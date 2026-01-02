Carburanții auto se scupmesc. ANRE explică factorii care vor influența prețurile în următoarele două săptămâni

19:15

Șeful Ceceniei, Ramzan Kadîrov, a fost internat de urgență la Moscova în noaptea de 24 spre 25 decembrie, a informat o sursă din anturajul său pentru „Novaya Gazeta. Europa”. Potrivit interlocutorului publicației, Kadîrov a sosit în capitală pentru a participa la ședința Consiliului de Stat prezidată de Vladimir Putin. Însă starea lui de sănătate s-a înrăutățit brusc și a fost transportat cu ambulanța la Spitalul Clinic Central al Administrației Președintelui Federației Ruse. Nu a fost prevăzut un plan de rezervă pentru un astfel de caz, astfel că Consiliul de Stat s-a desfășurat fără participarea reprezentantului Republicii Cecene.