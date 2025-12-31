Șoferi, faceți plinul astăzi! Carburanții se scumpesc ușor, în primele zile ale anului 2026. Cât vor costa

18:50

Unul dintre lucrătorii de la ferma suspectului în mai multe omoruri de la Anenii Noi face dezvăluri cutremurătoare, despre o scenă care i s-a întâmplat, dar care l-a pus în gardă abia acum, după ce s-au descoperit osemintele mai multor cadavre, în curtea bărbatului reținut. „Mi-a zis când ședeam la el în beci: „Ucide un bomj și cine o să-l caute? Nu are rude, nu are pe nimeni”. Eu nu am înțeles atunci, dar acum cred că venea și rândul meu, eram pus pe listă deja, să hrăneasă porcii și cu mine”, a relatat Petru Ene, în cadrul emisiunii Life MD.