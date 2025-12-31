Anul 2025, marcat de investiții record în servicii medicale și prevenție
Noi.md, 31 decembrie 2025 13:30
Anul 2025 a adus rezultate semnificative în activitatea Compania Națională de Asigurări în Medicină, orientate spre creșterea accesului populației la servicii medicale de calitate și modernizarea sistemului de sănătate.Pe parcursul anului, CNAM a finanțat mii de intervenții medicale esențiale, inclusiv operații de cataractă, protezări ale aparatului locomotor, servicii de înaltă performanță și
• • •
Acum 30 minute
13:30
Lozovan și Nesterovschi ar putea fi în Federația Rusă. Șeful IGP: „Este una dintre versiuni” # Noi.md
Irina Lozovan, condamnată la șase ani de închisoare, și Alexandr Nesterovschi, condamnat la 12 ani de detenție, s-ar putea afla pe teritoriul Federației Ruse. Informația a fost confirmată de șeful Inspectoratul General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, în cadrul emisiunii „La 360 de grade” de la Teleradio Moldova.„Este una dintre versiunile care se arată în procesul de investigație”, a declarat
13:30
Anul 2025 a marcat al nouălea an consecutiv în care persoanele fizice plătitoare de impozite din Republica Moldova au avut posibilitatea de a redirecționa 2% din impozitul pe venit către o organizație necomercială sau o entitate religioasă.Potrivit datelor oficiale, în acest an 45 353 de contribuabili au efectuat desemnarea procentuală, dintre care 41 767 de desemnări au fost validate. Suma to
13:30
Anul 2025 a adus rezultate semnificative în activitatea Compania Națională de Asigurări în Medicină, orientate spre creșterea accesului populației la servicii medicale de calitate și modernizarea sistemului de sănătate.Pe parcursul anului, CNAM a finanțat mii de intervenții medicale esențiale, inclusiv operații de cataractă, protezări ale aparatului locomotor, servicii de înaltă performanță și
13:30
Deputatul Partidului Nostru, Renato Usatîi, a transmis un mesaj de felicitare cetățenilor Republicii Moldova cu prilejul sărbătorilor de iarnă și al Anului Nou, notează Noi.md.În mesajul său, Renato Usatîi a vorbit despre importanța păcii, a căldurii în case și a reîntregirii familiilor, exprimîndu-și speranța ca oamenii să fie mai aproape unii de alții în anul care vine.„Să avem pace, s
13:30
Cu prilejul sărbătorilor de iarnă, Formația „Lume” a venit cu un mesaj cald de felicitare pentru toți cititorii Noi.md, dorindu-le un An Nou plin de lumină, armonie și pace.„Vă dorim multă dragoste, răbdare, sănătate și armonie în sufletele și familiile voastre. Multă bucurie din partea formației Lume”, a transmis Irina Kovalsky.La rîndul său, Serghei Kovalsky a subliniat esența sărbătoril
13:30
Iernile copilăriei rămîn pentru mulți dintre noi un loc aparte al memoriei, unde frigul era îmblînzit de dragostea celor mari, iar zăpada părea o plapumă de poveste.În cadrul concursului „Amintiri din copilărie”, o cititoare Noi.md a împărtășit o istorie plină de poezie și nostalgie despre vremurile în care sărbătorile aveau gust de simplitate și lumină sufletească.„A fost cîndva, undeva
Acum o oră
13:00
Oamenii sînt îndemnați să anunțe autoritățile dacă observă pe stradă persoane fără adăpost, astfel încît echipele specializate să intervină rapid și să le asigure protecție.Apelul vine din partea Primăriei Chișinău, în contextul temperaturilor scăzute și al condițiilor meteo nefavorabile, transmite IPN.Sesizările privind persoanele fără adăpost pot fi făcute prin apel la 112, în caz de u
13:00
Încasările la Bugetul public național (BPN) administrate de Serviciul Fiscal de Stat, conform datelor operative, au constituit circa 81,7 miliarde de lei în anul 2025, înregistrând o creștere de aproximativ 10,9 miliarde de lei sau 15,4% față de anul precedent.Potrivit informațiilor oficiale, la Bugetul de stat (BS) au fost acumulate circa 33,8 miliarde de lei, cu 4,6 miliarde de lei mai mult
13:00
Concert festiv și show de artificii: chișinăuienii, invitați la spectacolul de Revelion din centrul Capitalei # Noi.md
Primăria municipiului Chișinău invită locuitorii și oaspeții Capitalei să întîmpine Noul An la Spectacolul de Revelion, organizat în cadrul Tîrgului de Crăciun, în centrul orașului.Evenimentul va avea loc astăzi, 31 decembrie, începînd cu ora 20:00, în Piața Marii Adunări Naționale.Potrivit autorităților municipale, programul serii va include un spectacol artistic divers, care va îmbina
13:00
Î.M. Regia „Autosalubritate” informează că, de Revelion, activitatea de colectare și evacuare a deșeurilor municipale din Chișinău se va desfășura în regim obișnuit.Astfel, la 1 ianuarie, aproximativ 120 de angajați și 45 de autospeciale ale operatorului municipal vor fi mobilizate pe teren pentru a asigura evacuarea promptă a deșeurilor din toate sectoarele Capitalei.În prima zi a Noului
13:00
„Fie ca anul care vine să ne aducă noroc și belșug” – mesajul lui Anatolie Zotea de sărbători # Noi.md
Omul de afaceri Anatolie Zotea, cunoscut ca promotor al vinurilor moldovenești în America de Nord, a transmis un mesaj de felicitare cu prilejul sărbătorilor de iarnă, adresat cetățenilor Republicii Moldova și diasporei.„Stimați prieteni, cu ajunul sărbătorilor de iarnă, aș vrea să vă urez un călduros La mulți ani, multă fericire și sănătate. Fie ca anul care vine să ne aducă mult noroc și bel
13:00
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis prognoza hidrologică pentru perioada 31 decembrie 2025, ora 08:00 – 1 ianuarie 2026, ora 08:00.Potrivit specialiștilor, în rîul Nistru se vor înregistra variații ale nivelului apei: pe sectorul Naslavcea – Camenca, nivelul apei va varia cu aproximativ 10 cm; pe sectorul Dubăsari – Răscăieți, variația va fi de 10–30 cm.În rîul Prut, regim
Acum 2 ore
12:30
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost desemnată de prestigioasa publicație britanică The Telegraph drept „Liderul Mondial al Anului 2025” (World Leader of the Year), în contextul în care liderii mondiali cu cea mai mare influență în 2025 sunt evaluați de editorialiștii publicației. TelegraphAceastă recunoaștere vine ca urmare a rolului semnificativ al Maiei Sandu în consolidarea de
12:30
În timp ce cetățenii se străduiau să strîngă bani pentru masa de Anul Nou în condițiile inflației actuale, autoritățile noastre au colindat tot anul prin Europa.Doar că, de obicei, pentru o colindă obișnuită se oferă daruri din suflet, iar la noi totul se ia în credit. Ne-am dori ca „colindele” să nu fie împrumuturi, dar pensii decente, salarii și tarife mai mici. Să sperăm că Anul Nou
12:30
Prima zi a anului 2026 vine cu prețuri mai mari la carburanți. Potrivit datelor oficiale, benzina A95 și motorina se vor scumpi față de ziua precedentă.Astfel, prețul maxim de comercializare pentru benzina 95 va fi de 21,74 lei/litru, în creștere cu 2 bani, iar motorina va costa 18,56 lei/litru, cu 3 bani mai mult.Noile prețuri sînt stabilite pentru perioada 1–2 ianuarie 2026 și reflectă d
12:30
Deputata PAS, Ana Oglindă, a transmis un mesaj de felicitare cetățenilor Republicii Moldova cu prilejul sărbătorilor de iarnă și al Anului Nou, notează Noi.md.În mesajul său, parlamentara le-a urat moldovenilor pace, liniște sufletească și momente frumoase alături de cei dragi.„Moldovenilor, în noul an care vine, le doresc împlinirea păcii. Le doresc liniște în suflet, să fie plini de bucu
12:00
Furturi comise la bordul aeronavelor: grupare criminală internațională, stopată la Chișinău # Noi.md
Poliția de Frontieră a Republicii Moldova a stopat activitatea unei grupări criminale organizate cu caracter transnațional, specializată în furtul unor sume mari de bani comise la bordul curselor aeriene internaționale. Intervenția a avut loc la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” și s-a soldat cu reținerea unui membru al rețelei și recuperarea integrală a prejudiciului.Cazul a fost inițiat
12:00
Deputata PAS, Liliana Nicolaescu-Onofrei, a transmis un mesaj de felicitare cetățenilor Republicii Moldova cu prilejul sărbătorilor de iarnă și al Anului Nou, notează Noi.md.În mesajul său, parlamentara a îndemnat oamenii să petreacă sărbătorile alături de cei dragi și să întîmpine anul care vine cu gînduri bune și speranță.„Le-aș dori tuturor să aibă parte de momente cît mai calde și cît
12:00
Începând cu 1 ianuarie 2026, persoanele fizice care desfășoară activități economice independente vor putea activa în baza unui nou regim fiscal special, introdus prin completarea Titlului II al Codului fiscal cu Capitolul 104 „Regimul fiscal al antreprenorilor independenți”, conform Legii nr. 228/2025.Noul regim este destinat persoanelor fizice rezidente care prestează servicii în mod individu
12:00
Și acest weekend vine la pachet cu o serie de evenimente culturale, pe care ar fi păcat să le ratezi.Echipa portalului de știri Noi.md a făcut o listă și îți recomandă să o răsfoiești.Diverse: Troleibuzul turistic - 6 Decembrie 2025 - 4 Ianuarie 2026, Piaţa Marii Adunări Naţionale Orășelul de Crăciun - 5 Decembrie 2025 - 12 Ianuarie 2026, Scuarul Teatrului de Opera si Balet Târgu
12:00
De Revelion, peste 400 de salvatori și pompieri, sprijiniți de 150 de unități de tehnică, vor fi la datorie pentru a asigura siguranța cetățenilor. Angajații Inspectoratul General pentru Situații de Urgență vor fi pregătiți să intervină prompt în orice situație de risc sau misiune de salvare.Echipele de intervenție din întreaga țară sînt mobilizate pentru a acționa rapid în caz de incendii, ac
12:00
Cinci persoane, printre care doi copii, au suferit intoxicații cu gaz natural în seara zilei de 30 decembrie 2025, într-o locuință din satul Antonești, raionul Ștefan Vodă. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 19:33.Potrivit informațiilor preliminare, toți cei cinci membri ai aceleiași familii, inclusiv doi copii de 7 și 8 ani, s-ar fi intoxicat cu gaz emanat de la coloana de încă
12:00
Comandantul adjunct al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), Serghei Iscra, a transmis un mesaj de felicitare cetățenilor cu prilejul sărbătorilor de iarnă și al sosirii noului an, notează Noi.md.În mesajul său, oficialul a urat sănătate și bunăstare tuturor familiilor, îndemnînd totodată populația să respecte regulile de prevenire a incendiilor, pentru ca sărbătorile să f
Acum 4 ore
11:30
Evaluarea externă a judecătorilor, la final de 2025: zeci de rapoarte aprobate, procesul intră în etapa finală # Noi.md
La sfîrșitul anului 2025, Comisia de Evaluare a Judecătorilor prezintă un bilanț al procesului de verificare a integrității judecătorilor și a candidaților la funcții în sistemul judecătoresc.Potrivit datelor oficiale, evaluarea externă a înregistrat progrese semnificative, fiind deja încheiate majoritatea procedurilor prevăzute pentru această etapă.Pe parcursul anului 2025, Comisia a re
11:30
Anul 2025 a fost marcat de rețineri și condamnări răsunătoare în dosare de corupție și fraude financiare.De la scandalurile legate de Legea amnistiei și proiectul PACCO, la condamnările deputaților Alexandr Nesterovschi, Irina Lozovan, a bașcanei Găgăuziei Evghenia Guțul, pînă la arestarea oligarhului Vlad Plahotniuc în Grecia și extrădarea sa în Republica Moldova, justiția moldovenească a atr
11:30
Sărbătorile de iarnă au darul de a păstra vii emoții care nu se pierd odată cu trecerea timpului.În cadrul proiectului „Amintiri din copilărie”, realizat de Noi.md în parteneriat cu Radio Relax, un cititor care a ales să-și păstreze anonimatul a împărtășit o poveste despre magia autentică a Anului Nou trăit în copilărie.Autoarea își amintește cum, încă de la începutul lunii decembrie, casa
11:00
Deputatul PAS, Dinu Plîngău, a adresat un mesaj de felicitare cetățenilor Republicii Moldova cu prilejul sărbătorilor de iarnă și al sosirii noului an, notează Noi.md.În mesajul său, parlamentarul și-a exprimat speranța ca anul care vine să fie mai bun decît cel precedent și a transmis urări de bine tuturor moldovenilor.„Sper foarte mult ca viitorul an să fie mult mai bun decît cel precede
11:00
Doctorul în științe medicale, specialist în chirurgie minim invazivă, Alexandru Danci, a adresat un mesaj de felicitare tuturor celor apropiați, colegilor și pacienților, cu prilejul sărbătorilor de iarnă și al Anului Nou 2026, notează Noi.md.În mesajul său, medicul a îndemnat la pace, împăcare, păstrarea legăturilor umane și la împărtășirea bucuriei și speranței, indiferent de distanțe.„D
10:30
În timp ce majoritatea cetățenilor se bucură de magia sărbătorilor de iarnă alături de cei dragi, angajații Inspectoratul General de Carabinieri, împreună cu partenerii lor, rămîn la datorie pentru a asigura ordinea publică, siguranța și liniștea în comunități.Reprezentanții instituției subliniază că perioada sărbătorilor presupune un efort sporit din partea forțelor de ordine, fiind intensifi
10:30
Chiar dacă Anul Calului de Foc va începe cu adevărat abia pe 17 februarie 2026, noi începem de pe acum să-l sărbătorim.Caii, care din cele mai vechi timpuri i-au ajutat pe oameni în munca pe ogor și în războaie, timp de secole fiind singura formă de transport și împărțind supus cu oamenii toate greutățile vieții, cu siguranță merită multe cuvinte frumoase. Să ne amintim de cei mai faimoși cai
10:30
Poliția Națională informează că, în mai multe raioane din nordul Republicii Moldova, se înregistrează ninsori, iar circulația rutieră se desfășoară în condiții specifice sezonului rece.Potrivit autorităților, carosabilul este acoperit cu zăpadă și poate deveni alunecos, ceea ce sporește riscul producerii accidentelor rutiere.În acest context, Poliția recomandă conducătorilor auto: să
10:00
Finanțarea pensiilor și alocațiilor sociale, achitate prin intermediul instituțiilor bancare, va fi realizată pe 5 ianuarie, transmite IPN cu referire la Casa Națională de Asigurări Sociale.Potrivit CNAS, a fost executată finanțarea primei tranșe a pensiilor și alocațiilor sociale în valoare de 73 milioane lei pentru luna ianuarie 2026.Transferul pentru indemnizațiile unice la nașterea c
10:00
În ajunul sărbătorilor de iarnă și al Anului Nou 2026, Mișcarea națională „Voievod” a venit cu un mesaj de felicitare adresat tuturor cetățenilor Republicii Moldova.Președintele Federației de luptă națională „Voievod” a urat moldovenilor sănătate, pace și unitate, îndemnîndu-i să fie mai aproape de familiile lor și să revină acasă de peste hotare.„În ajunul sărbătorilor de iarnă și al Anul
10:00
Din anul viitor, cetățenii moldoveni vor beneficia de tarife reduse de roaming în Uniunea Europeană. Tot din ianuarie 2026 persoanele care activează independent vor putea lucra legal după regim fiscal simplificat pentru freelanceri.Aceste și alte rezultate au fost prezentate de către ministrul dezvoltării economice și digitalizării, Eugeniu Osmochescu, în cadrul unei conferințe de presă de tot
Acum 6 ore
09:30
Astăzi, în ajunul Anului Nou, vremea va fi predominant înnorată. Nu se așteaptă precipitații semnificative, însă pe parcursul zilei izolat va ninge slab.Meteorologii avertizează: pe anumite porțiuni de drumuri, se va semnala ghețuș, de aceea șoferii și pietonii trebuie să fie deosebit de atenți.Vînt: din sectorul de vest, moderat, cu intensificări de pînă la 15-18 m/s.Ziua, în sudul ță
09:30
Finanțarea pensiilor și alocațiilor sociale, achitate prin intermediul instituțiilor bancare, va fi realizată pe 5 ianuarie, transmite IPN cu referire la Casa Națională de Asigurări Sociale.Potrivit CNAS, a fost executată finanțarea primei tranșe a pensiilor și alocațiilor sociale în valoare de 73 milioane lei pentru luna ianuarie 2026.Transferul pentru indemnizațiile unice la nașterea c
09:00
Judecătoarea Curții de Apel Centru, Ruxanda Pulbere, nu va mai putea ocupa funcții publice timp de 5 ani. Magistrata nu a promovat vettingul și în acest sens a fost emisă constatarea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), transmite IPN.Potrivit CSM, analiza a scos la iveală diferențe semnificative între venituri și cheltuieli, ce depășesc limitele legale. De asemenea, Pulbere nu va pri
09:00
ONG-urile de media condamnă declarațiile directorului Teleradio-Moldova la adresa Proiectului „Cu Sens” # Noi.md
Mai multe organizații neguvernamentale din domeniul mass-media își exprimă îngrijorarea față de declarațiile făcute public de directorul general al Teleradio-Moldova, Vladimir Țurcanu, care a calificat o investigație jurnalistică realizată de Proiectul Media Cu Sens drept „o rușine pentru meseria de jurnalist”.Reacția vine după apariția investigației „Interesele din spatele scandalurilor de la
09:00
România va construi primii kilometri de autostradă din Republica Moldova, cu fonduri europene # Noi.md
România va construi, cu fonduri europene, primii kilometri de autostradă de pe teritoriul Republicii Moldova.În același contract vor fi realizați și primii 5 kilometri ai Autostrăzii Ungheni-Chișinău, între Podul peste Prut și centura municipiului Ungheni. Anunțul a fost făcut de Horațiu Cosma, secretar de stat în cadrul Ministerul Transporturilor și Infrastructurii al României, transmite IPN.
08:30
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, le-a transmis mesaje de bun venit noilor ambasadori ai Germaniei și Chinei în Republica Moldova.„Le-am urat succes în noul lor mandat de ambasadori acreditați în Republica Moldova, ambasadorului Republicii Federale Germane, Hubert Knirsch, și ambasadoarei Chinei, Zhihua Dong”, a anunțat Grosu pe pagina sa de Facebook, notează IPN.În cadrul
08:30
Autoritățile vor continua să sprijine veteranii de război și să identifice resurse pentru a spori protecția socială, inclusiv a familiilor acestora.Angajamentele au fost asumate de premierul Alexandru Munteanu, la o întrevedere cu reprezentanții asociațiilor veteranilor de război din Republica Moldova, transmite IPN.„Amintirea războiului de pe Nistru este încă vie. Voi sînteți martorii u
08:30
Mitropolia Moldovei reafirmă misiunea de a susține valorile morale la o întâlnire cu Maia Sandu # Noi.md
Biserica Ortodoxă din Moldova și-a reafirmat, la o întîlnire cu președinta Maia Sandu, „misiunea de a contribui, prin rugăciune și slujire, la cultivarea păcii și a valorilor morale în viața societății”, transmite IPN.Întrevederea, desfășurată pe 30 decembrie la Reședința Mitropolitană din Chișinău, a evidențiat necesitatea unei conlucrări constructive între Biserică și instituțiile statului
08:00
Vă invităm zilnic să cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unică în felul său. Cele mai importante știri ale zilei de 31 decembrie sînt:31 decembrie — a 366-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pînă la sfîrşitul anului au rămas 0 de zile.Sărbători religioase sau Ortodoxe:18 31 Sf. Ier. Modest. Sf. Cuvios Daniil SihastruCe se sărbător
Acum 8 ore
06:30
Dmitri Coev: „Cel mai important în teatru este regizorul, dar totul se face pentru spectatori” # Noi.md
Cel mai important în teatru este regizorul, care are propriul său stil. Dar toată munca regizorului și a actorilor are într-un final scopul ca spectacolul să placă spectatorilor.Această opinie a fost exprimată de regizorul Teatrului Dramatic Rus de Stat „A. P. Cehov”, actorul și artistul emerit al Moldovei, Dmitri Coev, în cadrul emisiunii „Без галстуков” cu Alexander Stahurschi, difuzată pe c
06:00
Alege alimente alcaline și nu junk food pentru a nu perturba nivelul pH-ului din organism. Sistemul imunitar este deranjat, iar astfel pot să apară multe afecțiuni și boli nedorite, transmite libertateapentrufemei.ro.Organismul este alcalin și așa ar trebui menținut din alimentație. Alimentele procesate, mezelurile, produsele de patiserie, fast-food, dulciurile, băuturile carbogazoase afecteaz
Acum 12 ore
05:30
Suedia testează „ora prieteniei” printre angajați pentru a combate singurătatea. Concret, oamenii primesc timp liber plătit doar pentru a sta cu prietenii.Angajații unui important lanț de farmacii suedez primesc liber plătit pentru a-l petrece cu prietenii, deoarece guvernul suedez solicită companiilor să contribuie la combaterea singurătății, scrie stirileprotv.roYasmine Lindberg, în vîrs
05:00
Diabeticii recomandă înlocuirea pîinii albe cu cea neagră, dar multe dintre tipurile sale conțin adesea suplimente dăunătoare.Pîinea neagră, care este recomandată pentru consum în diabetul de tip 2, poate provoca o creștere a zahărului în sînge. Despre acest lucru a anunțat ziarul Express cu referire la nutriționistul Michael Mosley, transmite korrespondent.net.Se remarcă faptul că, atunci
04:30
O echipă de cercetători a descoperit existența unui rîu subteran de apă contaminată cu mercur care se scurge constant în laguna Mar Menor, o destinație populară din Spania.Potrivit estimărilor, aproximativ un kilogram de mercur ajunge anual în lagună prin acest flux invizibil, scrie unimedia.infoStudiul a fost coordonat de Céline Lavergne, cercetătoare la Institutul de Științe Marine din B
04:00
Folosită încă din vremea dacilor, efectele miraculoase ale acestei plante au ajuns să fie cunoscute pînă în zilele noastre datorită consemnării lor de către Dioscoride, celebrul medic al antichității, în tratatul său.În ultimele decenii, tătăneasa a fost una din cele mai folosite plante pe plan mondial. În Elveția, țara cu cea mai mare tradiție în domeniul medicamentelor din plante, mai bine d
03:30
Premierul nipon Sanae Takaichi s-a instalat într-o reședință oficială cu reputație de a fi bîntuită # Noi.md
Prim-ministrul japonez Sanae Takaichi ar putea avea insomnii acum, după ce s-a mutat în reședința oficială aferentă biroului său, despre care se spune că este bîntuită de fantomele soldaților din secolul trecut.Prima femeie care conduce guvernul Japoniei s-a mutat luni, la mai bine de două luni de la preluarea mandatului, în reședința din piatră și cărămidă situată lîngă birourile sale din cen
