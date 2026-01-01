/VIDEO/ „Vrem sfârșitul războiului, nu sfârșitul Ucrainei”: Mesajul de Revelion al lui Zelenski despre pace și negocieri

/VIDEO/ „Vrem sfârșitul războiului, nu sfârșitul Ucrainei”: Mesajul de Revelion al lui Zelenski despre pace și negocieri

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de TV8