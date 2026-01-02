Carburanții, mai scumpi, la începutul anului: Cum explică responsabilii de la ANRE și care va fi prețul pentru benzină și motorină
ProTV.md, 2 ianuarie 2026 12:30
Carburanții, mai scumpi, la începutul anului: Cum explică responsabilii de la ANRE și care va fi prețul pentru benzină și motorină
Acum 10 minute
12:40
Imagini care surprind primele flăcări ale incendiului din Crans-Montana, unde peste 40 de persoane au murit # ProTV.md
Imagini care surprind primele flăcări ale incendiului din Crans-Montana, unde peste 40 de persoane au murit
Acum 30 minute
12:30
Carburanții, mai scumpi, la începutul anului: Cum explică responsabilii de la ANRE și care va fi prețul pentru benzină și motorină
Acum o oră
12:10
A dat foc unei mașini de poliție: Un tânăr - condamnat la închisoare. Câți ani va sta după gratii # ProTV.md
A dat foc unei mașini de poliție: Un tânăr - condamnat la închisoare. Câți ani va sta după gratii
O mașină de poliție s-a izbit într-un pilon, la Călărași. Cum s-a întâmplat totul - FOTO
Acum 2 ore
11:40
Anul 2026 a început cu egalitate: 38 de nou-născuți, jumătate băieți, jumătate fete. Ce spune Ministerul Sănătății # ProTV.md
Anul 2026 a început cu egalitate: 38 de nou-născuți, jumătate băieți, jumătate fete. Ce spune Ministerul Sănătății
11:20
Se circulă cu dificultate la posturile vamale Sculeni și Leușeni. Număr mare de călători înregistrat și la Criva # ProTV.md
Se circulă cu dificultate la posturile vamale Sculeni și Leușeni. Număr mare de călători înregistrat și la Criva
10:50
Se circulă cu dificultate la postul vamal Sculeni și Leușeni. Număr mare de călători înregistrat și la Criva
„Oamenii fugeau, țipau și plângeau”. Martorii tragediei din Elveția spun că au văzut iadul. Ce se știe până acum despre incendiul cu zeci de morți care amintește de Colectiv – FOTO/VIDEO # ProTV.md
„Oamenii fugeau, țipau și plângeau”. Martorii tragediei din Elveția spun că au văzut iadul. Ce se știe până acum despre incendiul cu zeci de morți care amintește de Colectiv – FOTO/VIDEO
Acum 4 ore
10:40
Opt persoane din Rusia au primit cetățenia Republicii Moldova, printre care și fiul solistului trupei Bi-2 /DOC
10:00
Comercianții bulgari: E o nebunie, nu avem euro pentru rest. Taximetrele afișează sume duble după trecerea la euro # ProTV.md
Comercianții bulgari: E o nebunie, nu avem euro pentru rest. Taximetrele afișează sume duble după trecerea la euro
09:30
Cine sunt proprietarii francezi ai barului unde s-a produs tragedia din Crans-Montana
09:20
Atenție, călători! Se circulă cu dificultate la posturile vamale Sculeni și Leușeni
09:10
În capitală se vor înregistra 4 grade, iar în sudul țării + 6 grade. Cum va fi vremea în următoarele zile. Prognoza meteo # ProTV.md
În capitală se vor înregistra 4 grade, iar în sudul țării + 6 grade. Cum va fi vremea în următoarele zile. Prognoza meteo
09:00
Incendiu puternic într-un bar dintr-o stațiune de schi din Elveția. „Circa 40 de oameni morți și cel puțin 115 răniți ”. Filmul tragediei care amintește de Colectiv – FOTO/VIDEO
Acum 6 ore
08:40
Un vas scufundat cu un cadou de la Putin. Cum a ajuns pe fundul Mediteranei o piesă critică a celui mai nou submarin al lui Kim Jong Un
08:30
„Viitorul președinte nu poate fi decât eu!" Emilian Crețu dezvăluie într-un podcast că își păstrează visul politic și explică de ce a refuzat să candida la parlamentare - VIDEO
08:20
Semnal important transmis de Kim Jong Un, care și-a dus fiica la mausoleul Kumsusan
Acum 8 ore
06:10
Marocanul Ayoub El Kaabi s-a remarcat cu o performanță uluitoare în faza grupelor a Cupei Africii - VIDEO
Acum 12 ore
01:00
Neymar a semnat în ultima zi a anului o prelungire a contractului cu formația Santos - VIDEO
01:00
Premiile FIFA the Best nu vor mai exista în formula pe care o cunoaștem - VIDEO
00:50
Ion Nicolaescu a fost desemnat pentru al treilea an consecutiv cel mai bun fotbalist moldovean - VIDEO
00:50
Șoc în Anglia, după ce formația Chelsea Londra a rămas fără antrenor chiar în prima zi a anului - VIDEO
00:50
Nu a renunțat la exercițiile din sala de forță nici măcar... în a noua lună de sarcină - VIDEO
00:20
Algeria o învinge pe Guineea Ecuatorială și încheie faza grupelor cu un parcurs perfect, 3 victorii în 3 meciuri - VIDEO
00:10
Marocanul Ayoub El Kaabi s-a remarcat cu o performanță uluitoare în faza grupelor a Cupei Africii - VIDEO
00:00
Vladimir Andronachi, din nou după gratii. Curtea de Apel a anulat decizia magistraților din prima instanță de a-l elibera în arest la domiciliu - VIDEO
00:00
Bulgaria a trecut oficial la euro la aproape 20 de ani de la aderarea la Uniunea Europeană: „Este un semn de apartenenţă” - VIDEO
1 ianuarie 2026
23:50
Șefa statului, desemnată „Omul Anului” de revista The Telegraph: „Într-un an în care decența a fost supusă unor încercări constante, Maia Sandu s-a dovedit a fi cel mai puternic apărător al acesteia” - VIDEO
23:50
Tragedie în Amsterdam de Revelion: O biserică de 150 de ani a ars după ce focul a izbucnit în noaptea Anului Nou - VIDEO
Acum 24 ore
23:40
Focurile de artificii de Revelion au uimit capitala, dar au lăsat în urmă două persoane rănite. Autoritățile continuă să recomande evitarea acestor spectacole - VIDEO
23:30
Un mesaj plin de speranță și recunoștință: Maia Sandu reflectă asupra provocărilor și reușitelor din 2025 și îndeamnă Moldova să pășească în 2026 cu inima deschisă - VIDEO
23:20
Vlad Plahotniuc la 60 de ani: De la petrecerile fastuoase și puterea absolută, la celula din penitenciarul numărul 13. Cum arată aniversarea după gratii - VIDEO
23:10
„Viitorul președinte nu poate fi decât eu!" Emilian Crețu dezvăluie într-un podcast că își păstrează visul politic și explică de ce a refuzat să candida la parlamentare - VIDEO
22:50
De la traficul infernal la străzile pustii: Cum prima zi a anului a adus o liniște bizară în capitală, cu străzi goale și oameni puțini - VIDEO
22:40
Focuri de război în noaptea de Anul Nou: Rusia și Ucraina s-au atacat reciproci cu drone, lăsând în urmă infrastructuri distruse și victime pe ambele părți - VIDEO
22:30
Anul 2026 întâmpinat cu strălucire și spectacol: focuri de artificii care au uimit lumea, dar și o țară care a sărbătorit Anul Nou în liniște absolută - VIDEO
22:10
Începutul anului 2026 a adus primii nou-născuți ai anului în Chișinău: O noapte magică de Revelion în maternități, cu fetițe și băieței - VIDEO
21:10
Ultima lumină în căutarea păcii: Zelenski și Putin transmit mesaje contradictorii în Ajunul Noului An, într-o lume răvășită de război - VIDEO
21:00
Incendiu puternic într-un local dintr-o stațiune de schi din Elveția. Zeci de persoane au murit, altele sunt rănite. Victimele, mulți tineri între 16 și 26 de ani, sunt de mai multe naționalități – VIDEO
20:50
CIA contrazice declarațiile lui Putin despre atacul ucrainean asupra reședinței sale din Novgorod: Agenția de informații americană dezvăluie noi detalii - VIDEO
20:50
Mii de moldoveni s-au adunat în Piața Marii Adunări Naționale pentru un Revelion memorabil: Artiști de renume și spectacol de focuri de artificii în centrul Chișinăului - VIDEO
20:10
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 01.01.2026
18:50
Accident grav la Sipoteni. O mașină a luat foc, după ce s-a lovit de un tractor care circula fără iluminare corespunzătoare - VIDEO
18:40
Moartea liderului grupării Corpul Voluntarilor Ruși, care luptă pentru Ucraina, a fost simulată. De ce a făcut asta Kievul
18:20
Statele Unite și Israelul vor acorda Hamas două luni să se dezarmeze
17:50
Infrastructura critică a UE continuă să fie expusă unui risc ridicat de sabotaj, avertizează Kaja Kallas
17:20
Incendiu puternic într-un local dintr-o stațiune de schi din Elveția. Zeci de persoane au murit, altele sunt rănite. Victimele, mulți tineri între 16 și 26 de ani, sunt de mai multe naționalități. Filmul tragediei care amintește de Colectiv – FOTO/VIDEO
17:10
MAE confirmă moartea unui moldovean în Italia și anunță că va oferi asistență consulară pentru familia îndoliată
17:00
10 obiceiuri sănătoase pentru un început de an energic: de la somn la alimentație și mișcare
16:50
Rusia spune că va furniza SUA dovezi privind tentativa de atac ucrainean asupra unei reşedinţe a lui Putin
