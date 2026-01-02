Trump anunță retragerea Gărzii Naționale din Chicago, Los Angeles și Portland

10:00

Persoanele care se asigură în mod individual vor putea achita, începând de azi, 1 ianuarie, prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală (AOAM) în sumă fixă pentru anul 2026. Cetățenii care nu sunt angajați și nici asigurați de stat sunt obligați să achite prima de asigurare în mod individual în primele trei luni ale anului. […] Articolul CNAM: Cetățenii neasigurați sunt obligați să procure polița medicală în primele trei luni ale anului. Care este prețul apare prima dată în Realitatea.md.