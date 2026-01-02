/VIDEO/ A cincea zi de proteste în Iran: Primii morți și amenințarea lui Donald Trump pentru Teheran
TV8, 2 ianuarie 2026 12:30
/VIDEO/ A cincea zi de proteste în Iran: Primii morți și amenințarea lui Donald Trump pentru Teheran
• • •
Alte ştiri de TV8
Acum 10 minute
12:40
Acum 30 minute
12:30
Acum o oră
12:00
Acum 2 ore
11:30
11:10
11:00
Acum 4 ore
10:20
09:50
09:20
09:10
09:10
Acum 6 ore
08:40
08:20
07:50
07:20
Acum 24 ore
22:10
22:00
21:40
20:50
20:10
19:20
18:20
17:20
17:00
16:50
16:50
16:20
15:00
14:30
13:50
13:50
13:50
13:20
13:00
12:50
Ieri
12:10
11:10
10:10
10:00
09:40
09:10
00:10
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.