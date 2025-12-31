VIDEO / Compensațiile la energie, soluție temporară: Guvernul pregătește o schimbare de abordare

17:40

O dronă atribuită Federației Ruse ar fi survolat nordul Republicii Moldova, după care și-ar fi continuat zborul spre România, potrivit informațiilor publicate de canalul ucrainean UNIAN, care citează surse de monitorizare. Până în prezent, autoritățile de la Chișinău nu au comentat oficial cazul. Incidentul are loc pe fondul mai multor survolări ilegale ale spațiului aerian […] The post O dronă ar fi survolat nordul Republicii Moldova și s-ar fi îndreptat spre România appeared first on Omniapres.