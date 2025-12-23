Un nou tip de permis de conducere
Bizlaw.md, 23 decembrie 2025 12:40
Permisul de conducere modernizat, dar și un nou tip de permis proviz...
Acum 30 minute
12:40
Permisul de conducere modernizat, dar și un nou tip de permis proviz...
Acum o oră
12:30
Comisia de evaluare a procurorilor a finalizat procedura de evaluare...
Acum 4 ore
10:10
Bursa de la Londra a înregistrat performanţe mai bune decât Wall Street în 2025, iar investitorii văd potenţial de creştere şi în 2026 # Bizlaw.md
Acţiunile britanice au avut o performanţă superioară celor americane &...
Acum 24 ore
16:30
Amendă de aproape 100 de milioane de euro pentru Apple în Italia, din cauza problemelor legate de o funcție de confidențialitate # Bizlaw.md
Autoritatea italiană pentru concurență (ACGM) a anunțat că a amendat...
14:30
Doi procurori anticorupție audiați. Unul, chemat a doua oară pentru clarificări privind venituri, cheltuieli și bunuri # Bizlaw.md
Comisia de evaluare a procurorilor a desfășurat audieri publice cu p...
13:50
Marja maximă aplicabilă creditelor acordate prin Programul de stat &bd...
Ieri
12:50
Judecătorii, procurorii și avocații din Republica Moldova au posibilit...
12:00
FGDSB intenționează să lanseze, anul viitor, o platformă online pentru compensarea depozitelor bancare garantate în caz de criză bancară # Bizlaw.md
Fondul de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar (FGDSB) își propune ca, pâ...
10:50
Comisia de evaluare a procurorilor a finalizat evaluarea Elenei Cazacov și a lui Ghennadi Epure. Ce decizie a luat # Bizlaw.md
Comisia de evaluare a procurorilor a finalizat evaluarea integrități...
08:40
Philip Morris Moldova: Anul 2025 a fost marcat de parteneriate inspiraționale pentru comunitate și mediu # Bizlaw.md
Crearea unui viitor fără fum într-un mod responsabil și sustenab...
Mai mult de 2 zile în urmă
14:50
Licitația pentru construcția centralelor eoliene cu capacitatea de 170 MW, însoțite de baterii de stocare a energiei, lansată # Bizlaw.md
Licitația pentru construcția centralelor eoliene cu o capacitate total...
14:00
Cumpărarea unei locuințe sau a oricărui alt imobil, fie casă, teren, a...
13:20
Comisia de Evaluare a Judecătorilor a finalizat procedura de evaluar...
10:50
Judecătorii, procurorii și avocații din Republica Moldova au posibil...
10:00
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) a anunțat inițierea unu...
09:00
Raiffeisen Bank, obligată de Rusia să plătească 400 de milioane de dolari pentru pierderile cauzate de sancțiunile europene # Bizlaw.md
Cea mai mare bancă occidentală care încă operează în Rus...
18 decembrie 2025
17:10
Votat în prima lectură: Lista subiecților supuși evaluării externe, completată cu o nouă categorie # Bizlaw.md
Actele normative ale Consiliului Superior al Magistraturii și ale Co...
16:40
Codul personal de asigurări sociale ar putea să dispară. Măsuri legislative pentru simplificarea modului de desfășurare a afacerilor, votate în prima lectură # Bizlaw.md
Obligația de utilizare a codului personal de asigurări sociale ar pu...
15:50
Uliana Bădărău a fost numită în funcția de membru al Curții de...
13:40
Termenul-limită de înregistrare cadastrală a caselor individua...
10:20
Avocații din Baroul Chișinău și-au desemnat reprezentanții în Comisia de licențiere a profesiei de avocat # Bizlaw.md
Adunarea Generală Ordinară a Baroului Chișinău a aprobat rezultatele...
09:00
Aurul va continua să se scumpească în 2026, chiar și după cea mai mare creștere din ultimii 46 de ani # Bizlaw.md
Prețul aurului a înregistrat în 2025 cea mai mare crește...
17 decembrie 2025
13:20
Un procuror anticorupție va fi audiat repetat, după ce membrii Comisiei de evaluare nu au ajuns la consens după prima rundă # Bizlaw.md
Comisia de evaluare a procurorilor a completat calendarul audierilor...
13:00
Persoanele fizice vor putea procura bunuri confiscate în baza contractelor de vânzare-cumpărare # Bizlaw.md
Guvernul a aprobat astăzi un nou regulament pentru eficientizarea admi...
11:10
Începând cu 1 ianuarie 2026, salariul minim pe țară va c...
09:40
Comisia de Evaluare a Judecătorilor anunță finalizarea procedurilor ...
09:10
Pe parcursul anului viitor, Inspectoratul Național pentru Supraveghe...
16 decembrie 2025
17:50
Un avocat, candidat din partea societății civile în Colegiul pentru selecția și evaluarea judecătorilor, nu a promovat evaluarea externă # Bizlaw.md
Avocatul Denis Lesnic, candidat din partea societății civile la func...
16:20
Procedura de licitație pentru oferirea statutului de producător eligibil mare va fi lansată în această săptămână # Bizlaw.md
Comisia de licitații s-a întrunit în ședință în vede...
16:10
CSM a aprobat raportul de reevaluare a judecătoarei Ana Panov de la Curtea de Apel Centru # Bizlaw.md
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a aprobat, cu opt voturi &...
15:50
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a a...
15:20
ANRE a aprobat transferul a peste 110 mii garanții de origine necomercializate către furnizorii de energie electrică # Bizlaw.md
Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare...
15:10
BNM lansează un nou serviciu digital: Informația privind cursul oficial de schimb al leului moldovenesc semnată electronic # Bizlaw.md
Banca Națională a Moldovei (BNM) lansează un serviciu digital privind ...
13:20
Comisia de la Veneția constată că obiectivele invocate de autorități...
11:30
Controale de stat 2026: Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor # Bizlaw.md
În anul 2026 Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produsel...
10:30
Colegiul disciplinar de pe lângă Consiliul Superior al Magistr...
09:00
Comisia Europeană amendează cu 72 milioane de euro cartelul producătorilor de baterii de pornire pentru autovehicule # Bizlaw.md
Comisia Europeană a amendat trei producători de baterii de pornire p...
15 decembrie 2025
15:50
Salariile conducerii Comisiei Naționale a Pieței Financiare, Agenție...
14:50
S.A. „Bursa Internațională a Moldovei”, înregistrată oficial. Cine face parte din conducere # Bizlaw.md
S.A. „Bursa Internațională a Moldovei” (BIM) a fost înregistrată oficial la Age...
14:30
Reprezentanții mediului de afaceri propun ajustări la inițiativa privind modificarea Codului fiscal # Bizlaw.md
Reprezentanții mediului de afaceri au transmis autorităților un set ...
12:50
România pierde definitiv la CEDO procesul intentat de Cristi Danileț, după ce a fost sancționat pentru postări pe Facebook # Bizlaw.md
Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a condamnat Român...
11:20
Serviciul Fiscal de Stat a publicat pe pagina-web oficială
09:00
Greii din cripto încep să intre în fotbalul mare: Gigantul Tether, care prin stablecoins s-a ancorat ca unul dintre cei mai puternici jucători din industrie, a lansat o ofertă pentru a cumpăr # Bizlaw.md
Gigantul din domeniul criptomonedelor Tether a lansat o ofertă integ...
12 decembrie 2025
17:30
Parlamentul a votat în prima lectură măsuri legislative care s...
11:30
Comisia de Evaluare a Judecătorilor a anunțat că mandatul membrului ...
10:10
CtEDO obligă statul să achite despăgubiri de peste 5 mii de euro unei judecătoare, după ce instanțele nu i-au protejat reputația în urma acuzațiilor unui fost președinte al CSM # Bizlaw.md
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea &i...
07:00
Polonia, trimisă în faţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene pentru neimplementarea corectă a legislaţiei ce privește dreptul de acces la un avocat # Bizlaw.md
Comisia Europeană a decis să trimită Polonia în faţa Curţii de...
11 decembrie 2025
16:30
Subscrierea desfășurată prin platforma eVMS.md, în perioada 1-...
14:40
Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei a decis, în ...
13:50
Judecătorul Roman Pascari, de la Judecătoria Chișinău, și-a retras c...
