19 băieți și 19 fete. 38 de copii s-au născut în prima zi a anului 2026, anunță Ministerul Sănătății
Ziarul de Garda, 2 ianuarie 2026 10:50
În prima zi a anului 2026, 1 ianuarie, în centrele perinatale de stat și private din R. Moldova au venit pe lume 38 de copii. Dintre aceștia, 19 sunt băieți și 19 – fete. Nașterile au fost monofetale și au decurs fără complicații. Acestea au fost înregistrate atât în municipiul Chișinău, cât și în centrele...
• • •
Alte ştiri de Ziarul de Garda
Acum 5 minute
11:10
A cincea zi de proteste în Iran, soldate cu cel puțin cinci morți. Trump: Dacă Iranul împușcă și ucide violent protestatari pașnici, SUA le vor veni în ajutor. Suntem gata de acțiune # Ziarul de Garda
Protestele împotriva crizei economice din Iran au intrat în a cincea zi, soldate cu cel puțin cinci morți. Potrivit agenției de știri Fars și grupului pentru drepturile omului „Hengaw”, două persoane au fost ucise în ciocniri între protestatari și poliție în orașul Lordegan, în sud-vestul țării. Alte trei persoane au fost ucise în orașul Azna...
11:10
LIVE TEXT/ Kremlinul pregătește o provocare la scară largă, cu victime umane, pentru a perturba discuțiile de pace înainte sau în timpul Crăciunului pe stil vechi, informează Serviciul de Informații Externe al Ucrainei. Război în Ucraina, ziua 1408 # Ziarul de Garda
UPDATE 10:59 Kremlinul pregătește o provocare la scară largă, cu victime umane, pentru a perturba discuțiile de pace înainte sau în timpul Crăciunului pe stil vechi, informează Serviciul de Informații Externe al Ucrainei. „Operațiunea indicată poate fi complexă. Kremlinul a lansat noi acțiuni de informații falsificate pentru a pregăti publicul rus și străin pentru o...
11:10
Momentul când ar fi izbucnit incendiul în barul din Crans-Montana. Elveția declară cinci zile de doliu național # Ziarul de Garda
Două fotografii arată atmosfera din seara înainte de izbucnirea incendiului, care s-a produs în noaptea dintre ani într-un bar din stațiunea de schi Crans-Montana din Elveția și unde zeci de persoane au murit și circa 100 au fost rănite. Una dintre aceste fotografii arată mai multe artificii aprinse, iar spuma de pe tavan ia foc...
Acum 15 minute
11:00
A cincea zi de proteste în Iran, soldate cu cel puțin cinci morți. Trump: Dacă Iranul împușcă și ucide violent protestatari pașnici, SUA le va veni în ajutor. Suntem gata de acțiune # Ziarul de Garda
Protestele împotriva crizei economice din Iran au intrat în a cincea zi, soldate cu cel puțin cinci morți. Potrivit agenției de știri Fars și grupului pentru drepturile omului „Hengaw”, două persoane au fost ucise în ciocniri între protestatari și poliție în orașul Lordegan, în sud-vestul țării. Alte trei persoane au fost ucise în orașul Azna...
Acum 30 minute
10:50
19 băieți și 19 fete. 38 de copii s-au născut în prima zi a anului 2026, anunță Ministerul Sănătății # Ziarul de Garda
În prima zi a anului 2026, 1 ianuarie, în centrele perinatale de stat și private din R. Moldova au venit pe lume 38 de copii. Dintre aceștia, 19 sunt băieți și 19 – fete. Nașterile au fost monofetale și au decurs fără complicații. Acestea au fost înregistrate atât în municipiul Chișinău, cât și în centrele...
Acum o oră
10:40
Trump afirmă că se bucură de o sănătate „perfectă”, deși ia mai multă aspirină decât recomandă medicii și are machiaj pentru a acoperi vânătăile de pe mâini # Ziarul de Garda
Președintele Statelor Unite ale Americii (SUA), Donald Trump, afirmă că se bucură de o sănătate „perfectă”, deși ia mai multă aspirină decât recomandă medicii, folosește machiaj pentru a acoperi vânătăile de pe mâini și nu face exerciții fizice regulate, deoarece le consideră „plictisitoare”, scrie BBC, citând dintr-un interviu amplu despre starea sa de sănătate oferit...
10:30
Un tânăr de 19 ani care a incendiat automobilul poliței a fost condamnat la 3 ani de închisoare cu suspendare # Ziarul de Garda
Un tânăr de 19 ani, acuzat de violența comisă împotriva oamenilor legii, a fost condamnat la 3 ani de închisoare cu suspendare, astfel că jumătate din aceasta – 1 an și 6 luni, va fi executată în penitenciar, anunță vineri, 2 ianuarie, Procuratura Generală (PG). Potrivit acuzării, în luna noiembrie 2025, polițiștii din cadrul Inspectoratului de...
10:20
DOC/ Maia Sandu a semnat decretul: opt cetățeni ai Federației Ruse, printre care fiul solistului formației Bi-2, au primit cetățenia R. Moldova # Ziarul de Garda
Opt cetățeni ai Federației Ruse au primit cetățenia R. Moldova printr-un decret semnat de președinta Maia Sandu, inclusiv Feodor Bortnik, fiul solistului formației de muzică rock Bi-2, și pianistul Gleb Koliadin. Printre cei care au primit cetățenia R. Moldova se numără și Evghenii Remizovskii, cameraman afiliat trupei Bi-2. Documentul a fost semnat de șefa statului...
Acum 2 ore
10:10
Noul regim fiscal pentru antreprenorii independenți, aplicabil din 1 ianuarie 2026: 40 de activități economice disponibile și cota impozitului unic # Ziarul de Garda
Începând cu 1 ianuarie 2026, intră în vigoare un nou regim fiscal ce vizează activitatea economică independentă a persoanelor fizice. Acest regim reprezintă o formă specială de impozitare pentru persoanele fizice ce desfășoară activități economice independente în domeniul prestării serviciilor, fără a constitui o entitate juridică, informează Serviciul Fiscal de Stat (SFS). Potrivit Codului fiscal,...
10:00
Trei medicamente noi, incluse din 2026 pe lista celor compensate pentru diabet, hipertensiune și tratament anticoagulant # Ziarul de Garda
Începând cu 1 ianuarie 2026, pacienții cu diabet zaharat, hipertensiune arterială și afecțiuni care necesită tratament anticoagulant (n.r. substanțe care au capacitatea de a preveni coagularea sângelui) beneficiază de trei noi denumiri comune internaționale incluse în lista medicamentelor compensate din fondurile de asigurare medicală obligatorie, anunță Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM). Pentru tratamentul...
09:40
Un inspector superior al Biroului vamal Centru va fi controlat de ANI. „Se atestă anumite suspiciuni privind obținerea unei donații de 100 de mii de euro și împrumut de 30 de mii de euro” # Ziarul de Garda
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a emis un proces-verbal de inițiere a controlului controlului averii și intereselor personale în privința inspectorului superior al Biroului vamal Centru din cadrul Serviciului Vamal, Mihai Rapcea. Conform unei sesizări primite de ANI, „se atestă anumite suspiciuni privind obținerea de către subiectul declarării și membrii de familie a unei donații...
Acum 4 ore
09:10
Trafic intens la vama Sculeni și Leușeni. Poliția de Frontieră recomandă alternative # Ziarul de Garda
Poliția de Frontieră informează că la această oră, se înregistrează trafic intens de călători și mijloace de transport la Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Sculeni și Leușeni, pe sensul de ieșire din R. Moldova. Sursa citată scrie că autoritățile de control întreprind măsuri pentru fluidizarea traficului transfrontalier, activitatea fiind desfășurată la capacitate maximă. Pentru...
08:50
Rusia a predat SUA „dovezi” privind un presupus atac ucrainean asupra reședinței lui Putin, după ce CIA nu a găsit o confirmare la acuzațiile Rusiei # Ziarul de Garda
Un reprezentant al biroului atașatului militar de la Ambasada SUA la Moscova a primit „dovezi” despre un presupus atac ucrainean asupra reședinței președintelui rus Vladimir Putin, a informat Ministerul Apărării din Rusia. Într-o înregistrare video publicată de minister, Igor Kostyukov, șeful Direcției Principale de Informații a Statului Major General al Forțelor Armate Ruse (GRU), s-a...
08:20
LIVE TEXT/ Armata rusă a atacat orașul Zaporijia. Au fost raportate mai multe explozii și incendii. Război în Ucraina, ziua 1408 # Ziarul de Garda
8:16 Orașul Zaporijia a fost atacat masiv de drone rusești. S-au auzit explozii și s-au raportat incendii, informează șeful Administrației Militare Regionale Zaporijia, Ivan Fedorov. „Rușii atacă centrul regional. Sunt incendii”, se arată în mesaj. Alerta de raid aerian continuă, avertizează Administrația Militară Regională. Locuitorii din Zaporijia și din regiune sunt rugați să rămână în...
Acum 24 ore
20:00
Infrastructura critică a UE continuă să fie expusă unui risc ridicat de sabotaj, avertizează Kaja Kallas # Ziarul de Garda
Infrastructura critică a blocului comunitar rămâne expusă unui risc ridicat de sabotaj, a declarat Înaltul reprezentant al Uniunii Europene (UE) pentru afaceri externe și politica de securitate, Kaja Kallas, făcând referire la cablul din Marea Baltică ce leagă Finlanda de Estonia, care a suferit o avarie în această săptămână, transmite EFE, citată de Agerpres. „Marea...
19:40
LIVE TEXT/ Liderul Corpului de Voluntari Ruși, Denis Kapustin, care luptă alături de ucraineni, este în viață. Rușii anunțau zilele trecute că acesta a fost ucis pe front. Război în Ucraina, ziua 1407 # Ziarul de Garda
UPDATE 19:30 Denis Kapustin, fondatorul și liderul Corpului de Voluntari Ruși – un grup paramilitar care luptă alături de forțele ucrainene – este în viață, a afirmat joi agenția de informații militare GUR din Ucraina, la câteva zile după ce Rusia a susținut că acesta ar fi fost ucis pe front, transmite G4media. GUR a...
18:40
Rusia afirmă că va furniza dovezi privind tentativa de atac ucrainean asupra unei reședințe a lui Putin # Ziarul de Garda
Rusia a comunicat că a extras și decodat un fișier dintr-o dronă ucraineană doborâtă la începutul acestei săptămâni, despre care susține că arată că aceasta viza o reședință prezidențială rusă și că va preda informațiile relevante Statelor Unite, relatează Reuters, citată de Agerpres. Moscova a acuzat luni Kievul că a încercat să lovească o reședință...
17:40
Un cetățean al R. Moldova și-a pierdut viața la Roma, ca urmare a unei explozii a materialelor pirotehnice # Ziarul de Garda
Un cetățean al Republicii Moldova și-a pierdut viața în urma unei explozii generate de materiale pirotehnice, la Roma, anunță Ministerul Afacerilor Externe. Potrivit informațiilor preliminare furnizate de autoritățile italiene, victima este un bărbat în vârstă de 63 de ani, de origine moldoveană, care se afla în apropierea locului unde s-a produs deflagrația. În urma exploziei,...
17:20
LIVE TEXT/ Zelenski: „Dacă atacurile nu se opresc nici măcar în sărbătorile de Anul Nou, atunci proviziile de apărare aeriană nu pot fi amânate”. Război în Ucraina, ziua 1407 # Ziarul de Garda
UPDATE 17:15 „Uciderile trebuie oprite”, spune Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, după ce Rusia a atacat Ucraina cu peste 200 de drone în noaptea de revelion. „Dacă atacurile nu se opresc nici măcar în sărbătorile de Anul Nou, atunci proviziile de apărare aeriană nu pot fi amânate. Aliații au o gamă limitată de echipamente. Ne așteptăm...
16:30
Explozia din stațiunea elvețiană Crans-Montana: nu au fost identificate victime din R. Moldova # Ziarul de Garda
În acest moment, nu există informații care să indice că printre victime sau persoanele rănite ca urmare a exploziei declanșate la stațiunea elvețiană Crans-Montana s-ar afla cetățeni ai R. Moldova, informează Ambasada R. Moldova în Confederația Elvețiană. Misiunea diplomatică precizează că se află în contact cu autoritățile elvețiene competente și monitorizează situația. Cetățenii R. Moldova...
16:00
„Am auzit bubuitura, apoi am văzut cum ieșeau oameni arși din local”. Mărturiile unui român despre explozia de la stațiunea elvețiană # Ziarul de Garda
Un român care se afla în apropierea barului unde s-a produs explozia, în stațiunea elvețiană Crans-Montana, a povestit, în exclusivitate pentru Digi24, cum a trăit momentele dramatice. Bărbatul susține că a ajutat personal la salvarea a zeci de oameni, iar scenele cu participanții la petrecere care încercau din răsputeri să scape cu viață din capcana...
15:10
TOP | De la „Armata digitală a Kremlinului” la sistemul finlandez de educație: cele mai citite investigații și reportaje din 2025 # Ziarul de Garda
Ingerința Kremlinului și operațiunea specială „diaspora” la alegerile parlamentare, dosarele de rezonanță din justiție, „abuzul” banilor publici, lacunele legislative și neregulile care au dus la incendiul de la mansarda din Durlești, alături de multe alte subiecte au fost documentate, dezvăluite și investigate de jurnaliștii ZdG în 2025. Vă prezentăm o retrospectivă a celor mai citite...
14:40
La terapie intensivă, din cauza focurilor de artificii. Câte persoane au ajuns la urgență de revelion # Ziarul de Garda
O persoană a fost internată în Secția Terapie Intensivă a Institutului de Medicină Urgentă, în noaptea de revelion, după ce a avut de suferit de pe urma exploziilor provocate de focurile de artificii. A doua persoană care s-a adresat medicilor din aceleași motive a primit îngrijirile medicale necesare și a fost externată, urmând tratament ambulatoriu,...
14:20
Peste 400 de salvatori, de gardă în noaptea dintre ani. Au intervenit în 59 de situații de risc # Ziarul de Garda
Peste 400 de salvatori și pompieri cu 150 unități de tehnică au fost în gărzile de intervenție pentru asigurarea securității și siguranței cetățenilor, de revelion. În ultimele 24 de ore salvatorii și pompierii au fost solicitați să acționeze în 59 de misiuni, informează Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. În cele mai dese cazuri, angajații...
14:00
De la 1 ianuarie 2026, Bulgaria a trecut la euro. Este a 21 țară din UE care adoptă moneda unică # Ziarul de Garda
Bulgaria a aderat la zona euro la 1 ianuarie 2026. Cu o populație de aproximativ 6,5 milioane de locuitori, Bulgaria va deveni al 21-lea stat care intră în zona euro. Aderarea la zona euro nu înseamnă doar trecerea la bancnote și monede comune, ci și acces la deciziile de politică monetară ale Băncii Centrale Europene,...
13:10
Peste 1800 de apeluri, preluate de Serviciul 112 în primele ore ale anului 2026. „Apelurile nejustificate pot conduce la întârzieri în gestionarea cazurilor cu pericol real și pot pune în pericol vieți omenești” # Ziarul de Garda
În primele opt ore ale noului an, operatorii Serviciului național unic pentru apelurile de urgență 112 au preluat 1826 de solicitări. Potrivit datelor instituţiei, cele mai multe apeluri au vizat urgențele medicale. Astfel, 602 apeluri au fost clasificate drept cazuri medicale, 403 apeluri au solicitat intervenția Poliției, iar 31 de apeluri au fost direcționate către...
12:30
BBC: Câteva zeci de persoane sunt „presupus moarte”, iar circa 100 au fost rănite în urma unei explozii într-un bar din stațiunea elvețiană Crans-Montana, în noaptea de Revelion # Ziarul de Garda
Zeci de persoane au murit și circa 100 au fost rănite în urma unei explozii care s-a produs într-un bar din stațiunea de schi Crans-Montana din Elveția, potrivit poliției. Consiliul de Stat al Elveției a declarat stare de urgență în urma exploziei din Crans-Montana, scrie BBC. Majoritatea răniților sunt grav răniți. Secția de Terapie Intensivă...
12:10
Trump: „Declarația lui Putin despre atacul reședinței sale arată că anume Rusia se află în calea păcii”. CIA nu a găsit dovezi privind un atac al Ucrainei asupra reședinței # Ziarul de Garda
Agențiile americane de informații au ajuns la concluzia că Ucraina nu a încercat, la sfârșitul lunii decembrie, să atace cu drone reședința președintelui Federației Ruse din regiunea Novgorod. Informația este relatată de ziarul The Wall Street Journal și de postul de televiziune CNN. Potrivit mass-mediei, despre aceste concluzii a fost deja informat Donald Trump, relatează DW....
11:40
Trump: „Declarația lui Putin despre un presupus atacat a reședinței sale arată că anume Rusia se află în calea păcii”. CIA nu a găsit dovezi privind un atac al Ucrainei asupra reședinței # Ziarul de Garda
Agențiile americane de informații au ajuns la concluzia că Ucraina nu a încercat, la sfârșitul lunii decembrie, să atace cu drone reședința președintelui Federației Ruse din regiunea Novgorod. Informația este relatată de ziarul The Wall Street Journal și de postul de televiziune CNN. Potrivit mass-mediei, despre aceste concluzii a fost deja informat Donald Trump, relatează DW....
11:20
LIVE TEXT/ Forțele ucrainene de Apărare Aeriană au distrus 176 din cele 205 drone lansate de armata rusă pentru a ataca Ucraina. Război în Ucraina, ziua 1407 # Ziarul de Garda
UPDATE 11:18 Forțele ucrainene de Apărare Aeriană raportează că au distrus 176 din cele 205 drone lansate de armata rusă pentru a ataca Ucraina, începând cu seara zilei de 31 decembrie. Începând cu ora 18:00, miercuri, 31 decembrie 2025, armata rusă a atacat Ucraina cu 205 drone „Shahed” și Gerbera din următoarele direcții: Orel, Briansk,...
Ieri
10:50
Franța vrea să interzică rețelele sociale pentru copiii sub 15 ani, după modelul Australiei # Ziarul de Garda
„Numeroase studii și rapoarte atestă acum diferite riscuri induse de o utilizare excesivă a ecranelor digitale de către adolescenți”, este justificarea guvernului francez pentru a urma exemplul Australiei, care a interzis pentru prima dată la nivel mondial platformele precum Facebook, Snapchat și YouTube, potrivit The Guardian. Un proiect de lege care interzice utilizarea rețelelor sociale de...
10:20
Expert economic: Moldovenii cheltuie până la un miliard de lei pe alimente care ajung la gunoi. Date privind risipa alimentară # Ziarul de Garda
Consumul alimentar în R. Moldova crește cu peste 30% în perioada sărbătorilor, iar teama de „masa goală” determină familiile să gătească cu până la 150% mai mult decât este necesar, accentuând un fenomen deja grav – risipa alimentară, arată datele prezentate de expertul economic Veaceslav Ioniță. Conform acestuia, pierderile de alimente ating anual aproximativ 180...
10:00
Liderul cecen Kadîrov a fost transportat de urgență la spital. „Abia l-au resuscitat la Moscova, după care s-a întors acasă. De atunci, nu a mai apărut în public” # Ziarul de Garda
Liderul cecen Ramzan Kadîrov este internat într-un spital din Moscova, scrie Novaya Gazeta Europa. El trebuia să participe la o ședință a Consiliului de Stat al Rusiei, prezidată de președintele rus Vladimir Putin pe 25 decembrie. Planurile sale au fost zădărnicite însă de o spitalizare de urgență. Nova Gazeta Europa susține că liderul cecen a...
09:50
Începând cu 1 ianuarie, moldovenii vor beneficia de servicii de telefonie și internet în UE fără taxe suplimentare. R. Moldova aderă la „Roam Like at Home” # Ziarul de Garda
Din 1 ianuarie 2026, cetățenii R. Moldova care călătoresc în statele membre ale UE vor putea să efectueze apeluri, să trimită mesaje și să folosească internet mobil la aceleași tarife, fără costuri suplimentare de roaming, exact ca acasă. Acest lucru va fi posibil în contextul aderării țării noastre la sistemul „Roam Like at Home” (RLAH)...
09:20
Serviciul Fiscal: Încasările la Bugetul public național au crescut cu 15,4 %în anul 2025 # Ziarul de Garda
Încasările la Bugetul public național administrate de Serviciul Fiscal de Stat (SFS), conform informațiilor operative, au constituit circa 81,7 miliarde lei pentru anul 2025, ceea ce denotă o creștere de circa 10,9 miliarde lei sau cu 15,4% în raport cu perioada similară a anului 2024, informează SFS. Astfel, la Bugetul de stat, pentru anul 2025 s-au încasat circa 33,8 miliarde lei, ceea ce constituie cu circa 4,6 miliarde leimai mult...
00:00
VIDEO/ Mesajul președintei Maia Sandu cu prilejul Anului Nou: „Anul 2025, în ciuda provocărilor, ne-a arătat tuturor puterea Moldovei” # Ziarul de Garda
„Anul 2025 a fost un an curajos, pentru că moldovenii au demonstrat curaj și dragoste de libertate”, a declarat președinta Maia Sandu în mesajul său de Anul Nou, adresat cetățenilor. Șefa statului a subliniat că moldovenii au demonstrat curaj, solidaritate și dragoste de libertate, iar aceste valori au ajutat țara să rămână unită într-o perioadă...
31 decembrie 2025
19:00
Echipa Ziarului de Gardă vă urează sărbători fericite. Fie ca 2026 să vă aducă sănătate, pace, liniște, bunăstare și recunoștință. Vă dorim ca anul care vine să fie bogat în vești bune, atât pentru familiile dvs., dar și pentru țara noastră. În 2025, am continuat să apărăm comunitatea de valurile propagandei și dezinformării. Am investigat,...
18:10
LIVE TEXT/ Salvatorii au lichidat consecințele bombardamentului rusesc din Zaporojie, după ce regiunea a fost atacată timp de o oră. Război în Ucraina, ziua 1406 # Ziarul de Garda
UPDATE 18:00 În Zaporojie, salvatorii au lichidat consecințele bombardamentului rusesc, după ce pe 31 decembrie, Rusia a atacat centrul regional timp de o oră. În urma atacului, într-unul dintre cartierele orașului a izbucnit un incendiu la o conductă de gaz pe teritoriul unei gospodării private, iar o clădire de locuințe a fost avariată. Salvatorii au...
17:50
Produse pirotehnice în valoare de peste 120 de mii de lei, confiscate de polițiști # Ziarul de Garda
Focuri de artificii și alte produse pirotehnice în valoare de peste 120.000 de lei au fost confiscate de polițiștii de la Buiucani, anunță Poliția. Anterior, Poliția capitalei a afirmat că pe parcursul acestei luni, vor fi desfășurate acțiuni de verificare și control privind comercializarea produselor pirotehnice în mai multe magazine. În urma perchezițiilor autorizate, oamenii...
17:40
Produse pirotehnice în valoare de peste 120.000 de lei, confiscate de polițiștii de la Buiucani. # Ziarul de Garda
Focuri de artificii și alte produse pirotehnice în valoare de peste 120.000 de lei au fost confiscate de polițiștii de la Buiucani, anunță Poliția. Anterior, Poliția capitalei a afirmat că pe parcursul acestei luni, vor fi desfășurate acțiuni de verificare și control privind comercializarea produselor pirotehnice în mai multe magazine. În urma perchezițiilor autorizate, oamenii...
17:20
R. Moldova a trecut printr-un an marcat de multe evenimente importante și provocatoare. Anul 2025 a adus R. Moldova un nou Parlament și un nou Guvern, care și-au asumat ferm obiectivul integrării europene. În context regional și geopolitic, anul 2025 a fost dominat de decizii luate sub presiunea diferitor crize. Totuși, au existat și greșeli,...
17:00
Antreprenorii independenți vor achita, din 2026, un impozit unic de 15%, odată cu intrarea în vigoare a noului regim fiscal special prevăzut de Legea nr. 228/2025. Măsura vizează persoanele fizice care desfășoară activități economice pe cont propriu, în special în domeniul prestării serviciilor, și are drept scop simplificarea plății impozitelor și contribuțiilor sociale, anunță Casa...
16:40
Serviciul Fiscal de Stat a colectat la buget 81,7 miliarde de lei, înregistrând o creștere de peste 15% față de 2024 # Ziarul de Garda
Circa 81,7 miliarde lei pentru anul 2025, au constituit încasările la Bugetul public național (BPN) administrate de Serviciul Fiscal de Stat, ceea ce denotă o creștere de circa 10,9 miliarde lei, potrivit datelor Serviciului Fiscal de Stat. Creșterea este de peste 15%, față de 2024. La Bugetul de stat au fost adunați circa 33,8 miliarde de lei, cu 4,6...
16:10
La finalul anului, am întrebat mai mulți chișinăuieni care a fost, în opinia lor, cea mai mare realizare și cel mai mare eșec al Republicii Moldova în 2025. Unii cetățeni au trecut la categoria realizări menținerea Republicii Moldova pe calea integrării europene, ca urmare a alegerilor parlamentare din septembrie, în timp ce printre eșecuri oamenii...
15:50
De la Orbán la Vučić. Cine sunt liderii europeni felicitați de Putin cu ocazia Anului Nou # Ziarul de Garda
Kremlinul a făcut publică lista liderilor europeni și regionali cărora președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, le-a trimis telegrame de felicitare cu ocazia Anului Nou, informează publicația Evropeiskaia Pravda, citând serviciul de presă al Kremlinului. Potrivit sursei, liderul de la Kremlin i-a felicitat pe președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, pe premierul Ungariei, Viktor Orbán, precum și pe...
15:40
Andronachi, încă 30 de zile în arest preventiv. Curtea de Apel a admis recursul procurorilor după ce a fost plasat la domiciliu # Ziarul de Garda
Vladimir Andronachi revine în izolator pentru încă 30 de zile, după ce Curtea de Apel Centru a admis astăzi recursul depus de procuror împotriva încheierii Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, din 24 decembrie, prin care fusese dispusă plasarea lui Vladimir Andronachi în arest la domiciliu, anunță Procuratura Anticorupție. La data de 24 decembrie, Judecătoria Chișinău, sediul...
15:20
În ultima lună, oamenii legii au scos din circuit droguri în valoare totală de peste 56 de milioane de lei. Totodată, au fost inițiate circa 600 de cauze contravenționale, fiind pornite peste 200 de cauze penale, anunță Poliția. Polițiștii din întreaga țară au desfășurat acțiuni ample de prevenire și combatere a traficului de droguri, precum...
15:00
LIVE TEXT/ Ucraina a lovit un terminal petrolier și o rafinărie din orașul rus, Tuapse. Război în Ucraina, ziua 1406 # Ziarul de Garda
UPDATE 14:56 Direcția Principală de Informații a Ministerului ucrainean al Apărării, împreună cu Serviciul de Frontieră de Stat al Ucrainei, au atacat terminalul petrolier offshore Tuapse și Rafinăria de Petrol Tuapse din Ținutul Krasnodar al Rusiei, conform surselor Hromadske din cadrul Direcției Principale de Informații a Ucrainei. Autoritățile locale au raportat anterior un incendiu la...
14:50
TOP | Cele mai citite știri în 2025: pensii indexate, litigii pierdute la CSJ, averi nejustificate, șoferi fără centură și „ajutorul pentru începutul anului școlar” # Ziarul de Garda
În anul 2025, site-ul zdg.md a înregistrat peste 5,4 milioane de utilizatori activi, cel mai mare trafic din istorie. Dintre aceștia, sute de mii au fost interesați de știri din domeniul social și cel al justiției. Astfel, potrivit datelor Google Analytics, printre cele mai urmărite materiale se numără cele despre anunțul Ministerului Educației privind „ajutorul...
14:40
Controale antifumat în localurile din capitală. Au fost depistate abateri în majoritatea unităților verificate # Ziarul de Garda
Specialiștii Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (ANSP), în comun cu Inspectoratul General al Poliției, anunță că au desfășurat controale inopinate în mai multe localuri de alimentație publică din municipiul Chișinău, pentru a verifica respectarea legislației privind controlul tutunului. În total, au fost verificate 12 unități de alimentație publică, iar în opt dintre acestea inspectorii au...
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.