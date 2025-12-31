Sărbători fără riscuri: „Alegeți produse sigure, nu doar ieftine”
Moldova1, 31 decembrie 2025 18:00
În preajma sărbătorilor de iarnă, când magazinele sunt pline, iar promoțiile sunt tentante, consumatorii sunt îndemnați să fie mai atenți ca oricând la alegerile pe care le fac. Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor (ISSPNPC) atrage atenția că graba și neatenția pot duce la procurarea de produse neconforme, greu de returnat sau chiar periculoase.
• • •
Alte ştiri de Moldova1
Acum 30 minute
18:10
Anul 2026 vine cu 14 zile de sărbătoare oficiale nelucrătoare pentru angajații din Republica Moldova. Majoritatea vor fi în timpul săptămânii de muncă, oferind timp liber suplimentar, în timp ce trei sărbători se suprapun cu zilele de weekend.
18:00
În preajma sărbătorilor de iarnă, când magazinele sunt pline, iar promoțiile sunt tentante, consumatorii sunt îndemnați să fie mai atenți ca oricând la alegerile pe care le fac. Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor (ISSPNPC) atrage atenția că graba și neatenția pot duce la procurarea de produse neconforme, greu de returnat sau chiar periculoase.
Acum o oră
17:30
Articole pirotehnice de peste 120 de mii de lei, confiscate. Poliția avertizează asupra riscurilor utilizării produselor neconforme # Moldova1
Polițiștii au efectuat verificări și în ultima zi a anului, retrăgând din circulație articole pirotehnice neconforme sau comercializate fără autorizație, în valoare de peste 120 de mii de lei, după ce, cu o zi mai devreme, au confiscat marfă similară estimată la 450 de mii de lei.
Acum 2 ore
17:20
Au mers cu spectacolul „Aceasta este Europa” în 30 de localități ale Republicii Moldova. Campania „Eu sunt UE” s-a încheiat. Actorii și toți cei implicați în proiectul menit să combată miturile legate de aderarea la Uniunea Europeană s-au întâlnit pentru a face bilanțurile.
16:40
Franța și Marea Britanie, gata să trimită trupe de menținere a păcii în Ucraina, chiar și fără mandat ONU # Moldova1
Franța și Marea Britanie sunt pregătite să trimită militari în Ucraina chiar și fără un mandat al ONU sau al Uniunii Europene, după încheierea unui armistițiu, scrie publicația Die Welt, citată de DW. Efectivele unei astfel de misiuni ar putea ajunge la 10.000 - 15.000 de soldați.
Acum 4 ore
16:10
Piața carburanților din Republica Moldova a traversat în 2025 un an marcat de fluctuații succesive, cu scumpiri în prima parte a anului, corecții în primăvară și vară, urmate de o nouă rundă de creșteri în toamnă și ieftiniri accentuate spre final. Evoluțiile au fost influențate în principal de factori externi, inclusiv tensiuni geopolitice, sancțiuni economice și modificări ale cererii pe piața internațională a energiei, care s-au reflectat rapid și în prețurile de la pompă.
16:00
Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău se va transforma, în noaptea de Revelion, într-un spațiu al muzicii și al bucuriei, unde mii de persoane vor putea marca trecerea dintre ani la un spectacol organizat în aer liber. Autoritățile anunță și un foc de artificii la miezul nopții.
16:00
Vladimir Andronachi, arest preventiv pentru 30 de zile: Curtea de Apel a anulat arestul la domiciliu # Moldova1
Fostul deputat democrat Vladimir Andronachi rămâne în arest preventiv pentru încă 30 de zile, după ce Curtea de Apel Centru a admis recursul depus de procurori.
16:00
Starul portughez al echipei Al Nassr a înscris cu spatele în partida cu Al-Ettifaq din campionatul Arabiei Saudite. Cristiano Ronaldo a marcat golul în minutul 67 al partidei, echipa sa preluând conducerea pe tabela de marcaj.
15:40
Dosarul „Banca de Economii” | Patru persoane au fost condamnate la închisoare: prejudiciu de 37 de milioane de lei # Moldova1
Patru persoane au fost condamnate pentru spălare de bani și escrocherie, cu prejudicii de peste 37 de milioane de lei, într-un dosar din cele denumite generic „Banca de Economii”. Sentința a fost pronunțată pe 30 decembrie de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani.
15:30
Un bărbat de 48 de ani, suspectat că face parte dintr-o grupare criminală internațională specializată în furturi de bani din avioane, a fost reținut pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău.
15:10
De la cheltuieli obligatorii la dorințe personale: sfaturile expertului pentru gestionarea banilor # Moldova1
Sfârșitul de an este momentul perfect pentru un bilanț financiar și planificări pentru anul viitor, susține Greta Hâncu, trainer de educație financiară. Specialista recomandă o abordare simplă și eficientă: metoda „Stop, Continuă, Start”.
14:30
Președinta Republicii Moldova, în topul liderilor mondiali ai anului 2025, potrivit The Telegraph # Moldova1
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost desemnată „Liderul Mondial al Anului” de publicația britanică The Telegraph, care i-a dedicat un amplu portret în cadrul seriei World Leaders 2025.
Acum 6 ore
14:20
Autostrada Unirii trece Prutul: 5 km de autostradă în Republica Moldova și pod cu vamă comună la Ungheni # Moldova1
România și Republica Moldova intră într-o etapă nouă a conectării infrastructurale, odată cu lansarea procedurii de licitație pentru ultimul tronson de autostradă până la Prut, în zona Ungheni, și cu începerea construcției primilor kilometri de autostradă pe teritoriul Republicii Moldova. Proiectul este realizat în baza unei finanțări europene obținute în parteneriat de cele două state.
14:00
Pe final de an, când bilanțurile și noile începuturi ne îndeamnă să reflectăm asupra obiectivelor pentru 2026, antreprenorul educațional Ilie Dercaci, invitat în platoul emisiunii „Bună Dimineața” de la Moldova 1, explică cum ne putem stabili țeluri realiste și realizabile.
14:00
Un tânăr de 23 de ani a fost reținut, fiind suspectat de distribuirea drogurilor, în urma unei operațiuni desfășurate în municipiul Chișinău. În cadrul acțiunilor, oamenii legii au scos din circuit hașiș estimat la peste 110 mii de lei.
14:00
Clubul din capitală a anunțat că s-a despărțit de atacantul ucrainean Oleksii Șcebetun și de fundașul portughez Diogo Rodrigues. Oleksii Șcebetun a plecat de la Zimbru după 9 luni petrecute la clubul din capitală.
13:30
Implicare civică prin 2% din impozit: „Una dintre cele mai eficiente punți dintre politica fiscală și participarea civică” # Moldova1
Peste 45 de mii de contribuabili din Republica Moldova au ales în 2025 să redirecționeze 2% din impozitul pe venit către organizații necomerciale sau entități religioase, suma totală validată ajungând la aproape 20 de milioane de lei. Mecanismul, aflat la al nouălea an de implementare, continuă să crească constant atât ca număr de participanți, cât și ca beneficiari.
12:40
Insulele Kiribati, situate în Oceanul Pacific, sunt primul teritoriu de pe glob care a intrat în anul 2026, la ora 12:00, ora Republicii Moldova, având un avans de 14 ore față de Greenwich Mean Time (GMT).
12:30
Arsenal Londra încheie anul în fotoliul de lider! „Tunarii”, victorie zdrobitoare în ultimul meci din 2025 # Moldova1
Arsenal Londra termină anul pe primul loc în Premier League! "Tunarii" au zdrobit în ultimul lor meci din 2025 formația Aston Villa Birmingham cu scorul de 4:1 și s-au distanțat la 4 puncte de a doua clasată, Manchester City.
Acum 8 ore
12:20
Ce se schimbă de la 1 ianuarie 2026: salarii mai mari, roaming gratuit în UE, reguli noi pentru taxe, burse și afaceri # Moldova1
Anul 2026 va aduce o serie de schimbări importante pentru cetățenii și mediul de afaceri din Republica Moldova: salariul minim va crește, moldovenii vor putea folosi telefonia mobilă în Uniunea Europeană fără costuri de roaming, vor intra în vigoare reguli noi privind bursele studenților și sportivilor, iar companiile vor scăpa definitiv de standardele sovietice GOST. Totodată, statul va majora sprijinul pentru familiile cu copii, va introduce tichete de vacanță pentru turismul intern și va lansa documente de călătorie modernizate, aliniate cerințelor europene.
12:20
Guvernul lansează concurs de finanțare pentru proiecte de reintegrare: 25 de milioane de lei în 2026 # Moldova1
Guvernul alocă 25 de milioane de lei pentru finanțarea activităților de reintegrare a țării. Resursele sunt prevăzute în Legea bugetului de stat pentru anul 2026 și vor fi distribuite prin Programul activităților de reintegrare a țării, în baza unui concurs public de proiecte, anunțat pe 31 decembrie.
12:00
Peste 400 de salvatori și pompieri, sprijiniți de aproximativ 150 de unități de tehnică specializată, vor fi la datorie în noaptea de Revelion, pentru a asigura siguranța cetățenilor în întreaga țară. Potrivit Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU), echipele de intervenție sunt pregătite să acționeze prompt în caz de incendii, accidente sau alte situații de risc.
11:50
,,An complicat, mai ales pentru zona de sud": Cum a fost anul 2025 pentru agricultorii, primarii sau directorii de școli din R. Moldova # Moldova1
Anul 2025 a fost unul al provocărilor, al lecțiilor învățate și al speranței. Așa îl descriu locuitorii Republicii Moldova, care, la sfârșit de an, își fac bilanțul personal și privesc cu optimism spre un nou început, dorindu-și un 2026 plin de oportunități și realizări.
11:50
Piața muncii în 2025: 20.000 de angajări, peste 9.000 de locuri vacante gestionate de ANOFM # Moldova1
Peste 9.000 de locuri de muncă rămân vacante în prezent în Republica Moldova, în timp ce, pe parcursul anului 2025, aproximativ 20.000 de persoane au reușit să se angajeze cu sprijinul statului. Datele au fost prezentate de directoarea adjunctă a Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), Lilia Plugaru, într-un interviu acordat emisiunii „Zi de zi” de la Radio Moldova.
11:50
Analiști militari afirmă că Rusia a început să utilizeze în atacurile asupra Ucrainei un nou tip de dronă – o versiune tehnologic simplificată a dronei iraniene Shahed. Acest lucru ar putea indica o încercare de optimizare a costurilor războiului, relatează DW, cu referire la publicația Der Spiegel.
11:30
Intoxicație cu gaze la Ștefan Vodă: cinci membri ai unei familii, inclusiv doi copii, au ajuns la spital # Moldova1
O familie din satul Antonești, raionul Ștefan Vodă, a fost transportată la spital cu intoxicații cu gaze, în urma unei defecțiuni la o centrală de încălzire a apei. Printre cei cinci membri ai familiei spitalizați se numără și doi copii, în vârstă de 7 și 8 ani.
11:20
Expertul Andrei Curăraru, la Moldova 1: „Un an cu progrese importante pe dimensiunea integrării europene și a stabilității economice” # Moldova1
Anul 2025 nu poate fi numit „exemplar” pentru Republica Moldova, însă a fost „cu siguranță, mai bun decât ne-am așteptat”, susține expertul în politici publice și securitate Andrei Curăraru. Potrivit acestuia, țara a înregistrat progrese importante, în special pe dimensiunea integrării europene și a stabilității economice, chiar dacă au persistat vulnerabilități serioase, mai ales în justiție și administrația publică.
11:00
Șase persoane, inclusiv trei copii, au fost rănite în urma unui atac masiv lansat de Rusia asupra regiunii Odesa, în noaptea de miercuri, 31 decembrie.
11:00
„Moldova, teren de testare”: Maia Sandu avertizează că Rusia vizează democrațiile europene # Moldova1
Republica Moldova a devenit, în ultimii ani, un teren de testare pentru războiul hibrid al Rusiei, iar ceea ce s-a întâmplat la alegerile parlamentare, prezidențiale și referendumul din 2024 reprezintă un avertisment direct pentru democrațiile europene. Declarațiile au fost făcute de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, într-un interviu acordat publicației The Telegraph, în care a descris amploarea fără precedent a interferenței rusești și miza geopolitică reală a acestor acțiuni.
10:50
Ninsorile pun stăpânire pe nordul țării: Poliția avertizează asupra riscurilor din trafic # Moldova1
Circulația rutieră pe drumurile publice naționale se desfășoară, în această dimineață, în condiții de iarnă, pe fondul ninsorilor și temperaturilor scăzute. Potrivit Agenția Națională a Drumurilor, pe parcursul nopții și în primele ore ale dimineții au fost întreprinse intervenții în special în zonele de Nord și Centru ale țării.
10:30
Sprijin sporit pentru veterani: Guvernul caută resurse pentru consolidarea protecției sociale # Moldova1
Autoritățile vor continua să sprijine veteranii de război și să identifice resurse pentru a spori protecția socială, inclusiv a familiilor acestora. Angajamentele au fost asumate de premierul Alexandru Munteanu în cadrul unei întrevederi cu reprezentanții asociațiilor veteranilor de război din Republica Moldova.
10:30
Ninsorile căzute în mai multe raioane din nordul țării îngreunează circulația rutieră, iar deplasarea se face în condiții specifice sezonului rece. Carosabilul este acoperit cu zăpadă și poate deveni alunecos, ceea ce crește semnificativ riscul producerii accidentelor.
Acum 12 ore
10:20
Transportatorii din Republica Moldova sunt atenționați în legătură cu modificarea procedurilor la tranzitarea teritoriului Ungariei. Începând cu 1 ianuarie 2026, traficul de mărfuri va fi permis doar pe o rețea de drumuri desemnată, anunță Agenția Națională Transport Auto (ANTA).
10:00
În dificilul an 2025, Republica Moldova a reușit să demonstreze reziliență și maturitate democratică remarcabile în contextul regional tensionat, marcat de război, și sub presiunea unor amenințări hibride fără precedent orchestrate de Moscova.Sprijinită de prieteni și aliați, Republica Moldova a rezistat cu succes în fața interferențelor Kremlinului, care a investit resurse colosale pentru a influența rezultatele scrutinului parlamentar, a destabiliza țara și a deturna parcursul european.Votul cetățenilor a consolidat orientarea strategică proeuropeană și stabilitatea politică. Astfel, Republica Moldova intră în 2026 mai rezistentă și cu un mandat clar pentru continuarea reformelor și a procesului de aderare la Uniunea Europeană, asumat de Guvern și majoritatea parlamentară.
09:10
Sprijin sporit pentru veterani: Guvernul caută resurse pentru majorarea protecției sociale # Moldova1
Autoritățile vor continua să sprijine veteranii de război și să identifice resurse pentru a spori protecția socială, inclusiv a familiilor acestora. Angajamentele au fost asumate de premierul Alexandru Munteanu în cadrul unei întrevederi cu reprezentanții asociațiilor veteranilor de război din Republica Moldova.
08:50
România se alătură inițiativei PURL și contribuie cu 50 de milioane de euro pentru securitatea Ucrainei # Moldova1
România se alătură statelor care contribuie la propunerea Statelor Unite privind „Lista de achiziții prioritare necesare apărării Ucrainei” (PURL), cu o contribuție financiară de 50 de milioane de euro. Decizia a fost aprobată de Guvernul de la București, iar alocarea este realizată cu respectarea plafonului bugetar pentru anul 2025.
08:40
2025 a fost un an al provocărilor, al lecțiilor învățate și al speranței. Așa îl descriu locuitorii Republicii Moldova, care, la sfârșit de an, își fac bilanțul personal și privesc cu optimism spre un nou început, dorindu-și un 2026 plin de oportunități și realizări.
08:30
Șase persoane, dintre care trei copii, au fost rănite în urma unui atac masiv lansat de Rusia asupra regiunii Odesa, în noaptea de miercuri, 31 decembrie.
08:30
Maia Sandu: Rusia sabotează negocierile de pace, în timp ce Ucraina se apără și caută o soluție diplomatică # Moldova1
„Rusia sabotează negocierile de pace”, în timp ce Ucraina caută o soluție diplomatică și se apără de agresiune, a transmis președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, într-un mesaj publicat pe [platforma X.](Russia invaded Ukraine.Ukraine defends itself and seeks peace, engaging in good faith in a US-brokered peace plan. Russia sabotages peace talks with false claims while bombing civilians, leaving them without power and heat. This is not the behavior of a country that seeks peace.— Maia Sandu (@sandumaiamd) December 30, 2025 )
07:40
Cetățenii, îndemnați să renunțe la focurile de artificii. ANSA: „Protejați animalele și mediul înconjurător” # Moldova1
Cetățenii sunt îndemnați să dea dovadă de responsabilitate și să renunțe la focurile de artificii sau alte materiale pirotehnice. Specialiștii avertizează că aceste practici au un impact devastator asupra sănătății publice, a ecosistemelor și, în mod special, asupra sănătății și bunăstării animalelor.
07:40
SUA, Franța și Germania se declară sceptice față de afirmațiile Rusiei privind un presupus atac cu drone asupra reședinței lui Putin # Moldova1
Statele Unite, Franța și Germania privesc cu rezervă afirmațiile Moscovei privind un presupus atac cu drone ucrainene asupra unei reședințe a președintelui rus Vladimir Putin din regiunea Novgorod. Liderii occidentali spun că, până în acest moment, nu există dovezi independente care să confirme versiunea avansată de Kremlin și avertizează asupra riscului ca astfel de declarații să fie folosite drept pretext pentru o posibilă escaladare a conflictului din Ucraina, în contextul intensificării atacurilor și al tensiunilor geopolitice din regiune.
07:30
Corespondență Dan Alexe | Sfârșit de an: un nou manifest pentru Statele Unite ale Europei # Moldova1
„UE trebuie să înceteze să mai depindă de Statele Unite în fața presiunilor lui Donald Trump. Trebuie să-și creeze o autonomie strategică: o apărare comună, un buget consolidat, piață unică și reforme instituționale finalizate cu sprijinul societății civile, totul pentru a deveni o putere suverană.”
07:10
Expert, despre piața imobiliară: „Prețurile și scăderea tranzacțiilor au dus la o stagnare” # Moldova1
Scăderea accentuată a numărului de tranzacții și prețurile mari pentru locuințe au marcat în acest an piața imobiliară, care trece printr-o perioadă de stagnare. Numărul tranzacțiilor de vânzare-cumpărare a scăzut cu aproximativ 65% în al doilea trimestru al anului curent, continuând tendințele din ultimele două trimestre anterioare. În același timp, prețurile apartamentelor continuă să crească și au atins recordul de peste 1.700 de euro pentru un metru pătrat. Experții imobiliari susțin că, deși cererea rămâne ridicată, ofertele sunt prea costisitoare pentru bugetul cumpărătorilor. Cu toate acestea, unele prognoze arată că piața se va stabiliza, iar prețurile vor înregistra o creștere mai lentă.
Acum 24 ore
23:30
INTERVIU la Moldova 1 | Odile Renaud-Basso, despre investiții record: BERD accelerează aderarea R. Moldova la UE # Moldova1
Am intensificat investițiile pentru a ajuta R. Moldova să facă față impactului războiului din Ucraina, efectelor de destabilizatoare și crizei energetice, iar acum ne concentrăm pe investiții în infrastructură pentru a beneficia pe deplin de aderarea la Uniunea Europeană (UE). Declarațiile aparțin președintei Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), Odile Renaud-Basso, care a anunțat că, din totalul investițiilor de 2,8 miliarde de euro, jumătate au fost oferite în ultimii patru ani.
22:40
Peste 100 de mii de locuitori din regiunea Moscova, fără energie electrică. Primarul a raportat despre a patra dronă doborâtă # Moldova1
Peste 100.000 de locuitori din regiunea Moscova au rămas fără energie electrică. Administrația districtului orașului Ramenskoe a anunțat că la Centrul de alimentare din Donino a ars o bară electrică, scrie presa rusă.
22:30
INTERVIU la Moldova 1 | Odile Renaud-Basso, despre investiții record: BERD forțează ritmul aderării R. Moldova la UE # Moldova1
Am intensificat investițiile pentru a ajuta R. Moldova să facă față impactului războiului din Ucraina, efectelor de destabilizatoare și crizei energetice, iar acum ne concentrăm pe investiții în infrastructură pentru a beneficia pe deplin de aderarea la Uniunea Europeană (UE). Declarațiile aparțin președintei Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), Odile Renaud-Basso și au fost făcute în emisiunea ÎN CONTEXT, de la Moldova 1.
21:40
Forfotă la Piața Centrală în ajun de Revelion. Cumpărătorii aleg produse pentru masa festivă în funcție de buget și de tradițiile pe care le păstrează. În același timp, specialiștii oferă reguli stricte pentru alegerea și păstrarea alimentelor.
21:20
Instituții din Drochia, verificate și informate pentru a evita incendiile și alte situații de risc # Moldova1
În ajunul sărbătorilor de iarnă, Secția Situații Excepționale Drochia a desfășurat o serie de acțiuni de prevenire și informare pentru populație și agenții economici. Scopul este de a reduce riscurile de incendii și alte situații excepționale în spațiile aglomerate. Inspectorii au verificat instalațiile electrice, decorațiunile, căile de evacuare și dotările antiincendiare și au oferit recomandări practice pentru desfășurarea sărbătorilor în siguranță.
21:00
Șeful IGP, despre Irina Lozovan și Alexandr Nesterovschi, care s-ar afla în Rusia: „Este una din versiuni” # Moldova1
Foștii deputați condamnați Irina Lozovan și Alexandr Nesterovschi ar fi părăsit regiunea transnistreană și ar fi ajuns în Federația Rusă. Este una din versiunile examinate de poliție, potrivit chestorului-șef Viorel Cernăuțeanu. Anterior, țara noastră a depus un demers către autoritățile de la Moscova pentru a verifica dacă cei doi au ajuns în Rusia, dar nu a primit niciun răspuns.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.