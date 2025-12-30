Casă atribuită ex-deputatului Andronache construită în parc: ministrul Mediului constată un prejudiciu de un milion de lei și sesizează Procuratura
Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a anunțat marți, 30 decembrie, că a făcut un denunț la Procuratura Generală pentru prejudiciile aduse mediului, în urma construcției unei case private în Parcul Valea Morilor. Potrivit investigației realizate de Cutia Neagră, de la TV8, aceasta ar aparține lui Vladimir Andronachi. De asemenea, conform ministrului, Inspectoratul Pentru Protecția Mediului a...
Ministrul Mediului după investigația TV8 despre terenurile lui Andronachi: „A fost sesizată Procuratura pentru recuperarea tuturor prejudiciilor calculate” # Ziarul de Garda
Ministrul Mediului după investigația TV8 despre terenurile lui Andronachi „A fost sesizată Procuratura pentru recuperarea tuturor prejudiciilor calculate” # Ziarul de Garda
9 ani de închisoare pentru un cuplu din Bălți, după o captură de droguri de 4,5 milioane de lei. Aceștia ar fi primit drogurile de la fiul lui Platon # Ziarul de Garda
Un cuplu din Bălți a fost condamnat la 9 ani închisoare, pentru trafic de droguri evaluate pe piața neagră la aproximativ 4,5 milioane de lei, informează marți, 30 decembrie, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS). Potrivit PCCOCS, bărbatul și amanta acestuia au fost opriți chiar în drumul lor spre Chișinău (în apropierea...
România va construi, practic, primii kilometri de autostradă din R. Moldova. Ultimul tronson al Autostrăzii Unirii a fost scos la licitație # Ziarul de Garda
Ultimul tronson al Autostrăzii Unirii A8 intră în licitație, a anunțat marți, 30 decembrie, secretarul de stat la Ministerul Transporturilor din România Horațiu Cosma. Proiectul va beneficia de finanțare din fondurile militare SAFE și constructorul va realiza și primii 5 km din Autostrada Ungheni – Chișinău, devenind astfel prima bucată de șosea de mare viteză...
Două monumente istorice din centrul Chișinăului au fost demolate pentru a fi construite blocuri. Ministerul Culturii acuză Primăria Chișinău de favorizarea unui dezvoltator imobiliar # Ziarul de Garda
Ministerul Culturii informează marți, 30 decembrie, despre „o situație gravă” ce vizează distrugerea patrimoniului cultural din municipiul Chișinău și încălcarea repetată a legislației în domeniul protejării monumentelor istorice. Potrivit unui comunicat, în anul 2018, Consiliul Național al Monumentelor Istorice a avizat proiectul de execuție pentru restabilirea monumentului istoric de pe strada Serghei Lazo nr. 46,...
Donald Tusk afirmă că „pacea este la orizont”, după discuțiile în SUA privind războiul din Ucraina # Ziarul de Garda
Prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, a participat la o nouă convorbire a liderilor europeni privind Ucraina, afirmând că părțile „au evaluat rezultatul acestei prime etape a acestor negocieri foarte «serioase», la care au participat liderii Ucrainei, Europei, SUA și Canadei” și subliniind că „pacea este la orizont”, scrie UNN. „Nu există nicio îndoială că s-au întâmplat...
9 ani de închisoare pentru un bărbat și amanta acestuia, după o captură de droguri de 4,5 milioane de lei # Ziarul de Garda
Un cuplu din Bălți a fost condamnat la 9 ani închisoare, pentru trafic de droguri evaluate pe piața neagră la aproximativ 4,5 milioane de lei, informează marți, 30 decembrie, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS). Potrivit unui comunicat, bărbatul și amanta acestuia au fost opriți chiar în drumul lor spre Chișinău (în...
DOC/ „Erau banii partidului” Șor. Detalii din sentința în cazul rapperului care a jefuit două femei de aproape 500 de mii de lei. Avocatul bărbatului a pledat pentru achitarea clientului său # Ziarul de Garda
Rapperul Ion Banaru, care a jefuit de 487 450 de lei două simpatizante ale fostului partid „Șor”, a fost condamnat la opt ani de închisoare, urmând să execute doar jumătate din pedeapsă, iar cealaltă parte fiind suspendată pe un termen de probațiune de trei ani. Hotărârea a fost pronunțată de Judecătoria Chișinău pe 22 decembrie,...
Donald Trump a avertizat Hamas că va suferi „consecințe dure dacă nu se dezarmează”. Gruparea teroristă a reiterat că nu va renunța la arme, atâta timp cât „continuă ocupația israeliană” # Ziarul de Garda
Președintele american, Donald Trump a avertizat gruparea teroritstă Hamas că va suferi „consecințe dure dacă nu se dezarmează”, așa cum prevede acordul pentru încetarea focului în Gaza. Gruparea a reiterat că nu va renunța la arme, atâta timp cât „continuă ocupația israeliană”, relatează The Guardian. În timpul unei conferințe comune de presă cu Benjamin Netanyahu,...
Directoarea unui centru medical, trimisă pe banca acuzaților pentru falsificarea documentelor în perioada pandemiei și declarații mincinoase # Ziarul de Garda
Directoarea unui centru medical din Chișinău, învinuită de confecționarea documentelor oficiale false și prezentarea cu bună-știință a declarațiilor mincinoase în calitate de martor a fost trimisă în instanță, anunță marți, 30 decembrie, Procuratura Anticorupție (PA). Urmărirea penală a fost inițiată în urma autosesizării procurorului din cauza penală privind finanțarea ilegală a campaniei electorale unui candidat,...
VIDEO/ Este transportul public din Chișinău „confortabil și la standarde europene”? | VOX # Ziarul de Garda
În noiembrie curent, primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, declara că transportul public din capitală este „confortabil, la standarde europene”. În acest context, am întrebat mai mulți locuitori ai municipiului Chișinău, utilizatori ai transportului public, dacă sunt mulțumiți de calitatea acestuia și dacă ar fi nevoie de îmbunătățiri. Autoare: Cătălina Vasilian, reporteră-stagiară
Șoferi aflați sub influența substanțelor interzise, depistați de oamenii legii pe străzile Chișinăului # Ziarul de Garda
Mai mulți șoferi aflați sub influența substanțelor interzise au fost depistați în trafic în Chișinău, anunță marți, 30 decembrie, Inspectoratul General al Poliției (IGP). Șoferul unui Nissan a fost depistat pozitiv la marijuana pe șoseaua Balcani. Un bărbat de 37 de ani, care conducea un Mercedes, pe strada Mihail Sadoveanu, se afla în stare de...
Critici după ce Parlamentul alocă 12 milioane de lei pentru studiul de fezabilitate al Stadionului Național. Expert: „Ce se va întâmpla dacă Nicolae Ciornîi decide să demoleze stadionul Zimbru și să facă altceva în loc?” # Ziarul de Garda
În cadrul legii bugetului de stat, a fost aprobată în Parlament majorarea bugetului Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR) cu 12 milioane lei pentru elaborarea studiului de fezabilitate al proiectului Stadionului Național „Arena Națională”. Inițiativa a venit la propunerea deputaților Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) Radu Marian și Maxim Potîrniche, fost fotbalist în echipa „FC...
Averea viceprimarei capitalei, Irina Gutnic va fi controlată de ANI. „Poartă haine și accesorii de mii de euro «împrumutate» de la nașul său de cununie” # Ziarul de Garda
Viceprimara municipiului Chișinău, Irina Gutnic va fi supusă unui control al averii și intereselor personale întocmit de Autoritatea Națională de Integritate (ANI). Controlul a fost pornit după ce ANI a primit o sesizare, având la bază investigația jurnalistică publicată de TV8. În sesizare se menționează că viceprimara „poartă haine și accesorii de mii de euro,...
LIVE TEXT/ În regiunea Zaporijia, 29 de clădiri civile au fost avariate în urma unui atac al armatei ruse cu bombe aeriene ghidate. Război în Ucraina, ziua 1405 # Ziarul de Garda
UPDATE 16:02 În regiunea Zaporijia, 29 de clădiri civile au fost avariate în urma unui atac al armatei ruse cu bombe aeriene ghidate, a raportat Ivan Fedorov, șeful Administrației Militare Regionale Zaporijia. O femeie a fost rănită și este, la moment, spitalizată. „Numărul pagubelor cauzate de bombardamentele inamice este în creștere. Șase blocuri de locuit...
CSJ a decis: trei judecători nu promovează evaluarea externă, după ce contestațiile depuse împotriva CSM au fost respinse # Ziarul de Garda
Astăzi, 30 decembrie, Curtea Supremă de Justiție a examinat și respins trei contestații depuse de judecătorii Serghei Pilipenco, Oxana Mironov și Ala Malîi, împotriva hotărârilor Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), care a decis ca judecătorii să nu promoveze evaluarea externă. Anterior, ZdG a scris despre cum, mii de dosare bat pasul pe loc în ultima...
Produse pirotehnice de circa 450 de mii de lei, confiscate de Poliție în urma controalelor # Ziarul de Garda
Produse cu o valoare totală estimată la aproximativ 450 de mii de lei au fost ridicate, după ce polițiștii au documentat cazuri de comerț ilegal. Pe parcursul acestei luni, Poliția Capitalei a desfășurat o amplă acțiune de verificare și control privind comercializarea produselor pirotehnice în mai multe magazine, anunță Poliția. Toate persoanele vizate sunt cercetate...
Judecătoarea Curții de Apel Centru, Ruxanda Pulbere nu a promovat evaluarea externă. Magistrata a fost decăzută din dreptul de a ocupa funcții de demnitate publică pe un termen de cinci ani # Ziarul de Garda
Judecătoarea Curții de Apel Centru, Ruxanda Pulbere nu a promovat evaluarea externă. Astăzi, 30 decembrie, la ședința Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) s-a luat decizia de a accepta raportul Comisiei de evaluare externă privind reevaluarea judecătoarei, cu opt voturi pro și două împotrivă, care aparțin membrelor CSM, Aliona Miron și Livia Mitrofan. La fel, Ruxanda...
Circulația transportului public va fi sistată în centrul capitalei în noaptea de Revelion. Pe unele rute va fi extins programul de activitate # Ziarul de Garda
În noaptea dintre ani, de pe 31.12.2025, ora 20:00 până pe 01.01.2026, ora 07:00, va fi sistată circulația transportului public pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt (Piața Marii Adunări Naționale), în perimetrul str. A. Pușkin și str. Mitropolit G. Bănulescu – Bodoni, cu redirecționarea transportului, inclusiv transportul public, pe străzile adiacente, informează Primăria Chișinău....
Un curier al fostului Partid „Șor” este acuzat că a distribuit milioane de lei pentru proteste # Ziarul de Garda
Un curier ce activa neoficial în interesul ex-Partidului Politic „Șor”, este învinuit de acordarea de mijloace sau instrumente în vederea acceptării cu bună știință a finanțării partidului politic din partea unui grup criminal organizat. Cauza penală a fost expediată în instanța de judecată, pentru examinate în fond, anunță Procuratura Anticorupție (PA). Pentru infracțiunea săvârșită, legea...
Noul palat al lui Putin. Acesta a aparținut anterior lui Ianukovici. Reședința are 9000 de metri pătrați și dispune de o sală de operație, o criocameră și un centru spa # Ziarul de Garda
Vladimir Putin are un alt palat în Crimeea anexată, deținut anterior de fostul președinte ucrainean Viktor Ianukovici. Acest lucru este relatat într-o nouă anchetă a Fondul de luptă Anticorupție (FBK), condusă anterior de opozantul rus, Alexei Navalnîi. Complexul de clădiri este situat pe Capul Aya. În 2015, când politicianul ucrainean a fugit în Rusia, proprietatea...
Cazul „Car Vertical”. Un bărbat a fost trimis în judecată pentru publicarea unui filmuleț intim cu fosta iubită. Acesta anunța despre „oferta limitată” de ștergere a filmulețului în schimbul sumei de 300 de euro # Ziarul de Garda
Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) a anunțat trimiterea în judecată a unui bărbat pentru publicarea pe internet a unui filmuleț de 90 secunde cu scene de sex cu fosta iubită. Oamenii legii scriu că bărbatul din Nisporeni cu vârsta de 41 de ani ar fi publicat înregistrarea video pe mai multe...
Guvernul a aprobat instituirea moratoriului de un an la angajările bugetare. Ministrul Finanțelor: „Pentru primării, această normă are caracter de recomandare” # Ziarul de Garda
Guvernul a aprobat ieri, 29 decembrie, instituirea moratoriului temporar asupra încadrării personalului în funcțiile vacante, stabilite la situația din 30 noiembrie 2025. Măsura are caracter temporar, urmând a fi aplicată până la data de 31 decembrie 2026, pentru un număr total de aproximativ 17 mii de unități, și nu se va aplica funcțiilor pentru care, la data...
Kremlinul consideră că dovezile care demonstrează realitatea presupusului atac asupra reședinței lui Putin nu sunt necesare # Ziarul de Garda
Secretarul de presă al Kremlinului, Dmitri Peskov, a numit atacul asupra reședinței lui Putin din Valdai „un act terorist care vizează perturbarea procesului de negocieri”, scrie Novaya Gazeta Europa. Ucraina a respins acuzația Rusiei conform căreia 91 de drone au atacat reședința lui Putin din nordul Rusiei ca fiind o minciună și a acuzat Moscova...
LIVE TEXT/ Zelenski și-a anunțat disponibilitatea de a supune retragerea trupelor ucrainene din Donbas unui referendum. Război în Ucraina, ziua 1405 # Ziarul de Garda
UPDATE 12:20 Volodimir Zelenski și-a anunțat disponibilitatea de a supune retragerea trupelor ucrainene din Donbas unui referendum, a declarat președintele ucrainean într-un interviu acordat Fox News. El a afirmat că această opțiune este posibilă, dar numai dacă se creează o zonă economică liberă în regiune. Dacă poporul ucrainean decide, „va trebui să ne retragem câțiva...
782 milioane de metri cubi au fost achiziționați de Energocom pentrul anul gazier 2025-2026. Numărul de furnizori a ajuns la 21 de companii # Ziarul de Garda
În perioada mai – decembrie 2025, SA Energocom a achiziționat 8,33 milioane MWh de gaze naturale, echivalentul a circa 782 milioane metri cubi, pentru a asigura integral necesarul național în anul gazier 2025–2026, care a început la 1 octombrie 2025 și se va încheia la 30 septembrie 2026, anunță Energocom. Totodată, în anul 2025 SA...
Președinta Sandu cere îmbunătățirea cadrului legislativ pentru a preveni eschivarea persoanelor condamnate de la executarea pedepsei: „Regiunea transnistreană este folosită tot mai des” # Ziarul de Garda
Președinta Maia Sandu solicită Guvernului îmbunătățirea cadrului existent și întreprinderea măsurilor legislative necesare de prevenire a eschivării persoanelor condamnate de la executarea pedepsei, inclusiv prin simplificarea procedurii de dare în căutare a persoanei, odată cu pronunțarea sentinței și a măsurii de arest în scopul executării sentinței. Declarația a fost făcută de șefa statului în cadrul...
Judecătorul Curții de Apel Centru, Igor Chiroșca a promovat evaluarea externă. Patru membri CSM au votat împotrivă # Ziarul de Garda
Judecătorul Curții de Apel Centru, Igor Chiroșca a promovat evaluarea externă. Decizia a fost luată astăzi, 30 decembrie, la ședința Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), după ce a fost examinat raportul Comisiei de evaluare externă privind reevaluarea judecătorului Chiroșca. După deliberare, cu un vot de 7 la 4, CSM a acceptat raportul Comisiei. Împotriva deciziei...
Chat intern al membrilor PAS, surprins pe ecranul lui Maxim Potîrniche. Explicațiile oferite după apariția imaginilor: „Acel grup este pentru tineri” # Ziarul de Garda
Pe ecranul calculatorului deputatului Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Maxim Potîrniche, era deschis un chat din care făceau parte mai mulți membri ai formațiunii, potrivit unei imagini apărute în spațiul public. Printre mesajele observate se discutau despre patru sticle de vin ale deputatului Radu Marian, citate ale lui Caras reproduse de Eugen Sinchevici, dar și...
Un ex-funcționar cu statut special din Inspectoratul General al Poliției a fost constatat cu o avere cu caracter nejustificat, în mărime de circa 1,5 milioane de lei # Ziarul de Garda
Sergiu Solovei, fost șef al Direcției investigații „Sud” a Inspectoratului Național de Investigații (INI), a fost constatat cu o „diferență substanțială și deținerea averii cu caracter nejustificat” în mărime de circa 1,5 milioane de lei, anunță Autoritatea Națională de Integritate (ANI). Diferența a fost constatată între averea deținută, veniturile obținute și cheltuielile realizate pentru perioada 1 august...
VIDEO/ Maia Sandu, despre reforma justiției: „Solicit autorităților responsabile să inițieze de urgență măsuri privind revizuirea mecanismului de vetting” # Ziarul de Garda
Președinta Maia Sandu a susținut marți, 30 decembrie, declarații de presă cu privire la domeniul justiției. Șefa statului solicită instituțiilor responsabile să inițieze de urgență măsuri privind revizuirea mecanismului de vetting, în vederea lărgirii categoriilor de judecători care să fie supuși evaluării externe extraordinare și/ sau accelerarea procedurilor interne ale Colegiului din cadrul Consiliului Superior...
Sistemul rus de rachete „Oreshnik” a intrat în serviciul de luptă în Belarus. Acesta ar avea o rază de acțiune de 5500 de kilometri # Ziarul de Garda
Sistemul rus de rachete „Oreshnik” a intrat în serviciul de luptă în Belarus, potrivit unui comunicat al Ministerului Apărării rus, transmite Meduza. Ministerul a declarat că echipajele de lansare, comunicații, securitate și alimentare cu energie ale sistemului de rachete „au fost supuse unei recalificări folosind facilități moderne de antrenament înainte de a intra în serviciul...
Maia Sandu, întrebată despre condamnarea lui Vlad Filat în Franța: „Președinția nu are prerogative în acest sens” # Ziarul de Garda
„Președinția nu are prerogative în acest sens”. Astfel a răspuns președinta Maia Sandu atunci când a fost întrebată de o jurnalistă ce urmează să întreprindă autoritățile de la Chișinău după ce fostul premier Vlad Filat a fost condamnat de o instanță din Franța la doi ani de închisoare și la plata unei amenzi de 100...
LIVE TEXT/ O persoană a fost ucisă, iar alte patru sunt rănite în urma atacurilor armatei ruse din regiunea Donețk. Război în Ucraina, ziua 1405 # Ziarul de Garda
UPDATE 10:36 Armata rusă a ucis un locuitor al regiunii Donețk, iar alți patru sunt răniți în urma atacurilor Rusiei, a raportat șeful Administrației Militare Regionale Donețk, Vadim Filashkin. Persoana ucisă este din localitatea Drujkivka. Numărul total al victimelor din regiunea Donețk după atacurile Rusiei ajunge la 3778 de morți și 8639 de răniți, care...
Un lot importat de 2080 kg de rodii, a fost nimicit. Nu corespundea normelor de siguranță # Ziarul de Garda
Un lot de 2080 kg de rodii, important, și care nu corespunde normelor de siguranță alimentară ale R. Moldova, a fost nimicit, anunță Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA). Analizele de laborator au indicat depășirea limitei maxime admisibile (LMA) a reziduului de pesticid Pirimetanil, ceea ce poate prezenta risc pentru sănătatea umană. Probele au fost prelevate...
Două tentative diferite de scoatere ilicită din țară a mijloacelor financiare, în sumă totală de 50 de mii de dolari SUA, au fost contracarate de funcționarii postului vamal Aeroport Internațional Chişinău, în cooperare cu polițiștii de frontieră, anunță Serviciul Vamal. Primul caz a fost înregistrat pe sensul de ieșire din R. Moldova, la cursa Chișinău–Tel...
LIVE/ Maia Sandu, despre reforma justiției: „Solicit autorităților responsabile să inițieze de urgență măsuri privind revizuirea mecanismului de vetting” # Ziarul de Garda
Președinta Maia Sandu susține marți, 30 decembrie, declarații de presă cu privire la domeniul justiției. Știrea se actualizează… „(…) Cred că putem spune că în unele zone ale justiției lucrurile au început să funcționeze mai bine. Din păcate, există în continuare zone ale sistemului în care actori din justiție continuă să colaboreze cu infractorii și...
LIVE/ Maia Sandu: „Există în continuare zone ale sistemului în care actori din justiție continuă să colaboreze cu infractorii” # Ziarul de Garda
Președinta Maia Sandu susține marți, 30 decembrie, declarații de presă cu privire la domeniul justiției. Știrea se actualizează… „(…) Cred că putem spune că în unele zone ale justiției lucrurile au început să funcționeze mai bine. Din păcate, există în continuare zone ale sistemului în care actori din justiție continuă să colaboreze cu infractorii și...
Moldovenii vor economisi mai mult de 180 milioane de euro anual datorită „Roaming ca acasă”. Cum a reușit R. Moldova să primească acest statut # Ziarul de Garda
Începând cu 1 ianuarie 2026, Republica Moldova și Ucraina vor fi primele state candidate la aderarea la Uniunea Europeană care vor deveni membri cu drepturi depline al spațiului „Roaming ca acasă”. Asta înseamnadă că toate tarifele de roaming vor fi eliminate (date, text, apeluri) dintre țările membre UE, plus Norvegia, Islanda și Liechtenstein și R....
Șeful IGP confirmă că fostul președinte al Adunării Populare a Găgăuziei, Dmitri Constantinov, a intrat în regiunea transnistreană: „Noi am stabilit traseul” # Ziarul de Garda
Fostul președinte al Adunării Populare a Găgăuziei (APG), Dmitri Constantinov, condamnat de Judecătoria Comrat la 12 ani de închisoare în dosarul de abuz de putere și delapidarea a peste 46 de milioane de lei, a intrat în regiunea transnistreană. Declarația a fost făcută de șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu, în cadrul emisiunii...
În 2025, după articole publicate de Ziarul de Gardă, s-au deschis dosare penale, s-au schimbat decizii și s-au modificat legi în Parlamentul R. Moldova. Vă propunem, mai jos, o retrospectivă a impactului produs în acest an de articole publicate în ZdG. Dosar penal și rețineri la Centrul de Plasament Temporar pentru Persoane cu Dizabilități Bădiceni,...
LIVE TEXT/ Ședința CSM: Rapoartele Comisiei de evaluare externă privind evaluarea și reevaluarea judecătorilor, pe agendă # Ziarul de Garda
Astăzi, 30 decembrie, are loc ședința Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) unde vor fi examinate 19 subiecte, printre care și rapoartele Comisiei de evaluare externă a judecătorilor. La fel, membrii CSM vor examina propuneri de modificare a regulamentului privind modul de distribuire aleatorie a dosarelor pentru examinare în instanțele judecătorești.
China continuă exercițiile militare în zona Taiwanului. Este simulat un asediu al porturilor insulei. „Orice încercare de a opri unificarea Chinei cu Taiwanul este sortită eșecului” # Ziarul de Garda
China a început marți a doua zi de exerciții cu foc real în jurul Taiwanului, menite să simuleze o blocadă a principalelor porturi ale insulei autoguvernate. Exercițiile militare de două zile, denumite „Misiunea pentru Justiție 2025”, au început luni, 29 decembrie și au fost criticate de Taipei drept „intimidare militară” din partea Beijingului, potrivit AFP,...
LIVE TEXT/ „Ei pregătesc terenul pentru un atac, cel mai probabil capitala și clădirile guvernamentale”, declară Zelenski după afirmațiile Rusiei despre un presupus atac asupra reședinței lui Putin. Război în Ucraina, ziua 1405 # Ziarul de Garda
UPDATE 8:15 Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a respins afirmațiile Rusiei din 29 decembrie conform cărora dronele ucrainene ar fi încercat să atace o reședință de stat a președintelui rus Vladimir Putin. Zelenski a avertizat că Moscova folosește acuzația pentru a justifica potențiale atacuri, cel mai probabil vizând Kievul, scrie Kyiv Independent. „Cu această declarație despre...
UPDATE/ Donald Trump se declară „foarte furios” în legătură cu presupusul atac al ucrainenilor asupra unei reședințe de-ale lui Vladimir Putin. Afirmă că nu este momentul pentru așa ceva și adaugă că “vom afla” dacă există dovezi. # Ziarul de Garda
Președintele Rusiei, Vladimir Putin i-a spus președintelui SUA, Donald Trump că Rusia își va revizui poziția în negocierile de pace după ceea ce Moscova a numit un atac cu drone ucrainene asupra unei reședințe prezidențiale ruse, a anunțat Kremlinul, transmite Reuters. UPDATE 22:02 Donald Trump a declarat în timpul unei discuții cu jurnaliștii că Vladimir...
Condiții de iarnă pe drumurile naționale: 100 de utilaje speciale antrenate în lucrări. Au fost utilizate 571 de tone de sare tehnică și 99 de tone de materiale antiderapante # Ziarul de Garda
Administrația Națională a Drumurilor informează că drumurile publice naționale sunt practicabile, iar circulația rutieră se desfășoară în condiții de iarnă, cu monitorizare permanentă a situației din teren și intervenții operative, la necesitate. În procesul tehnologic au fost antrenate 100 de utilaje speciale și 109 muncitori rutieri. De asemenea, au fost răspândite 571,28 tone de sare...
LIVE TEXT/ În Ucraina a fost lansată o anchetă preliminară privind împușcarea a trei prizonieri de război ucraineni de către trupele ruse. Război în Ucraina, ziua 1404 # Ziarul de Garda
UPDATE 20:50 În Ucraina a fost lansată o anchetă preliminară privind împușcarea a trei prizonieri de război ucraineni de către trupele ruse în Zaporijia, raportează Procuratura regională. S-a stabilit preliminar că, pe 20 decembrie, câțiva soldați ruși au împușcat trei prizonieri de război ucraineni în direcția Huliaipole. „Astfel de acțiuni reprezintă o încălcare gravă a...
