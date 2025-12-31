Calendarul zilelor libere în 2026: trei sărbători cad în week-end

23:30

Am intensificat investițiile pentru a ajuta R. Moldova să facă față impactului războiului din Ucraina, efectelor de destabilizatoare și crizei energetice, iar acum ne concentrăm pe investiții în infrastructură pentru a beneficia pe deplin de aderarea la Uniunea Europeană (UE). Declarațiile aparțin președintei Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), Odile Renaud-Basso, care a anunțat că, din totalul investițiilor de 2,8 miliarde de euro, jumătate au fost oferite în ultimii patru ani.