarii continuă intervențiile în nordul și centrul țării: Zece tone de sare tehnică - răspândite pe drumurile naționale # ProTV.md
Drumarii continuă intervențiile în nordul și centrul țării: Zece tone de sare tehnică - răspândite pe drumurile naționale
14:20
Incendiu la Vadul lui Vodă: O femeie imobilizată la pat - salvată din flăcări. IGSU vine cu detalii # ProTV.md
Incendiu la Vadul lui Vodă: O femeie imobilizată la pat - salvată din flăcări. IGSU vine cu detalii
14:20
Remanieri la Kiev. Kirill Budanov, numit noul șef al cabinetului președintelui Ucrainei de către Zelenski # ProTV.md
Remanieri la Kiev. Kirill Budanov, numit noul șef al cabinetului președintelui Ucrainei de către Zelenski
14:20
Un moldovean, găsit mort pe un câmp din Italia. Presa italiană: Ar fi fost ucis imediat după ce și-ar fi terminat tura # ProTV.md
Un moldovean, găsit mort pe un câmp din Italia. Presa italiană: Ar fi fost ucis imediat după ce și-ar fi terminat tura
14:10
Remanieri la Kiev. Kirill Budanov va deveni noul șef al Cabinetului Președintelui Ucrainei. # ProTV.md
Remanieri la Kiev. Kirill Budanov va deveni noul șef al Cabinetului Președintelui Ucrainei.
13:00
„Următorul președinte nu poate fi decât Emilian Crețu”. Dezvăluirile actorului, la podcastul Lorenei, despre visul politic și refuzul candidaturii la parlamentare - VIDEO # ProTV.md
„Următorul președinte nu poate fi decât Emilian Crețu”. Dezvăluirile actorului, la podcastul Lorenei, despre visul politic și refuzul candidaturii la parlamentare - VIDEO
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.