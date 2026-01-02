Contribuțiile sociale obligatorii pentru liber-profesioniștii din justiție, stabilite pentru 2026

Bizlaw.md, 2 ianuarie 2026 11:20

Liber-profesioniștii care activează în sectorul justiției vor ...

Acum 30 minute
11:20
Acum 2 ore
10:00
Concurs pentru suplinirea funcției vacante de membru al Consiliul Centrului de Instruire a Avocaților Bizlaw.md
Uniunea Avocaților din Republica Moldova organizează concurs pentru ...
09:50
Este obligat contribuabilul, la încasarea bacșișului, să utilizeze echipamentul de casă și de control și să elibereze bonul de casă? Bizlaw.md
La primirea notei de plată, bacșișul rămâne, de multe ori, o che...
Acum 4 ore
09:20
GDPR: Decathlon România, amendat cu 10.000 de euro pentru o breșă de securitate cibernetică. Ce date personale au accesat hackerii Bizlaw.md
Roumasport SRL, firma care operează rețeaua de magazine Decathlon &ici...
Ieri
13:50
Un procuror-șef interimar din cadrul Procuraturii Generale promovează evaluarea Bizlaw.md
Comisia de evaluare a procurorilor a propus ca Gheorghe Borș, procur...
11:40
Modificările la Codul fiscal, publicate în Monitorul Oficial Bizlaw.md
În Monitorul Oficial din 31 decembrie curent a fost publicată ...
Mai mult de 2 zile în urmă
11:30
Regimul fiscal al antreprenorilor independenți – prevederi aplicabile din 1 ianuarie 2026 Bizlaw.md
Începând din 1 ianuarie 2026, intră în vigoare un ...
10:50
Diferența dintre clauzele abuzive și practicile comerciale incorecte - criterii și exemple utile pentru consumatori Bizlaw.md
În viața de zi cu zi, procurarea unui produs sau semnarea unui c...
08:40
An record pe bursele europene: băncile au fost marile câștigătoare ale lui 2025 Bizlaw.md
Anul 2025 a fost unul istoric pentru bursele europene, iar sectorul ba...
30 decembrie 2025
15:50
CSM constată nepromovarea evaluării externe a judecătoarei Curții de Apel Centru Ruxanda Pulbere Bizlaw.md
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a aprobat, cu opt voturi &...
11:50
CSM aprobă raportul de reevaluare a unui judecător de la Curtea de Apel Centru Bizlaw.md
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a aprobat, cu șapte voturi &...
11:10
Intrarea în vigoare a noilor reguli privind moștenirea ar putea fi amânată Bizlaw.md
Intrarea în vigoare a legii prin care au fost revizuite mai mu...
09:30
Cumpărarea de la un singur furnizor: ce este impunerea mărcii unice Bizlaw.md
Autori: Ina Jimbei, doctor în drept, avocat ”E...
09:00
Inteligență artificială și deepfake-uri: UE pregătește legea „AI Act” Bizlaw.md
Materialele obținute cu ajutorul tehnologiilor de inteligență artifici...
29 decembrie 2025
17:20
Vot final: Lista subiecților evaluării externe a fost completată cu o nouă categorie Bizlaw.md
Actele normative ale Consiliului Superior al Magistraturii  (CS...
16:50
ASP digitalizează Registrul de stat al unităților de drept Bizlaw.md
Agenția Servicii Publice (ASP) lansează noul Sistem Informațional &b...
16:10
Legislația privind achizițiile publice, modificată Bizlaw.md
Parlamentul a adoptat proiectul unei noi legi privind achizițiile pu...
15:50
Votat în lectura a doua: Medierea devine obligatorie în anumite tipuri de litigii Bizlaw.md
Medierea este obligatorie în cazul anumitor litigii. Parlament...
13:30
Modificări la cadrul normativ fiscal și vamal din 1 ianuarie 2026 Bizlaw.md
Guvernul a aprobat proiectul de hotărâre privind modificarea u...
12:30
Un nou instrument pentru dezvoltarea pieței financiare, lansat de BNM Bizlaw.md
Banca Națională a Moldovei (BNM) lansează curba randamentelor, un inst...
12:00
Aprobat: Facilități extinse la importul bunurilor și automobilelor pentru moldovenii care revin în țară din diasporă Bizlaw.md
Moldovenii care decid să revină în țară din diasporă vor benefic...
11:00
Consumul de date și Internetul de mare viteză cresc, în timp ce telefonia fixă continuă să piardă utilizatori Bizlaw.md
În trimestrul III 2025, piața comunicațiilor electronice s-a e...
09:00
Cele mai profitabile companii din lume Bizlaw.md
Alphabet, Apple și Microsoft conduc topul global al profitabilității, ...
26 decembrie 2025
15:50
Stock option plan: reguli mai clare privind stimulare pe termen lung Bizlaw.md
Guvernul ar putea aproba în curând proiectul Regulamentulu...
13:00
CSM a aprobat rapoartele Comisiei Vetting pentru doi magistrați de la Judecătoria Chișinău Bizlaw.md
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a examinat astăzi r...
12:20
CtEDO: Persoana care a obținut o hotărâre împotriva statului nu poate fi obligată să inițieze o procedură de executare separată Bizlaw.md
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea &ici...
09:30
Viitorul banilor cash: Cât numerar se mai folosește astăzi în Europa Bizlaw.md
Deși cardurile și plățile online câștigă tot mai mult teren, num...
24 decembrie 2025
11:50
UAM inițiază formarea listei avocaților pentru Comisia de soluționare a contestațiilor Bizlaw.md
Consiliul Uniunii Avocaților a decis inițierea procedurii de formare a...
10:50
Noua Lege a cetățeniei Republicii Moldova a intrat în vigoare Bizlaw.md
Agenția Servicii Publice informează că, începând cu data d...
10:30
Controale de stat 2026: ANSP Bizlaw.md
Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) va efectua pe parcurs...
08:20
Italia amendează Ryanair cu peste 255 mil. euro cu privire la abuz de poziţie dominantă Bizlaw.md
Autoritatea italiană a concurenţei anunţă că a amendat Ryanair cu pest...
23 decembrie 2025
15:00
ANRE a majorat marja specifică la comercializarea cu amănuntul a produselor petroliere Bizlaw.md
Consiliul de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare &...
14:20
Dumitru Obadă, reales președinte al CSP Bizlaw.md
Dumitru Obadă a fost reales în funcția de președinte al Consil...
12:40
Un nou tip de permis de conducere Bizlaw.md
Permisul de conducere modernizat, dar și un nou tip de permis proviz...
12:30
Evaluarea externă finalizată pentru încă un procuror anticorupție Bizlaw.md
Comisia de evaluare a procurorilor a finalizat procedura de evaluare...
10:10
Bursa de la Londra a înregistrat performanţe mai bune decât Wall Street în 2025, iar investitorii văd potenţial de creştere şi în 2026 Bizlaw.md
Acţiunile britanice au avut o performanţă superioară celor americane &...
22 decembrie 2025
16:30
Amendă de aproape 100 de milioane de euro pentru Apple în Italia, din cauza problemelor legate de o funcție de confidențialitate Bizlaw.md
Autoritatea italiană pentru concurență (ACGM) a anunțat că a amendat...
14:30
Doi procurori anticorupție audiați. Unul, chemat a doua oară pentru clarificări privind venituri, cheltuieli și bunuri Bizlaw.md
Comisia de evaluare a procurorilor a desfășurat audieri publice cu p...
13:50
Prima casă. Care este marja maximă aplicabilă creditelor acordate în 2026 Bizlaw.md
Marja maximă aplicabilă creditelor acordate prin Programul de stat &bd...
12:50
Webinar: Decizia-cadru 584: Mandatul european de arestare Bizlaw.md
Judecătorii, procurorii și avocații din Republica Moldova au posibilit...
12:00
FGDSB intenționează să lanseze, anul viitor, o platformă online pentru compensarea depozitelor bancare garantate în caz de criză bancară Bizlaw.md
Fondul de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar (FGDSB) își propune ca, pâ...
10:50
Comisia de evaluare a procurorilor a finalizat evaluarea Elenei Cazacov și a lui Ghennadi Epure. Ce decizie a luat Bizlaw.md
Comisia de evaluare a procurorilor a finalizat evaluarea integrități...
08:40
Philip Morris Moldova: Anul 2025 a fost marcat de parteneriate inspiraționale pentru comunitate și mediu Bizlaw.md
Crearea unui viitor fără fum într-un mod responsabil și sustenab...
19 decembrie 2025
14:50
Licitația pentru construcția centralelor eoliene cu capacitatea de 170 MW, însoțite de baterii de stocare a energiei, lansată Bizlaw.md
Licitația pentru construcția centralelor eoliene cu o capacitate total...
14:00
Achiziții imobiliare: Drepturile tale când cumperi o locuință sau alte bunuri imobile Bizlaw.md
Cumpărarea unei locuințe sau a oricărui alt imobil, fie casă, teren, a...
13:20
Președinta interimară a unei judecătorii nu promovează evaluarea externă Bizlaw.md
Comisia de Evaluare a Judecătorilor a finalizat procedura de evaluar...
10:50
Webinar: Directiva 2014/41/UE: Ordinul european de anchetă în materie penală Bizlaw.md
Judecătorii, procurorii și avocații din Republica Moldova au posibil...
10:00
CNPF demarează controale extinse la bănci, prestatori de plăți și asigurători Bizlaw.md
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) a anunțat inițierea unu...
09:00
Raiffeisen Bank, obligată de Rusia să plătească 400 de milioane de dolari pentru pierderile cauzate de sancțiunile europene Bizlaw.md
Cea mai mare bancă occidentală care încă operează în Rus...
18 decembrie 2025
17:10
Votat în prima lectură: Lista subiecților supuși evaluării externe, completată cu o nouă categorie Bizlaw.md
Actele normative ale Consiliului Superior al Magistraturii și ale Co...
