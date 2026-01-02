Un inspector superior al Biroului vamal Centru va fi controlat de ANI. „Se atestă anumite suspiciuni privind obținerea unei donații de 100 de mii de euro și împrumut de 30 de mii de euro”

11:00

La final de an, Linella a dus bucuria în casele multor oameni, iar pentru patru doamne, sărbătorile au venit pe patru roți. Campania „200 de motive să treci pe la Linella” a ajuns la final, lăsând în urmă mii de zâmbete, momente de surpriză și povești frumoase din toate colțurile țării. A fost o campanie...