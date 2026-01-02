19 băieți și 19 fete. 38 de copii s-au născut în prima zi a anului 2026, anunță Ministerul Sănătății

11:10

Două fotografii arată atmosfera din seara înainte de izbucnirea incendiului, care s-a produs în noaptea dintre ani într-un bar din stațiunea de schi Crans-Montana din Elveția și unde zeci de persoane au murit și circa 100 au fost rănite. Una dintre aceste fotografii arată mai multe artificii aprinse, iar spuma de pe tavan ia foc...