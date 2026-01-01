Petru Vicol: „Anul 2026 să ne aducă pace și mai multă cultură”
Noi.md, 1 ianuarie 2026 04:30
Directorul Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală, Petru Vicol, a transmis un mesaj de felicitare cu prilejul apropierii anului 2026, adresat tuturor cetățenilor Republicii Moldova.„Se apropie anul 2026, un an important pentru noi toți, și cu această ocazie vreau să vă doresc sănătate, bunăstare și prosperitate”, a declarat Petru Vicol.Mesajul a fost transmis din incinta Muzeu
• • •
Alte ştiri de Noi.md
Acum o oră
04:30
Directorul Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală, Petru Vicol, a transmis un mesaj de felicitare cu prilejul apropierii anului 2026, adresat tuturor cetățenilor Republicii Moldova.„Se apropie anul 2026, un an important pentru noi toți, și cu această ocazie vreau să vă doresc sănătate, bunăstare și prosperitate”, a declarat Petru Vicol.Mesajul a fost transmis din incinta Muzeu
Acum 2 ore
04:00
Alexei Colîbneac: „2026 trebuie să fie un an mai rodnic, mai pozitiv și decisiv pentru Moldova” # Noi.md
Alexei Colîbneac, grafician moldovean, Maestru Emerit în Arte al Republicii Moldova, a transmis un amplu mesaj de reflecție și speranță la final de an, vorbind despre semnificația anului 2025 și așteptările pentru 2026.Artistul a subliniat că anul care se încheie marchează nu doar prima pătrime a secolului XXI, ci și un șir de evenimente importante, trăite de societate cu emoții diferite – une
03:30
Artistul Adrian Ursu a transmis un mesaj de felicitare cu prilejul sărbătorilor de iarnă pentru echipa și cititorii noi.media, dar și pentru toți cei care îi urmăresc mesajul.„La mulți ani, noi.media, la mulți ani tuturor celor care vor vedea acest mesaj video. Vă doresc, pe lîngă urările tradiționale, multă sănătate, pentru că este cel mai important lucru. Vă doresc dragoste și bucurie”, a sp
Acum 4 ore
03:00
Cu prilejul sărbătorilor de iarnă și al apropierii Anului Nou, Liliana Damian, șefa Secției conducătorilor de tren ai Căii Ferate din Moldova, a transmis un mesaj de felicitare adresat colegilor din industria feroviară și tuturor cetățenilor Republicii Moldova.„Stimați colegi ai industriei feroviare și iubiți cetățeni ai Republicii Moldova, din partea conducerii Căii Ferate din Moldova mă adre
02:30
Formația The Electro-Acoustic Band Nikorason’g a transmis un mesaj de felicitare tuturor cu prilejul Anului Nou, urînd pace, sănătate și bucurie în anul care vine.„Bine ați venit! Suntem trupa Nikorason’g. Vă felicităm pe toți cu prilejul Anului Nou. Vă dorim tuturor sănătate, bucurie, plăcere în tot ceea ce faceți și să fim cu toții uniți în anul care vine. Și, desigur, să aveți cît mai multă
02:00
Nicolás Nicula, fondatorul și președintele Consiliului de Administrație al companiei Covoare Ungheni, a transmis un mesaj de felicitare și reflecție adresat cetățenilor Republicii Moldova.„Din suflet le doresc tuturor locuitorilor Republicii Moldova bunăstare și prosperitate. Consider că trebuie să fim cu toții suficient de înțelepți pentru a lucra umăr la umăr, împreună, pentru binele și pros
01:30
Artistul Vladimir Fotescu a transmis un mesaj de felicitare cu prilejul sărbătorilor de iarnă – Crăciunul și Anul Nou – adresînd urări de sănătate, împlinire și pace tuturor cetățenilor.„Dragi prieteni, cu prilejul sărbătorilor de iarnă, Crăciunul și Anul Nou, vă urez să fiți sănătoși, fericiți și împliniți. Fie ca toți anii pe care îi avem de trăit să fie ani buni și să îi trăim în pace. Vă d
Acum 6 ore
01:00
Constantin Gonța, lăcătuș auto la Regia Autosalubritate, a transmis un mesaj de felicitare cu prilejul sărbătorilor de iarnă, adresat tuturor cetățenilor.„Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, vreau să vă aduc sincere felicitări și să vă doresc să aveți parte de sărbători frumoase, pline de bucurie și fericire alături de cei dragi. Fie ca toate dorințele puse pentru anul care vine să devină o reali
00:30
Noul An bate la ușă, iar Noi.md pornește spre 2026 la galop, cu chef de viață, energie bună și dorința de a ajunge la linia de sosire împreună cu voi!Vă dorim un an puternic ca un cal nărăvaș, care nu se sperie de obstacole, sare peste griji și aleargă cu încredere spre țintă. Fie ca fiecare zi din 2026 să vă aducă vești bune, zîmbete neașteptate și motive reale de bucurie.Noi promitem să
00:00
Aurica Postică, șofer de troleibuz, a transmis un mesaj de felicitare tuturor cetățenilor cu prilejul trecerii în noul an, adresînd urări de sănătate, liniște și recunoștință.„Sper să vă placă. Iar pașii să vă fie mereu purtați spre locurile unde sînteți așteptați. Bucurați-vă de fiecare clipă petrecută alături de cei dragi. Vă dorim sănătate și motive de mulțumire în fiecare zi. Vă mulțumim p
00:00
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, adresează un mesaj de felicitare cetățenilor, cu prilejul trecerii în Anul Nou 2026.Discursul șefei statului este transmis în direct, fiind un moment simbolic de bilanț, reflecție și speranță pentru anul care începe.Mesajul Maiei Sandu este așteptat de cetățeni din țară și din diasporă, marcînd începutul noului an prin îndemnuri la unitate, solida
31 decembrie 2025
23:30
Președintele Alianței „MOLDOVENII”, Dumitru Roibu, a adresat un mesaj de felicitare tuturor cetățenilor Republicii Moldova cu prilejul sărbătorilor de iarnă.Mesajul a fost transmis de la Cetatea lui Ștefan cel Mare din Soroca, un simbol al istoriei și statalității moldovenești, notează Noi.md.În mesajul său, Dumitru Roibu a subliniat importanța familiei, a păcii și a bunăstării, urînd mold
Acum 8 ore
23:00
Expertul în managementul patrimoniului cultural, Ion Ștefăniță, a transmis un mesaj de felicitare cetățenilor Republicii Moldova la final de an, cu prilejul trecerii în anul 2026.„Bună ziua, stimați prieteni, stimați cetățeni. În cîteva clipe, în zile numărate, se apropie sfîrșitul anului 2025. Intrăm în anul 2026. La această intersecție de ani, vă doresc pace și sănătate. Să gospodărim la noi
22:30
Actor și regizor al Teatrul Dramatic Rus de Stat „A.P. Cehov”, artist emerit al Republicii Moldova, Dmitri Koev a transmis un mesaj de felicitare cu prilejul Anului Nou, adresat publicului larg și comunității artistice.„Prieteni, ce să vă doresc în noul an? În primul rând, desigur, cer senin deasupra capului. În al doilea rând, sănătate, sănătate și încă o dată sănătate. Iar în al treilea rând
22:00
Denis Ahramenko, liderul trupei Mahagon: „Fie ca anul 2026 să aducă cer senin și succes în toate” # Noi.md
Liderul formației Mahagon, Denis Ahramenko, a transmis un mesaj de felicitare cititorilor portalului Noi.md cu prilejul sărbătorilor de iarnă – Anul Nou și Crăciunul.„Îi felicit pe toți abonații Noi.md cu prilejul Anului Nou și al Crăciunului. Vă doresc ca anul 2026 să vă aducă tuturor cer pașnic și mult succes în tot ceea ce faceți”, a menționat Denis Ahramenko.Artistul le-a urat cititori
22:00
Președintele Chinei, Xi Jinping a subliniat miercuri necesitatea de a depune eforturi pentru realizarea unui început puternic al celui de-al 15-lea Plan cincinal (2026-2030), cu ocazia unei adunări organizate de Conferința Consultativă Politică a Poporului Chinez pentru marcarea începutului de nou an, scrie romanian.cgtn.com. El a transmis urări de Anul Nou și a îndemnat partidul și poporul ch
21:30
„Vă dorim tot ce este mai bun pentru Republica Moldova” – mesajul Ambasadorului Statului Qatar de Anul Nou # Noi.md
Ambasadorul Statului Qatar în Republica Moldova, Turki bin Abdulla Zaid Al-Mahmoud, a transmis un mesaj de felicitare cu prilejul Anului Nou, adresat cetățenilor Republicii Moldova și autorităților statului.„Felicit oamenii din Moldova, Guvernul Republicii Moldova cu Anul Nou. Vă dorim tot ce este mai bun pentru Republica Moldova”, a declarat diplomatul.Totodată, ambasadorul a subliniat im
Acum 12 ore
21:00
Igor Sharov: „Fie ca Noul An să aducă doar vești bune și să ne păstreze uniți ca o mare familie” # Noi.md
Managerul Geely Moldova, Igor Sharov, a adresat un mesaj de felicitare cu prilejul sărbătorilor de iarnă, urând tuturor un An Nou plin de realizări și vești bune.„Dragi prieteni și colegi, vă felicit pe voi și pe cei dragi cu apropierea Anului Nou. Fie ca Noul An să aducă doar vești bune. Vă doresc să lucrați mereu în echipă, să obțineți succese și să rămâneți o mare familie”, a declarat Igor
21:00
Președintele Chinei, Xi Jinping, și președintele Rusiei, Vladimir Putin, și-au transmis miercuri mesaje de Anul Nou, scrie romanian.cgtn.com.În mesajul său, Xi Jinping i-a adresat lui Vladimir Putin și poporului rus felicitări sincere și cele mai bune urări, în numele guvernului Chinei și al poporului chinez.Menționînd că anul 2025 marchează cea de-a 80-a aniversare a înființării Organizaț
20:30
Deputatul PAS, Adrian Belîi, a transmis un mesaj de felicitare cetățenilor Republicii Moldova cu prilejul Anului Nou, notează Noi.md.În mesajul său, parlamentarul a urat pace și sănătate, îndemnînd oamenii să întîmpine anul care vine cu încredere și optimism.„În noul an le doresc, în primul rînd, pace și sănătate — urarea noastră tradițională. Să fie un an cald, încurajator, optimist și să
20:00
Multiplu campion la kickboxing, Denis Țapu, a transmis un mesaj de felicitare cu prilejul sărbătorilor de iarnă, adresat tuturor cetățenilor.„Cu ajutorul sărbătorilor de iarnă, vreau să vă urez tuturor un An Nou prosper, cu multe realizări frumoase și, desigur, multă sănătate pentru toată lumea”, a declarat Denis Țapu.Sportivul le-a urat oamenilor un an plin de reușite, energie și putere p
20:00
În ajunul Anului Nou 2026, în seara zilei de 31 decembrie, președintele Chinei, Xi Jinping, a transmis mesajul de Anul Nou prin intermediul China Media Group (CMG) și al platformelor online, scrie romanian.cgtn.comRedăm mai jos textul integral al mesajului:Salutări tuturor!Timpul trece repede, iar fiecare zi deschide un nou capitol. În acest moment al trecerii dintre ani, vă transmit d
19:30
Operatorul Serviciului Național Unic pentru apeluri de urgență 112, Olga Borș, a transmis un mesaj de felicitare cetățenilor cu prilejul sărbătorilor de iarnă, notează Noi.md.În mesajul său, reprezentanta Serviciului 112 a adresat urări de sănătate și fericire, îndemnînd totodată oamenii să fie prudenți și responsabili în această perioadă.„Serviciul 112 vine în ajun de sărbători către dumn
19:30
Președinta Centrul Cultural Belarus din Moldova, Ana Babin, a transmis un mesaj de felicitare cu prilejul Anului Nou 2026, adresat tuturor cetățenilor.În mesajul său, Ana Babin a urat sănătate, noroc și prosperitate, subliniind importanța speranței și a împlinirii dorințelor în anul care începe.„Vă dorim multă sănătate, noroc și prosperitate. Să fie un an fericit, cu realizări importante,
19:00
Artista Melonny a transmis un mesaj de felicitare cu prilejul încheierii anului, adresat fanilor și tuturor celor care îi urmăresc activitatea.„Salutare! Sînt Melonny și vreau să vă felicit cu încheierea acestui an. Vă doresc să-l petreceți alături de oamenii dragi, cu zîmbetul pe buze, și să întîmpinați anul 2026 cu brațele deschise”, a declarat artista.În mesajul său, Melonny le-a urat t
19:00
Ambasadoarea Bulgariei, Maya Dobreva: „Anul care vine să deschidă noi oportunități și să inspire fapte bune” # Noi.md
Ambasadoarea Bulgariei în Moldova, Maya Dobreva, a felicitat cititorii portalului NOI.MD și toți cetățenii țării noastre cu ocazia Anului Nou și a Crăciunului, transmițîndu-le cele mai sincere felicitări și urări de bine.Ea a subliniat că sărbătorile de Crăciun și de Anul Nou sînt zile speciale, care ne umplu inimile de speranță, căldură și credință într-un viitor mai bun.Crăciunul și Anul
18:30
Larisa Novac: „Să întâmpinăm sărbătorile acolo unde sufletul se simte cel mai bine – în familie” # Noi.md
Deputata PAS, Larisa Novac, a transmis un mesaj de felicitare cetățenilor Republicii Moldova cu prilejul sărbătorilor de iarnă, notează Noi.md.În mesajul său, parlamentara a subliniat importanța familiei și a revederii celor dragi, mai ales în perioada sărbătorilor, cînd oamenii își doresc să fie împreună, acasă.„Le doresc moldovenilor să întîmpine sărbătorile de iarnă în familie, pentru c
18:30
Celebrul showman, maestru de ceremonii, deținător al titlului „Cel mai bun moderator din lume” și al Ordinului de Onoare, Pavel Duhanov, a felicitat toți cetățenii țării cu ocazia Anului Nou prin intermediul portalului Noi.md, în stilul său tradițional și original, urîndu-le pace și sănătate.«Счастье не в денежных знакахи не в дешёвых понтах.Я счастье измеряю в собакахи в рыжих к
18:00
„Vă doresc un An Nou fericit și plin de momente frumoase” – mesajul Anastasiei Selivestru de sărbători # Noi.md
Judocana Anastasia Selivestru a transmis un mesaj de felicitare cu prilejul sărbătorilor de iarnă, adresat cetățenilor Republicii Moldova.„Cu ocazia acestor sărbători care vin, vă doresc cele mai calde urări de sănătate, pace și momente frumoase. Vă doresc un An Nou fericit, plin de clipe frumoase alături de părinți, familie și prietenii dragi”, a declarat Anastasia Selivestru.În mesajul s
18:00
Ruslan BESCHIER: „La final de an, privim în urmă pentru a înțelege ce am trăit și ce urmează să construim” # Noi.md
Directorul general al O.P.P. „CHESTOR” S.R.L. și al CHESTOR EXPERT SOLUTIONS” S.R.L., Ruslan BESCHIER, a transmis un mesaj de reflecție și felicitare cu ocazia sfîrșitului de an.„La final de an nu ne uităm în urmă pentru a face un bilanț, ci pentru a înțelege ce am trăit, ce am reușit și ce mai avem de făcut. Fiecare an ne învață lucruri esențiale: răbdarea, puterea de a merge mai departe și v
17:30
Deputata Ala Ursu-Antoci a transmis un mesaj de felicitare cetățenilor Republicii Moldova cu prilejul sărbătorilor de iarnă și al Anului Nou, notează Noi.md.În mesajul său, parlamentara a urat sănătate, pace și liniște în familii, exprimând totodată speranța într-o guvernare deschisă dialogului cu cetățenii.„Le-aș ura sănătate, pace în țară și în case, liniște în familie, dar și să aibă pa
17:00
Fostul deputat Vladimir Andronachi va petrece Revelionul în arest preventiv. Curtea de Apel Centru a decis miercuri, 31 decembrie, menținerea acestuia în detenție pentru încă 30 de zile, după ce a admis recursul procurorilor.Anterior, pe 24 decembrie, Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, dispusese plasarea lui Andronachi în arest la domiciliu, respingînd parțial demersul acuzării privind prel
17:00
„Un nou an ne va aduce succese și împliniri” – mesajul lui Valeriu Kuciuk de sărbătorile de iarnă # Noi.md
Doctorul în drept, avocatul și conferențiarul universitar Valeriu Kuciuk a transmis un mesaj de felicitare cu prilejul sărbătorilor de iarnă, adresat cetățenilor Republicii Moldova.„Stimați prieteni, ne aflăm în pragul unui eveniment foarte frumos – sărbătorile de iarnă. Ele ne oferă un prilej extraordinar pentru a face bilanțuri și pentru a ne stabili obiectivele pentru viitor. Chiar dacă anu
16:30
Deputatul PAS, Radu Marian, a transmis un mesaj de felicitare cetățenilor Republicii Moldova cu prilejul sărbătorilor de iarnă și al Anului Nou, notează Noi.md.În mesajul său, parlamentarul a urat sănătate, pace și liniște, îndemnînd oamenii să se bucure de cei dragi.„Le urez sănătate, să avem pace și liniște în Republica Moldova și să se bucure de cei dragi. Asta le doresc moldovenilor”,
Acum 24 ore
16:00
„Să fim cuprinși de miracolul artelor” – mesajul artistului plastic Iurie Matei pentru Anul Nou # Noi.md
Artistul plastic Iurie Matei a transmis un mesaj de felicitare cu prilejul Anului Nou, adresat publicului și iubitorilor de artă din Republica Moldova.„Dragi spectatori, vă doresc în anul nou ce vine succes și, mai întîi de toate, bucurii de la cei care vă sînt dragi. Să vă lăsați cuprinși de miracolul artelor și, împreună, să facem ca Republica Moldova să fie una dintre cele mai frumoase și a
15:30
Deputatul PCRM, Constantin Starîș, a transmis un mesaj de felicitare cetățenilor Republicii Moldova cu prilejul sărbătorilor de iarnă și al Anului Nou, notează Noi.md.În mesajul său, parlamentarul a pus accent pe sănătatea copiilor, unitatea familiilor și bunăstarea oamenilor.„Le doresc tuturor să aibă copii sănătoși — o spun ca părinte — să aibă familii puternice, bunăstare și fericire”,
15:00
„Fie ca anul care vine să ne aducă noroc și belșug” – mesajul lui Anatolie Zlotea de sărbători # Noi.md
Omul de afaceri Anatolie Zlotea, cunoscut ca promotor al vinurilor moldovenești în America de Nord, a transmis un mesaj de felicitare cu prilejul sărbătorilor de iarnă, adresat cetățenilor Republicii Moldova și diasporei.„Stimați prieteni, cu ajunul sărbătorilor de iarnă, aș vrea să vă urez un călduros La mulți ani, multă fericire și sănătate. Fie ca anul care vine să ne aducă mult noroc și be
15:00
„Să privim împreună cu încredere spre viitorul european al Moldovei” – mesajul consulului onorific Roberto Galanti # Noi.md
Consulul onorific al Republicii Moldova în Italia, Roberto Galanti, a transmis un mesaj de felicitare adresat cetățenilor Republicii Moldova, cu prilejul Anului Nou.„Dragi cetățeni ai Republicii Moldova, în pragul noului an doresc să vă adresez cele mai sincere și călduroase urări. În calitate de consul onorific, angajamentul meu de a consolida puntea de prietenie și cooperare dintre Moldova ș
14:30
Perioada sumbră din relațiile bilaterale dintre Moldova și Rusia se va sfîrși neapărat, iar Federația Rusă va continua să sprijine poporul moldovenesc, cu care o leagă legături istorice seculare, în eforturile sale de a-și croi drumul către un viitor mai bun, în mod independent, fără intervenții din exterior.Declarația a fost făcută de Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Rusiei în Mo
14:00
Anul 2026 a început deja în mai multe regiuni ale lumii. Insulele Kiribati, situate în Oceanul Pacific, au fost primele care au intrat oficial în Noul An, la ora 12:00 (ora Republicii Moldova), datorită diferenței de fus orar. Teritoriul se află cu 14 ore înaintea meridianului Greenwich (GMT).La ora 13:00 (ora Moldovei), anul 2026 a fost întâmpinat și în Tonga, Samoa, precum și în unele regiun
14:00
„Mîndriți-vă că sînteți moldoveni și puneți interesul național mai presus” – mesajul Elenei Mărgineanu de sărbători # Noi.md
Doctor în drept și membră a Consiliului republican al Alianța „MOLDOVENII”, Elena Mărgineanu a transmis un mesaj de felicitare cu prilejul sărbătorilor de iarnă, adresat cetățenilor Republicii Moldova.„Dragi prieteni, vă doresc multă bucurie, sănătate și armonie în suflet, în familie și în societate. În anul care vine, indiferent de tulburările economice, de schimbările sociale sau de valul in
14:00
Ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, susține că programul „ajutor la contor” este unul temporar și urmează să fie regîndit.„Este important să nu ne bazăm pe compensații ci să oferim suport gospodăriilor ca să facă eficiență energetică”, a menționat Natalia Plugaru în cadrul emisiunii „Rezoomat”, notează Noi.md cu referire la unimedia.„Trebuie să înțelegem că este un prog
14:00
Liderul PSRM, Igor Dodon, a transmis un mesaj către cetățeni în ajunul Anului Nou 2026, în care a vorbit despre așteptările și speranțele sale pentru anul care urmează.Igor Dodon a menționat că își dorește pace în lume, eliminarea cenzurii globaliste, deschiderea relațiilor comerciale cu toate statele, precum și revenirea diasporei acasă. Totodată, acesta a subliniat necesitatea unei dezvoltăr
13:30
Lozovan și Nesterovschi ar putea fi în Federația Rusă. Șeful IGP: „Este una dintre versiuni” # Noi.md
Irina Lozovan, condamnată la șase ani de închisoare, și Alexandr Nesterovschi, condamnat la 12 ani de detenție, s-ar putea afla pe teritoriul Federației Ruse. Informația a fost confirmată de șeful Inspectoratul General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, în cadrul emisiunii „La 360 de grade” de la Teleradio Moldova.„Este una dintre versiunile care se arată în procesul de investigație”, a declarat
13:30
Anul 2025 a marcat al nouălea an consecutiv în care persoanele fizice plătitoare de impozite din Republica Moldova au avut posibilitatea de a redirecționa 2% din impozitul pe venit către o organizație necomercială sau o entitate religioasă.Potrivit datelor oficiale, în acest an 45 353 de contribuabili au efectuat desemnarea procentuală, dintre care 41 767 de desemnări au fost validate. Suma to
13:30
Anul 2025 a adus rezultate semnificative în activitatea Compania Națională de Asigurări în Medicină, orientate spre creșterea accesului populației la servicii medicale de calitate și modernizarea sistemului de sănătate.Pe parcursul anului, CNAM a finanțat mii de intervenții medicale esențiale, inclusiv operații de cataractă, protezări ale aparatului locomotor, servicii de înaltă performanță și
13:30
Deputatul Partidului Nostru, Renato Usatîi, a transmis un mesaj de felicitare cetățenilor Republicii Moldova cu prilejul sărbătorilor de iarnă și al Anului Nou, notează Noi.md.În mesajul său, Renato Usatîi a vorbit despre importanța păcii, a căldurii în case și a reîntregirii familiilor, exprimîndu-și speranța ca oamenii să fie mai aproape unii de alții în anul care vine.„Să avem pace, s
13:30
Cu prilejul sărbătorilor de iarnă, Formația „Lume” a venit cu un mesaj cald de felicitare pentru toți cititorii Noi.md, dorindu-le un An Nou plin de lumină, armonie și pace.„Vă dorim multă dragoste, răbdare, sănătate și armonie în sufletele și familiile voastre. Multă bucurie din partea formației Lume”, a transmis Irina Kovalsky.La rîndul său, Serghei Kovalsky a subliniat esența sărbătoril
13:30
Iernile copilăriei rămîn pentru mulți dintre noi un loc aparte al memoriei, unde frigul era îmblînzit de dragostea celor mari, iar zăpada părea o plapumă de poveste.În cadrul concursului „Amintiri din copilărie”, o cititoare Noi.md a împărtășit o istorie plină de poezie și nostalgie despre vremurile în care sărbătorile aveau gust de simplitate și lumină sufletească.„A fost cîndva, undeva
13:00
Oamenii sînt îndemnați să anunțe autoritățile dacă observă pe stradă persoane fără adăpost, astfel încît echipele specializate să intervină rapid și să le asigure protecție.Apelul vine din partea Primăriei Chișinău, în contextul temperaturilor scăzute și al condițiilor meteo nefavorabile, transmite IPN.Sesizările privind persoanele fără adăpost pot fi făcute prin apel la 112, în caz de u
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.