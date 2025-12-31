VIDEO / Compensațiile la energie, soluție temporară: Guvernul pregătește o schimbare de abordare
Omniapres, 31 decembrie 2025 09:10
Programul de compensații la energie nu este gândit ca o soluție permanentă, ci ca una de moment, urmând să fie revizuit într-o perspectivă pe termen lung. Declarațiile au fost făcute de ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, în cadrul unei emisiuni de la RLIVE TV. Oficiala a explicat că statul nu își propune să […]
VIDEO / Compensațiile la energie, soluție temporară: Guvernul pregătește o schimbare de abordare
Programul de compensații la energie nu este gândit ca o soluție permanentă, ci ca una de moment, urmând să fie revizuit într-o perspectivă pe termen lung. Declarațiile au fost făcute de ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, în cadrul unei emisiuni de la RLIVE TV. Oficiala a explicat că statul nu își propune să […]
Procurorii au pornit o cauză penală pentru huliganism agravat pe faptul incidentului cu focuri de armă produs în incinta Inspectoratului de Poliție (IP) Centru din municipiul Chișinău. Precizările au fost făcute pentru Teleradio-Moldova de Violina Moraru, purtătoarea de cuvânt a Procuraturii Generale. „În cadrul urmăririi penale a fost efectuat un volum de lucru complex, inclusiv […]
Mai mulți deputați ai Partidului Acțiune și Solidaritate au venit cu reacții publice după apariția informațiilor despre existența unui grup de WhatsApp denumit „kenții", surprins în timpul unei ședințe a Parlamentului. Comentariile au fost făcute în contextul unei postări a jurnalistului Alexandru Cozer. Deputatul PAS, Radu Marian, a recunoscut că situația nu a fost una […]
VIDEO // Artificii ilegale de aproape jumătate de milion de lei, descoperite în Capitală
Aproximativ 450 000 de lei reprezintă valoarea produselor pirotehnice ridicate de Poliția Capitalei în urma unei ample acțiuni de verificare și control desfășurate pe parcursul acestei luni. În timpul controalelor, polițiștii au documentat mai multe cazuri de comerț ilegal cu articole pirotehnice, bunurile fiind retrase din circuitul comercial. Potrivit Poliției, persoanele vizate sunt cercetate conform […]
În noaptea dintre ani, de pe 31.12.2025, ora 20:00 până pe 01.01.2026, ora 07:00, va fi sistată circulația transportului public pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt (Piața Marii Adunări Naționale), în perimetrul str. A. Pușkin – str. Mitropolit G. Bănulescu – Bodoni, cu redirecționarea transportului, inclusiv transportul public, pe străzile adiacente. Despre aceasta anunță […]
Video intim distribuit pe „Car Vertical", folosit pentru șantaj: un bărbat din Nisporeni a ajuns pe banca acuzaților
Un bărbat de 41 de ani din Nisporeni a fost trimis în judecată, fiind acuzat că a publicat pe internet un filmuleț intim cu fosta sa iubită, în scop de răzbunare, și că ar fi cerut bani pentru ștergerea acestuia. Informația a fost confirmată de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS). Potrivit […]
Ion Chicu ironizează discuțiile deputaților PAS din grupul „kenții": Au provocat mai mult interes decât ieșirea "mamei" lor
Fostul premier Ion Chicu a ironizat apariția în spațiul public a unor imagini în care mai mulți deputați ai Partidului Acțiune și Solidaritate discută, în timpul ședinței Parlamentului, într-un grup de WhatsApp denumit „Kenții". Într-o postare pe rețelele sociale, Chicu a comentat sarcastic faptul că acest episod a atras mai multă atenție publică decât subiecte […]
Trei minori cu vârste cuprinse între 14 și 15 ani au fost depistați de carabinieri pe stadionul central din orașul Căușeni, în timp ce efectuau împușcături cu un pistol pneumatic în gardul metalic al arenei. Incidentul a avut loc în timpul misiunilor de menținere a ordinii publice. Potrivit autorităților, acțiunile minorilor puteau pune în pericol […]
Maia Sandu, față în față cu ierarhii Mitropoliei Moldovei: discuții sensibile la final de an
Președinta Maia Sandu a participat marți, 30 decembrie, la sinaxa arhierească a ierarhilor Bisericii Ortodoxe din Moldova, care a avut loc la Reședința Mitropolitană din Chișinău, sub președinția Înaltpreasfințitului Vladimir, Mitropolit al Chișinăului și al Întregii Moldove. Potrivit Mitropoliei, în cadrul întrevederii au fost discutate subiecte ce vizează colaborarea dintre Biserică și instituțiile statului, cu […]
Un deputat PAS își cere scuze pentru conversația din chatul "Kenții": "Suntem conștienți de nepotrivirea mesajelor"
Deputatul PAS Eugeniu Sinchevici a venit cu o reacție, după ce în spațiul public a apărut conversația dintr-un chat privat al unor parlamentari ai partidului de guvernare, denumit „kenții", surprinsă în timpul ultimei ședințe plenare din acest an. Sinchevici și-a cerut scuze pentru situația creată și a recunoscut că mesajele din conversație au fost „nepotrivite". […]
Deputatul PAS, Radu Marian, respinge afirmațiile primarului general al Chișinăului, Ion Ceban, potrivit cărora mii de angajați din sectorul public ar urma să fie concediați din cauza moratoriului asupra angajărilor. Potrivit lui Marian, aceste declarații sunt „false" și induc în eroare opinia publică. „Moratoriul asupra angajărilor este valabil din 2018, fiind instituit de Guvernul condus […]
Maia Sandu cere extinderea vettingului în justiție: „Unii judecători admit tergiversări intenționate"
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a cerut extinderea mecanismului de vetting în justiție, invocând întârzieri nejustificate în examinarea dosarelor de corupție și lipsa unor reacții ferme din partea instituțiilor de autoadministrare. Declarațiile au fost făcute pe 30 decembrie 2025, în cadrul unei conferințe de presă la Președinție. Șefa statului a menționat că, deși au fost […]
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis o avertizare meteorologică de Cod galben privind intensificări ale vântului pe teritoriul Republicii Moldova. Avertizarea a fost emisă pe 30 decembrie, la ora 11:00, și va fi valabilă pentru zona de Nord și Centru, începând cu 30 decembrie, ora 20:00, până pe 31 decembrie, ora 17:00. Potrivit meteorologilor, în […]
Șeful IGP: Constantinov a intrat în regiunea transnistreană înainte de pronunțarea sentinței
Fostul președinte al Adunării Populare a Găgăuziei, Dmitri Constantinov, condamnat la 12 ani de închisoare, ar fi părăsit zona controlată de autoritățile constituționale încă pe 25 decembrie, cu o zi înainte de pronunțarea sentinței. Informația a fost confirmată de șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu. Potrivit acestuia, deplasarea lui Constantinov a fost stabilită […]
Un transport de peste două tone de rodii importate a fost oprit la intrarea în Republica Moldova și distrus, după ce controalele sanitare au scos la iveală nereguli grave privind siguranța alimentară. Potrivit Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, testele de laborator au indicat prezența pesticidului Pirimetanil în cantități mai mari decât limita maximă admisă, fapt […]
Potîrniche, după conversația deputaților PAS în grupul "Kenții" apărută online: „Toți suntem oameni"
Parlamentarul Maxim Potîrniche a venit cu o reacție după ce în spațiul public au apărut imagini cu o conversație purtată de mai mulți deputați PAS pe un grup de pe rețelele de socializare, surprinsă în timpul ședinței Parlamentului din 29 decembrie. Contactat de Unimedia.info, deputatul PAS Maxim Potîrniche nu a negat autenticitatea mesajelor și a […]
14 utilaje și peste 50 de tone de materiale, folosite pe drumurile naționale într-o singură noapte
Peste 14 tone de materiale antiderapante și 36 de tone de sare tehnică au fost împrăștiate pe drumurile publice naționale, iar 14 utilaje speciale au acționat pe parcursul nopții trecute pentru a menține circulația rutieră în condiții de iarnă. Potrivit Administrației Naționale a Drumurilor, intervențiile au inclus monitorizarea permanentă a situației din teren, patrularea traseelor, […]
O poveste cu un final fericit: cum arată astăzi fata căreia un chirurg plastician i-a redat gratuit încrederea în sine
Povestea adolescentei de 16 ani, care a suferit un grav accident rutier, are astăzi o continuare emoționantă. La câteva luni după intervenția chirurgicală estetică, efectuată gratuit de chirurgul plastician Olesea Sobcenco, cicatricile de pe fața fetei sunt aproape imperceptibile. Accidentul a avut loc în decembrie anul trecut, pe o trecere de pietoni, pe șoseaua spre […]
VIDEO // „Nistrul ne unește". Victoria Furtună face apel pentru o „Moldovă Mare" la o întrevedere cu veteranii
Victoria Furtună, președintele Partidului „Moldova Mare", fost procuror anticorupție, a declarat, în cadrul unei întrevederi cu veterani și alte persoane de pe ambele maluri ale Nistrului, că divizarea dintre stânga și dreapta râului este una artificială și că societatea din Republica Moldova trebuie privită ca un întreg, scrie telegraph.md. „În ultimul timp auzim: oamenii noștri […]
VIDEO // Anca Dragu: Economia Moldovei crește în ritm de „Ferrari", dar fără accelerații riscante
Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, afirmă că ritmul actual de creștere a finanțării economiei este unul sănătos și nu poate fi accelerat forțat fără a genera riscuri pentru stabilitatea economică. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „În Context" de la Moldova 1. Șefa BNM a explicat că dezvoltarea economică trebuie privită realist […]
Horoscop 30 decembrie. Zi a susținerii, a planurilor de Revelion și a surprizelor de final de an
Energia zilei ajută la închiderea restanțelor, la clarificarea planurilor și la pregătirea unui început de an mai liniștit. Sp
Moldova, lider la prețuri mici în Europa: rezultatele unui experiment în supermarketuri din 12 țări # Omniapres
Republica Moldova se află pe primul loc într-un clasament neoficial al celor mai mici prețuri la produsele de bază, potrivit unui experiment realizat de doi creatori de conținut din România, care au comparat costul aceluiași coș minim de cumpărături în supermarketuri din 12 țări europene. Cei doi vloggeri au mers personal în magazine și au […] The post Moldova, lider la prețuri mici în Europa: rezultatele unui experiment în supermarketuri din 12 țări appeared first on Omniapres.
Igor Zaharov își încheie mandatul: Președinta Maia Sandu rămâne fără consilier prezidențial # Omniapres
Președinta Maia Sandu rămâne fără consilierul pentru comunicare publică și afaceri europene, după ce Igor Zaharov a anunțat că își va încheia mandatul în cadrul Administrației Prezidențiale la sfârșitul anului 2025. Ultima sa zi de activitate va fi 31 decembrie. Anunțul a fost făcut de Igor Zaharov pe rețelele sociale, unde a explicat că decizia […] The post Igor Zaharov își încheie mandatul: Președinta Maia Sandu rămâne fără consilier prezidențial appeared first on Omniapres.
Sanatoriul „Moldova” din municipiul Odesa rămâne definitiv în proprietatea statului Republica Moldova, după ce instanțele din Ucraina au pus capăt unui litigiu de durată privind dreptul de proprietate asupra complexului sanatorial. Agenția Proprietății Publice anunță că, la 17 decembrie 2025, Curtea de Casație Economică din cadrul Curții Supreme a Ucrainei a pronunțat o decizie definitivă […] The post Sanatoriul „Moldova” din Odesa revine definitiv în proprietatea statului appeared first on Omniapres.
VIDEO // Usatîi ironizează majoritatea: „Unicul amendament pentru 2026 e ca PAS să rămână cu 49 de deputați” # Omniapres
Renato Usatîi a acuzat majoritatea parlamentară că respinge sistematic amendamentele opoziției, în timpul dezbaterilor asupra proiectului Legii bugetului de stat. Liderul fracțiunii „Partidul Nostru” a declarat că deputații puterii votează împotriva tuturor propunerilor opoziției fără a le examina. „Este foarte trist, domnule președinte, nu din cauza că opoziția propune și majoritatea refuză. Dar voi, mă […] The post VIDEO // Usatîi ironizează majoritatea: „Unicul amendament pentru 2026 e ca PAS să rămână cu 49 de deputați” appeared first on Omniapres.
Șefa MAI: Dmitri Constantinov, condamnat la 12 ani de închisoare, s-ar afla în regiunea transnistreană # Omniapres
Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, a declarat că fostul președinte al Adunării Populare a Găgăuziei, Dmitri Constantinov, condamnat recent la închisoare și dat în căutare, s-ar afla pe teritoriul regiunii transnistrene. Informația a fost confirmată de oficial în baza datelor din dosarul de căutare. „Conform informațiilor disponibile la această etapă, persoana vizată s-a deplasat în […] The post Șefa MAI: Dmitri Constantinov, condamnat la 12 ani de închisoare, s-ar afla în regiunea transnistreană appeared first on Omniapres.
Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a venit cu explicații în cazul adolescentei agresate fizic la Ialoveni, menționând că eleva se află sub supraveghere medicală și beneficiază, în prezent, de tot suportul necesar. Incidentul a avut loc în afara orelor de curs și în afara instituției de învățământ, la sfârșitul săptămânii trecute. Potrivit ministrului, cazul […] The post Ministrul Educației, despre eleva agresată la Ialoveni: „Primește tot suportul medical” appeared first on Omniapres.
În ultima perioadă, Centrul Național de Expertize Judiciare (CNEJ) a fost dotat cu echipamente moderne de ultimă generație, care au ridicat semnificativ nivelul tehnic al expertizelor efectuate și capacitatea instituției de a soluționa cauze extrem de complexe. Totodată, competențele de expertiză ale Centrului sunt confirmate prin certificate și standarde recunoscute la nivel internațional, fapt ce […] The post CNEJ are 57 de experți judiciari. Peste 60% au vârsta de peste 50 de ani appeared first on Omniapres.
Parlamentul a adoptat, în lectura a doua, proiectul legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală (FAOAM) pentru anul 2026. Documentul stabilește majorarea finanțării pentru sistemul de sănătate, cu accent pe servicii medicale, medicamente și dispozitive compensate, fără a modifica nivelul primei de asigurare medicală. Potrivit legii, prima de asigurare obligatorie achitată în sumă fixă va […] The post Buget mai mare pentru medicină de familie și spitale în 2026 appeared first on Omniapres.
Autoritățile din Republica Moldova nu pot pune în aplicare condamnarea pronunțată în Franța pe numele fostului premier Vlad Filat fără o decizie a unei instanțe naționale. Clarificarea a fost făcută de ministrul Justiției, Vladislav Cojuhari, în contextul informațiilor apărute despre sentința dată de o instanță franceză. Potrivit oficialului, mecanismul de executare a unei hotărâri penale […] The post Condamnarea lui Vlad Filat în Franța: ce urmează în Republica Moldova appeared first on Omniapres.
Parlamentul a aprobat bugetul pentru 2026: venituri de 79,6 miliarde lei, cheltuieli de peste 100 de miliarde lei # Omniapres
Parlamentul a adoptat, în lectura a doua, Legea bugetului de stat pentru anul 2026, document care, potrivit autorităților, pune accent pe investiții, dezvoltarea infrastructurii și susținerea economiei. Totodată, bugetul prevede majorarea salariului minim în sectorul bugetar de la 5 500 la 6 300 de lei, iar angajații care vor avea lefuri sub acest prag vor […] The post Parlamentul a aprobat bugetul pentru 2026: venituri de 79,6 miliarde lei, cheltuieli de peste 100 de miliarde lei appeared first on Omniapres.
Granturi de până la 1,5 milioane de lei pentru IMM-uri care investesc în eficiență energetică # Omniapres
Guvernul va oferi finanțare nerambursabilă de până la 1,5 mil. de lei pentru cel puțin 24 de întreprinderi mici și mijlocii care vor investi în tehnologii eficiente energetic, soluții de energie regenerabilă sau eficiență energetică. În ședința de astăzi, Cabinetul de miniștri a aprobat semnarea Acordului de grant dintre Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului și Agenția […] The post Granturi de până la 1,5 milioane de lei pentru IMM-uri care investesc în eficiență energetică appeared first on Omniapres.
O placă de beton s-a desprins de la etajul 11 al unui bloc de locuințe din Chișinău, în urma rafalelor puternice de vânt din ultimele 24 de ore. Incidentul a avut loc pe strada Nicolae Costin 61/3, unde mai multe plăci de beton, care serveau drept parapet al unui balcon comun, au căzut în curtea […] The post O placă de beton a căzut de la un balcon din Chișinău, din cauza vântului appeared first on Omniapres.
Deputata Partidului Acțiune și Solidaritate, Anastasia Nichita, afirmă că va lua o decizie definitivă privind parcursul său profesional la începutul anului 2026, urmând să anunțe dacă va continua activitatea politică sau va reveni în sportul de performanță. Declarațiile au fost făcute luni, 29 decembrie, în contextul discuțiilor despre dificultatea de a îmbina cele două domenii. […] The post VIDEO // Sport sau politică? Anastasia Nichita anunță când va lua decizia finală appeared first on Omniapres.
Parlamentul a adoptat în lectura a doua Legea bugetului asigurărilor sociale de stat (BASS) pentru anul 2026, document care aduce majorări pentru pensii, indemnizații și mai multe măsuri de sprijin social. Potrivit proiectului elaborat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, pensiile și prestațiile sociale vor fi indexate cu 6,8% începând cu 1 aprilie 2026. În […] The post Pensii, indemnizații și creșe noi: ce prevede bugetul asigurărilor sociale pentru 2026 appeared first on Omniapres.
Moldovenii care decid să revină în țară din diasporă vor beneficia de facilități extinse. Un proiect de lege care propune acest lucru a fost votat de Parlament în lectura a doua. Inițiativa de modificare a Legii privind repatrierea bunurilor aparține deputaților din Fracțiunea parlamentară „Partidul Acțiune și Solidaritate” Valeriu Robu, Alic Baraboi, Ana Butucea, Ilie […] The post Moldovenii reveniți din diasporă vor beneficia de scutiri extinse la import appeared first on Omniapres.
VIDEO // Alexandru Munteanu: „Condițiile meteo au generat dificultăți și accidente nedorite” # Omniapres
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a transmis, la începutul ședinței Guvernului de astăzi, un mesaj privind condițiile meteo din ultimele zile, siguranța cetățenilor în perioada sărbătorilor de iarnă și măsurile întreprinse de autorități pentru prevenirea incidentelor. Șeful Executivului a menționat că, odată cu instalarea iernii propriu-zise, poleiul și ninsorile au creat condiții meteo nefavorabile, care au dus […] The post VIDEO // Alexandru Munteanu: „Condițiile meteo au generat dificultăți și accidente nedorite” appeared first on Omniapres.
VIDEO // Socialiștii propun o rezoluție în sprijinul planului de pace al lui Donald Trump. Reacția lui Grosu # Omniapres
Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) propune adoptarea, în Parlament, a unei rezoluții de susținere a planului de pace al fostului președinte american Donald Trump. Anunțul a fost făcut de liderul formațiunii, Igor Dodon, care a acuzat actuala guvernare de lipsă de poziție pe acest subiect. Potrivit lui Dodon, autoritățile de la Chișinău ar evita […] The post VIDEO // Socialiștii propun o rezoluție în sprijinul planului de pace al lui Donald Trump. Reacția lui Grosu appeared first on Omniapres.
Guvernul a aprobat, în ședința de astăzi, mai multe modificări de personal în cadrul ministerelor, inclusiv eliberări din funcție și numiri noi. Astfel, Stanislav Copețchi a fost eliberat din funcția de secretar de stat al Ministerului Justiției, după ce a depus cerere de demisie. Decizia a fost adoptată de Executiv în baza solicitării acestuia. Tot […] The post Guvernul a operat modificări de cadre în Ministerul Justiției și Ministerul Finanțelor appeared first on Omniapres.
Victoria Furtună propune echivalarea promisiunilor electorale neîndeplinite cu escrocheria # Omniapres
Victoria Furtună, președintele Partidului ”Moldova Mare”, fost procuror anticorupție, susține că promisiunile electorale neîndeplinite trebuie sancționate prin lege și echivalate cu escrocheria, pentru a pune capăt practicilor politice bazate pe minciuni și pentru a responsabiliza partidele care cer votul cetățenilor. Potrivit ei, anul 2025 a scos la iveală ruptura dintre discursul electoral și realitatea trăită […] The post Victoria Furtună propune echivalarea promisiunilor electorale neîndeplinite cu escrocheria appeared first on Omniapres.
Administrația Națională a Drumurilor anunță că pe traseul național M5 Chișinău – Bălți – Criva, pe segmentul Lupa–Recea – Codreanca din raionul Strășeni, circulația se desfășoară în condiții de iarnă. Din cauza viscolului și a ninsorilor, echipele de drumari sunt nevoite să intervină repetat pentru menținerea carosabilului practicabil. La Chișinău, serviciile municipale au intervenit pe […] The post Circulație dificilă pe un sector al traseului M5 din cauza viscolului appeared first on Omniapres.
Un grup de patru persoane din Republica Moldova a rămas blocat în Refugiul Călțun, în Munții Făgăraș, după ce a pornit spre vârful Negoiu fără a ține cont de avertizările meteo. Informația a fost confirmată de Salvamont Argeș. Potrivit salvamontiștilor, cei patru turiști au ajuns în zona lacului Călțun, unde condițiile meteo nefavorabile i-au împiedicat […] The post Patru moldoveni, blocați în Munții Făgăraș din România din cauza vremii extreme appeared first on Omniapres.
Horoscop 29 decembrie. Zi a invitațiilor, a revederilor și a deciziilor de suflet înainte de Anul Nou # Omniapres
Este o zi a întâlnirilor, a surprizelor plăcute și a alegerilor legate de cum și cu cine vreți să petreceți finalul de an. Emoțiile sincere și deschiderea față de ceilalți aduc cele mai bune rezultate. CAPRICORN E cineva care contează pentru voi și vrea să petreceți o zi, două, când aveți și voi liber; poate […] The post Horoscop 29 decembrie. Zi a invitațiilor, a revederilor și a deciziilor de suflet înainte de Anul Nou appeared first on Omniapres.
Calendarul sesiunilor de subscriere a Valorilor Mobiliare de Stat disponibile prin platforma evms.md pentru trimestrul I al anului 2026 a fost anunțat, oferind investitorilor noi oportunități de plasare a economiilor în instrumente financiare considerate sigure. Potrivit informațiilor publicate, subscrierile vor avea loc în trei etape: în perioada 12–21 ianuarie, 9–18 februarie și 9–18 martie 2026. […] The post Statul lansează trei sesiuni de subscriere VMS în primele luni ale lui 2026 appeared first on Omniapres.
O dronă atribuită Federației Ruse ar fi survolat nordul Republicii Moldova, după care și-ar fi continuat zborul spre România, potrivit informațiilor publicate de canalul ucrainean UNIAN, care citează surse de monitorizare. Până în prezent, autoritățile de la Chișinău nu au comentat oficial cazul. Incidentul are loc pe fondul mai multor survolări ilegale ale spațiului aerian […] The post O dronă ar fi survolat nordul Republicii Moldova și s-ar fi îndreptat spre România appeared first on Omniapres.
Falsă alertă aeriană la frontieră: obiectul zburător s-a dovedit a fi un balon cu aer cald # Omniapres
Un obiect zburător a fost detectat, astăzi, 26 decembrie, de radarele autorităților ucrainene deasupra zonei de nord a Republicii Moldova. Potrivit Poliției de Frontieră, alerta a fost recepționată la ora 15:45, fiind semnalată deplasarea obiectului pe direcția localităților Bârnova – Dondușeni – Grinăuți – Brătușeni. La ora 16:10, Serviciul Grăniceresc de Stat al Ucrainei a […] The post Falsă alertă aeriană la frontieră: obiectul zburător s-a dovedit a fi un balon cu aer cald appeared first on Omniapres.
VIDEO // Doi tineri ucraineni, reținuți la Chișinău cu droguri în valoare de peste 5,5 milioane de lei # Omniapres
O rețea internațională de trafic de droguri, formată din cetățeni ai Ucrainei și activă pe teritoriul mai multor state europene, a fost destructurată de ofițerii Direcției Antidrog a Inspectoratului Național de Investigații, în comun cu procurorii Procuraturii Chișinău, oficiul Botanica. Potrivit oamenilor legii, gruparea acționa pe teritoriul Poloniei, Ucrainei, Georgiei, României și Republicii Moldova și […] The post VIDEO // Doi tineri ucraineni, reținuți la Chișinău cu droguri în valoare de peste 5,5 milioane de lei appeared first on Omniapres.
VIDEO // Aproape 80 de persoane, inclusiv copii, blocate într-un telescaun în vestul Ucrainei # Omniapres
Un incident a avut loc pe muntele Zahar Berkut, din regiunea Liov, unde un telescaun s-a oprit în cursul zilei de 26 decembrie, lăsând aproximativ 80 de persoane blocate la înălțime. Potrivit autorităților, la fața locului au intervenit de urgență salvatorii montani, care au demarat operațiunea de evacuare. Până la ora 13:10, au fost coborâte […] The post VIDEO // Aproape 80 de persoane, inclusiv copii, blocate într-un telescaun în vestul Ucrainei appeared first on Omniapres.
Poliția atenționează participanții la trafic că, pe alocuri, se înregistrează precipitații sub formă de ninsoare, iar pe unele sectoare de drum sunt depuneri de polei și gheață. Aceste condiții reduc considerabil vizibilitatea și aderența carosabilului, sporind riscul producerii accidentelor rutiere. Oamenii legii îndeamnă conducătorii auto să circule cu maximă prudență și să adapteze permanent viteza […] The post Poliția atenționează: ninsoare și polei pe mai multe drumuri din țară appeared first on Omniapres.
Ambasadorul Republicii Moldova în Statele Unite, Vlad Kulminski, a avut la Washington o întrevedere cu Secretarul de Stat american, Marco Rubio, și cu soția acestuia, Jeanette Rubio. Discuțiile s-au concentrat pe stadiul actual al relațiilor moldo-americane și pe continuarea dialogului instituțional, cu accent pe obținerea unor rezultate concrete în cooperarea bilaterală. Diplomatul moldovean a subliniat […] The post Ambasadorul Moldovei în SUA a avut o întrevedere cu Secretarul de Stat, Marco Rubio appeared first on Omniapres.
