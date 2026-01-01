Moldovenii pot folosi roaming-ul în UE ca acasă. MAE: „Un nou pas în procesul de integrare”
TV8, 1 ianuarie 2026 14:30
Moldovenii pot folosi roaming-ul în UE ca acasă. MAE: „Un nou pas în procesul de integrare”
• • •
Alte ştiri de TV8
Acum 30 minute
14:30
Acum o oră
Acum 2 ore
13:50
13:50
13:50
13:20
13:00
Acum 4 ore
12:50
12:10
11:10
Acum 6 ore
10:10
10:00
09:40
09:10
Acum 24 ore
00:10
00:10
31 decembrie 2025
22:10
21:40
21:00
21:00
20:40
20:10
20:10
19:40
19:20
18:10
18:10
17:40
17:10
17:10
15:50
15:20
Ieri
14:50
13:50
13:10
12:40
11:40
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.