Olga Borș: „Sunați responsabil la 112 și aveți grijă de voi”

În timp ce cetățenii se străduiau să strîngă bani pentru masa de Anul Nou în condițiile inflației actuale, autoritățile noastre au colindat tot anul prin Europa.Doar că, de obicei, pentru o colindă obișnuită se oferă daruri din suflet, iar la noi totul se ia în credit. Ne-am dori ca „colindele” să nu fie împrumuturi, dar pensii decente, salarii și tarife mai mici. Să sperăm că Anul Nou