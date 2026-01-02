Vremea se încălzește ușor pe 2 ianuarie: Maxime de până la +6°C și cer variabil în toată țara
Realitatea.md, 2 ianuarie 2026 07:40
Meteorologii anunță pentru astăzi 2 ianuarie, cer variabil pe întreg teritoriul țării. Temperaturile maxime ale zilei se vor situa între +1 și +6 grade Celsius. În regiunile de nord, valorile termice vor oscila între -8°C și +1°C. În centrul țării și în Capitală, se vor înregistra temperaturi cuprinse între -4°C și +4°C. În sud, mercurul
Acum 5 minute
08:00
Ziua de astăzi aduce dorința de evoluție și nevoia de a privi dincolo de limitele personale. Astrele te încurajează să fii deschisă la oportunități, să accepți schimbările și să nu te temi de necunoscut. Fiecare zodie este ghidată să facă un pas înainte, chiar dacă drumul poate părea incomod. Este o zi potrivită atât pentru
Acum 15 minute
07:50
La această oră, în Punctul de Trecere a Frontierei Leușeni se înregistrează trafic sporit de călători și mijloace de transport, fiind aglomerată în special direcția de ieșire din Republica Moldova. Autoritățile de control au instituit măsuri pentru fluidizarea traficului transfrontalier, activitatea desfășurându-se la capacitate maximă. În acest context, participanții la traficul transfrontalier sunt îndemnați să
Acum 30 minute
07:40
Vremea se încălzește ușor pe 2 ianuarie: Maxime de până la +6°C și cer variabil în toată țara # Realitatea.md
Meteorologii anunță pentru astăzi 2 ianuarie, cer variabil pe întreg teritoriul țării. Temperaturile maxime ale zilei se vor situa între +1 și +6 grade Celsius. În regiunile de nord, valorile termice vor oscila între -8°C și +1°C. În centrul țării și în Capitală, se vor înregistra temperaturi cuprinse între -4°C și +4°C. În sud, mercurul
Acum o oră
07:20
Elveția a anunțat cinci zile de doliu național după ce un incendiu „fără precedent" a izbucnit într-un bar plin din stațiunea de schi Crans-Montana, unde se sărbătorea Revelionul. Tragedia s-a soldat cu peste 40 de morți și 115 răniți. Președintele Elveției, Guy Parmelin, a descris incendiul din Crans-Montana drept unul dintre cele mai traumatizante evenimente
07:20
Banca Națională a Moldovei a stabilit datele oficiale de schimb valutar pentru ziua de astăzi, 2 ianuarie 2026. Un euro este cotat la 19 lei și 75 de bani. Dolarul american ajunge la 16 lei și 81 de bani, iar leul românesc valorează 3 lei și 87 de bani. Rubla rusească este evaluată la 20
Acum 2 ore
06:20
Mersul pe jos după o masă copioasă. Ce beneficii are pentru sănătate acest obicei simplu # Realitatea.md
Aceasta este perioada din an în care mulți oameni tind să exagereze cu mâncarea, mai ales în contextul meselor festive. O plimbare ușoară după o masă copioasă, deși pare un gest banal, poate avea efecte importante asupra sănătății și stării generale de bine. Specialiștii arată că mersul pe jos după masă poate preveni disconfortul digestiv
Acum 12 ore
20:10
Atenție, călători! Două rute de autobuz din Capitală își schimbă orarul de circulație # Realitatea.md
Două rute de autobuz din municipiul Chișinău își schimbă orarul de circulație. Este vorba despre nr.5 și nr. 37. Noul grafic va intra în vigoare de pe 2 ianuarie 2026, conform anunțului făcut de Primăria Capitalei. Pentru informații suplimentare, pasagerii pot apela la Parcului urban de autobuze, apelând la numărul de telefon 022837317. Pentru cele mai
19:30
Incendiu la un priveghi, în noaptea de Revelion. Sicriul cu trupul neînsuflețit al răposatului a ars în casă # Realitatea.md
Un priveghi desfășurat în noaptea de Revelion se putea transforma într-o tragedie imensă. Locuința în care rudele au expus corpul neînsuflețit a fost cuprinsă de flăcări. Totul s-a întâmplat la Bicaz, România. Flăcările au izbucnit în jurul orei 3:00. Apelul la serviciile de urgență a parvenit de la vecini. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la
Acum 24 ore
19:00
„Dacă am ce să vă spun, vă spun", a punctat Emilian Crețu, vorbind despre orientarea sa sexuală. Declarația a fost făcută în cadrul podcastului Lorenei Bogza. Actorul a menționat că, în opinia sa, există lucruri care trebuie să nu le cunoască toată lumea. Influencerul a mai menționat că întrebarea era în vogă acum câțiva ani,
18:30
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) a constatat existența unei practici comerciale înșelătoare la o unitate de schimb valutar a băncii „Victoriabank", notează BANI.MD. Neregula a fost stabilită în urma unui control inopinat privind respectarea obligațiilor de informare corectă a consumatorilor. Controlul a vizat modul de afișare a cursurilor de schimb valutar pe panourile de
17:50
Panică la Timișoara, unde cântau și artiști din Moldova de Revelion: Artificiile scăpate de sub control explodau jos # Realitatea.md
Artificiile au scăpat de sub control și explodau la distanță mică față de sol la Timișoara, în noaptea dintre ani. Totul s-a întâmplat la evenimentul organizat de administrația publică locală, cu ocazia Revelionului. Pe scena din piața Victoriei au urca mai mulți artiști, printre care și Lupii lui Calancea, conform adevarul.ro. În momentul cânt focurile
17:20
Acasă cheltuia 300 de mii. „Blinovskaia” din Moldova, despre cât costă viața în Dubai: „La mulți nu va rezista inima” # Realitatea.md
Tany Vander care s-a mutat de curând cu întreaga familie în Dubai, recunoaște că traiul acolo o costă foarte scump. Mai exact, influencera cheltuie triplu decât la Chișinău, ajungând la aproape un milion de lei lunar. Vander achita chiria apartamentului în care locuiesc momentan, dar și rata celui pe care l-au procurat acolo. La cheltuieli
16:40
Amsterdam: O biserică de 150 de ani a fost mistuită de flăcări de Revelion. Turnul de 50 de metri s-a prăbușit # Realitatea.md
O biserică din Amsterdam, care are circa 150 de ani, a ars în noaptea de Revelion. Focul a izbucnit din cauze necunoscute, aproape de dimineață. Turnul de 50 de metri s-a prăbușit, iar acoperișul a fost grav avariat, transmite Agerpres. Autoritățile locale afirmă că, totuși, structura a rămas intactă. Locașul reprezenta o atracție turistică ce
15:50
Mărturiile unui român despre infernul de la Crans-Montana: Ieșeau oameni cu arsuri din local. Se călcau în picioare # Realitatea.md
Un român stabilit în Elveția a făcut mărturii cutremurătoarea despre tragedia de la Crans-Montana. Bărbatul susține că barul unde a avut loc explozia nu avea ieșiri de siguranță, iar oamenii panicați se călcau în picioare. Din spusele lui George, întâi s-a auzit o bubuitură, urmată de o flamă uriașă. Românul a relatat în direct la
15:20
Sunt moldoveni printre victimele ale exploziei din Elveția? Răspunsul Ministerului Afacerilor Externe # Realitatea.md
Deocamdată nu există informații despre moldoveni care au devenit victime ale exploziei din Elveția. Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău anunță că monitorizează situația în continuare. Diplomații moldoveni punctează că identificarea victimelor este încă în desfășurare. În același timp, ambasada Moldovei nu a primit solicitări privind asistența consulară. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul
14:40
Un bărbat a fost rănit de artificii în sectorul Botanica al Capitalei. Persoana are 41 de ani și a suportat mai multe traumatisme. Incidentul s-a produs din cauza utilizării necorespunzătoare a articolelor pirotehnice. Conform oamenilor legii, victima a suferit leziuni în regiunea feței şi i-au fost afectați ochii. Cetățeanul a fost preluat de un echipaj
14:40
Moldova depinde în proporție de 66% de laptele din Ucraina, iar producția internă acoperă doar 12% din consum # Realitatea.md
Republica Moldova rămâne puternic dependentă de importurile de lapte din Ucraina, care asigură peste două treimi din materia primă utilizată de procesatorii locali. Datele pentru anul 2025 se regăsesc într-un răspuns oficial al Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, oferit redacției rupor.md. Potrivit ministerului, cifra de 62% privind ponderea laptelui ucrainean, vehiculată anterior în spațiul public,
14:30
Importurile de produse energetice și electricitate ale Republicii Moldova au crescut în trimestrul III 2025 și au ajuns la 423,88 milioane de dolari SUA, arată datele publicate de Banca Națională a Moldovei în raportul privind Balanța de plăți. Potrivit BNM, principalul factor care a determinat majorarea importurilor energetice a fost creșterea valorii energiei electrice importate,
14:20
VIDEO Proteste masive în Iran: Un ofițer – ucis, iar o bază militară a fost incendiată # Realitatea.md
Proteste masive au loc în ultimele zile în Iran. Nemulțumiți de costul ridicat al vieții, oamenii se află de trei zile în stradă, conform presei internaționale. Protestele au pornit din Fasa, oraş cu 100.000 de locuitori situat la 780 de kilometri la sud de Teheran. Acolo a început mobilizarea, iar protestele s-au extins apoi în
14:20
Sute de pacienți au ajuns la Urgență de Revelion. Internări la chirurgie și victime ale artificiilor # Realitatea.md
În noaptea de Revelion, la Departamentul de Primiri Urgențe al Institutului de Medicină Urgentă s-au adresat 197 de pacienți, care au beneficiat de consultații și investigații medicale. Dintre aceștia, 35 au necesitat spitalizare, în funcție de gravitatea afecțiunilor. Cele mai multe internări au fost înregistrate în Departamentul de Chirurgie, unde au fost internați 15 pacienți,
14:10
Bilanțul incendiului din stațiunea elvețiană Crans-Montana: 40 de morți și 100 de răniți # Realitatea.md
Cel puțini 40 de persoane au murit, iar aproximativ 100 au fost rănite, majoritatea grav, în urma incendiului izbucnit în primele ore ale Anului Nou într-un bar din stațiunea elvețiană de schi Crans-Montana. Informația a fost confirmată joi de comandantul Poliției Cantonale din Valais, Frederic Gisler, în cadrul unei conferințe de presă. Potrivit acestuia, răniții
14:00
Vizita extratereștrilor, crize sau dezastre naturale? Profeții pentru 2026 de la baba Vanga # Realitatea.md
La început de an nou, în presă apar noi profeții ale celebrei baba Vanga. Prezicătoarea ar fi prevăzut că în 2026 omenirea ar putea avea primul contact cu o civilizație extraterestră. Se estimează că vom interacționa cu vietăți de pe alte planete în luna noiembrie, în cadrul unui eveniment sportiv major. Unele voci cred că
13:50
Datoria externă a Republicii Moldova a ajuns la 11,6 miliarde de dolari, în creștere cu 12,4% # Realitatea.md
Datoria externă brută a Republicii Moldova a ajuns la 11,6 miliarde de dolari SUA la finele trimestrului III 2025 și a înregistrat o majorare de 12,4% față de începutul anului, arată datele publicate de Banca Națională a Moldovei în raportul privind Balanța de plăți, transmite BANI.MD. Majorarea, echivalentă cu 1,28 miliarde USD, a fost determinată
13:40
Cipru preia pe 1 ianuarie 2026 președinția Consiliului Uniunii Europene. Țara va conduce instituția timp de 6 luni, mandatul fiind unul rotativ. Se prognozează ca principalele teme ale UE în prima jumătate a anului 2026 să fie reformele privind stimularea competitivității, continuarea sprijinului pentru Ucraina și pași suplimentari pentru combaterea migrației ilegale, potrivit Agerpres. Autoritățile
13:10
Un moldovean a murit în Italia, după explozia unei petarde. Suportase răni în regiunea abdomenului # Realitatea.md
Un moldovean a decedat în Italia, după ce a explodat o petardă. Tragedia s-a produs într-o localitate din apropierea Romei, informează presa locală. Tragedia s-a produs pe 31 decembrie, în jurul orei 17:30. Medicii de pe ambulanță l-au depistat pe conațional la pământ, cu răni în zona abdomenului, pieptului, feței și unei mâini. Pentru cele
12:50
Artificii au cauzat nivel alarmant de poluare în București. Limita depășită de 16 ori, ca după un accident industrial # Realitatea.md
Limita nivelului de poluare a fost depășită la București, în noaptea dintre ani, de peste 16 ori. Fenomenul s-a intensificat imediat după miezul nopții, când au început să fie lansate focurile de artificii. Nivelul valorilor extreme ale particulelor fine PM2.5 a ajuns până la 400 de micrograme pe metru cub, fiind de aproximativ 16 mai mare
12:30
Igor Grosu felicită moldovenii cu ocazia liberalizării roamingului: „Să ne sunăm mai des familia” # Realitatea.md
Speakerul Igor Grosu a adresat moldovenilor un mesaj cu ocazia liberalizării roamingului în UE. Președintele Parlamentului a îndemnat cetățenii să își sune cât mai des familia și apropiații. Oficialul a mulțumit funcționarilor implicați în negocierea deciziei. Totodată, Grosu a menționat că decizia este un pas important în apropierea Moldovei de Uniunea Europeană. Pentru cele mai
12:20
Taxe rutiere mai mari în Ungaria din 2026 pentru transportul internațional de mărfuri # Realitatea.md
Transportatorii care folosesc autorizații cu plată pentru circulația pe teritoriul Ungariei vor achita taxe mai mari începând cu 1 ianuarie 2026. Noile tarife vizează transportul rutier internațional de mărfuri și se aplică în funcție de tipul autorizației și masa totală a vehiculului, transmite IPN. Pentru transportul bilateral, camioanele sau ansamblurile de vehicule cu masa mai
12:10
Dublu spectacol ceresc: Luna Plină și ploaia de meteori Quadrantide în acest weekend # Realitatea.md
Pasionații de
12:00
Alertă în Tulcea, după atacuri cu drone asupra porturilor ucrainene. România a ridicat două aeronave de luptă # Realitatea.md
Autoritățile române au instituit joi dimineață stare de alertă în nordul județului Tulcea, după ce forțele ruse au atacat cu drone infrastructura portuară ucraineană de la Dunăre, în proximitatea frontierei cu România. Ministerul Apărării Naționale din țara vecină a anunțat că atacurile au vizat porturile ucrainene de pe direcția Ismail. Potrivit MApN, sistemele de supraveghere […] Articolul Alertă în Tulcea, după atacuri cu drone asupra porturilor ucrainene. România a ridicat două aeronave de luptă apare prima dată în Realitatea.md.
12:00
Odesa și mai multe regiuni ucrainene, fără lumină în noaptea de Revelion. Rușii au atacat cu sute de drone # Realitatea.md
Odesa și mai multe regiuni din Ucraina au fost atacate masiv în noaptea dintre ani. Forțele armate ucrainene estimează că au fost lansate peste 200 de drone Shahed și Gerbera. Militarii din țara vecină au neutralizat și doborât 176 dintre aparatele de zbor. În total, au fost vizate 15 ținte, iar localități din regiunile Volînsk, […] Articolul Odesa și mai multe regiuni ucrainene, fără lumină în noaptea de Revelion. Rușii au atacat cu sute de drone apare prima dată în Realitatea.md.
11:50
Pe final de an, actorul și influencerul Emilian Crețu își extinde moșia de la Negureni. Acesta și-a mai cumpărat o casă bătrânească în sat, a treia la număr care-i aparține, pe lângă „palatul” său de la Chișinău, transmite cancan.md. Actorul planifică să o renoveze la primăvară și se pare că locuința îi va aparține surorii […] Articolul VIDEO Emilian Crețu și-a mai cumpărat o casă. Cum a botezat noua locuință apare prima dată în Realitatea.md.
11:40
Nu mai plătim leva când mergem în vacanță la mare! Euro – monedă oficială în Bulgaria, începând cu 1 ianuarie 2026 # Realitatea.md
Euro a devenit monedă oficială în Bulgaria pe 1 ianuarie 2026. Țara este a 21-a care adoptă moneda unică europeană. Unele voci vorbesc despre îngrijorări precum că utilizarea euro va crește inflația și va intensifica instabilitatea politică, iar politicienii pro-ruși alimentează temerile populației despre posibila crește a prețurilor, informează Agerpres. Pe de altă parte, autoritățile […] Articolul Nu mai plătim leva când mergem în vacanță la mare! Euro – monedă oficială în Bulgaria, începând cu 1 ianuarie 2026 apare prima dată în Realitatea.md.
11:40
Pericol de explozie la Ialoveni! Salvatorii au evacuat dintr-o casă două butelii cu gaz # Realitatea.md
Potrivit IGSU, în ultimele 24 de ore au fost înregistrate 59 de misiuni, majoritatea vizând lichidarea focarelor de ardere și prevenirea incidentelor. Unul dintre cazuri a avut loc în seara zilei de 31 decembrie, în localitatea Hăsnășenii Noi, raionul Drochia, unde un autovehicul a fost cuprins de flăcări. Incendiul a fost lichidat de pompieri, fără […] Articolul Pericol de explozie la Ialoveni! Salvatorii au evacuat dintr-o casă două butelii cu gaz apare prima dată în Realitatea.md.
11:30
Prima zi a anului 2026 a început cu drumarii în teren, care au intervenit pe parcursul nopții dintre ani pentru a menține siguranța circulației rutiere pe drumurile publice naționale. Echipele au monitorizat permanent starea carosabilului și au acționat prompt în condiții de iarnă, în special în zonele de Centru și Nord ale țării. Potrivit autorităților, […] Articolul Drumarii, la datorie în prima zi din 2026: Cum se circulă pe traseele naționale apare prima dată în Realitatea.md.
11:20
Avalanșă de apeluri la 112 în primele ore din 2026: peste 1.800 de solicitări, majoritatea urgențe medicale # Realitatea.md
Noul an a început în forță pentru operatorii Serviciului național unic pentru apelurile de urgență 112, care au preluat nu mai puțin de 1.826 de solicitări în primele opt ore ale anului 2026. Cele mai multe apeluri au vizat: urgențe medicale – 602 solicitări, urmate de 403 cazuri care au necesitat intervenția Poliției. De asemenea, […] Articolul Avalanșă de apeluri la 112 în primele ore din 2026: peste 1.800 de solicitări, majoritatea urgențe medicale apare prima dată în Realitatea.md.
10:10
Peste 3,4 milioane MWh de energie electrică au fost achiziționate de SA „Energocom” în cadrul obligației de serviciu public, aproximativ 90% din aceste volume provenind din import, pentru a acoperi necesarul pieței interne a Republicii Moldova în anul 2025. Pentru realizarea importurilor, compania a participat la peste 1 500 de licitații de rezervare a capacității […] Articolul Energocom a procurat peste 3,4 milioane MWh de energie electrică.Prețul este SECRET apare prima dată în Realitatea.md.
10:00
CNAM: Cetățenii neasigurați sunt obligați să procure polița medicală în primele trei luni ale anului. Care este prețul # Realitatea.md
Persoanele care se asigură în mod individual vor putea achita, începând de azi, 1 ianuarie, prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală (AOAM) în sumă fixă pentru anul 2026. Cetățenii care nu sunt angajați și nici asigurați de stat sunt obligați să achite prima de asigurare în mod individual în primele trei luni ale anului. […] Articolul CNAM: Cetățenii neasigurați sunt obligați să procure polița medicală în primele trei luni ale anului. Care este prețul apare prima dată în Realitatea.md.
09:10
Explozie la o stațiune de schi din Elveția, în noaptea de Revelion. Mai multe persoane, ucise # Realitatea.md
Mai multe persoane au fost ucise, iar altele au fost rănite în urma unei explozii produse într-un bar din stațiunea de schi Crans-Montana, din Elveția, a anunțat poliția locală, citată de BBC. Incidentul s-a produs în noaptea de Revelion, la ora locală 01:30, în barul „Constellation”, unde aveau loc petreceri pentru intrarea în noul an. […] Articolul Explozie la o stațiune de schi din Elveția, în noaptea de Revelion. Mai multe persoane, ucise apare prima dată în Realitatea.md.
08:50
Mesaj de Revelion! Ion Ceban îndeamnă la unitate și speranță pentru Chișinău în 2026 # Realitatea.md
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, i-a felicitat pe locuitorii Capitalei cu Anul Nou 2026. În mesajul său, edilul a subliniat importanța unității, solidarității și încrederii între locuitorii capitalei. Ion Ceban a menționat că orașul funcționează ca o mare familie, inclusiv prin legătura simbolică cu cei plecați peste hotare, dar rămași aproape „cu inima”. Primarul […] Articolul Mesaj de Revelion! Ion Ceban îndeamnă la unitate și speranță pentru Chișinău în 2026 apare prima dată în Realitatea.md.
08:30
Ce se face și ce nu se face pe 1 ianuarie: tradiții respectate pentru noroc, sănătate și belșug în noul an # Realitatea.md
Pentru mulți cetățeni, prima zi a anului este considerată decisivă pentru felul în care vor decurge următoarele 12 luni. Din credințele populare transmise din generație în generație, 1 ianuarie este încărcat de tradiții și superstiții menite să aducă noroc, sănătate și prosperitate în noul an. Potrivit tradiției, este important ca anul să înceapă „curat”, motiv […] Articolul Ce se face și ce nu se face pe 1 ianuarie: tradiții respectate pentru noroc, sănătate și belșug în noul an apare prima dată în Realitatea.md.
08:20
Anul 2026 începe cu iarnă adevărată: frig, ninsori slabe și risc de ghețuș în prima zi # Realitatea.md
Prima zi a anului 2026 aduce în Republica Moldova o vreme tipic hibernală, cu cer variabil și temperaturi scăzute. Potrivit prognozei meteo pentru 1–2 ianuarie, debutul noului an va fi marcat de ninsoare slabă în nordul țării și de condiții favorabile pentru formarea ghețușului pe drumuri. Pe parcursul zilei de 1 ianuarie, izolat în regiunile […] Articolul Anul 2026 începe cu iarnă adevărată: frig, ninsori slabe și risc de ghețuș în prima zi apare prima dată în Realitatea.md.
08:10
Maia Sandu, în noaptea dintre ani, le-a mulțumit moldovenilor și i-a îndemnat la unitate și grijă față de țară. # Realitatea.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj cu prilejul Anului Nou 2026, în care a mulțumit cetățenilor pentru curaj, solidaritate și dragostea de libertate demonstrate pe parcursul anului. Șefa statului a subliniat că, în pofida provocărilor și tentativelor de divizare a societății, moldovenii au arătat puterea și demnitatea țării. Maia Sandu a evidențiat […] Articolul Maia Sandu, în noaptea dintre ani, le-a mulțumit moldovenilor și i-a îndemnat la unitate și grijă față de țară. apare prima dată în Realitatea.md.
Ieri
21:00
Personalități care ne-au părăsit în 2025: artiști, lideri și figuri marcante ale lumii # Realitatea.md
În 2025, lumea s-a despărţit de artişti sau activişti celebri în urma cărora dăinuie opere şi realizări remarcabile, transmit știrileprotv.ro. Actori precum Robert Redford și Gene Hackman, regizorul David Lynch, ori muzicianul Ozzy Osbourne au murit, lăsând în urmă povești și capodopere care au cucerit publicul. În această vară, Ozzy Osbourne, legendarul solist al trupei […] Articolul Personalități care ne-au părăsit în 2025: artiști, lideri și figuri marcante ale lumii apare prima dată în Realitatea.md.
20:40
Islanda a înregistrat cel mai cald Ajun de Crăciun din istorie, cu o temperatură de 19,8 grade Celsius # Realitatea.md
Islanda a înregistrat cel mai cald Ajun de Crăciun din istorie, după ce temperaturile au urcat până la aproape 20 de grade Celsius, potrivit datelor oficiale ale serviciului meteorologic național, notează antena3.ro. În localitatea Seyðisfjörður, din estul țării, recordul absolut a fost în data de 24 decembrie, atunci când termometrele au indicat 19,8 grade Celsius. […] Articolul Islanda a înregistrat cel mai cald Ajun de Crăciun din istorie, cu o temperatură de 19,8 grade Celsius apare prima dată în Realitatea.md.
18:20
Siguranța oamenilor, pe primul loc! Salvatorii și pompierii vor lucra în noaptea dintre ani # Realitatea.md
Siguranța oamenilor este pe primul loc în noaptea de Revelion. În timp ce noi vom sărbători, peste 400 de salvatori și pompieri cu 150 de autospeciale vor fi la datorie. Echipele IGSU sunt pregătite să intervină în caz de incendii, accidente, situații de risc sau alte misiuni de salvare, astfel încât trecerea în noul an […] Articolul Siguranța oamenilor, pe primul loc! Salvatorii și pompierii vor lucra în noaptea dintre ani apare prima dată în Realitatea.md.
17:50
Mesaj de Anul Nou de la premier și bilanț la 2 luni de mandat: Mulțumesc celor care ne critică constructiv # Realitatea.md
La două luni de la preluarea mandatului, premierul Alexandru Munteanu a transmis un mesaj de Anul Nou și un mic bilanț al activității sale, mulțumind celor care susțin Guvernul, dar și celor care critică. [bzplayermp4=”https://cloud.realitatea.group/video/realitatea.md/AQMWN3NuBTr9NFqzec0ZK3VTDqi9or7Y7LKDthhHJ7U4ADdNGoPKblNzdAAAJpx8bz3BO60jK6c16dGTjm6zYnnMtFPl87dFaMArXXQ8iGOWIw.mp4″ muted=”false”] În mesajul său public, șeful Executivului a subliniat că feedbackul, inclusiv criticile, sunt esențiale pentru o guvernare responsabilă. „Vă […] Articolul Mesaj de Anul Nou de la premier și bilanț la 2 luni de mandat: Mulțumesc celor care ne critică constructiv apare prima dată în Realitatea.md.
17:10
Poliția va fi la datorie în noaptea de Revelion. Recomandări pentru sărbători în siguranță # Realitatea.md
Poliția Republicii Moldova anunță că, în noaptea dintre ani, va acționa în regim sporit pe întreg teritoriul țării pentru menținerea ordinii publice, prevenirea incidentelor și asigurarea siguranței cetățenilor. Potrivit instituției, echipajele de poliție vor patrula în zonele aglomerate, în apropierea evenimentelor festive, precum și pe drumurile publice, pentru a preveni încălcările legislației și a interveni […] Articolul Poliția va fi la datorie în noaptea de Revelion. Recomandări pentru sărbători în siguranță apare prima dată în Realitatea.md.
17:00
De când a început războiul, Putin vorbește tot mai puțin de Revelion. Câte minute a ținut discursul? # Realitatea.md
Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, a declarat în tradiționalul său discurs de Anul Nou adresat rușilor că „milioane” de oameni din toată țara „gândesc, simpatizează și speră” alături de participanții la războiul împotriva Ucrainei. „Suntem uniți într-o iubire sinceră, devotată și necondiționată pentru Rusia. Felicit toți soldații și comandanții noștri cu ocazia Anului Nou! Credem […] Articolul De când a început războiul, Putin vorbește tot mai puțin de Revelion. Câte minute a ținut discursul? apare prima dată în Realitatea.md.
16:30
Majorare de 150% a poliței medicale pentru avocați. Uniunea Avocaților invocă lipsa consultării prealabile # Realitatea.md
Uniunea Avocaților din Republica Moldova afirmă că nu a fost consultată înainte de majorarea poliței de asigurare medicală pentru anul 2026, de la 5.054 lei la 12.636 de lei. Într-un mesaj adresat colegilor de breaslă, reprezentanții profesiei susțin că în luna noiembrie 2025 statul a consultat Uniunea Avocaților cu privire la o posibilă majorare până […] Articolul Majorare de 150% a poliței medicale pentru avocați. Uniunea Avocaților invocă lipsa consultării prealabile apare prima dată în Realitatea.md.
