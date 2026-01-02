Din 2026, salariul minim este 6 300 de lei
Radio Chisinau, 2 ianuarie 2026 11:30
Din 1 ianuarie 2026, salariul minim pe țară a fost stabilit la 6 300 de lei lunar, cu 800 de lei mai mult față de 2025. Tot de la începutul anului, salariul mediu lunar prognozat pe economie a crescut de la 16 100 de lei la 17 400 de lei, transmite IPN.
• • •
Acum 10 minute
11:30
Acum 30 minute
11:10
Elveția va ține cinci zile de doliu după tragedia din Crans-Montana. Ce se știe până acum despre incendiul în care au murit peste 40 de persoane în noaptea de Revelion # Radio Chisinau
Elveția va ține cinci zile de doliu după ce un incendiu „fără precedent” a cuprins un bar aglomerat din stațiunea de schi alpin Crans-Montana, unde oamenii sărbătoreau Revelionul, omorând peste 40 de persoane și rănind 115, relatează The Guardian și Reuters.
Acum o oră
10:50
Administrația Națională a Drumurilor (AND) informează că, astăzi, 2 ianuarie, circulația pe drumurile publice naționale se desfășoară în regim de iarnă. Potrivit datelor operative disponibile la ora 09:00, pe parcursul nopții și în primele ore ale dimineții au avut loc intervenții ale echipelor de întreținere, în special în zonele de Nord și Centru ale țării.
Acum 2 ore
10:35
Din acest an pacienții din Republica Moldova care suferă de boli cronice vor avea acces la noi medicamente compensate din fondurile de asigurare medicală obligatorie. Extinderea listei vizează, în special, persoanele cu diabet zaharat, hipertensiune arterială și afecțiuni ce necesită tratament anticoagulant, comunică MOLDPRES.
10:15
Medicul de familie poate fi ales indiferent de domiciliu, dacă sunt locuri disponibile # Radio Chisinau
Orice persoană are dreptul să își aleagă medicul de familie în Republica Moldova, indiferent de cetățenie sau statut de ședere. Compania Națională de Asigurări în Medicină precizează că, de regulă, se optează pentru instituția din zona de domiciliu, însă este posibilă alegerea unui alt prestator, dacă medicul dorit are locuri disponibile, transmite IPN.
10:00
Cât valorează un euro și un dolar. Cursul valutar stabilit de BNM pentru astăzi, 2 ianuarie # Radio Chisinau
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit pentru euro un curs valutar de 19 lei și 75 de bani. Dolarul american este cotat la 16 lei și 81 bani.
Acum 4 ore
09:35
Negocierile pentru pace în Ucraina se reiau în weekend. Discuțiile diplomatice vor trece la „detaliile practice” ale unui armistițiu # Radio Chisinau
Negocierile se reiau în acest weekend, în timp ce oficialii americani, europeni și ucraineni se concentrează pe secvențialitatea măsurilor de securitate, garanțiile militare și mecanismele de aplicare pentru a susține o pace durabilă, transmite Kyiv Post.
09:15
Maia Sandu felicită Ciprul pentru preluarea Președinției Consiliului UE. „Așteptăm cu speranță și încredere lunile următoare” # Radio Chisinau
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj de felicitare Ciprului cu ocazia preluării Președinției Consiliului Uniunii Europene. Șefa statului i-a urat succes președintelui cipriot, Nikos Christodoulides, exprimându-și speranța și încrederea că următoarele luni vor aduce decizii importante pentru consolidarea Uniunii Europene și pentru întărirea stabilității regionale.
08:55
Sac pe cap și celulă de izolare. Zona de Securitate publică un interviu cu Vadim Pogorlețchi despre închisorile din regiunea transnistreană și rolul FSB (Revista presei) # Radio Chisinau
Presa face concluziile anului politic 2025 și așteptările pentru anul 2026.
08:30
MAE: Printre victimele exploziei din stațiunea elvețiană Crans-Montana nu sunt cetățeni ai R. Moldova # Radio Chisinau
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează că, potrivit datelor transmise de Ambasada Republicii Moldova în Confederația Elvețiană, până în acest moment nu există indicii că printre victimele sau persoanele rănite în urma exploziei produse în stațiunea Crans-Montana s-ar afla cetățeni ai Republicii Moldova, transmite MOLDPRES.
08:10
Poliția de Frontieră informează că la această oră, în PTF Leușeni se înregistrează trafic majorat de călători și mijloace de transport. Aglomerată este direcția de ieșire din Republica Moldova.
08:05
Acum 24 ore
17:05
În primele zile ale anului 2026 sunt așteptate furtuni magnetice de niveluri G1 și G2.
16:50
După luni întregi de declarații conciliatoare la adresa Kremlinului, președintele SUA, Donald Trump, a transmis un semnal diferit în privința războiului din Ucraina, sugerând că Rusia este principalul obstacol în calea păcii.
16:35
Legea privind regimul armelor și munițiilor cu destinație civilă a fost promulgată și publicată în Monitorul Oficial # Radio Chisinau
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a promulgat Legea nr. 301 din 12 decembrie 2025 pentru modificarea Legii nr. 130/2012 privind regimul armelor și al munițiilor cu destinație civilă.
16:05
Evacuarea deșeurilor municipale din Chișinău va avea loc fără întreruperi în prima zi a anului 2026. Regia Întreprinderii Municipale „Autosalubritate” anunță că, pe 1 ianuarie, activitatea se va desfășura în regim obișnuit, pentru a preveni supraîncărcarea platformelor de colectare după noaptea de Revelion.
15:50
Cum ajutăm păsările sălbatice să supraviețuiască iernii: Sfaturi de la un ornitolog # Radio Chisinau
Odată cu instalarea iernii, păsările sălbatice sedentare întâmpină tot mai multe dificultăți în găsirea hranei, iar ajutorul oamenilor poate face diferența. Ornitologul Silvia Ursul atrage atenția că hrănirea păsărilor în sezonul rece trebuie făcută corect și constant, folosind doar produse naturale, neprocesate.
15:30
Roaming în UE pentru cetățenii R. Moldova. MAE: „Un nou pas în procesul de integrare europeană” # Radio Chisinau
Cetățenii Republicii Moldova beneficiază din prima zi a anului 2026 de tarife naționale pentru apeluri, mesaje și date mobile în toate statele membre ale Uniunii Europene, prin aplicarea principiului „roam like at home”. Măsura se extinde și asupra cetățenilor UE aflați în R. Moldova, oferindu-le aceleași condiții ca în țara lor.
15:05
Infrastructura energetică și civilă din Ucraina, atacată masiv în noaptea de Revelion # Radio Chisinau
Armata rusă a lansat peste 200 de drone asupra Ucrainei în noaptea dintre ani. Potrivit autorităților ucrainene, atacurile au vizat instalațiile energetice din numeroase regiuni – Odesa, Cernigov, Volin, Harkov, Zaporojia, Rivne și Sumî, unde au fost raportate deconectări de electricitate, transmite IPN.
14:50
În noaptea de Revelion, Poliția a intervenit în peste 450 de cazuri pe întreg teritoriul R. Moldova.
14:30
Bursele europene au înregistrat un record anul trecut, în timp ce sectorul bancar a ieșit în evidență drept principalul câștigător, iar piețele din Europa au crescut mai puternic decât cele din SUA, transmite IPN.
14:25
Bilanțul incendiului din stațiunea elvețiană Crans-Montana: 40 de morți și 100 de răniți # Radio Chisinau
Cel puțini 40 de persoane au murit, iar aproximativ 100 au fost rănite, majoritatea grav, în urma incendiului izbucnit în primele ore ale Anului Nou într-un bar din stațiunea elvețiană de schi Crans-Montana. Informația a fost confirmată joi de comandantul Poliției Cantonale din Valais, Frederic Gisler, în cadrul unei conferințe de presă.
14:15
Anul Nou civil începe la 1 ianuarie, iar anul nou bisericesc începe la 1 septembrie. Anul Nou civil era serbat în Imperiul Roman la 1 martie când era lăudat zeul Marte, care era zeul războiului. Împăratul Iulius Cezar, care a trăit în secolul I înainte de Hristos, a schimbat serbarea Anului Nou la 1 ianuarie, luna zeului păgân roman Ianus, ocrotitorul Romei.
14:05
13:35
Începând cu 1 ianuarie 2026, Bulgaria va trece la euro. Bulgaria este a 21-a țară din zona euro pe 1 ianuarie 2026, la doi ani după ce Croația a adoptat euro în 2023. În 2025, Bulgaria a îndeplinit toate criteriile necesare, inclusiv inflația, deficitul bugetar, nivelul de îndatorare și stabilitatea cursului de schimb, potrivit novinite.com.
13:05
Începând cu 1 ianuarie 2026, intră în vigoare un nou regim fiscal ce vizează activitatea economică independentă a persoanelor fizice.
12:40
Armata română a ridicat două avioane F-16, după un nou atac cu drone în Ucraina. Mesaj RO-Alert, emis în Tulcea în prima zi a anului # Radio Chisinau
Prima zi a anului 2026 este marcată de noi atacuri cu drone asupra porturilor ucrainene de la Dunăre, în apropierea frontierei cu România. Ministerul român al Apărării informează că sistemul de supraveghere a identificat vehicule aeriene lansate de Federația Rusă către porturile din zona Ismail.
12:30
Administrația Națională a Drumurilor anunță că, în noaptea de Revelion, echipele de drumari au intervenit permanent pentru monitorizarea și întreținerea drumurilor publice naționale, astfel încât circulația să se desfășoare în siguranță, în condiții de iarnă.
12:05
Câte zile libere vor avea angajații din sectorul bugetar în 2026. Lista sărbătorilor în R. Moldova # Radio Chisinau
Anul 2026 nu este an bisect, așa că va avea 365 de zile. Dintre acestea, 254 vor fi zile lucrătoare, iar altele 111 – zile de odihnă în weekend și de sărbători.
11:50
În ultimele 24 de ore, salvatorii și pompierii au fost solicitați să acționeze în 59 de misiuni # Radio Chisinau
În noaptea dintre ani, salvatorii și pompierii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență au fost la datorie, pentru ca cetățenii să se bucure de magia sărbătorilor în siguranță.
Ieri
11:30
Peste 1800 de solicitări la Serviciul 112 au avut loc în primele ore ale anului 2026 # Radio Chisinau
În primele 8 ore ale noului an, operatorii Serviciului 112 au preluat 1.826 de solicitări, confirmând rolul esențial al acestui serviciu în gestionarea situațiilor critice și în protejarea populației.
11:05
Avocatul Poporului: „Riscurile artificiilor sunt reale. Avem nevoie de alte forme de celebrare” # Radio Chisinau
Tot mai multe primării din Republica Moldova aleg să marcheze Revelionul fără focuri de artificii, optând pentru soluții alternative, considerate mai sigure și mai responsabile. Tendința este salutată de Avocatul Poporului, Ceslav Panico, care atrage atenția asupra impactului negativ al articolelor pirotehnice asupra sănătății oamenilor, mediului și animalelor.
10:50
Începând de astăzi, cetățenii Republicii Moldova vor beneficia de roaming gratuit în Europa: servicii de telefonie și internet în UE fără taxe suplimentare # Radio Chisinau
Din 1 ianuarie 2026, cetățenii țării noastre care călătoresc în statele membre ale UE vor putea să efectueze apeluri, să trimită mesaje și să folosească internet mobil la aceleași tarife, fără costuri suplimentare de roaming, exact ca acasă. Acest lucru va fi posibil în contextul aderării țării noastre la sistemul „Roam Like at Home” (RLAH) al UE.
10:30
Prima zi a anului 2026 aduce vreme rece și cer variabil pe întreg teritoriul țării. Potrivit prognozei meteorologice, pe 1 ianuarie, izolat în nord sunt posibile ninsori slabe, iar pe drumuri se va semnala ghețuș, ceea ce poate crea condiții dificile de circulație.
10:10
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit datele oficiale de schimb valutar pentru ziua de astăzi, 1 ianuarie 2026.
09:50
Explozie în noaptea de Anul Nou într-o stațiune de schi din Elveția. Mai multe persoane au murit # Radio Chisinau
Elveția este în doliu în primele ore ale anului 2026. O explozie într-un bar a provocat mai mulți morți și răniți în Crans Montana, o stațiune de schi din cantonul Valais, a anunțat joi, poliția locală.
09:30
Transportul public din capitală va circula, pe 1 ianuarie, conform unui orar ajustat # Radio Chisinau
Transportul public din capitală va circula, pe 1 ianuarie, conform unui orar ajustat. Decizia a fost luată în contextul unui flux scăzut de călători.
09:05
Echipa Radio Chișinău vă urează un An Nou fericit, cu multă sănătate și pace. La mulți ani! # Radio Chisinau
Echipa Radio Chișinău vă dorește să aveți parte de un An Nou cu cât mai multe bucurii, cu sănătate și cu dorințe împlinite. Să fie pace!
01:15
„Să avem grijă unii de alții și să avem grijă de țară. Sunt cele mai prețioase lucruri”. Mesajul președintei Maia Sandu la trecerea dintre ani (VIDEO) # Radio Chisinau
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a adresat tuturor cetățenilor, la finalul anului 2025. În mesajul său, Președinta a vorbit despre pace, despre oamenii dragi și despre speranța pentru anul care vine.
31 decembrie 2025
21:05
Pe măsură ce se apropie sfârșitul anului, oameni din întreaga lume se adună pentru a-l întâmpina, în timp ce își iau rămas-bun de la cel care a trecut. Deși petrecerile și focurile de artificii sunt cele mai familiare modalități de a sărbători, numeroase culturi marchează momentul cu obiceiuri distinctive. De la ritualuri pline de semnificație la festivități vesele, iată câteva dintre cele mai unice tradiții de Revelion observate în lume.
20:45
Țările unde iei bani să te muți în 2026. Irlanda oferă 70.000 de euro celor care doresc să renoveze o locuință vacantă, Italia te plătește să iei o casă # Radio Chisinau
Tot mai multe scheme de relocare bazate pe stimulente au apărut, în ultimii ani în Europa. Comunitățile care se confruntă cu o scădere a populației au observat interesul crescut pentru mutarea și munca în străinătate, așa că oferă locuințe la preț redus, dar și granturi pentru a aduce noi locuitori,.
20:20
Schimbări la WhatsApp în 2026. Telefoanele care nu vor mai fi compatibile cu noile variante # Radio Chisinau
Aplicația WhatsApp se pregătește pentru schimbări majore în 2026, aducând o serie de funcții noi axate pe confidențialitate, confort și inteligență artificială. Printre cele mai importante noutăți se numără introducerea numelor de utilizator, care vor permite inițierea conversațiilor fără a dezvălui numărul de telefon, precum și o integrare mai avansată a inteligenței artificiale Meta.
20:00
„O Uniune Autonomă. Deschisă către lume”. Cipru preia la 1 ianuarie, pentru a doua oară, președinția Consiliului UE # Radio Chisinau
Cipru preia de la 1 ianuarie 2026 președinția Consiliului UE în contextul unor tulburări geopolitice intense și al imprevizibilității. „O Uniune Autonomă. Deschisă către lume”, este motto-ul președinției cipriote, care reflectă o abordare orientată spre viitor, combinând forța și independența internă cu deschiderea, cooperarea și implicarea la nivel mondial.
19:40
Naționala de fotbal a Republicii Moldova nu a câștigat nicio partidă în 2025. Bilanțul anului și meciurile jucate # Radio Chisinau
În anul 2025, reprezentativa Republicii Moldova Moldovei a susținut 10 meciuri, opt oficiale și două amicale. Bilanț: un egal și nouă înfrângeri, golaveraj 6-36.
19:15
„Abia l-au resuscitat”. Ramzan Kadîrov a fost la un pas de moarte în ultima sa vizită la Moscova # Radio Chisinau
Șeful Ceceniei, Ramzan Kadîrov, a fost internat de urgență la Moscova în noaptea de 24 spre 25 decembrie, a informat o sursă din anturajul său pentru „Novaya Gazeta. Europa”. Potrivit interlocutorului publicației, Kadîrov a sosit în capitală pentru a participa la ședința Consiliului de Stat prezidată de Vladimir Putin. Însă starea lui de sănătate s-a înrăutățit brusc și a fost transportat cu ambulanța la Spitalul Clinic Central al Administrației Președintelui Federației Ruse. Nu a fost prevăzut un plan de rezervă pentru un astfel de caz, astfel că Consiliul de Stat s-a desfășurat fără participarea reprezentantului Republicii Cecene.
18:50
Nicușor Dan: Anul Nou ne oferă șansa de a reînnoi încrederea și de a construi, împreună, o Românie mai dreaptă și mai puternică # Radio Chisinau
Președintele Nicușor Dan spune, în mesajul transmis miercuri cu ocazia Anului Nou, că în 2026 este esențial ca statul român să devină mai eficient, mai corect și mai aproape de cetățeni, după ce 2025 a fost „un an al încercărilor și al neliniștilor”.
18:30
Mesele festive și alcoolul, principalele riscuri pentru sănătate în perioada sărbătorilor. Recomandările specialiștilor ANSP # Radio Chisinau
Perioada Sărbătorilor de iarnă, vine nu doar cu momente de bucurie și reuniuni de familie, ci și cu riscuri sporite pentru sănătate. Specialiștii avertizează că excesele alimentare, consumul de alcool, lipsa activității fizice, stresul și somnul insuficient pot genera dezechilibre metabolice și favoriza apariția bolilor netransmisibile, comunică MOLDPRES.
18:10
„Mulțumesc celor care ne critică constructiv”. Mesajul premierului Alexandru Munteanu la trecerea dintre ani (VIDEO) # Radio Chisinau
Premierul Alexandru Munteanu a publicat un mesaj video pe pagina sa de Facebook, în care a mulțumit cetățenilor R. Moldova care îl susțin, dar și celor care aduc critici constructive la adresa activității Guvernului.
17:50
Alertă de securitate în Marea Baltică. Poliția finlandeză a sechestrat o navă după avarierea unui cablu de telecomunicații # Radio Chisinau
Poliția finlandeză a sechestrat o navă suspectată că ar fi avariat un cablu de telecomunicații în Golful Finlandei, cablu care leagă Helsinki de Tallinn, după ce a fost semnalată o anomalie pe infrastructura submarină. Incidentul a avut loc în Marea Baltică și este anchetat ca posibilă deteriorare intenționată, în contextul mai larg al incidentelor repetate care au vizat infrastructura critică din regiune în ultimii ani, potrivit Agerpres.
17:20
„Consumați băuturi alcoolice moderat”. ANSA atenționează asupra spumantelor alese pentru masa de Revelion # Radio Chisinau
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) salută performanțele remarcabile ale producătorilor vitivinicoli din Republica Moldova și reiterează importanța consumului de produse de calitate, verificate conform standardelor de siguranță, în pragul sărbătorii de Revelion.
