Larisa Novac: „Să întâmpinăm sărbătorile acolo unde sufletul se simte cel mai bine – în familie”

Chiar dacă Anul Calului de Foc va începe cu adevărat abia pe 17 februarie 2026, noi începem de pe acum să-l sărbătorim.Caii, care din cele mai vechi timpuri i-au ajutat pe oameni în munca pe ogor și în războaie, timp de secole fiind singura formă de transport și împărțind supus cu oamenii toate greutățile vieții, cu siguranță merită multe cuvinte frumoase. Să ne amintim de cei mai faimoși cai