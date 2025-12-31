Igor Sharov: „Fie ca Noul An să aducă doar vești bune și să ne păstreze uniți ca o mare familie”
Noi.md, 31 decembrie 2025 21:00
Managerul Geely Moldova, Igor Sharov, a adresat un mesaj de felicitare cu prilejul sărbătorilor de iarnă, urând tuturor un An Nou plin de realizări și vești bune.„Dragi prieteni și colegi, vă felicit pe voi și pe cei dragi cu apropierea Anului Nou. Fie ca Noul An să aducă doar vești bune. Vă doresc să lucrați mereu în echipă, să obțineți succese și să rămâneți o mare familie”, a declarat Igor
• • •
„Vă dorim tot ce este mai bun pentru Republica Moldova” – mesajul Ambasadorului Statului Qatar de Anul Nou # Noi.md
Ambasadorul Statului Qatar în Republica Moldova, Turki bin Abdulla Zaid Al-Mahmoud, a transmis un mesaj de felicitare cu prilejul Anului Nou, adresat cetățenilor Republicii Moldova și autorităților statului.„Felicit oamenii din Moldova, Guvernul Republicii Moldova cu Anul Nou. Vă dorim tot ce este mai bun pentru Republica Moldova”, a declarat diplomatul.Totodată, ambasadorul a subliniat im
Igor Sharov: „Fie ca Noul An să aducă doar vești bune și să ne păstreze uniți ca o mare familie” # Noi.md
Președintele Chinei, Xi Jinping, și președintele Rusiei, Vladimir Putin, și-au transmis miercuri mesaje de Anul Nou, scrie romanian.cgtn.com.În mesajul său, Xi Jinping i-a adresat lui Vladimir Putin și poporului rus felicitări sincere și cele mai bune urări, în numele guvernului Chinei și al poporului chinez.Menționînd că anul 2025 marchează cea de-a 80-a aniversare a înființării Organizaț
Deputatul PAS, Adrian Belîi, a transmis un mesaj de felicitare cetățenilor Republicii Moldova cu prilejul Anului Nou, notează Noi.md.În mesajul său, parlamentarul a urat pace și sănătate, îndemnînd oamenii să întîmpine anul care vine cu încredere și optimism.„În noul an le doresc, în primul rînd, pace și sănătate — urarea noastră tradițională. Să fie un an cald, încurajator, optimist și să
Multiplu campion la kickboxing, Denis Țapu, a transmis un mesaj de felicitare cu prilejul sărbătorilor de iarnă, adresat tuturor cetățenilor.„Cu ajutorul sărbătorilor de iarnă, vreau să vă urez tuturor un An Nou prosper, cu multe realizări frumoase și, desigur, multă sănătate pentru toată lumea”, a declarat Denis Țapu.Sportivul le-a urat oamenilor un an plin de reușite, energie și putere p
În ajunul Anului Nou 2026, în seara zilei de 31 decembrie, președintele Chinei, Xi Jinping, a transmis mesajul de Anul Nou prin intermediul China Media Group (CMG) și al platformelor online, scrie romanian.cgtn.comRedăm mai jos textul integral al mesajului:Salutări tuturor!Timpul trece repede, iar fiecare zi deschide un nou capitol. În acest moment al trecerii dintre ani, vă transmit d
Operatorul Serviciului Național Unic pentru apeluri de urgență 112, Olga Borș, a transmis un mesaj de felicitare cetățenilor cu prilejul sărbătorilor de iarnă, notează Noi.md.În mesajul său, reprezentanta Serviciului 112 a adresat urări de sănătate și fericire, îndemnînd totodată oamenii să fie prudenți și responsabili în această perioadă.„Serviciul 112 vine în ajun de sărbători către dumn
Președinta Centrul Cultural Belarus din Moldova, Ana Babin, a transmis un mesaj de felicitare cu prilejul Anului Nou 2026, adresat tuturor cetățenilor.În mesajul său, Ana Babin a urat sănătate, noroc și prosperitate, subliniind importanța speranței și a împlinirii dorințelor în anul care începe.„Vă dorim multă sănătate, noroc și prosperitate. Să fie un an fericit, cu realizări importante,
Artista Melonny a transmis un mesaj de felicitare cu prilejul încheierii anului, adresat fanilor și tuturor celor care îi urmăresc activitatea.„Salutare! Sînt Melonny și vreau să vă felicit cu încheierea acestui an. Vă doresc să-l petreceți alături de oamenii dragi, cu zîmbetul pe buze, și să întîmpinați anul 2026 cu brațele deschise”, a declarat artista.În mesajul său, Melonny le-a urat t
Ambasadoarea Bulgariei, Maya Dobreva: „Anul care vine să deschidă noi oportunități și să inspire fapte bune” # Noi.md
Ambasadoarea Bulgariei în Moldova, Maya Dobreva, a felicitat cititorii portalului NOI.MD și toți cetățenii țării noastre cu ocazia Anului Nou și a Crăciunului, transmițîndu-le cele mai sincere felicitări și urări de bine.Ea a subliniat că sărbătorile de Crăciun și de Anul Nou sînt zile speciale, care ne umplu inimile de speranță, căldură și credință într-un viitor mai bun.Crăciunul și Anul
Larisa Novac: „Să întâmpinăm sărbătorile acolo unde sufletul se simte cel mai bine – în familie” # Noi.md
Deputata PAS, Larisa Novac, a transmis un mesaj de felicitare cetățenilor Republicii Moldova cu prilejul sărbătorilor de iarnă, notează Noi.md.În mesajul său, parlamentara a subliniat importanța familiei și a revederii celor dragi, mai ales în perioada sărbătorilor, cînd oamenii își doresc să fie împreună, acasă.„Le doresc moldovenilor să întîmpine sărbătorile de iarnă în familie, pentru c
Celebrul showman, maestru de ceremonii, deținător al titlului „Cel mai bun moderator din lume” și al Ordinului de Onoare, Pavel Duhanov, a felicitat toți cetățenii țării cu ocazia Anului Nou prin intermediul portalului Noi.md, în stilul său tradițional și original, urîndu-le pace și sănătate.«Счастье не в денежных знакахи не в дешёвых понтах.Я счастье измеряю в собакахи в рыжих к
„Vă doresc un An Nou fericit și plin de momente frumoase” – mesajul Anastasiei Selivestru de sărbători # Noi.md
Judocana Anastasia Selivestru a transmis un mesaj de felicitare cu prilejul sărbătorilor de iarnă, adresat cetățenilor Republicii Moldova.„Cu ocazia acestor sărbători care vin, vă doresc cele mai calde urări de sănătate, pace și momente frumoase. Vă doresc un An Nou fericit, plin de clipe frumoase alături de părinți, familie și prietenii dragi”, a declarat Anastasia Selivestru.În mesajul s
Ruslan BESCHIER: „La final de an, privim în urmă pentru a înțelege ce am trăit și ce urmează să construim” # Noi.md
Directorul general al O.P.P. „CHESTOR” S.R.L. și al CHESTOR EXPERT SOLUTIONS” S.R.L., Ruslan BESCHIER, a transmis un mesaj de reflecție și felicitare cu ocazia sfîrșitului de an.„La final de an nu ne uităm în urmă pentru a face un bilanț, ci pentru a înțelege ce am trăit, ce am reușit și ce mai avem de făcut. Fiecare an ne învață lucruri esențiale: răbdarea, puterea de a merge mai departe și v
Deputata Ala Ursu-Antoci a transmis un mesaj de felicitare cetățenilor Republicii Moldova cu prilejul sărbătorilor de iarnă și al Anului Nou, notează Noi.md.În mesajul său, parlamentara a urat sănătate, pace și liniște în familii, exprimând totodată speranța într-o guvernare deschisă dialogului cu cetățenii.„Le-aș ura sănătate, pace în țară și în case, liniște în familie, dar și să aibă pa
Fostul deputat Vladimir Andronachi va petrece Revelionul în arest preventiv. Curtea de Apel Centru a decis miercuri, 31 decembrie, menținerea acestuia în detenție pentru încă 30 de zile, după ce a admis recursul procurorilor.Anterior, pe 24 decembrie, Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, dispusese plasarea lui Andronachi în arest la domiciliu, respingînd parțial demersul acuzării privind prel
„Un nou an ne va aduce succese și împliniri” – mesajul lui Valeriu Kuciuk de sărbătorile de iarnă # Noi.md
Doctorul în drept, avocatul și conferențiarul universitar Valeriu Kuciuk a transmis un mesaj de felicitare cu prilejul sărbătorilor de iarnă, adresat cetățenilor Republicii Moldova.„Stimați prieteni, ne aflăm în pragul unui eveniment foarte frumos – sărbătorile de iarnă. Ele ne oferă un prilej extraordinar pentru a face bilanțuri și pentru a ne stabili obiectivele pentru viitor. Chiar dacă anu
Deputatul PAS, Radu Marian, a transmis un mesaj de felicitare cetățenilor Republicii Moldova cu prilejul sărbătorilor de iarnă și al Anului Nou, notează Noi.md.În mesajul său, parlamentarul a urat sănătate, pace și liniște, îndemnînd oamenii să se bucure de cei dragi.„Le urez sănătate, să avem pace și liniște în Republica Moldova și să se bucure de cei dragi. Asta le doresc moldovenilor”,
„Să fim cuprinși de miracolul artelor” – mesajul artistului plastic Iurie Matei pentru Anul Nou # Noi.md
Artistul plastic Iurie Matei a transmis un mesaj de felicitare cu prilejul Anului Nou, adresat publicului și iubitorilor de artă din Republica Moldova.„Dragi spectatori, vă doresc în anul nou ce vine succes și, mai întîi de toate, bucurii de la cei care vă sînt dragi. Să vă lăsați cuprinși de miracolul artelor și, împreună, să facem ca Republica Moldova să fie una dintre cele mai frumoase și a
Deputatul PCRM, Constantin Starîș, a transmis un mesaj de felicitare cetățenilor Republicii Moldova cu prilejul sărbătorilor de iarnă și al Anului Nou, notează Noi.md.În mesajul său, parlamentarul a pus accent pe sănătatea copiilor, unitatea familiilor și bunăstarea oamenilor.„Le doresc tuturor să aibă copii sănătoși — o spun ca părinte — să aibă familii puternice, bunăstare și fericire”,
„Fie ca anul care vine să ne aducă noroc și belșug” – mesajul lui Anatolie Zlotea de sărbători # Noi.md
Omul de afaceri Anatolie Zlotea, cunoscut ca promotor al vinurilor moldovenești în America de Nord, a transmis un mesaj de felicitare cu prilejul sărbătorilor de iarnă, adresat cetățenilor Republicii Moldova și diasporei.„Stimați prieteni, cu ajunul sărbătorilor de iarnă, aș vrea să vă urez un călduros La mulți ani, multă fericire și sănătate. Fie ca anul care vine să ne aducă mult noroc și be
„Să privim împreună cu încredere spre viitorul european al Moldovei” – mesajul consulului onorific Roberto Galanti # Noi.md
Consulul onorific al Republicii Moldova în Italia, Roberto Galanti, a transmis un mesaj de felicitare adresat cetățenilor Republicii Moldova, cu prilejul Anului Nou.„Dragi cetățeni ai Republicii Moldova, în pragul noului an doresc să vă adresez cele mai sincere și călduroase urări. În calitate de consul onorific, angajamentul meu de a consolida puntea de prietenie și cooperare dintre Moldova ș
Perioada sumbră din relațiile bilaterale dintre Moldova și Rusia se va sfîrși neapărat, iar Federația Rusă va continua să sprijine poporul moldovenesc, cu care o leagă legături istorice seculare, în eforturile sale de a-și croi drumul către un viitor mai bun, în mod independent, fără intervenții din exterior.Declarația a fost făcută de Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Rusiei în Mo
Anul 2026 a început deja în mai multe regiuni ale lumii. Insulele Kiribati, situate în Oceanul Pacific, au fost primele care au intrat oficial în Noul An, la ora 12:00 (ora Republicii Moldova), datorită diferenței de fus orar. Teritoriul se află cu 14 ore înaintea meridianului Greenwich (GMT).La ora 13:00 (ora Moldovei), anul 2026 a fost întâmpinat și în Tonga, Samoa, precum și în unele regiun
„Mîndriți-vă că sînteți moldoveni și puneți interesul național mai presus” – mesajul Elenei Mărgineanu de sărbători # Noi.md
Doctor în drept și membră a Consiliului republican al Alianța „MOLDOVENII”, Elena Mărgineanu a transmis un mesaj de felicitare cu prilejul sărbătorilor de iarnă, adresat cetățenilor Republicii Moldova.„Dragi prieteni, vă doresc multă bucurie, sănătate și armonie în suflet, în familie și în societate. În anul care vine, indiferent de tulburările economice, de schimbările sociale sau de valul in
Ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, susține că programul „ajutor la contor” este unul temporar și urmează să fie regîndit.„Este important să nu ne bazăm pe compensații ci să oferim suport gospodăriilor ca să facă eficiență energetică”, a menționat Natalia Plugaru în cadrul emisiunii „Rezoomat”, notează Noi.md cu referire la unimedia.„Trebuie să înțelegem că este un prog
Liderul PSRM, Igor Dodon, a transmis un mesaj către cetățeni în ajunul Anului Nou 2026, în care a vorbit despre așteptările și speranțele sale pentru anul care urmează.Igor Dodon a menționat că își dorește pace în lume, eliminarea cenzurii globaliste, deschiderea relațiilor comerciale cu toate statele, precum și revenirea diasporei acasă. Totodată, acesta a subliniat necesitatea unei dezvoltăr
Lozovan și Nesterovschi ar putea fi în Federația Rusă. Șeful IGP: „Este una dintre versiuni” # Noi.md
Irina Lozovan, condamnată la șase ani de închisoare, și Alexandr Nesterovschi, condamnat la 12 ani de detenție, s-ar putea afla pe teritoriul Federației Ruse. Informația a fost confirmată de șeful Inspectoratul General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, în cadrul emisiunii „La 360 de grade” de la Teleradio Moldova.„Este una dintre versiunile care se arată în procesul de investigație”, a declarat
Anul 2025 a marcat al nouălea an consecutiv în care persoanele fizice plătitoare de impozite din Republica Moldova au avut posibilitatea de a redirecționa 2% din impozitul pe venit către o organizație necomercială sau o entitate religioasă.Potrivit datelor oficiale, în acest an 45 353 de contribuabili au efectuat desemnarea procentuală, dintre care 41 767 de desemnări au fost validate. Suma to
Anul 2025 a adus rezultate semnificative în activitatea Compania Națională de Asigurări în Medicină, orientate spre creșterea accesului populației la servicii medicale de calitate și modernizarea sistemului de sănătate.Pe parcursul anului, CNAM a finanțat mii de intervenții medicale esențiale, inclusiv operații de cataractă, protezări ale aparatului locomotor, servicii de înaltă performanță și
Deputatul Partidului Nostru, Renato Usatîi, a transmis un mesaj de felicitare cetățenilor Republicii Moldova cu prilejul sărbătorilor de iarnă și al Anului Nou, notează Noi.md.În mesajul său, Renato Usatîi a vorbit despre importanța păcii, a căldurii în case și a reîntregirii familiilor, exprimîndu-și speranța ca oamenii să fie mai aproape unii de alții în anul care vine.„Să avem pace, s
Cu prilejul sărbătorilor de iarnă, Formația „Lume” a venit cu un mesaj cald de felicitare pentru toți cititorii Noi.md, dorindu-le un An Nou plin de lumină, armonie și pace.„Vă dorim multă dragoste, răbdare, sănătate și armonie în sufletele și familiile voastre. Multă bucurie din partea formației Lume”, a transmis Irina Kovalsky.La rîndul său, Serghei Kovalsky a subliniat esența sărbătoril
Iernile copilăriei rămîn pentru mulți dintre noi un loc aparte al memoriei, unde frigul era îmblînzit de dragostea celor mari, iar zăpada părea o plapumă de poveste.În cadrul concursului „Amintiri din copilărie”, o cititoare Noi.md a împărtășit o istorie plină de poezie și nostalgie despre vremurile în care sărbătorile aveau gust de simplitate și lumină sufletească.„A fost cîndva, undeva
Oamenii sînt îndemnați să anunțe autoritățile dacă observă pe stradă persoane fără adăpost, astfel încît echipele specializate să intervină rapid și să le asigure protecție.Apelul vine din partea Primăriei Chișinău, în contextul temperaturilor scăzute și al condițiilor meteo nefavorabile, transmite IPN.Sesizările privind persoanele fără adăpost pot fi făcute prin apel la 112, în caz de u
Încasările la Bugetul public național (BPN) administrate de Serviciul Fiscal de Stat, conform datelor operative, au constituit circa 81,7 miliarde de lei în anul 2025, înregistrând o creștere de aproximativ 10,9 miliarde de lei sau 15,4% față de anul precedent.Potrivit informațiilor oficiale, la Bugetul de stat (BS) au fost acumulate circa 33,8 miliarde de lei, cu 4,6 miliarde de lei mai mult
Concert festiv și show de artificii: chișinăuienii, invitați la spectacolul de Revelion din centrul Capitalei # Noi.md
Primăria municipiului Chișinău invită locuitorii și oaspeții Capitalei să întîmpine Noul An la Spectacolul de Revelion, organizat în cadrul Tîrgului de Crăciun, în centrul orașului.Evenimentul va avea loc astăzi, 31 decembrie, începînd cu ora 20:00, în Piața Marii Adunări Naționale.Potrivit autorităților municipale, programul serii va include un spectacol artistic divers, care va îmbina
Î.M. Regia „Autosalubritate” informează că, de Revelion, activitatea de colectare și evacuare a deșeurilor municipale din Chișinău se va desfășura în regim obișnuit.Astfel, la 1 ianuarie, aproximativ 120 de angajați și 45 de autospeciale ale operatorului municipal vor fi mobilizate pe teren pentru a asigura evacuarea promptă a deșeurilor din toate sectoarele Capitalei.În prima zi a Noului
„Fie ca anul care vine să ne aducă noroc și belșug” – mesajul lui Anatolie Zotea de sărbători # Noi.md
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis prognoza hidrologică pentru perioada 31 decembrie 2025, ora 08:00 – 1 ianuarie 2026, ora 08:00.Potrivit specialiștilor, în rîul Nistru se vor înregistra variații ale nivelului apei: pe sectorul Naslavcea – Camenca, nivelul apei va varia cu aproximativ 10 cm; pe sectorul Dubăsari – Răscăieți, variația va fi de 10–30 cm.În rîul Prut, regim
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost desemnată de prestigioasa publicație britanică The Telegraph drept „Liderul Mondial al Anului 2025” (World Leader of the Year), în contextul în care liderii mondiali cu cea mai mare influență în 2025 sunt evaluați de editorialiștii publicației. TelegraphAceastă recunoaștere vine ca urmare a rolului semnificativ al Maiei Sandu în consolidarea de
În timp ce cetățenii se străduiau să strîngă bani pentru masa de Anul Nou în condițiile inflației actuale, autoritățile noastre au colindat tot anul prin Europa.Doar că, de obicei, pentru o colindă obișnuită se oferă daruri din suflet, iar la noi totul se ia în credit. Ne-am dori ca „colindele” să nu fie împrumuturi, dar pensii decente, salarii și tarife mai mici. Să sperăm că Anul Nou
Prima zi a anului 2026 vine cu prețuri mai mari la carburanți. Potrivit datelor oficiale, benzina A95 și motorina se vor scumpi față de ziua precedentă.Astfel, prețul maxim de comercializare pentru benzina 95 va fi de 21,74 lei/litru, în creștere cu 2 bani, iar motorina va costa 18,56 lei/litru, cu 3 bani mai mult.Noile prețuri sînt stabilite pentru perioada 1–2 ianuarie 2026 și reflectă d
Deputata PAS, Ana Oglindă, a transmis un mesaj de felicitare cetățenilor Republicii Moldova cu prilejul sărbătorilor de iarnă și al Anului Nou, notează Noi.md.În mesajul său, parlamentara le-a urat moldovenilor pace, liniște sufletească și momente frumoase alături de cei dragi.„Moldovenilor, în noul an care vine, le doresc împlinirea păcii. Le doresc liniște în suflet, să fie plini de bucu
Furturi comise la bordul aeronavelor: grupare criminală internațională, stopată la Chișinău # Noi.md
Poliția de Frontieră a Republicii Moldova a stopat activitatea unei grupări criminale organizate cu caracter transnațional, specializată în furtul unor sume mari de bani comise la bordul curselor aeriene internaționale. Intervenția a avut loc la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” și s-a soldat cu reținerea unui membru al rețelei și recuperarea integrală a prejudiciului.Cazul a fost inițiat
Deputata PAS, Liliana Nicolaescu-Onofrei, a transmis un mesaj de felicitare cetățenilor Republicii Moldova cu prilejul sărbătorilor de iarnă și al Anului Nou, notează Noi.md.În mesajul său, parlamentara a îndemnat oamenii să petreacă sărbătorile alături de cei dragi și să întîmpine anul care vine cu gînduri bune și speranță.„Le-aș dori tuturor să aibă parte de momente cît mai calde și cît
Începând cu 1 ianuarie 2026, persoanele fizice care desfășoară activități economice independente vor putea activa în baza unui nou regim fiscal special, introdus prin completarea Titlului II al Codului fiscal cu Capitolul 104 „Regimul fiscal al antreprenorilor independenți”, conform Legii nr. 228/2025.Noul regim este destinat persoanelor fizice rezidente care prestează servicii în mod individu
Și acest weekend vine la pachet cu o serie de evenimente culturale, pe care ar fi păcat să le ratezi.Echipa portalului de știri Noi.md a făcut o listă și îți recomandă să o răsfoiești.Diverse: Troleibuzul turistic - 6 Decembrie 2025 - 4 Ianuarie 2026, Piaţa Marii Adunări Naţionale Orășelul de Crăciun - 5 Decembrie 2025 - 12 Ianuarie 2026, Scuarul Teatrului de Opera si Balet Târgu
De Revelion, peste 400 de salvatori și pompieri, sprijiniți de 150 de unități de tehnică, vor fi la datorie pentru a asigura siguranța cetățenilor. Angajații Inspectoratul General pentru Situații de Urgență vor fi pregătiți să intervină prompt în orice situație de risc sau misiune de salvare.Echipele de intervenție din întreaga țară sînt mobilizate pentru a acționa rapid în caz de incendii, ac
Cinci persoane, printre care doi copii, au suferit intoxicații cu gaz natural în seara zilei de 30 decembrie 2025, într-o locuință din satul Antonești, raionul Ștefan Vodă. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 19:33.Potrivit informațiilor preliminare, toți cei cinci membri ai aceleiași familii, inclusiv doi copii de 7 și 8 ani, s-ar fi intoxicat cu gaz emanat de la coloana de încă
Comandantul adjunct al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), Serghei Iscra, a transmis un mesaj de felicitare cetățenilor cu prilejul sărbătorilor de iarnă și al sosirii noului an, notează Noi.md.În mesajul său, oficialul a urat sănătate și bunăstare tuturor familiilor, îndemnînd totodată populația să respecte regulile de prevenire a incendiilor, pentru ca sărbătorile să f
