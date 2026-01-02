Rușii l-au scos la rampă pe șeful temutului GRU să-l convingă pe Donald Trump că Putin nu l-a mințit - VIDEO
ProTV.md, 2 ianuarie 2026 17:30
Rușii l-au scos la rampă pe șeful temutului GRU să-l convingă pe Donald Trump că Putin nu l-a mințit - VIDEO
• • •
Alte ştiri de ProTV.md
Acum 5 minute
17:50
Prima ipoteză a anchetatorilor despre cauza incendiului devastator din stațiunea de schi Crans-Montana. „Totul indică asta” # ProTV.md
Prima ipoteză a anchetatorilor despre cauza incendiului devastator din stațiunea de schi Crans-Montana. „Totul indică asta”
Acum 30 minute
17:30
Rușii l-au scos la rampă pe șeful temutului GRU să-l convingă pe Donald Trump că Putin nu l-a mințit - VIDEO # ProTV.md
Rușii l-au scos la rampă pe șeful temutului GRU să-l convingă pe Donald Trump că Putin nu l-a mințit - VIDEO
Acum o oră
17:10
Erupție spectaculoasă a vulcanului Etna - VIDEO
17:00
Un copil de 13 ani, transportat de urgență la spital după ce s-a accidentat la cap pe un patinoar din centrul capitalei # ProTV.md
Un copil de 13 ani, transportat de urgență la spital după ce s-a accidentat la cap pe un patinoar din centrul capitalei
Acum 2 ore
16:50
IGSU trage un semnal de alarmă: gheața formată pe râuri și lacuri nu este suficient de rezistentă pentru a susține oameni # ProTV.md
IGSU trage un semnal de alarmă: gheața formată pe râuri și lacuri nu este suficient de rezistentă pentru a susține oameni
16:30
A cerut 1.000 de euro pentru a influența decizia unui judecător într-un dosar, dar a ajuns el pe banca acuzaților. Ce pedeapsă a primit # ProTV.md
A cerut 1.000 de euro pentru a influența decizia unui judecător într-un dosar, dar a ajuns el pe banca acuzaților. Ce pedeapsă a primit
16:20
Vloggerul Dragoș Munteanu, criticat dur de internauți, după ce a ironizat mesajul de felicitare, cu ocazia Revelionului, al președintei Maia Sandu: „Discursul președintelui Moldovei, de obicei este așa o...” - VIDEO # ProTV.md
Vloggerul Dragoș Munteanu, criticat dur de internauți, după ce a ironizat mesajul de felicitare, cu ocazia Revelionului, al președintei Maia Sandu: „Discursul președintelui Moldovei, de obicei este așa o...” - VIDEO
16:20
Vești bune pentru pacienți: trei medicamente esențiale pentru persoanele cu diabet, hipertensiune și afecțiuni cardiovasculare sunt incluse, din 2026, pe lista celor compensate # ProTV.md
Vești bune pentru pacienți: trei medicamente esențiale pentru persoanele cu diabet, hipertensiune și afecțiuni cardiovasculare sunt incluse, din 2026, pe lista celor compensate
16:10
Un nou regim fiscal pentru antreprenorii independenți a intrat în vigoare. Ce prevederi include acesta # ProTV.md
Un nou regim fiscal pentru antreprenorii independenți a intrat în vigoare. Ce prevederi include acesta
Acum 4 ore
15:50
Vloggerul Dragoș Munteanu, criticat dur de internauți, după ce a ironizat mesajul de felicitare, cu ocazia Revelionului, al președintei Maia Sandu: „Discursul președintelul Moldovei, de obicei este așa o...” - VIDEO # ProTV.md
Vloggerul Dragoș Munteanu, criticat dur de internauți, după ce a ironizat mesajul de felicitare, cu ocazia Revelionului, al președintei Maia Sandu: „Discursul președintelul Moldovei, de obicei este așa o...” - VIDEO
15:30
Sancțiuni de peste un milion de lei, în urma controalelor fiscale: Comerțul cu mărfuri și produse – în topul încălcărilor # ProTV.md
Sancțiuni de peste un milion de lei, în urma controalelor fiscale: Comerțul cu mărfuri și produse – în topul încălcărilor
15:20
Maia Sandu, mesaj de solidaritate adresat victimelor tragicului incendiu din Elveția
15:00
A fost găsită la 11 zile, după ce a fost ucisă: Crimă șocantă la Drochia. Un bărbat și-ar fi omorât partenera și a ascuns-o într-un câmp # ProTV.md
A fost găsită la 11 zile, după ce a fost ucisă: Crimă șocantă la Drochia. Un bărbat și-ar fi omorât partenera și a ascuns-o într-un câmp
14:50
Sancțiuni de peste un milion de lei, în urma controalelor fiscale: Comerțul de mărfuri și produse – în topul încălcărilor # ProTV.md
Sancțiuni de peste un milion de lei, în urma controalelor fiscale: Comerțul de mărfuri și produse – în topul încălcărilor
14:40
Remanieri la Kiev. Kirill Budanov, propus de Zelenski pentru funcția de șef al cabinetului președintelui Ucrainei # ProTV.md
Remanieri la Kiev. Kirill Budanov, propus de Zelenski pentru funcția de șef al cabinetului președintelui Ucrainei
14:40
A fost găsită la 11 zile, după ce a fost ucisă: Crimă șocantă la Drochia. Un bărbat și-ar fi omorât iubita și a ascuns-o într-un câmp # ProTV.md
A fost găsită la 11 zile, după ce a fost ucisă: Crimă șocantă la Drochia. Un bărbat și-ar fi omorât iubita și a ascuns-o într-un câmp
14:20
Drumarii continuă intervențiile în nordul și centrul țării: Zece tone de sare tehnică - răspândite pe drumurile naționale # ProTV.md
Drumarii continuă intervențiile în nordul și centrul țării: Zece tone de sare tehnică - răspândite pe drumurile naționale
14:20
Incendiu la Vadul lui Vodă: O femeie imobilizată la pat - salvată din flăcări. IGSU vine cu detalii # ProTV.md
Incendiu la Vadul lui Vodă: O femeie imobilizată la pat - salvată din flăcări. IGSU vine cu detalii
14:20
Remanieri la Kiev. Kirill Budanov, numit noul șef al cabinetului președintelui Ucrainei de către Zelenski # ProTV.md
Remanieri la Kiev. Kirill Budanov, numit noul șef al cabinetului președintelui Ucrainei de către Zelenski
14:20
Un moldovean, găsit mort pe un câmp din Italia. Presa italiană: Ar fi fost ucis imediat după ce și-ar fi terminat tura # ProTV.md
Un moldovean, găsit mort pe un câmp din Italia. Presa italiană: Ar fi fost ucis imediat după ce și-ar fi terminat tura
14:10
Remanieri la Kiev. Kirill Budanov va deveni noul șef al Cabinetului Președintelui Ucrainei. # ProTV.md
Remanieri la Kiev. Kirill Budanov va deveni noul șef al Cabinetului Președintelui Ucrainei.
Acum 6 ore
13:00
„Următorul președinte nu poate fi decât Emilian Crețu”. Dezvăluirile actorului, la podcastul Lorenei, despre visul politic și refuzul candidaturii la parlamentare - VIDEO # ProTV.md
„Următorul președinte nu poate fi decât Emilian Crețu”. Dezvăluirile actorului, la podcastul Lorenei, despre visul politic și refuzul candidaturii la parlamentare - VIDEO
12:40
Imagini care surprind primele flăcări ale incendiului din Crans-Montana, unde peste 40 de persoane au murit # ProTV.md
Imagini care surprind primele flăcări ale incendiului din Crans-Montana, unde peste 40 de persoane au murit
12:30
Carburanții, mai scumpi, la începutul anului: Cum explică responsabilii de la ANRE și care va fi prețul pentru benzină și motorină # ProTV.md
Carburanții, mai scumpi, la începutul anului: Cum explică responsabilii de la ANRE și care va fi prețul pentru benzină și motorină
12:10
A dat foc unei mașini de poliție: Un tânăr - condamnat la închisoare. Câți ani va sta după gratii # ProTV.md
A dat foc unei mașini de poliție: Un tânăr - condamnat la închisoare. Câți ani va sta după gratii
12:10
O mașină de poliție s-a izbit într-un pilon, la Călărași. Cum s-a întâmplat totul - FOTO
Acum 8 ore
11:40
Anul 2026 a început cu egalitate: 38 de nou-născuți, jumătate băieți, jumătate fete. Ce spune Ministerul Sănătății # ProTV.md
Anul 2026 a început cu egalitate: 38 de nou-născuți, jumătate băieți, jumătate fete. Ce spune Ministerul Sănătății
11:20
Se circulă cu dificultate la posturile vamale Sculeni și Leușeni. Număr mare de călători înregistrat și la Criva # ProTV.md
Se circulă cu dificultate la posturile vamale Sculeni și Leușeni. Număr mare de călători înregistrat și la Criva
10:50
Se circulă cu dificultate la postul vamal Sculeni și Leușeni. Număr mare de călători înregistrat și la Criva # ProTV.md
Se circulă cu dificultate la postul vamal Sculeni și Leușeni. Număr mare de călători înregistrat și la Criva
10:50
„Oamenii fugeau, țipau și plângeau”. Martorii tragediei din Elveția spun că au văzut iadul. Ce se știe până acum despre incendiul cu zeci de morți care amintește de Colectiv – FOTO/VIDEO # ProTV.md
„Oamenii fugeau, țipau și plângeau”. Martorii tragediei din Elveția spun că au văzut iadul. Ce se știe până acum despre incendiul cu zeci de morți care amintește de Colectiv – FOTO/VIDEO
10:40
Opt persoane din Rusia au primit cetățenia Republicii Moldova, printre care și fiul solistului trupei Bi-2 /DOC # ProTV.md
Opt persoane din Rusia au primit cetățenia Republicii Moldova, printre care și fiul solistului trupei Bi-2 /DOC
10:00
Comercianții bulgari: E o nebunie, nu avem euro pentru rest. Taximetrele afișează sume duble după trecerea la euro # ProTV.md
Comercianții bulgari: E o nebunie, nu avem euro pentru rest. Taximetrele afișează sume duble după trecerea la euro
Acum 12 ore
09:30
Cine sunt proprietarii francezi ai barului unde s-a produs tragedia din Crans-Montana
09:20
Atenție, călători! Se circulă cu dificultate la posturile vamale Sculeni și Leușeni
09:10
În capitală se vor înregistra 4 grade, iar în sudul țării + 6 grade. Cum va fi vremea în următoarele zile. Prognoza meteo # ProTV.md
În capitală se vor înregistra 4 grade, iar în sudul țării + 6 grade. Cum va fi vremea în următoarele zile. Prognoza meteo
09:00
Incendiu puternic într-un bar dintr-o stațiune de schi din Elveția. „Circa 40 de oameni morți și cel puțin 115 răniți ”. Filmul tragediei care amintește de Colectiv – FOTO/VIDEO # ProTV.md
Incendiu puternic într-un bar dintr-o stațiune de schi din Elveția. „Circa 40 de oameni morți și cel puțin 115 răniți ”. Filmul tragediei care amintește de Colectiv – FOTO/VIDEO
08:40
Un vas scufundat cu un cadou de la Putin. Cum a ajuns pe fundul Mediteranei o piesă critică a celui mai nou submarin al lui Kim Jong Un # ProTV.md
Un vas scufundat cu un cadou de la Putin. Cum a ajuns pe fundul Mediteranei o piesă critică a celui mai nou submarin al lui Kim Jong Un
08:30
„Viitorul președinte nu poate fi decât eu!" Emilian Crețu dezvăluie într-un podcast că își păstrează visul politic și explică de ce a refuzat să candida la parlamentare - VIDEO # ProTV.md
„Viitorul președinte nu poate fi decât eu!" Emilian Crețu dezvăluie într-un podcast că își păstrează visul politic și explică de ce a refuzat să candida la parlamentare - VIDEO
08:20
Semnal important transmis de Kim Jong Un, care și-a dus fiica la mausoleul Kumsusan
06:10
Marocanul Ayoub El Kaabi s-a remarcat cu o performanță uluitoare în faza grupelor a Cupei Africii - VIDEO # ProTV.md
Marocanul Ayoub El Kaabi s-a remarcat cu o performanță uluitoare în faza grupelor a Cupei Africii - VIDEO
Acum 24 ore
01:00
Neymar a semnat în ultima zi a anului o prelungire a contractului cu formația Santos - VIDEO # ProTV.md
Neymar a semnat în ultima zi a anului o prelungire a contractului cu formația Santos - VIDEO
01:00
Premiile FIFA the Best nu vor mai exista în formula pe care o cunoaștem - VIDEO
00:50
Ion Nicolaescu a fost desemnat pentru al treilea an consecutiv cel mai bun fotbalist moldovean - VIDEO # ProTV.md
Ion Nicolaescu a fost desemnat pentru al treilea an consecutiv cel mai bun fotbalist moldovean - VIDEO
00:50
Șoc în Anglia, după ce formația Chelsea Londra a rămas fără antrenor chiar în prima zi a anului - VIDEO # ProTV.md
Șoc în Anglia, după ce formația Chelsea Londra a rămas fără antrenor chiar în prima zi a anului - VIDEO
00:50
Nu a renunțat la exercițiile din sala de forță nici măcar... în a noua lună de sarcină - VIDEO # ProTV.md
Nu a renunțat la exercițiile din sala de forță nici măcar... în a noua lună de sarcină - VIDEO
00:20
Algeria o învinge pe Guineea Ecuatorială și încheie faza grupelor cu un parcurs perfect, 3 victorii în 3 meciuri - VIDEO # ProTV.md
Algeria o învinge pe Guineea Ecuatorială și încheie faza grupelor cu un parcurs perfect, 3 victorii în 3 meciuri - VIDEO
00:10
Marocanul Ayoub El Kaabi s-a remarcat cu o performanță uluitoare în faza grupelor a Cupei Africii - VIDEO # ProTV.md
Marocanul Ayoub El Kaabi s-a remarcat cu o performanță uluitoare în faza grupelor a Cupei Africii - VIDEO
00:00
Vladimir Andronachi, din nou după gratii. Curtea de Apel a anulat decizia magistraților din prima instanță de a-l elibera în arest la domiciliu - VIDEO # ProTV.md
Vladimir Andronachi, din nou după gratii. Curtea de Apel a anulat decizia magistraților din prima instanță de a-l elibera în arest la domiciliu - VIDEO
00:00
Bulgaria a trecut oficial la euro la aproape 20 de ani de la aderarea la Uniunea Europeană: „Este un semn de apartenenţă” - VIDEO # ProTV.md
Bulgaria a trecut oficial la euro la aproape 20 de ani de la aderarea la Uniunea Europeană: „Este un semn de apartenenţă” - VIDEO
1 ianuarie 2026
23:50
Șefa statului, desemnată „Omul Anului” de revista The Telegraph: „Într-un an în care decența a fost supusă unor încercări constante, Maia Sandu s-a dovedit a fi cel mai puternic apărător al acesteia” - VIDEO # ProTV.md
Șefa statului, desemnată „Omul Anului” de revista The Telegraph: „Într-un an în care decența a fost supusă unor încercări constante, Maia Sandu s-a dovedit a fi cel mai puternic apărător al acesteia” - VIDEO
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.