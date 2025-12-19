Raiffeisen Bank, obligată de Rusia să plătească 400 de milioane de dolari pentru pierderile cauzate de sancțiunile europene
Bizlaw.md, 19 decembrie 2025 09:00
Cea mai mare bancă occidentală care încă operează în Rus...
• • •
Alte ştiri de Bizlaw.md
Acum 30 minute
09:00
Acum 24 ore
17:10
Votat în prima lectură: Lista subiecților supuși evaluării externe, completată cu o nouă categorie # Bizlaw.md
Actele normative ale Consiliului Superior al Magistraturii și ale Co...
16:40
Codul personal de asigurări sociale ar putea să dispară. Măsuri legislative pentru simplificarea modului de desfășurare a afacerilor, votate în prima lectură # Bizlaw.md
Obligația de utilizare a codului personal de asigurări sociale ar pu...
15:50
Uliana Bădărău a fost numită în funcția de membru al Curții de...
13:40
Termenul-limită de înregistrare cadastrală a caselor individua...
10:20
Avocații din Baroul Chișinău și-au desemnat reprezentanții în Comisia de licențiere a profesiei de avocat # Bizlaw.md
Adunarea Generală Ordinară a Baroului Chișinău a aprobat rezultatele...
Ieri
09:00
Aurul va continua să se scumpească în 2026, chiar și după cea mai mare creștere din ultimii 46 de ani # Bizlaw.md
Prețul aurului a înregistrat în 2025 cea mai mare crește...
17 decembrie 2025
13:20
Un procuror anticorupție va fi audiat repetat, după ce membrii Comisiei de evaluare nu au ajuns la consens după prima rundă # Bizlaw.md
Comisia de evaluare a procurorilor a completat calendarul audierilor...
13:00
Persoanele fizice vor putea procura bunuri confiscate în baza contractelor de vânzare-cumpărare # Bizlaw.md
Guvernul a aprobat astăzi un nou regulament pentru eficientizarea admi...
11:10
Începând cu 1 ianuarie 2026, salariul minim pe țară va c...
09:40
Comisia de Evaluare a Judecătorilor anunță finalizarea procedurilor ...
Mai mult de 2 zile în urmă
09:10
Pe parcursul anului viitor, Inspectoratul Național pentru Supraveghe...
16 decembrie 2025
17:50
Un avocat, candidat din partea societății civile în Colegiul pentru selecția și evaluarea judecătorilor, nu a promovat evaluarea externă # Bizlaw.md
Avocatul Denis Lesnic, candidat din partea societății civile la func...
16:20
Procedura de licitație pentru oferirea statutului de producător eligibil mare va fi lansată în această săptămână # Bizlaw.md
Comisia de licitații s-a întrunit în ședință în vede...
16:10
CSM a aprobat raportul de reevaluare a judecătoarei Ana Panov de la Curtea de Apel Centru # Bizlaw.md
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a aprobat, cu opt voturi &...
15:50
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a a...
15:20
ANRE a aprobat transferul a peste 110 mii garanții de origine necomercializate către furnizorii de energie electrică # Bizlaw.md
Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare...
15:10
BNM lansează un nou serviciu digital: Informația privind cursul oficial de schimb al leului moldovenesc semnată electronic # Bizlaw.md
Banca Națională a Moldovei (BNM) lansează un serviciu digital privind ...
13:20
Comisia de la Veneția constată că obiectivele invocate de autorități...
11:30
Controale de stat 2026: Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor # Bizlaw.md
În anul 2026 Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produsel...
10:30
Colegiul disciplinar de pe lângă Consiliul Superior al Magistr...
09:00
Comisia Europeană amendează cu 72 milioane de euro cartelul producătorilor de baterii de pornire pentru autovehicule # Bizlaw.md
Comisia Europeană a amendat trei producători de baterii de pornire p...
15 decembrie 2025
15:50
Salariile conducerii Comisiei Naționale a Pieței Financiare, Agenție...
14:50
S.A. „Bursa Internațională a Moldovei”, înregistrată oficial. Cine face parte din conducere # Bizlaw.md
S.A. „Bursa Internațională a Moldovei” (BIM) a fost înregistrată oficial la Age...
14:30
Reprezentanții mediului de afaceri propun ajustări la inițiativa privind modificarea Codului fiscal # Bizlaw.md
Reprezentanții mediului de afaceri au transmis autorităților un set ...
12:50
România pierde definitiv la CEDO procesul intentat de Cristi Danileț, după ce a fost sancționat pentru postări pe Facebook # Bizlaw.md
Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a condamnat Român...
11:20
Serviciul Fiscal de Stat a publicat pe pagina-web oficială
09:00
Greii din cripto încep să intre în fotbalul mare: Gigantul Tether, care prin stablecoins s-a ancorat ca unul dintre cei mai puternici jucători din industrie, a lansat o ofertă pentru a cumpăr # Bizlaw.md
Gigantul din domeniul criptomonedelor Tether a lansat o ofertă integ...
12 decembrie 2025
17:30
Parlamentul a votat în prima lectură măsuri legislative care s...
11:30
Comisia de Evaluare a Judecătorilor a anunțat că mandatul membrului ...
10:10
CtEDO obligă statul să achite despăgubiri de peste 5 mii de euro unei judecătoare, după ce instanțele nu i-au protejat reputația în urma acuzațiilor unui fost președinte al CSM # Bizlaw.md
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea &i...
07:00
Polonia, trimisă în faţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene pentru neimplementarea corectă a legislaţiei ce privește dreptul de acces la un avocat # Bizlaw.md
Comisia Europeană a decis să trimită Polonia în faţa Curţii de...
11 decembrie 2025
16:30
Subscrierea desfășurată prin platforma eVMS.md, în perioada 1-...
14:40
Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei a decis, în ...
13:50
Judecătorul Roman Pascari, de la Judecătoria Chișinău, și-a retras c...
12:30
Prima tranzacție cu energie electrică pe Piața pentru Ziua Următoare a avut loc pe platforma OPEM # Bizlaw.md
Prima tranzacție cu energie electrică pe Piața pentru Ziua Următoare...
11:10
CNAS: Liber-profesioniștii din domeniul justiției trebuie să se înregistreze ca plătitori de contribuții sociale # Bizlaw.md
Casa Națională de Asigurări Sociale informează că toate persoanele c...
10:10
Lista subiecților evaluării externe ar putea fi extinsă. Ce categorie de judecători ar urma să treacă prin vetting # Bizlaw.md
Lista subiecților supuși evaluării externe a integrității ar putea f...
07:30
O femeie a fost concediată pentru că ajungea la serviciu cu 40 de minute mai devreme. Explicația angajatorului # Bizlaw.md
O tânără de 22 de ani din Spania a fost concediată după ce a v...
10 decembrie 2025
14:50
Moldovenii care revin acasă vor putea beneficia încă un an de scutiri la importul bunurilor și al unui automobil # Bizlaw.md
Cetățenii Republicii Moldova, care revin cu traiul permanent î...
13:20
Evaluare finalizată pentru judecătorul Petru Triboi, președinte interimar al Judecătoriei Ungheni. Concluzia Comisiei # Bizlaw.md
Comisia de Evaluare a Judecătorilor propune Consiliului Superior al ...
12:30
Schimbul automat de informații privind conturile financiare dintre Republica Moldova și alte state va include și criptomonedele # Bizlaw.md
Schimbul automat de informații privind conturile financiare dintre R...
10:40
Pe parcursul anului viitor, Inspectoratul de Stat al Muncii va efect...
10:10
Două companii, sancționate cu 6 milioane de lei pentru trucarea de oferte la achiziționarea echipamentelor medicale # Bizlaw.md
Consiliul Concurenței a adoptat o decizie prin care a aplicat amenzi...
09:10
O femeie a cerut despăgubiri de 30.100 euro după ce a lovit un bărbat pe patinoar. Ce a decis instanța # Bizlaw.md
Un accident grav petrecut de Crăciun, în 2021, la un patinoar ...
9 decembrie 2025
16:30
Operatorii termoenergetici, obligați să achite automat compensații pentru serviciile necalitative # Bizlaw.md
Consiliul de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare...
15:50
Trei judecători, recent numiți în funcție, au depus astăzi jur...
14:30
O judecătoare de la Curtea de Apel Centru, demisă de CSM după ce nu a promovat evaluarea externă # Bizlaw.md
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a aprobat, cu 9 voturi &bd...
10:50
Pe parcursul anului viitor, Agenția Națională Transport Auto (ANTA) ...
08:50
”Război al ofertelor”: Paramount a lansat o ofertă ostilă pentru preluarea Warner Bros Discovery după ce Netflix anunţase un acord în acest sens # Bizlaw.md
Grupul media Paramount Skydance a lansat o ofertă ostilă de 108,4 mi...
