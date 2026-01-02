Accident grav în capitală: o persoană ar fi fost lovită de o mașină - FOTO

ProTV.md, 2 ianuarie 2026 18:40

Accident grav în capitală: o persoană ar fi fost lovită de o mașină - FOTO

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md

Acum 30 minute
18:40
Accident grav în capitală: o persoană ar fi fost lovită de o mașină - FOTO ProTV.md
Accident grav în capitală: o persoană ar fi fost lovită de o mașină - FOTO
18:40
MAE confirmă decesul unui cetățean moldovean în Italia: autoritățile italiene investighează circumstanțele ProTV.md
MAE confirmă decesul unui cetățean moldovean în Italia: autoritățile italiene investighează circumstanțele
Acum o oră
18:10
Reacția președintei Mexicului când un cutremur de 6,5 grade pe scara Richter îi întrerupe conferința de presă - VIDEO ProTV.md
Reacția președintei Mexicului când un cutremur de 6,5 grade pe scara Richter îi întrerupe conferința de presă - VIDEO
Acum 2 ore
18:00
Şansele ca războiul să se încheie în 2026 sunt „zero”, crede fostul şef al diplomaţiei ucrainene Dmitri Kuleba ProTV.md
Şansele ca războiul să se încheie în 2026 sunt „zero”, crede fostul şef al diplomaţiei ucrainene Dmitri Kuleba
17:50
Prima ipoteză a anchetatorilor despre cauza incendiului devastator din stațiunea de schi Crans-Montana. „Totul indică asta” ProTV.md
Prima ipoteză a anchetatorilor despre cauza incendiului devastator din stațiunea de schi Crans-Montana. „Totul indică asta”
17:30
Rușii l-au scos la rampă pe șeful temutului GRU să-l convingă pe Donald Trump că Putin nu l-a mințit - VIDEO ProTV.md
Rușii l-au scos la rampă pe șeful temutului GRU să-l convingă pe Donald Trump că Putin nu l-a mințit - VIDEO
17:10
Erupție spectaculoasă a vulcanului Etna - VIDEO ProTV.md
Erupție spectaculoasă a vulcanului Etna - VIDEO
Acum 4 ore
17:00
Un copil de 13 ani, transportat de urgență la spital după ce s-a accidentat la cap pe un patinoar din centrul capitalei ProTV.md
Un copil de 13 ani, transportat de urgență la spital după ce s-a accidentat la cap pe un patinoar din centrul capitalei
16:50
IGSU trage un semnal de alarmă: gheața formată pe râuri și lacuri nu este suficient de rezistentă pentru a susține oameni ProTV.md
IGSU trage un semnal de alarmă: gheața formată pe râuri și lacuri nu este suficient de rezistentă pentru a susține oameni
16:30
A cerut 1.000 de euro pentru a influența decizia unui judecător într-un dosar, dar a ajuns el pe banca acuzaților. Ce pedeapsă a primit ProTV.md
A cerut 1.000 de euro pentru a influența decizia unui judecător într-un dosar, dar a ajuns el pe banca acuzaților. Ce pedeapsă a primit
16:20
Vloggerul Dragoș Munteanu, criticat dur de internauți, după ce a ironizat mesajul de felicitare, cu ocazia Revelionului, al președintei Maia Sandu: „Discursul președintelui Moldovei, de obicei este așa o...” - VIDEO ProTV.md
Vloggerul Dragoș Munteanu, criticat dur de internauți, după ce a ironizat mesajul de felicitare, cu ocazia Revelionului, al președintei Maia Sandu: „Discursul președintelui Moldovei, de obicei este așa o...” - VIDEO
16:20
Vești bune pentru pacienți: trei medicamente esențiale pentru persoanele cu diabet, hipertensiune și afecțiuni cardiovasculare sunt incluse, din 2026, pe lista celor compensate ProTV.md
Vești bune pentru pacienți: trei medicamente esențiale pentru persoanele cu diabet, hipertensiune și afecțiuni cardiovasculare sunt incluse, din 2026, pe lista celor compensate
16:10
Un nou regim fiscal pentru antreprenorii independenți a intrat în vigoare. Ce prevederi include acesta ProTV.md
Un nou regim fiscal pentru antreprenorii independenți a intrat în vigoare. Ce prevederi include acesta
15:50
Vloggerul Dragoș Munteanu, criticat dur de internauți, după ce a ironizat mesajul de felicitare, cu ocazia Revelionului, al președintei Maia Sandu: „Discursul președintelul Moldovei, de obicei este așa o...” - VIDEO ProTV.md
Vloggerul Dragoș Munteanu, criticat dur de internauți, după ce a ironizat mesajul de felicitare, cu ocazia Revelionului, al președintei Maia Sandu: „Discursul președintelul Moldovei, de obicei este așa o...” - VIDEO
15:30
Sancțiuni de peste un milion de lei, în urma controalelor fiscale: Comerțul cu mărfuri și produse – în topul încălcărilor ProTV.md
Sancțiuni de peste un milion de lei, în urma controalelor fiscale: Comerțul cu mărfuri și produse – în topul încălcărilor
15:20
Maia Sandu, mesaj de solidaritate adresat victimelor tragicului incendiu din Elveția ProTV.md
Maia Sandu, mesaj de solidaritate adresat victimelor tragicului incendiu din Elveția
Acum 6 ore
15:00
A fost găsită la 11 zile, după ce a fost ucisă: Crimă șocantă la Drochia. Un bărbat și-ar fi omorât partenera și a ascuns-o într-un câmp ProTV.md
A fost găsită la 11 zile, după ce a fost ucisă: Crimă șocantă la Drochia. Un bărbat și-ar fi omorât partenera și a ascuns-o într-un câmp
14:50
Sancțiuni de peste un milion de lei, în urma controalelor fiscale: Comerțul de mărfuri și produse – în topul încălcărilor ProTV.md
Sancțiuni de peste un milion de lei, în urma controalelor fiscale: Comerțul de mărfuri și produse – în topul încălcărilor
14:40
Remanieri la Kiev. Kirill Budanov, propus de Zelenski pentru funcția de șef al cabinetului președintelui Ucrainei ProTV.md
Remanieri la Kiev. Kirill Budanov, propus de Zelenski pentru funcția de șef al cabinetului președintelui Ucrainei
14:40
A fost găsită la 11 zile, după ce a fost ucisă: Crimă șocantă la Drochia. Un bărbat și-ar fi omorât iubita și a ascuns-o într-un câmp ProTV.md
A fost găsită la 11 zile, după ce a fost ucisă: Crimă șocantă la Drochia. Un bărbat și-ar fi omorât iubita și a ascuns-o într-un câmp
14:20
Drumarii continuă intervențiile în nordul și centrul țării: Zece tone de sare tehnică - răspândite pe drumurile naționale ProTV.md
Drumarii continuă intervențiile în nordul și centrul țării: Zece tone de sare tehnică - răspândite pe drumurile naționale
14:20
Incendiu la Vadul lui Vodă: O femeie imobilizată la pat - salvată din flăcări. IGSU vine cu detalii ProTV.md
Incendiu la Vadul lui Vodă: O femeie imobilizată la pat - salvată din flăcări. IGSU vine cu detalii
14:20
Remanieri la Kiev. Kirill Budanov, numit noul șef al cabinetului președintelui Ucrainei de către Zelenski ProTV.md
Remanieri la Kiev. Kirill Budanov, numit noul șef al cabinetului președintelui Ucrainei de către Zelenski
14:20
Un moldovean, găsit mort pe un câmp din Italia. Presa italiană: Ar fi fost ucis imediat după ce și-ar fi terminat tura ProTV.md
Un moldovean, găsit mort pe un câmp din Italia. Presa italiană: Ar fi fost ucis imediat după ce și-ar fi terminat tura
14:10
Remanieri la Kiev. Kirill Budanov va deveni noul șef al Cabinetului Președintelui Ucrainei. ProTV.md
Remanieri la Kiev. Kirill Budanov va deveni noul șef al Cabinetului Președintelui Ucrainei.
Acum 8 ore
13:00
„Următorul președinte nu poate fi decât Emilian Crețu”. Dezvăluirile actorului, la podcastul Lorenei, despre visul politic și refuzul candidaturii la parlamentare - VIDEO ProTV.md
„Următorul președinte nu poate fi decât Emilian Crețu”. Dezvăluirile actorului, la podcastul Lorenei, despre visul politic și refuzul candidaturii la parlamentare - VIDEO
12:40
Imagini care surprind primele flăcări ale incendiului din Crans-Montana, unde peste 40 de persoane au murit ProTV.md
Imagini care surprind primele flăcări ale incendiului din Crans-Montana, unde peste 40 de persoane au murit
12:30
Carburanții, mai scumpi, la începutul anului: Cum explică responsabilii de la ANRE și care va fi prețul pentru benzină și motorină ProTV.md
Carburanții, mai scumpi, la începutul anului: Cum explică responsabilii de la ANRE și care va fi prețul pentru benzină și motorină
12:10
A dat foc unei mașini de poliție: Un tânăr - condamnat la închisoare. Câți ani va sta după gratii ProTV.md
A dat foc unei mașini de poliție: Un tânăr - condamnat la închisoare. Câți ani va sta după gratii
12:10
O mașină de poliție s-a izbit într-un pilon, la Călărași. Cum s-a întâmplat totul - FOTO ProTV.md
O mașină de poliție s-a izbit într-un pilon, la Călărași. Cum s-a întâmplat totul - FOTO
11:40
Anul 2026 a început cu egalitate: 38 de nou-născuți, jumătate băieți, jumătate fete. Ce spune Ministerul Sănătății ProTV.md
Anul 2026 a început cu egalitate: 38 de nou-născuți, jumătate băieți, jumătate fete. Ce spune Ministerul Sănătății
11:20
Se circulă cu dificultate la posturile vamale Sculeni și Leușeni. Număr mare de călători înregistrat și la Criva ProTV.md
Se circulă cu dificultate la posturile vamale Sculeni și Leușeni. Număr mare de călători înregistrat și la Criva
Acum 12 ore
10:50
Se circulă cu dificultate la postul vamal Sculeni și Leușeni. Număr mare de călători înregistrat și la Criva ProTV.md
Se circulă cu dificultate la postul vamal Sculeni și Leușeni. Număr mare de călători înregistrat și la Criva
10:50
„Oamenii fugeau, țipau și plângeau”. Martorii tragediei din Elveția spun că au văzut iadul. Ce se știe până acum despre incendiul cu zeci de morți care amintește de Colectiv – FOTO/VIDEO ProTV.md
„Oamenii fugeau, țipau și plângeau”. Martorii tragediei din Elveția spun că au văzut iadul. Ce se știe până acum despre incendiul cu zeci de morți care amintește de Colectiv – FOTO/VIDEO
10:40
Opt persoane din Rusia au primit cetățenia Republicii Moldova, printre care și fiul solistului trupei Bi-2 /DOC ProTV.md
Opt persoane din Rusia au primit cetățenia Republicii Moldova, printre care și fiul solistului trupei Bi-2 /DOC
10:00
Comercianții bulgari: E o nebunie, nu avem euro pentru rest. Taximetrele afișează sume duble după trecerea la euro ProTV.md
Comercianții bulgari: E o nebunie, nu avem euro pentru rest. Taximetrele afișează sume duble după trecerea la euro
09:30
Cine sunt proprietarii francezi ai barului unde s-a produs tragedia din Crans-Montana ProTV.md
Cine sunt proprietarii francezi ai barului unde s-a produs tragedia din Crans-Montana
09:20
Atenție, călători! Se circulă cu dificultate la posturile vamale Sculeni și Leușeni ProTV.md
Atenție, călători! Se circulă cu dificultate la posturile vamale Sculeni și Leușeni
09:10
În capitală se vor înregistra 4 grade, iar în sudul țării + 6 grade. Cum va fi vremea în următoarele zile. Prognoza meteo ProTV.md
În capitală se vor înregistra 4 grade, iar în sudul țării + 6 grade. Cum va fi vremea în următoarele zile. Prognoza meteo
09:00
Incendiu puternic într-un bar dintr-o stațiune de schi din Elveția. „Circa 40 de oameni morți și cel puțin 115 răniți ”. Filmul tragediei care amintește de Colectiv – FOTO/VIDEO ProTV.md
Incendiu puternic într-un bar dintr-o stațiune de schi din Elveția. „Circa 40 de oameni morți și cel puțin 115 răniți ”. Filmul tragediei care amintește de Colectiv – FOTO/VIDEO
08:40
Un vas scufundat cu un cadou de la Putin. Cum a ajuns pe fundul Mediteranei o piesă critică a celui mai nou submarin al lui Kim Jong Un ProTV.md
Un vas scufundat cu un cadou de la Putin. Cum a ajuns pe fundul Mediteranei o piesă critică a celui mai nou submarin al lui Kim Jong Un
08:30
„Viitorul președinte nu poate fi decât eu!" Emilian Crețu dezvăluie într-un podcast că își păstrează visul politic și explică de ce a refuzat să candida la parlamentare - VIDEO ProTV.md
„Viitorul președinte nu poate fi decât eu!" Emilian Crețu dezvăluie într-un podcast că își păstrează visul politic și explică de ce a refuzat să candida la parlamentare - VIDEO
08:20
Semnal important transmis de Kim Jong Un, care și-a dus fiica la mausoleul Kumsusan ProTV.md
Semnal important transmis de Kim Jong Un, care și-a dus fiica la mausoleul Kumsusan
06:10
Marocanul Ayoub El Kaabi s-a remarcat cu o performanță uluitoare în faza grupelor a Cupei Africii - VIDEO ProTV.md
Marocanul Ayoub El Kaabi s-a remarcat cu o performanță uluitoare în faza grupelor a Cupei Africii - VIDEO
Acum 24 ore
01:00
Neymar a semnat în ultima zi a anului o prelungire a contractului cu formația Santos - VIDEO ProTV.md
Neymar a semnat în ultima zi a anului o prelungire a contractului cu formația Santos - VIDEO
01:00
Premiile FIFA the Best nu vor mai exista în formula pe care o cunoaștem - VIDEO ProTV.md
Premiile FIFA the Best nu vor mai exista în formula pe care o cunoaștem - VIDEO
00:50
Ion Nicolaescu a fost desemnat pentru al treilea an consecutiv cel mai bun fotbalist moldovean - VIDEO ProTV.md
Ion Nicolaescu a fost desemnat pentru al treilea an consecutiv cel mai bun fotbalist moldovean - VIDEO
00:50
Șoc în Anglia, după ce formația Chelsea Londra a rămas fără antrenor chiar în prima zi a anului - VIDEO ProTV.md
Șoc în Anglia, după ce formația Chelsea Londra a rămas fără antrenor chiar în prima zi a anului - VIDEO
00:50
Nu a renunțat la exercițiile din sala de forță nici măcar... în a noua lună de sarcină - VIDEO ProTV.md
Nu a renunțat la exercițiile din sala de forță nici măcar... în a noua lună de sarcină - VIDEO
00:20
Algeria o învinge pe Guineea Ecuatorială și încheie faza grupelor cu un parcurs perfect, 3 victorii în 3 meciuri - VIDEO ProTV.md
Algeria o învinge pe Guineea Ecuatorială și încheie faza grupelor cu un parcurs perfect, 3 victorii în 3 meciuri - VIDEO
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.