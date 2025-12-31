Rîs cu plîns: Colinde în stil european

În timp ce cetățenii se străduiau să strîngă bani pentru masa de Anul Nou în condițiile inflației actuale, autoritățile noastre au colindat tot anul prin Europa.Doar că, de obicei, pentru o colindă obișnuită se oferă daruri din suflet, iar la noi totul se ia în credit. Ne-am dori ca „colindele” să nu fie împrumuturi, dar pensii decente, salarii și tarife mai mici. Să sperăm că Anul Nou

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Noi.md