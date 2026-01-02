Mersul pe jos după o masă copioasă. Ce beneficii are pentru sănătate acest obicei simplu

12:50

Limita nivelului de poluare a fost depășită la București, în noaptea dintre ani, de peste 16 ori. Fenomenul s-a intensificat imediat după miezul nopții, când au început să fie lansate focurile de artificii. Nivelul valorilor extreme ale particulelor fine PM2.5 a ajuns până la 400 de micrograme pe metru cub, fiind de aproximativ 16 mai mare […] Articolul Artificii au cauzat nivel alarmant de poluare în București. Limita depășită de 16 ori, ca după un accident industrial apare prima dată în Realitatea.md.