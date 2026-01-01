Mesaje opuse de Anul Nou la Kiev și Moscova: Zelenski vorbește despre rezistență, Putin despre „operațiune specială”

18:00

În preajma sărbătorilor de iarnă, când magazinele sunt pline, iar promoțiile sunt tentante, consumatorii sunt îndemnați să fie mai atenți ca oricând la alegerile pe care le fac. Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor (ISSPNPC) atrage atenția că graba și neatenția pot duce la procurarea de produse neconforme, greu de returnat sau chiar periculoase.