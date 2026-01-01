Sărbători fără probleme digestive: ce sfaturi oferă medicii

20:50

Moș Crăciun își pregătește desaga cu daruri și este gata să pornească într-o călătorie lungă. Mai în glumă, mai în serios, această perioadă este foarte profitabilă pentru animatorii care îmbracă costumul de Moș și merg pe la copiii care îl așteaptă cu nerăbdare. Pentru a-i convinge pe cei mici că minunile există, părinții sunt gata să plătească și 1.500 de lei pentru un program ce nu durează mai mult de 30 de minute.