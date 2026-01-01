Un nou regim fiscal pentru activitatea economică independentă a persoanelor fizice
Radio Chisinau, 1 ianuarie 2026 13:05
Începând cu 1 ianuarie 2026, intră în vigoare un nou regim fiscal ce vizează activitatea economică independentă a persoanelor fizice.
13:05
12:40
Armata română a ridicat două avioane F-16, după un nou atac cu drone în Ucraina. Mesaj RO-Alert, emis în Tulcea în prima zi a anului # Radio Chisinau
Prima zi a anului 2026 este marcată de noi atacuri cu drone asupra porturilor ucrainene de la Dunăre, în apropierea frontierei cu România. Ministerul român al Apărării informează că sistemul de supraveghere a identificat vehicule aeriene lansate de Federația Rusă către porturile din zona Ismail.
12:30
Administrația Națională a Drumurilor anunță că, în noaptea de Revelion, echipele de drumari au intervenit permanent pentru monitorizarea și întreținerea drumurilor publice naționale, astfel încât circulația să se desfășoare în siguranță, în condiții de iarnă.
12:05
Câte zile libere vor avea angajații din sectorul bugetar în 2026. Lista sărbătorilor în R. Moldova # Radio Chisinau
Anul 2026 nu este an bisect, așa că va avea 365 de zile. Dintre acestea, 254 vor fi zile lucrătoare, iar altele 111 – zile de odihnă în weekend și de sărbători.
11:50
În ultimele 24 de ore, salvatorii și pompierii au fost solicitați să acționeze în 59 de misiuni # Radio Chisinau
În noaptea dintre ani, salvatorii și pompierii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență au fost la datorie, pentru ca cetățenii să se bucure de magia sărbătorilor în siguranță.
11:30
Peste 1800 de solicitări la Serviciul 112 au avut loc în primele ore ale anului 2026 # Radio Chisinau
În primele 8 ore ale noului an, operatorii Serviciului 112 au preluat 1.826 de solicitări, confirmând rolul esențial al acestui serviciu în gestionarea situațiilor critice și în protejarea populației.
11:05
Avocatul Poporului: „Riscurile artificiilor sunt reale. Avem nevoie de alte forme de celebrare” # Radio Chisinau
Tot mai multe primării din Republica Moldova aleg să marcheze Revelionul fără focuri de artificii, optând pentru soluții alternative, considerate mai sigure și mai responsabile. Tendința este salutată de Avocatul Poporului, Ceslav Panico, care atrage atenția asupra impactului negativ al articolelor pirotehnice asupra sănătății oamenilor, mediului și animalelor.
10:50
Începând de astăzi, cetățenii Republicii Moldova vor beneficia de roaming gratuit în Europa: servicii de telefonie și internet în UE fără taxe suplimentare # Radio Chisinau
Din 1 ianuarie 2026, cetățenii țării noastre care călătoresc în statele membre ale UE vor putea să efectueze apeluri, să trimită mesaje și să folosească internet mobil la aceleași tarife, fără costuri suplimentare de roaming, exact ca acasă. Acest lucru va fi posibil în contextul aderării țării noastre la sistemul „Roam Like at Home” (RLAH) al UE.
10:30
Prima zi a anului 2026 aduce vreme rece și cer variabil pe întreg teritoriul țării. Potrivit prognozei meteorologice, pe 1 ianuarie, izolat în nord sunt posibile ninsori slabe, iar pe drumuri se va semnala ghețuș, ceea ce poate crea condiții dificile de circulație.
10:10
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit datele oficiale de schimb valutar pentru ziua de astăzi, 1 ianuarie 2026.
09:50
Explozie în noaptea de Anul Nou într-o stațiune de schi din Elveția. Mai multe persoane au murit # Radio Chisinau
Elveția este în doliu în primele ore ale anului 2026. O explozie într-un bar a provocat mai mulți morți și răniți în Crans Montana, o stațiune de schi din cantonul Valais, a anunțat joi, poliția locală.
09:30
Transportul public din capitală va circula, pe 1 ianuarie, conform unui orar ajustat # Radio Chisinau
Transportul public din capitală va circula, pe 1 ianuarie, conform unui orar ajustat. Decizia a fost luată în contextul unui flux scăzut de călători.
09:05
Echipa Radio Chișinău vă urează un An Nou fericit, cu multă sănătate și pace. La mulți ani! # Radio Chisinau
Echipa Radio Chișinău vă dorește să aveți parte de un An Nou cu cât mai multe bucurii, cu sănătate și cu dorințe împlinite. Să fie pace!
01:15
„Să avem grijă unii de alții și să avem grijă de țară. Sunt cele mai prețioase lucruri”. Mesajul președintei Maia Sandu la trecerea dintre ani (VIDEO) # Radio Chisinau
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a adresat tuturor cetățenilor, la finalul anului 2025. În mesajul său, Președinta a vorbit despre pace, despre oamenii dragi și despre speranța pentru anul care vine.
21:05
Pe măsură ce se apropie sfârșitul anului, oameni din întreaga lume se adună pentru a-l întâmpina, în timp ce își iau rămas-bun de la cel care a trecut. Deși petrecerile și focurile de artificii sunt cele mai familiare modalități de a sărbători, numeroase culturi marchează momentul cu obiceiuri distinctive. De la ritualuri pline de semnificație la festivități vesele, iată câteva dintre cele mai unice tradiții de Revelion observate în lume.
20:45
Țările unde iei bani să te muți în 2026. Irlanda oferă 70.000 de euro celor care doresc să renoveze o locuință vacantă, Italia te plătește să iei o casă # Radio Chisinau
Tot mai multe scheme de relocare bazate pe stimulente au apărut, în ultimii ani în Europa. Comunitățile care se confruntă cu o scădere a populației au observat interesul crescut pentru mutarea și munca în străinătate, așa că oferă locuințe la preț redus, dar și granturi pentru a aduce noi locuitori,.
20:20
Schimbări la WhatsApp în 2026. Telefoanele care nu vor mai fi compatibile cu noile variante # Radio Chisinau
Aplicația WhatsApp se pregătește pentru schimbări majore în 2026, aducând o serie de funcții noi axate pe confidențialitate, confort și inteligență artificială. Printre cele mai importante noutăți se numără introducerea numelor de utilizator, care vor permite inițierea conversațiilor fără a dezvălui numărul de telefon, precum și o integrare mai avansată a inteligenței artificiale Meta.
20:00
„O Uniune Autonomă. Deschisă către lume”. Cipru preia la 1 ianuarie, pentru a doua oară, președinția Consiliului UE # Radio Chisinau
Cipru preia de la 1 ianuarie 2026 președinția Consiliului UE în contextul unor tulburări geopolitice intense și al imprevizibilității. „O Uniune Autonomă. Deschisă către lume”, este motto-ul președinției cipriote, care reflectă o abordare orientată spre viitor, combinând forța și independența internă cu deschiderea, cooperarea și implicarea la nivel mondial.
19:40
Naționala de fotbal a Republicii Moldova nu a câștigat nicio partidă în 2025. Bilanțul anului și meciurile jucate # Radio Chisinau
În anul 2025, reprezentativa Republicii Moldova Moldovei a susținut 10 meciuri, opt oficiale și două amicale. Bilanț: un egal și nouă înfrângeri, golaveraj 6-36.
19:15
„Abia l-au resuscitat”. Ramzan Kadîrov a fost la un pas de moarte în ultima sa vizită la Moscova # Radio Chisinau
Șeful Ceceniei, Ramzan Kadîrov, a fost internat de urgență la Moscova în noaptea de 24 spre 25 decembrie, a informat o sursă din anturajul său pentru „Novaya Gazeta. Europa”. Potrivit interlocutorului publicației, Kadîrov a sosit în capitală pentru a participa la ședința Consiliului de Stat prezidată de Vladimir Putin. Însă starea lui de sănătate s-a înrăutățit brusc și a fost transportat cu ambulanța la Spitalul Clinic Central al Administrației Președintelui Federației Ruse. Nu a fost prevăzut un plan de rezervă pentru un astfel de caz, astfel că Consiliul de Stat s-a desfășurat fără participarea reprezentantului Republicii Cecene.
18:50
Nicușor Dan: Anul Nou ne oferă șansa de a reînnoi încrederea și de a construi, împreună, o Românie mai dreaptă și mai puternică # Radio Chisinau
Președintele Nicușor Dan spune, în mesajul transmis miercuri cu ocazia Anului Nou, că în 2026 este esențial ca statul român să devină mai eficient, mai corect și mai aproape de cetățeni, după ce 2025 a fost „un an al încercărilor și al neliniștilor”.
18:30
Mesele festive și alcoolul, principalele riscuri pentru sănătate în perioada sărbătorilor. Recomandările specialiștilor ANSP # Radio Chisinau
Perioada Sărbătorilor de iarnă, vine nu doar cu momente de bucurie și reuniuni de familie, ci și cu riscuri sporite pentru sănătate. Specialiștii avertizează că excesele alimentare, consumul de alcool, lipsa activității fizice, stresul și somnul insuficient pot genera dezechilibre metabolice și favoriza apariția bolilor netransmisibile, comunică MOLDPRES.
18:10
„Mulțumesc celor care ne critică constructiv”. Mesajul premierului Alexandru Munteanu la trecerea dintre ani (VIDEO) # Radio Chisinau
Premierul Alexandru Munteanu a publicat un mesaj video pe pagina sa de Facebook, în care a mulțumit cetățenilor R. Moldova care îl susțin, dar și celor care aduc critici constructive la adresa activității Guvernului.
17:50
Alertă de securitate în Marea Baltică. Poliția finlandeză a sechestrat o navă după avarierea unui cablu de telecomunicații # Radio Chisinau
Poliția finlandeză a sechestrat o navă suspectată că ar fi avariat un cablu de telecomunicații în Golful Finlandei, cablu care leagă Helsinki de Tallinn, după ce a fost semnalată o anomalie pe infrastructura submarină. Incidentul a avut loc în Marea Baltică și este anchetat ca posibilă deteriorare intenționată, în contextul mai larg al incidentelor repetate care au vizat infrastructura critică din regiune în ultimii ani, potrivit Agerpres.
17:20
„Consumați băuturi alcoolice moderat”. ANSA atenționează asupra spumantelor alese pentru masa de Revelion # Radio Chisinau
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) salută performanțele remarcabile ale producătorilor vitivinicoli din Republica Moldova și reiterează importanța consumului de produse de calitate, verificate conform standardelor de siguranță, în pragul sărbătorii de Revelion.
17:00
„Suntem recunoscători”. Mesaje de mulțumire de la Kiev după decizia României de a aloca 50 de milioane de euro pentru apărarea Ucrainei # Radio Chisinau
Oficialii ucraineni au salutat decizia României de a se alătura inițiativei PURL și de a aloca 50 de milioane de euro pentru achiziția de armament destinat Ucrainei, subliniind importanța sprijinului pentru consolidarea apărării și a securității regionale. Mesajele transmise de la Kiev vin după adoptarea deciziei de către Guvernul de la București și evidențiază rolul contribuției României în eforturile comune ale aliaților NATO pentru obținerea unei păci durabile.
16:40
Vladimir Andronachi rămâne după gratii încă 30 de zile. Curtea de Apel a anulat arestul la domiciliu al fostului deputat # Radio Chisinau
Ex-deputatul democrat Vladimir Andronachi rămâne în arest preventiv pentru încă 30 de zile. Astăzi, 31 decembrie, Curtea de Apel Centru a admis recursul depus de procurori și a anulat decizia Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, din 24 decembrie, prin care acesta urma să fie plasat în arest la domiciliu.
16:15
Aproape 82 de miliarde de lei au fost aduse la buget de Serviciul Fiscal de Stat în anul 2025 # Radio Chisinau
Încasările la Bugetul public național (BPN) administrate de Serviciul Fiscal de Stat, conform informațiilor operative, au constituit circa 81,7 miliarde lei pentru anul 2025, ceea ce denotă o creștere de circa 10,9 miliarde lei sau cu 15,4% în raport cu perioada similară a anului precedent.
15:50
„Împliniri și pace sufletească”. Urarea Familie Regale a României adresată la trecerea dintre ani românilor din țară, R. Moldova și diaspora # Radio Chisinau
Familia Regală a României a transmis o urare tuturor românilor în ziua care marchează finalul anului 2025.
15:30
De la 1 ianuarie poate fi procurată polița de asigurare medicală pe anul 2026. Care este valoarea acesteia și ce categorii de persoane sunt obligate să se asigure individual # Radio Chisinau
Persoanele care se asigură în mod individual vor putea achita, începând de joi, 1 ianuarie, prima de asigurare obligatorie de asistență medicală (AOAM) în sumă fixă pentru anul 2026.
15:15
„Sănătate și fericire, pace și bucurie”. Mesajul Patriarhului Daniel, de Anul Nou și Botezul Domnului # Radio Chisinau
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitul Părinte Daniel, a transmis un mesaj video cu ocazia Anului Nou 2026 și a Sărbătorii Botezului Domnului, în care urează românilor ‘sănătate și fericire, pace și bucurie’.
15:00
INTERVIU | Andrei Curăraru: Avansul Republicii Moldova pe calea integrării europene a atins un nivel maxim în 2025. Cetățenii și-au reconfirmat prin vot opțiunea pentru un curs european constant # Radio Chisinau
Avansul Republicii Moldova pe calea integrării europene a atins un nivel maxim în 2025, marcat de aprecierile Comisiei Europene și sprijinul concret împotriva ofensivei hibride a Federației Ruse. Însă Chișinăul s-a confruntat cu prima piedică – deschiderea celor trei capitole doar la nivel tehnic, nu și politic, din cauza obiecțiilor Ungariei legate de Ucraina, a remarcat expertul Andrei Curăraru, de la Watchdog, într-un interviu pentru Radio Chișinău. Progresele înregistrate depășesc în ritm aceste dificultăți, iar cetățenii și-au reconfirmat prin vot opțiunea pentru un curs european constant, a subliniat expertul, în interviul realizat de Cristina Sănduță.
14:55
Operațiune a oamenilor legii la Aeroportul Internațional Chișinău. Grup infracțional specializat în furturi la bordul aeronavelor, destructurat (VIDEO) # Radio Chisinau
Poliția de Frontieră a Republicii Moldova a anunțat destructurarea unui grup infracțional internațional specializat în furturi comise la bordul aeronavelor, în urma unei operațiuni desfășurate la Aeroportul Internațional Chișinău.
14:35
ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto, valabile pentru zilele de 1 și 2 ianuarie 2026.
14:20
Exportul de gaze al României către Republica Moldova este la capacitatea maximă a gazoductului Iași-Ungheni # Radio Chisinau
Exportul de gaze al României către Republica Moldova, prin gazoductul Iași – Ungheni, atinge astăzi 6 milioane metri cubi, maximul absolut de capacitate al conductei.
14:10
Exportul de gaze al României către Republica Moldova este la capacitatea maximă a gazodcutului Iași-Ungheni # Radio Chisinau
14:05
Exportul de gaze al României către Moldova este la capacitatea maximă a gazodcutului Iași-Ungheni # Radio Chisinau
13:45
În noaptea dintre ani, locuitorii și oaspeții Chișinăului sunt invitați să sărbătorească la Spectacolul de Revelion, organizat în cadrul Târgului de Crăciun din Piața Marii Adunări Naționale. Pe scenă vor urca artiști și formații care vor încânta publicul cu momente ce îmbină tradițiile de iarnă, muzica contemporană și folclorul autentic, transmite IPN.
13:20
12:55
Prima țară ce a intrat deja în noul an. La ce oră este Revelionul 2026 în lume, raportat la România, primele locuri și cele mai ciudate ore # Radio Chisinau
Prima țară ce a trecut în noul an este micuța țară insulară din Pacific. Kiribati, cu capitala la Tarawa este deja în 2026.
12:35
„Liderul pe care Putin nu l-a putut înfrânge”. The Telegraph o desemnează pe Maia Sandu „liderul mondial al anului” # Radio Chisinau
Președinta Maia Sandu a fost desemnată liderul mondial al anului 2025 de revista britanică The Telegraph. Publicația o descrie drept „liderul pe care Putin nu a reușit să-l înfrângă”, după ce a sfidat Kremlinul pentru a duce Republica Moldova în prima linie a democrației europene.
12:15
Țările baltice impun restricții misiunilor diplomatice ruse. Reacție furioasă a Moscovei # Radio Chisinau
Ministerul de externe rus i-a convocat marți pe însărcinații cu afaceri ai Letoniei, Lituaniei și Estoniei pentru a protesta față de decizia de a impune restricții misiunilor diplomatice ruse din aceste țări.
11:50
Energocom a achiziționat, pe parcursul anului 2025, peste 3.400 mii MWh de energie electrică în cadrul obligației de serviciu public. 90 la sută din electricitatea achiziționată a provenit din import.
11:30
Republica Moldova își consolidează securitatea cibernetică. Planul național pentru perioada 2026-2030 a fost publicat în Monitorul Oficial # Radio Chisinau
Republica Moldova își consolidează capacitatea de prevenire, detectare și răspuns la amenințările cibernetice, creând un mediu digital sigur, interoperabil și conform standardelor europene. În acest sens, Monitorul Oficial a publicat astăzi o serie de hotărâri care vizează sporirea securității cibernetice, protecția infrastructurii critice și creșterea rezilienței digitale la nivel national, transmite MOLDPRES.
11:05
Aproape 20 de milioane de lei au ajuns la ONG-uri și entități religioase prin mecanismul 2% # Radio Chisinau
Anul 2025 a fost cel de-al 9-lea an în care persoanele fizice plătitoare de impozite din Republica Moldova au avut dreptul de a redirecționa 2% din impozitul lor pe venit către o organizație necomercială sau o entitate religioasă.
10:40
Incendiu la rafinăria rusă Tuapse, atacată peste noapte de ucraineni cu drone (Video) # Radio Chisinau
Un atac ucrainean cu drone a provocat un incendiu la rafinăria petrolieră Tuapse, a anunțat miercuri dimineață comandamentul operațional al regiunii Krasnodar din Rusia, citat de Reuters.
10:20
Se circulă în condiții de iarnă. Autoritățile au intervenit pe mai multe drumuri din nordul și centrul R. Moldova # Radio Chisinau
Echipaje cu autospeciale si antiderapant au fost mobilizate noaptea trecută și dimineața în raioanele din nordul și centrul Moldovei. Drumarii au efectuat lucrări de deszăpezire și de combatere a lunecușului la nord, iar la sud – operațiuni de patrulare. Potrivit Administrației Naționale a Drumurilor, pe artere se circulă în condiții de iarnă, transmite IPN.
09:55
În noaptea de Revelion, între 31 decembrie 2025, ora 20:00, și 1 ianuarie 2026, ora 07:00, circulația transportului public va fi sistată pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt (Piața Marii Adunări Naționale), între str. A. Pușkin și str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni.
09:35
Serviciul Hidrometeorologic de Stat prognozează că vremea din ultima zi a anului 2025 va fi rece, cu cer acoperit și temperaturi preponderent negative.
09:15
Cazărmi rusești din regiunea transnistreană, „hoteluri” pentru fugari (Revista presei) # Radio Chisinau
Presa din R. Moldova apărută în ultima zi a anului 2025 pune accentul pe situația în care persoane condamnate pe malul drept al Nistrului își găsesc scăparea pe malul stâng. Situația economică din anul 2025i, precum și pașii făcuți pentru aderarea R. Moldova la UE reprezintă alte capete de afiș în presa de astăzi.
