Bursa de la Londra a înregistrat performanţe mai bune decât Wall Street în 2025, iar investitorii văd potenţial de creştere şi în 2026

Bizlaw.md, 23 decembrie 2025 10:10

Acţiunile britanice au avut o performanţă superioară celor americane &...

Acum 24 ore
16:30
Amendă de aproape 100 de milioane de euro pentru Apple în Italia, din cauza problemelor legate de o funcție de confidențialitate Bizlaw.md
Autoritatea italiană pentru concurență (ACGM) a anunțat că a amendat...
14:30
Doi procurori anticorupție audiați. Unul, chemat a doua oară pentru clarificări privind venituri, cheltuieli și bunuri Bizlaw.md
Comisia de evaluare a procurorilor a desfășurat audieri publice cu p...
13:50
Prima casă. Care este marja maximă aplicabilă creditelor acordate în 2026 Bizlaw.md
Marja maximă aplicabilă creditelor acordate prin Programul de stat &bd...
12:50
Webinar: Decizia-cadru 584: Mandatul european de arestare Bizlaw.md
Judecătorii, procurorii și avocații din Republica Moldova au posibilit...
12:00
FGDSB intenționează să lanseze, anul viitor, o platformă online pentru compensarea depozitelor bancare garantate în caz de criză bancară Bizlaw.md
Fondul de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar (FGDSB) își propune ca, pâ...
10:50
Comisia de evaluare a procurorilor a finalizat evaluarea Elenei Cazacov și a lui Ghennadi Epure. Ce decizie a luat Bizlaw.md
Comisia de evaluare a procurorilor a finalizat evaluarea integrități...
Ieri
08:40
Philip Morris Moldova: Anul 2025 a fost marcat de parteneriate inspiraționale pentru comunitate și mediu Bizlaw.md
Crearea unui viitor fără fum într-un mod responsabil și sustenab...
Mai mult de 2 zile în urmă
14:50
Licitația pentru construcția centralelor eoliene cu capacitatea de 170 MW, însoțite de baterii de stocare a energiei, lansată Bizlaw.md
Licitația pentru construcția centralelor eoliene cu o capacitate total...
14:00
Achiziții imobiliare: Drepturile tale când cumperi o locuință sau alte bunuri imobile Bizlaw.md
Cumpărarea unei locuințe sau a oricărui alt imobil, fie casă, teren, a...
13:20
Președinta interimară a unei judecătorii nu promovează evaluarea externă Bizlaw.md
Comisia de Evaluare a Judecătorilor a finalizat procedura de evaluar...
10:50
Webinar: Directiva 2014/41/UE: Ordinul european de anchetă în materie penală Bizlaw.md
Judecătorii, procurorii și avocații din Republica Moldova au posibil...
10:00
CNPF demarează controale extinse la bănci, prestatori de plăți și asigurători Bizlaw.md
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) a anunțat inițierea unu...
09:00
Raiffeisen Bank, obligată de Rusia să plătească 400 de milioane de dolari pentru pierderile cauzate de sancțiunile europene Bizlaw.md
Cea mai mare bancă occidentală care încă operează în Rus...
18 decembrie 2025
17:10
Votat în prima lectură: Lista subiecților supuși evaluării externe, completată cu o nouă categorie Bizlaw.md
Actele normative ale Consiliului Superior al Magistraturii și ale Co...
16:40
Codul personal de asigurări sociale ar putea să dispară. Măsuri legislative pentru simplificarea modului de desfășurare a afacerilor, votate în prima lectură Bizlaw.md
Obligația de utilizare a codului personal de asigurări sociale ar pu...
15:50
Parlamentul a numit un nou membru al Curții de Conturi Bizlaw.md
Uliana Bădărău a fost numită în funcția de membru al Curții de...
13:40
Termenul-limită de înregistrare cadastrală a caselor individuale de locuit va fi extins Bizlaw.md
Termenul-limită de înregistrare cadastrală a caselor individua...
10:20
Avocații din Baroul Chișinău și-au desemnat reprezentanții în Comisia de licențiere a profesiei de avocat Bizlaw.md
Adunarea Generală Ordinară a Baroului Chișinău a aprobat rezultatele...
09:00
Aurul va continua să se scumpească în 2026, chiar și după cea mai mare creștere din ultimii 46 de ani Bizlaw.md
Prețul aurului a înregistrat în 2025 cea mai mare crește...
17 decembrie 2025
13:20
Un procuror anticorupție va fi audiat repetat, după ce membrii Comisiei de evaluare nu au ajuns la consens după prima rundă Bizlaw.md
Comisia de evaluare a procurorilor a completat calendarul audierilor...
13:00
Persoanele fizice vor putea procura bunuri confiscate în baza contractelor de vânzare-cumpărare Bizlaw.md
Guvernul a aprobat astăzi un nou regulament pentru eficientizarea admi...
11:10
Salariul minim și cel mediu, majorate pentru anul 2026 Bizlaw.md
Începând cu 1 ianuarie 2026, salariul minim pe țară va c...
09:40
Reevaluarea la Curtea de Apel Centru s-a încheiat. Un judecător a promovat, iar unul nu Bizlaw.md
Comisia de Evaluare a Judecătorilor anunță finalizarea procedurilor ...
09:10
Controale de stat 2026: Inspectoratul Național pentru Supravegherea Tehnică Bizlaw.md
Pe parcursul anului viitor, Inspectoratul Național pentru Supraveghe...
16 decembrie 2025
17:50
Un avocat, candidat din partea societății civile în Colegiul pentru selecția și evaluarea judecătorilor, nu a promovat evaluarea externă Bizlaw.md
Avocatul Denis Lesnic, candidat din partea societății civile la func...
16:20
Procedura de licitație pentru oferirea statutului de producător eligibil mare va fi lansată în această săptămână Bizlaw.md
Comisia de licitații s-a întrunit în ședință în vede...
16:10
CSM a aprobat raportul de reevaluare a judecătoarei Ana Panov de la Curtea de Apel Centru Bizlaw.md
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a aprobat, cu opt voturi &...
15:50
Tarif uniform de distribuție a gazelor naturale Bizlaw.md
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a a...
15:20
ANRE a aprobat transferul a peste 110 mii garanții de origine necomercializate către furnizorii de energie electrică Bizlaw.md
Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare...
15:10
BNM lansează un nou serviciu digital: Informația privind cursul oficial de schimb al leului moldovenesc semnată electronic Bizlaw.md
Banca Națională a Moldovei (BNM) lansează un serviciu digital privind ...
13:20
Comisia de la Veneția critică planul de desființare a PA și PCCOCS pentru crearea PACCO Bizlaw.md
Comisia de la Veneția constată că obiectivele invocate de autorități...
11:30
Controale de stat 2026: Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor Bizlaw.md
În anul 2026 Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produsel...
10:30
Un judecător, sancționat cu eliberarea din funcție de două ori în aceiași zi Bizlaw.md
Colegiul disciplinar de pe lângă Consiliul Superior al Magistr...
09:00
Comisia Europeană amendează cu 72 milioane de euro cartelul producătorilor de baterii de pornire pentru autovehicule Bizlaw.md
Comisia Europeană a amendat trei producători de baterii de pornire p...
15 decembrie 2025
15:50
Salariile conducerii CNPF, ANRE și ANRCETI ar putea fi plafonate Bizlaw.md
Salariile conducerii Comisiei Naționale a Pieței Financiare, Agenție...
14:50
S.A. „Bursa Internațională a Moldovei”, înregistrată oficial. Cine face parte din conducere Bizlaw.md
S.A. „Bursa Internațională a Moldovei” (BIM) a fost înregistrată oficial la Age...
14:30
Reprezentanții mediului de afaceri propun ajustări la inițiativa privind modificarea Codului fiscal Bizlaw.md
Reprezentanții mediului de afaceri au transmis autorităților un set ...
12:50
România pierde definitiv la CEDO procesul intentat de Cristi Danileț, după ce a fost sancționat pentru postări pe Facebook Bizlaw.md
Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a condamnat Român...
11:20
Peste 500 de agenți economici vor fi supuși controalelor fiscale în 2026 Bizlaw.md
Serviciul Fiscal de Stat a publicat pe pagina-web oficială
09:00
Greii din cripto încep să intre în fotbalul mare: Gigantul Tether, care prin stablecoins s-a ancorat ca unul dintre cei mai puternici jucători din industrie, a lansat o ofertă pentru a cumpăr Bizlaw.md
Gigantul din domeniul criptomonedelor Tether a lansat o ofertă integ...
12 decembrie 2025
17:30
Parlamentul aprobă în primă lectură pachetul de schimbări fiscale pentru 2026 Bizlaw.md
Parlamentul a votat în prima lectură măsuri legislative care s...
11:30
Un membru internațional al Comisiei de Evaluare a Judecătorilor își încheie mandatul Bizlaw.md
Comisia de Evaluare a Judecătorilor a anunțat că mandatul membrului ...
10:10
CtEDO obligă statul să achite despăgubiri de peste 5 mii de euro unei judecătoare, după ce instanțele nu i-au protejat reputația în urma acuzațiilor unui fost președinte al CSM Bizlaw.md
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea &i...
07:00
Polonia, trimisă în faţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene pentru neimplementarea corectă a legislaţiei ce privește dreptul de acces la un avocat Bizlaw.md
Comisia Europeană a decis să trimită Polonia în faţa Curţii de...
11 decembrie 2025
16:30
Peste jumătate de miliard de lei investiți de cetățeni prin eVMS.md în acest an Bizlaw.md
Subscrierea desfășurată prin platforma eVMS.md, în perioada 1-...
14:40
BNM reduce rata de bază la 5% și continuă relaxarea politicii monetare Bizlaw.md
Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei a decis, în ...
13:50
Un judecător se retrage din concursul pentru un post la Curtea de Apel Centru Bizlaw.md
Judecătorul Roman Pascari, de la Judecătoria Chișinău, și-a retras c...
12:30
Prima tranzacție cu energie electrică pe Piața pentru Ziua Următoare a avut loc pe platforma OPEM Bizlaw.md
Prima tranzacție cu energie electrică pe Piața pentru Ziua Următoare...
11:10
CNAS: Liber-profesioniștii din domeniul justiției trebuie să se înregistreze ca plătitori de contribuții sociale Bizlaw.md
Casa Națională de Asigurări Sociale informează că toate persoanele c...
