Raiffeisen Bank, obligată de Rusia să plătească 400 de milioane de dolari pentru pierderile cauzate de sancțiunile europene

Bizlaw.md, 19 decembrie 2025 09:00

Cea mai mare bancă occidentală care încă operează în Rus...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Bizlaw.md

Acum 30 minute
09:00
Raiffeisen Bank, obligată de Rusia să plătească 400 de milioane de dolari pentru pierderile cauzate de sancțiunile europene Bizlaw.md
Cea mai mare bancă occidentală care încă operează în Rus...
Acum 24 ore
17:10
Votat în prima lectură: Lista subiecților supuși evaluării externe, completată cu o nouă categorie Bizlaw.md
Actele normative ale Consiliului Superior al Magistraturii și ale Co...
16:40
Codul personal de asigurări sociale ar putea să dispară. Măsuri legislative pentru simplificarea modului de desfășurare a afacerilor, votate în prima lectură Bizlaw.md
Obligația de utilizare a codului personal de asigurări sociale ar pu...
15:50
Parlamentul a numit un nou membru al Curții de Conturi Bizlaw.md
Uliana Bădărău a fost numită în funcția de membru al Curții de...
13:40
Termenul-limită de înregistrare cadastrală a caselor individuale de locuit va fi extins Bizlaw.md
Termenul-limită de înregistrare cadastrală a caselor individua...
10:20
Avocații din Baroul Chișinău și-au desemnat reprezentanții în Comisia de licențiere a profesiei de avocat Bizlaw.md
Adunarea Generală Ordinară a Baroului Chișinău a aprobat rezultatele...
Ieri
09:00
Aurul va continua să se scumpească în 2026, chiar și după cea mai mare creștere din ultimii 46 de ani Bizlaw.md
Prețul aurului a înregistrat în 2025 cea mai mare crește...
17 decembrie 2025
13:20
Un procuror anticorupție va fi audiat repetat, după ce membrii Comisiei de evaluare nu au ajuns la consens după prima rundă Bizlaw.md
Comisia de evaluare a procurorilor a completat calendarul audierilor...
13:00
Persoanele fizice vor putea procura bunuri confiscate în baza contractelor de vânzare-cumpărare Bizlaw.md
Guvernul a aprobat astăzi un nou regulament pentru eficientizarea admi...
11:10
Salariul minim și cel mediu, majorate pentru anul 2026 Bizlaw.md
Începând cu 1 ianuarie 2026, salariul minim pe țară va c...
09:40
Reevaluarea la Curtea de Apel Centru s-a încheiat. Un judecător a promovat, iar unul nu Bizlaw.md
Comisia de Evaluare a Judecătorilor anunță finalizarea procedurilor ...
Mai mult de 2 zile în urmă
09:10
Controale de stat 2026: Inspectoratul Național pentru Supravegherea Tehnică Bizlaw.md
Pe parcursul anului viitor, Inspectoratul Național pentru Supraveghe...
16 decembrie 2025
17:50
Un avocat, candidat din partea societății civile în Colegiul pentru selecția și evaluarea judecătorilor, nu a promovat evaluarea externă Bizlaw.md
Avocatul Denis Lesnic, candidat din partea societății civile la func...
16:20
Procedura de licitație pentru oferirea statutului de producător eligibil mare va fi lansată în această săptămână Bizlaw.md
Comisia de licitații s-a întrunit în ședință în vede...
16:10
CSM a aprobat raportul de reevaluare a judecătoarei Ana Panov de la Curtea de Apel Centru Bizlaw.md
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a aprobat, cu opt voturi &...
15:50
Tarif uniform de distribuție a gazelor naturale Bizlaw.md
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a a...
15:20
ANRE a aprobat transferul a peste 110 mii garanții de origine necomercializate către furnizorii de energie electrică Bizlaw.md
Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare...
15:10
BNM lansează un nou serviciu digital: Informația privind cursul oficial de schimb al leului moldovenesc semnată electronic Bizlaw.md
Banca Națională a Moldovei (BNM) lansează un serviciu digital privind ...
13:20
Comisia de la Veneția critică planul de desființare a PA și PCCOCS pentru crearea PACCO Bizlaw.md
Comisia de la Veneția constată că obiectivele invocate de autorități...
11:30
Controale de stat 2026: Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor Bizlaw.md
În anul 2026 Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produsel...
10:30
Un judecător, sancționat cu eliberarea din funcție de două ori în aceiași zi Bizlaw.md
Colegiul disciplinar de pe lângă Consiliul Superior al Magistr...
09:00
Comisia Europeană amendează cu 72 milioane de euro cartelul producătorilor de baterii de pornire pentru autovehicule Bizlaw.md
Comisia Europeană a amendat trei producători de baterii de pornire p...
15 decembrie 2025
15:50
Salariile conducerii CNPF, ANRE și ANRCETI ar putea fi plafonate Bizlaw.md
Salariile conducerii Comisiei Naționale a Pieței Financiare, Agenție...
14:50
S.A. „Bursa Internațională a Moldovei”, înregistrată oficial. Cine face parte din conducere Bizlaw.md
S.A. „Bursa Internațională a Moldovei” (BIM) a fost înregistrată oficial la Age...
14:30
Reprezentanții mediului de afaceri propun ajustări la inițiativa privind modificarea Codului fiscal Bizlaw.md
Reprezentanții mediului de afaceri au transmis autorităților un set ...
12:50
România pierde definitiv la CEDO procesul intentat de Cristi Danileț, după ce a fost sancționat pentru postări pe Facebook Bizlaw.md
Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a condamnat Român...
11:20
Peste 500 de agenți economici vor fi supuși controalelor fiscale în 2026 Bizlaw.md
Serviciul Fiscal de Stat a publicat pe pagina-web oficială
09:00
Greii din cripto încep să intre în fotbalul mare: Gigantul Tether, care prin stablecoins s-a ancorat ca unul dintre cei mai puternici jucători din industrie, a lansat o ofertă pentru a cumpăr Bizlaw.md
Gigantul din domeniul criptomonedelor Tether a lansat o ofertă integ...
12 decembrie 2025
17:30
Parlamentul aprobă în primă lectură pachetul de schimbări fiscale pentru 2026 Bizlaw.md
Parlamentul a votat în prima lectură măsuri legislative care s...
11:30
Un membru internațional al Comisiei de Evaluare a Judecătorilor își încheie mandatul Bizlaw.md
Comisia de Evaluare a Judecătorilor a anunțat că mandatul membrului ...
10:10
CtEDO obligă statul să achite despăgubiri de peste 5 mii de euro unei judecătoare, după ce instanțele nu i-au protejat reputația în urma acuzațiilor unui fost președinte al CSM Bizlaw.md
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea &i...
07:00
Polonia, trimisă în faţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene pentru neimplementarea corectă a legislaţiei ce privește dreptul de acces la un avocat Bizlaw.md
Comisia Europeană a decis să trimită Polonia în faţa Curţii de...
11 decembrie 2025
16:30
Peste jumătate de miliard de lei investiți de cetățeni prin eVMS.md în acest an Bizlaw.md
Subscrierea desfășurată prin platforma eVMS.md, în perioada 1-...
14:40
BNM reduce rata de bază la 5% și continuă relaxarea politicii monetare Bizlaw.md
Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei a decis, în ...
13:50
Un judecător se retrage din concursul pentru un post la Curtea de Apel Centru Bizlaw.md
Judecătorul Roman Pascari, de la Judecătoria Chișinău, și-a retras c...
12:30
Prima tranzacție cu energie electrică pe Piața pentru Ziua Următoare a avut loc pe platforma OPEM Bizlaw.md
Prima tranzacție cu energie electrică pe Piața pentru Ziua Următoare...
11:10
CNAS: Liber-profesioniștii din domeniul justiției trebuie să se înregistreze ca plătitori de contribuții sociale Bizlaw.md
Casa Națională de Asigurări Sociale informează că toate persoanele c...
10:10
Lista subiecților evaluării externe ar putea fi extinsă. Ce categorie de judecători ar urma să treacă prin vetting Bizlaw.md
Lista subiecților supuși evaluării externe a integrității ar putea f...
07:30
O femeie a fost concediată pentru că ajungea la serviciu cu 40 de minute mai devreme. Explicația angajatorului Bizlaw.md
O tânără de 22 de ani din Spania a fost concediată după ce a v...
10 decembrie 2025
14:50
Moldovenii care revin acasă vor putea beneficia încă un an de scutiri la importul bunurilor și al unui automobil Bizlaw.md
Cetățenii Republicii Moldova, care revin cu traiul permanent î...
13:20
Evaluare finalizată pentru judecătorul Petru Triboi, președinte interimar al Judecătoriei Ungheni. Concluzia Comisiei Bizlaw.md
Comisia de Evaluare a Judecătorilor propune Consiliului Superior al ...
12:30
Schimbul automat de informații privind conturile financiare dintre Republica Moldova și alte state va include și criptomonedele Bizlaw.md
Schimbul automat de informații privind conturile financiare dintre R...
10:40
Controale de stat 2026: Inspectoratul de Stat al Muncii Bizlaw.md
Pe parcursul anului viitor, Inspectoratul de Stat al Muncii va efect...
10:10
Două companii, sancționate cu 6 milioane de lei pentru trucarea de oferte la achiziționarea echipamentelor medicale Bizlaw.md
Consiliul Concurenței a adoptat o decizie prin care a aplicat amenzi...
09:10
O femeie a cerut despăgubiri de 30.100 euro după ce a lovit un bărbat pe patinoar. Ce a decis instanța Bizlaw.md
Un accident grav petrecut de Crăciun, în 2021, la un patinoar ...
9 decembrie 2025
16:30
Operatorii termoenergetici, obligați să achite automat compensații pentru serviciile necalitative Bizlaw.md
Consiliul de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare...
15:50
Noi magistrați în sistem. Trei judecători au depus astăzi jurământul Bizlaw.md
Trei judecători, recent numiți în funcție, au depus astăzi jur...
14:30
O judecătoare de la Curtea de Apel Centru, demisă de CSM după ce nu a promovat evaluarea externă Bizlaw.md
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a aprobat, cu 9 voturi &bd...
10:50
Controale de stat 2026: ANTA Bizlaw.md
Pe parcursul anului viitor, Agenția Națională Transport Auto (ANTA) ...
08:50
”Război al ofertelor”: Paramount a lansat o ofertă ostilă pentru preluarea Warner Bros Discovery după ce Netflix anunţase un acord în acest sens Bizlaw.md
Grupul media Paramount Skydance a lansat o ofertă ostilă de 108,4 mi...
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.