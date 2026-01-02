/VIDEO/ Momentul izbucnirii incendiului devastator din Elveția: Râsete, muzică și tineri filmând cu telefoanele
TV8, 2 ianuarie 2026 14:30
/VIDEO/ Momentul izbucnirii incendiului devastator din Elveția: Râsete, muzică și tineri filmând cu telefoanele
• • •
Alte ştiri de TV8
Acum 30 minute
14:30
Acum o oră
14:00
Acum 2 ore
13:30
13:10
Acum 4 ore
12:40
12:30
12:00
11:30
11:10
11:00
Acum 6 ore
10:20
09:50
09:20
09:10
09:10
Acum 8 ore
08:40
08:20
07:50
07:20
Acum 24 ore
22:10
22:00
21:40
20:50
20:10
19:20
18:20
17:20
17:00
16:50
16:50
16:20
15:00
Ieri
14:30
13:50
13:50
13:50
13:20
13:00
12:50
12:10
11:10
10:10
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.