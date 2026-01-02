Anul Nou începe cu scumpiri la carburanți: Cât vor costa benzina și motorina pe 3, 4 și 5 ianuarie 2026
TV8, 2 ianuarie 2026 14:00
Anul Nou începe cu scumpiri la carburanți: Cât vor costa benzina și motorina pe 3, 4 și 5 ianuarie 2026
• • •
Alte ştiri de TV8
Acum 30 minute
14:00
Acum o oră
13:30
Acum 2 ore
13:10
12:40
12:30
Acum 4 ore
12:00
11:30
11:10
11:00
10:20
Acum 6 ore
09:50
09:20
09:10
09:10
08:40
08:20
Acum 8 ore
07:50
07:20
Acum 24 ore
22:10
22:00
21:40
20:50
20:10
19:20
18:20
17:20
17:00
16:50
16:50
16:20
15:00
14:30
Ieri
13:50
13:50
13:50
13:20
13:00
12:50
12:10
11:10
10:10
10:00
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.